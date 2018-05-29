Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Лом-гвоздодер ЛГ-24 И-8008018" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Карандаш алмазный 3908-0091" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Тиски слесарные поворотные ТСС-80" Кол-во: 3

"Позиция 4" "Круг отрезной по металлу 125х2,0х22 14А" Кол-во: 110

"Позиция 5" "Диск отрезной по металлу ПРАКТИКА 115х22х2,0 031-013" Кол-во: 80

"Позиция 6" "Круг шлифовальный 1 250х8,0х32 14А" Кол-во: 20

"Позиция 7" "Круг алмазный 12А2-45 150х10х5х42х32 АС4 100/80 В2-01" Кол-во: 6

"Позиция 8" "Шкурка шлифовальная водостойкая на тканевой основе 0,8х30 м 32Н 14А" Кол-во: 5

"Позиция 9" "Нож для резки линолиума Profi FIT-10355" Кол-во: 28

"Позиция 10" "Болторез ЗУБР "ЭКСПЕРТ", губки из хромомолибденовой стали, 600мм/24” 23311-060_z01 23311-060_z01" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Набор изолированного инструмента №5А" Кол-во: 7

"Позиция 12" "Набор ЗУБР "МАСТЕР": Ключ гаечный рожковый, Cr-V сталь, хромированный, 6-24мм, 10шт 27010-H10" Кол-во: 5

"Позиция 13" "Ножовка по металлу ЗУБР МХ-100, металлическая рамка, пластмассовая ручка, натяжение 60кг, 300мм 15761_z01" Кол-во: 13

"Позиция 14" "Ножовка ЗУБР "МАСТЕР" по дереву, прямой крупный зуб, пластиковая ручка, шаг зуба 6,5мм, 500мм 1525-05-50" Кол-во: 22

"Позиция 15" "Молоток слесарный 0.5 кг. квадратный боек" Кол-во: 7

"Позиция 16" "Уровень Профи 400мм "Heavy duty" корпус глазок с увеличительным действием FIT-18204" Кол-во: 4

"Позиция 17" "Уровень Профи 1500мм "Heavy duty" корпус глазок с увеличительным действием FIT-18215" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Кусачки боковые 160мм" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Стамеска с пластиковой ручкой 8 мм FIT-43108" Кол-во: 11

"Позиция 20" "Набор отверток из 7шт" Кол-во: 12

"Позиция 21" "Ледоруб с топором Б-3 И-8007003" Кол-во: 20

"Позиция 22" "Дрель ударная ДУ-13/580Т" Кол-во: 5

"Позиция 23" "Ключ КТР-5 окрашенный" Кол-во: 3

"Позиция 24" "Ключ КТР-4 окрашенный" Кол-во: 3

"Позиция 25" "Бокорезы ЗУБР "Эксперт" , покрытие Н12х1, 160мм 2201-5-16" Кол-во: 16

"Позиция 26" "Ключ гаечный комбинированный 11х11 мм нормальной точности группы прочности В твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Ключ гаечный комбинированный 8х8 мм нормальной точности группы прочности В твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Ключ гаечный комбинированный 9х9 мм нормальной точности группы прочности В твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Набор ключей для винтов с внутренним шестигранником Спецгаз-10, 10предметов. Размер ключей 3,4,5,6,7,8,10,12,14,17 в полиэтиленовой упаковке. СПЕЦГАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 30" "Машина шлифовальная угловая УШМ-115/900" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Набор бит PZ 25мм (10шт)" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Набор бит Зубр, серия Мастер, артикул 26045-Н33, 33 предмета, компактный бокс" Кол-во: 3

"Позиция 33" "Ножовка по металлу 750 601890" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Электропаяльник непрерывного нагрева 200Вт / 220В стержень паяльный 20 мм" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Пресс-клещи (кримпер) Шток КР-468У артикул 27102, для телефонных и компьютерных разъемов, храповой механизм, с автоматической разблокировкой по завершении цикла опрессовки, механизм принудительной разблокировки, эргономичные рукоятки со вставками из " Кол-во: 6

"Позиция 36" "Пресс-клещи CTB с набором матриц КВТ" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Съемник изоляции с коаксиального кабеля SHTOK СИ-12К 27101" Кол-во: 7

"Позиция 38" "Устройство для снятия изоляции Шток СИ-25 Артикул 06101" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Электропаяльник непрерывного нагрева 40Вт/220В" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Набор бит Зубр Мастер артикул 26041-Н7, 7шт, с магнитным адаптером; PH1-2шт, PH2-3шт, PH3-1шт, упаковка пластмассовый бокс, материал хромомолибденовая сталь, для монтажа и демонтажа шурупов и винтов при использовании шуруповертов и специальных отверт" Кол-во: 15

"Позиция 41" "Пистолет для герметика Зубр Эксперт 06635" Кол-во: 4

"Позиция 42" "Ключ трубный рычажный КТР-3 (диаметр трубы,зажимаемой ключом, 20-63мм) с полимерно-порошковым покрытием твердостью рабочей части зева не менее 53 HRC СПЕЦГАЗ" Кол-во: 12

"Позиция 43" "Ключ КТР-1 окрашенный" Кол-во: 9

"Позиция 44" "Ключ КТР-2 окрашенный" Кол-во: 18

"Позиция 45" "Топор кованый Б2 0,8 кг в сборе" Кол-во: 6

"Позиция 46" "Клещи-кусачки "Страж"" Кол-во: 4

"Позиция 47" "Заклепочник 2-х позиционный 90-180гр (265мм) FIT-32040" Кол-во: 3

"Позиция 48" "Лопатка монтажная искробезопасная 600мм" Кол-во: 3

"Позиция 49" "Пила двуручная Дельта крупный зуб шаг 10мм FIT-40701" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Рубанок электрический Р-82/710" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Фрезер ФМ-32/1900Э" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Щетка STAYER "MASTER" проволочная стальная с деревянной ручкой, 5 рядов 35020-5" Кол-во: 100

"Позиция 53" "Щетка-сметка 4-х рядная деревянная 280*26*14мм, высота щетины 55мм" Кол-во: 5

"Позиция 54" "Молоток слесарный 0.2 кг. квадратный боек" Кол-во: 5

"Позиция 55" "Киянка резиновая металлическая ручка Профи 65мм FIT-45465" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Ножницы для резки арматуры" Кол-во: 6

"Позиция 57" "Плашкодержатель М16-М20 с трещеткой" Кол-во: 2

"Позиция 58" "Плашкодержатель М16-М24" Кол-во: 2

"Позиция 59" "Клуппы трубные набор 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1.1/2"-2"" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Напильник плоский 400 №1" Кол-во: 10

"Позиция 61" "Напильник трехгранный 150 N1" Кол-во: 10

"Позиция 62" "Напильник трехгранный 150 N2" Кол-во: 10

"Позиция 63" "Напильник круглый 300 N2" Кол-во: 10

"Позиция 64" "Набор STAYER "PROFI" Надфили с двухкомпонентной ручкой, 100мм, 6шт 16010-H6_z01" Кол-во: 6

"Позиция 65" "Круг отрезной по металлу 180х3,0х32 14А" Кол-во: 160

"Позиция 66" "Круг шлифовальный 1 200х25х32 63С" Кол-во: 36

"Позиция 67" "Круг зачистной 230х6,0х22 А" Кол-во: 30

"Позиция 68" "Круг шлифовальный 1 400х40х203 25А" Кол-во: 10

"Позиция 69" "Струбцина 10х140х300 BE-TPN30BE" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Струбцина 10х175х400 BE-TPN40BE" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Струбцина 10х140х500 BE-TPN50S14BE" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Съёмник 3-х лапчатый 230мм (50-300мм)" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Ключ КТР-3 окрашенный" Кол-во: 6

"Позиция 74" "Ключ КТР-4 окрашенный" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Уровень Профи 600мм "Heavy duty" корпус глазок с увеличительным действием FIT-18206" Кол-во: 5

"Позиция 76" "Шкурка шлифовальная водостойкая на тканевой основе 0,8х30 м 12Н 14А" Кол-во: 30

"Позиция 77" "Шкурка шлифовальная водостойкая на тканевой основе 0,8х30 м 20Н 14А" Кол-во: 69

"Позиция 78" "Заклепочник литой усиленный Зубр Эксперт 31196, диаметр заклепок 2,4-4,8мм, применяется для фиксации тонких листовых металлических конструкций нержавеющими, алюминиевыми или стальными заклепками" Кол-во: 3

"Позиция 79" "Краскопульт электрический ЗУБР ЗКПЭ-120, краскоперенос 300 мл/мин, вязкость краски 60 DIN, 0.8 л, 120 Вт" Кол-во: 2

"Позиция 80" "Аппарат сварочный Калибр СВА-2000Т для пайки пластиковых труб" Кол-во: 3

"Позиция 81" "Ключ вентильный взрывобезопасный 250 мм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Ключ вентильный взрывобезопасный 300 мм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Ключ вентильный взрывобезопасный 350 мм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Ключ вентильный взрывобезопасный 400 мм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Набор инструмента Прогресс" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Рейка снегомерная металлическая переносная М-46-1" Кол-во: 2

"Позиция 87" "Бита для шуруповерта Кратон рабочая часть крест PH0 длина 89мм, кратность 30-30-1800, артикул 11202009, ТУ 3926-006-00224633-1995" Кол-во: 30

"Позиция 88" "Бита ЗУБР "ЭКСПЕРТ" торсионная кованая, обточенная, хромомолибденовая сталь, тип хвостовика E 1/4", PH1, 100мм, 1шт 26011-1-100-1" Кол-во: 30

"Позиция 89" "Круг отрезной по металлу 125х1,6х22 14А" Кол-во: 345

"Позиция 90" "Клещи изолирующие КИ-1000" Кол-во: 2

"Позиция 91" "Ключ гаечный двусторонний 17х19 обмедненный" Кол-во: 6

"Позиция 92" "Ключ гаечный двусторонний 22х24 обмедненный" Кол-во: 8

"Позиция 93" "Ключ гаечный двусторонний 32х36 обмедненный" Кол-во: 7

"Позиция 94" "Ключ гаечный накидной 11х13" Кол-во: 6

"Позиция 95" "Ключ гаечный накидной 12х14" Кол-во: 6

"Позиция 96" "Ключ гаечный накидной 13х14" Кол-во: 6

"Позиция 97" "Ключ гаечный накидной 17х19" Кол-во: 6

"Позиция 98" "Ключ гаечный накидной 27х30" Кол-во: 6

"Позиция 99" "Ключ гаечный накидной 30х32" Кол-во: 6

"Позиция 100" "Ключ гаечный накидной 22х24" Кол-во: 6

"Позиция 101" "Ключ гаечный накидной 24х27" Кол-во: 6

"Позиция 102" "Ключ накидной 060307129 N2-10X12" Кол-во: 6

"Позиция 103" "Ключ накидной двусторонний 14х17 мм 75° CR-V,NORGAU-N2-14X17" Кол-во: 6

"Позиция 104" "Ключ накидной двусторонний 17х19 мм 75° CR-V,NORGAU-N2-17X19" Кол-во: 8

"Позиция 105" "Ключ накидной 060307214 N2-22X24" Кол-во: 4

"Позиция 106" "Ключ гаечный накидной 19х22" Кол-во: 8

"Позиция 107" "Краскораспылитель с нижним бачком Abac 750123" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Круг отрезной по камню 125х2,5х22 C 30 R BF" Кол-во: 50

"Позиция 109" "Кувалда 2 кг обрезиненная ручка" Кол-во: 2

"Позиция 110" "Кувалда 5 кг" Кол-во: 2

"Позиция 111" "Ледоруб с топором Б-3 И-8007003" Кол-во: 4

"Позиция 112" "Лента шлифовальная бесконечная 100 Х 610 (Р60 - P70)" Кол-во: 50

"Позиция 113" "Лента шлифовальная 100х610 мм Р80 20243" Кол-во: 50

"Позиция 114" "Лом строительный ЛО-24 И-8008008" Кол-во: 4

"Позиция 115" "Лом-гвоздодер ЛГ-16 И-8008016" Кол-во: 4

"Позиция 116" "Машина шлифовальная ленточная ЛШМ-100/1200Э" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Молоток слесарный 0.5 кг. круглый боек" Кол-во: 11

"Позиция 118" "Набор инструмента Электрика в дипломате" Кол-во: 4

"Позиция 119" "Набор с металлорежущим инструментом, метчики однопроходные и плашки М3-М12" Кол-во: 5

"Позиция 120" "Набор инструмента слесарно-монтажного ПИМ-1516М" Кол-во: 4

"Позиция 121" "Набор инструмента электромонтажника №2" Кол-во: 6

"Позиция 122" "Набор напильников с длиной рабочей части 150 мм, деревянная ручка, 5 шт" Кол-во: 8

"Позиция 123" "Набор диэлектрических отверток НИО-08" Кол-во: 8

"Позиция 124" "Напильник квадратный 250 N1" Кол-во: 2

"Позиция 125" "Напильник квадратный 250 N2" Кол-во: 2

"Позиция 126" "Напильник плоский 250 №2" Кол-во: 2

"Позиция 127" "Напильник трехгранный 300 N2" Кол-во: 2

"Позиция 128" "Нутромер индикаторный НИ 35-50 0.01" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Отвертка электротехническая крестовая 250мм (PH1х150мм) до 1000В" Кол-во: 20

"Позиция 130" "Плоскогубцы комбинированные ВБ 200 исполнение 2 СПЕЦГАЗ" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Ключ рожковый 10х12 ВБ СПЕЦГАЗ" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Ключ рожковый 12х13 ВБ СПЕЦГАЗ" Кол-во: 3

"Позиция 133" "Ключ рожковый 8х10 ВБ СПЕЦГАЗ" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Микрометр гладкий МК 50 класс 1" Кол-во: 3

"Позиция 135" "Микрометр гладкий МК 100 класс 1" Кол-во: 3

"Позиция 136" "Шаблон чистоты поверхности (ГОСТ 9.402-2004)" Кол-во: 1

"Позиция 137" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 22х24 в искробезопасном исполнении группы прочности С, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ" Кол-во: 1

"Позиция 138" "Плоскогубцы боковые изолированные 7" искробезопасные СПЕЦГАЗ" Кол-во: 1

"Позиция 139" "Ключ гаечный разводной в искробезопасном исполнении 24мм твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Ключ трубный 90 градусов размер 1" длина 320мм, раскрытие губок 40мм. ПроМлайн ПЛ03115011" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Ключ трубный тип S размер 1" длина 330мм, раскрытие губок 40мм. ПроМлайн ПЛ03114011" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Ключ трубный 45 градусов размер 1", длина 330мм, раскрытие губок 40мм. ПроМлайн ПЛ03116011" Кол-во: 1

"Позиция 143" "Ключ разводной ВБ 30 СПЕЦГАЗ" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Державка с шарошками (звездочками) d 50,0мм в сборе" Кол-во: 1

"Позиция 145" "Звездочка (шарошка) для правки абразивных кругов 50х14" Кол-во: 40

"Позиция 146" "Круг шлифовальный 1 400х50х203 63С" Кол-во: 2

"Позиция 147" "Круг алмазный 1А1 150х20х5х32 АС4 100/80 В2-01" Кол-во: 3

"Позиция 148" "Полотно машинное 500х40х2мм" Кол-во: 20

"Позиция 149" "Полотно машинное 450х32х2х4мм" Кол-во: 10

"Позиция 150" "Пластина твердосплавная режущая сменная пятигранной формы с отверстием PNUA-110408 H30" Кол-во: 50

"Позиция 151" "Пластина твердосплавная режущая сменная многогранная с отверстием WNUM-100408 H30" Кол-во: 50

"Позиция 152" "Щетка угольная для шлифмашинки Интерскол УШМ-125/1100Э" Кол-во: 10

"Позиция 153" "Угольные щетки комплект Bosch GWS 20-230 1.607.014.171" Кол-во: 40

"Позиция 154" "Угольные щетки комплект Bosch GWS 14-125 1.607.014.176" Кол-во: 40

"Позиция 155" "Набор ключей гаечных комбинированных КГК №12 Лада, 12 предметов (8-32 мм) в сумке СПЕЦГАЗ" Кол-во: 4

"Позиция 156" "Центр вращающийся А-1-5-Н" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Набор торцевых головок шестигранника от 17 до 46" Кол-во: 1

"Позиция 158" "Ключ гаечный двусторонний 27х30 обмедненный" Кол-во: 20

"Позиция 159" "Кувалда 1 кг омедненная" Кол-во: 15

"Позиция 160" "Кувалда 3 кг омедненная" Кол-во: 15

"Позиция 161" "Кувалда 4 кг омедненная" Кол-во: 5

"Позиция 162" "Ключ трубный рычажный КТР-2 омедненный" Кол-во: 4

"Позиция 163" "Ключ трубный рычажный КТР-3 омедненный" Кол-во: 4

"Позиция 164" "Ключ трубный рычажный КТР-4 омедненный" Кол-во: 4

"Позиция 165" "Ключ гаечный рожковый искробезопасный 24х27 омедненный" Кол-во: 10

"Позиция 166" "Ключ гаечный рожковый искробезопасный 30х32 омедненный" Кол-во: 10

"Позиция 167" "Ключ гаечный рожковый искробезопасный 32х36 омедненный" Кол-во: 10

"Позиция 168" "Ключ гаечный рожковый искробезопасный 41х46 омедненный" Кол-во: 4

"Позиция 169" "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный 32 омедненный" Кол-во: 10

"Позиция 170" "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный 36 омедненный" Кол-во: 10

"Позиция 171" "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный 46 омедненный" Кол-во: 10

"Позиция 172" "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный 50 омедненный" Кол-во: 10

"Позиция 173" "Ножницы по металлу 190мм" Кол-во: 19

"Позиция 174" "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 1 длиной 250мм с лопаткой типа 3 исполнения А с размерами 1,6х8,0мм группы применения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм с двухкомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ" Кол-во: 22

"Позиция 175" "Набор №11 из 6-ти отверток в футляре-пенале н.н.57152013" Кол-во: 5

"Позиция 176" "Набор диэлектрических отверток НИО-06" Кол-во: 5

"Позиция 177" "Отвертка ударная НОУ-14 Арсенал с битами 5/16" Кол-во: 3

"Позиция 178" "Плоскогубцы комбинированные 200 мм хромированные" Кол-во: 7

"Позиция 179" "Плоскогубцы комбинированные 200 СПЕЦГАЗ" Кол-во: 27

"Позиция 180" "Плоскогубцы комбинированные 160мм с изолирующими рукоятками,окисное с промасливанием покрытие СПЕЦГАЗ" Кол-во: 3

"Позиция 181" "Наборы диэлектрического инструмента НИИ-03" Кол-во: 5

"Позиция 182" "Кусачки боковые 180 с изолирующими рукоятками,окисное с промасливанием покрытие СПЕЦГАЗ" Кол-во: 13

"Позиция 183" "Молоток слесарный стальной с квадратным бойком тип2 0,4кг с рукояткой исполнения 1 с цинковым покрытием 15мкм,хромотированием СПЕЦГАЗ" Кол-во: 28

"Позиция 184" "Зубило слесарное 160мм, твердость режущей кромки не менее 54 HRC. СПЕЦГАЗ" Кол-во: 21

"Позиция 185" "Зубило слесарное 200 СПЕЦГАЗ" Кол-во: 18

"Позиция 186" "Набор напильников 200 мм N2 5шт" Кол-во: 6

"Позиция 187" "Набор напильников "ПРОФЕССИОНАЛ" с двухкомп ручкой, плоский, полукруглый, трехгранный, квадратный, круглый, №2, 250мм 16651-25-H5" Кол-во: 12

"Позиция 188" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 22х24 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 43

"Позиция 189" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 24х27 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 18

"Позиция 190" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 27х30 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 5

"Позиция 191" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 30х32 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 15

"Позиция 192" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 32х36 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 10

"Позиция 193" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 36х41 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 8

"Позиция 194" "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 8х10 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 195" "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 10х12 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 12

"Позиция 196" "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 12 х13 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 4

"Позиция 197" "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 12 х14 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 198" "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 13 х14 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 12

"Позиция 199" "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 14х17 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 200" "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 17х19 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 17

"Позиция 201" "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 19х22 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 4

"Позиция 202" "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 22 х24 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 17

"Позиция 203" "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 24 х27 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 8

"Позиция 204" "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 24х30 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 13

"Позиция 205" "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 27х30 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 3

"Позиция 206" "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 30х32 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 3

"Позиция 207" "Ключ гаечный накидной 36х41" Кол-во: 3

"Позиция 208" "Ключ кольцевой односторонний 30 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ" Кол-во: 6

"Позиция 209" "Ключ кольцевой односторонний 32 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ" Кол-во: 6

"Позиция 210" "Ключ комбинированный 10х10 СПЕЦГАЗ" Кол-во: 3

"Позиция 211" "Ключ гаечный комбинированный 13х13 мм нормальной точности группы прочности В твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 3

"Позиция 212" "Ключ разводной КР-19 длиной 150 мм с цинковым покрытием твердостью рабочей части зева не менее 45 HRC СПЕЦГАЗ" Кол-во: 10

"Позиция 213" "Ключ разводной КР-30 длиной 250 мм с цинковым покрытием твердостью рабочей части зева не менее 45 HRC СПЕЦГАЗ" Кол-во: 14

"Позиция 214" "Набор ключей гаечных с открытым зевом (рожковых) двусторонних КГД-12, 12 предметов (8-32мм), в сумке СПЕЦГАЗ" Кол-во: 3

"Позиция 215" "Набор автомобильного инструмента №4 8-32 мм 1/2"" Кол-во: 4

"Позиция 216" "Набор шоферского инструмента Спецгаз-2" Кол-во: 6

"Позиция 217" "Набор ключей шестигранных изогнутых 10 предметов 2-14 мм" Кол-во: 9

"Позиция 218" "Набор ЗУБР Ключи "ЭКСПЕРТ" имбусовые длинные с шариком, Cr-Mo, сатинир. покр., держатель-рукоятка, HEX 1,5-10мм, 9 пред 2745-31-2_z01" Кол-во: 3

"Позиция 219" "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 1 длиной 240мм с лопаткой типа 3 исполнения А с размерами 0,8х5,5мм группы применения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм с двухкомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ" Кол-во: 22

"Позиция 220" "Диэлектрическая отвертка HEX 9x125 мм MAX-GRIP Insulated STAYER 25829-09-125 G" Кол-во: 7

"Позиция 221" "Шприц с тавотницей" Кол-во: 8

"Позиция 222" "Набор щупов № 1 70 мм" Кол-во: 6

"Позиция 223" "Набор щупов № 2 70 мм" Кол-во: 6

"Позиция 224" "Набор щупов № 3 70 мм" Кол-во: 4

"Позиция 225" "Набор щупов № 4 70 мм" Кол-во: 4

"Позиция 226" "Клейма цифровые N 6 тв.спл." Кол-во: 5

"Позиция 227" "Уровень 3 глазка/линейка красный,фрезерованная грань 500мм FIT-18055" Кол-во: 6

"Позиция 228" "Уровень Профи 1000мм корпус глазок с увеличительным действием FIT-18210" Кол-во: 3

"Позиция 229" "Шаблон радиусный № 3 R от 7.0 до 25.0 мм" Кол-во: 4

"Позиция 230" "Универсальный шаблон сварщика УШС-3" Кол-во: 3

"Позиция 231" "Шаблон сварщика KL-1" Кол-во: 1

"Позиция 232" "Щетка STAYER "MASTER" проволочная стальная с деревянной ручкой, 6 рядов 35020-6" Кол-во: 106

"Позиция 233" "Шкурка шлифовальная водостойкая на тканевой основе 0,8х30 м М40 14А" Кол-во: 44

"Позиция 234" "Брусок шлифовальный 25х16х150 25А 25 СТ1" Кол-во: 5

"Позиция 235" "Круг отрезной А 30 S BF 115х22х2,5 код заказа 2 608 603 159" Кол-во: 470

"Позиция 236" "Круг шлифовальный 1 400х40х203 63С" Кол-во: 8

"Позиция 237" "Круг зачистной 230х6,0х22 А" Кол-во: 70

"Позиция 238" "Щетка дисковая жгутовая 150х14х22,2х0,8мм 26 жгутов, артикул 474 311 ОР" Кол-во: 21

"Позиция 239" "Круг зачистной 115х6,0х22 А" Кол-во: 60

"Позиция 240" "Круг обдирочный А 30 Т BF 115х22х4 код заказа 2 608 600 007" Кол-во: 30

"Позиция 241" "Пила ножовочная НП-120/1010Э" Кол-во: 1

"Позиция 242" "Электропаяльник непрерывного нагрева 65Вт/220В" Кол-во: 5

"Позиция 243" "Электропаяльник непрерывного нагрева 100Вт/220В" Кол-во: 4

"Позиция 244" "Пластина твердосплавная 13572 Т5К10 5х14х5 напаиваемая для отрезных и прорезных резцов" Кол-во: 150

"Позиция 245" "Пластина твердосплавная 15040 Т5К10" Кол-во: 150

"Позиция 246" "Лампа STAYER "PROFI" паяльная, стальная, 1,5л 40655-1.5" Кол-во: 4

"Позиция 247" "Напильник круглый 250 N1" Кол-во: 15

"Позиция 248" "Кувалда 7 кг" Кол-во: 5

"Позиция 249" "Лопатка монтажная 850 мм" Кол-во: 10

"Позиция 250" "Точило электрическое Т-150/150" Кол-во: 2

"Позиция 251" "Тиски слесарные поворотные ТСС-80" Кол-во: 6

"Позиция 252" "Набор бит Зубр серия Эскперт артикул 26096-Н122 122 предмета, биты изготовлены из хромо-молибденовой стали S2 методом ковки, магнитный битодержатель с эргономичной двухкомпонентной рукояткой, пластиковый кейс" Кол-во: 7

"Позиция 253" "Набор инструмента электромонтажника №2" Кол-во: 4

"Позиция 254" "Шар абразивный ROSSVIK RH603 25мм, d=6мм" Кол-во: 3

"Позиция 255" "Конус абразивный ROSSVIK RH613" Кол-во: 3

"Позиция 256" "Пневмодрель ROSSVIK AT 7033 BK-1 с набором насадок" Кол-во: 3

"Позиция 257" "Экстрактор золотников ROSSVIK SD-02" Кол-во: 7

"Позиция 258" "Рулетка Р10У3К длиной 10 м, из углеродистой стали, класс точности 3, с кольцом на вытяжном конце ленты" Кол-во: 12

"Позиция 259" "Лом-гвоздодер ЛГ-16 И-8008016" Кол-во: 7

"Позиция 260" "Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок 15075-45_z01" Кол-во: 6

"Позиция 261" "Машина шлифовальная угловая УШМ-125/900" Кол-во: 2

"Позиция 262" "Дрель ударная ДУ-16/1000ЭР" Кол-во: 2

"Позиция 263" "Щетка ручная 4-х рядная проволка 0,35 мм 100 040" Кол-во: 76

"Позиция 264" "Молоток слесарный 0.4 кг. круглый боек" Кол-во: 15

"Позиция 265" "Лом строительный ЛО-32 И-8008013" Кол-во: 9

"Позиция 266" "Набор сантехника №5" Кол-во: 2

"Позиция 267" "Плоскогубцы комбинированные 160 мм хромированные" Кол-во: 5

"Позиция 268" "Набор изолированного инструмента №5А" Кол-во: 5

"Позиция 269" "Шприц для консистентной смазки" Кол-во: 12

"Позиция 270" "Ключ трубный рычажный КТР-1 (диаметр трубы,зажимаемой ключом, 10-36мм) с полимерно-порошковым покрытием твердостью рабочей части зева не менее 53 HRC СПЕЦГАЗ" Кол-во: 1

"Позиция 271" "Набор отверток с однокомпонентной рукояткой Спецгаз-4, 4 предмета. Состав: Отвертки с прямым шлицем 160х0,6х4.0, 190х1,0х6,5; отвертки крест. 155№1, 190№2. СПЕЦГАЗ" Кол-во: 14

"Позиция 272" "Плоскогубцы комбинированные 180мм с двухцветными рукоятками,окисное с промасливанием покрытие СПЕЦГАЗ" Кол-во: 19

"Позиция 273" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 11х13 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 5

"Позиция 274" "Ключ рожковый 14х17 ВБ СПЕЦГАЗ" Кол-во: 4

"Позиция 275" "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 24 ударный тип 1 кованный группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 276" "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 27 ударный тип 1 кованный группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 277" "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 30 ударный тип 1 кованный группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 278" "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 32 ударный тип 1 кованный группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 279" "Ключ разводной КР-19" Кол-во: 4

"Позиция 280" "Ключ разводной КР-30" Кол-во: 3

"Позиция 281" "Набор инструмента шоферского №4а" Кол-во: 3

"Позиция 282" "Набор инструмента 77 предметов AUTO (AA-C1412L77) Арсенал" Кол-во: 2

"Позиция 283" "Набор диэлектрических отверток НИО-08" Кол-во: 3

"Позиция 284" "Набор бит для шуруповерта 26131-H18 18 предметов для винтов или шурупов" Кол-во: 8

"Позиция 285" "Набор бит НБ-31 из 31 штуки" Кол-во: 9

"Позиция 286" "Бокорезы диэлектрические 160мм, артикул VDE18-160 Форника-Толсен" Кол-во: 3

"Позиция 287" "Рулетка Р10У2К длиной 10 м, из углеродистой стали, класс точности 2, с кольцом на вытяжном конце ленты" Кол-во: 1

"Позиция 288" "Рулетка Р5У3К длиной 5 м, из углеродистой стали" Кол-во: 10

"Позиция 289" "Рулетка Р2У3К длиной 2 м, из углеродистой стали" Кол-во: 13

"Позиция 290" "Набор резьбовых шаблонов N2 Д55 (число ниток на 1" 28-4)" Кол-во: 16

"Позиция 291" "Набор резьбовых шаблонов N1 М60 (от 0,4 до 6,0 мм)" Кол-во: 20

"Позиция 292" "Нутромер индикаторный НИ 50-100 0,01" Кол-во: 1

"Позиция 293" "Нутромер индикаторный НИ 100-160" Кол-во: 1

"Позиция 294" "Нутромер индикаторный НИ 250-450 0,01" Кол-во: 1

"Позиция 295" "Микрометр гладкий МК 100 класс 2" Кол-во: 1

"Позиция 296" "Микрометр гладкий МК 25 класс 2" Кол-во: 5

"Позиция 297" "Шприц рычажно-плунжерный Ш1-3911010-А 300 мл" Кол-во: 2

"Позиция 298" "Съемник внешних стопорных колец 230 мм 423231" Кол-во: 1

"Позиция 299" "Съемник механический трехзахватный (с винтовым приводом) СВ108 Диапазон наружных диаметров снимаемых деталей 19...305 мм глубина захвата 203" Кол-во: 1

"Позиция 300" "Молоток слесарный 1.0 кг. квадратный боек" Кол-во: 3

"Позиция 301" "Набор пробойников Зубр Мастер 22949-H12, для кожи 3-19мм, 12 предметов" Кол-во: 2

"Позиция 302" "Ножницы ручные по металлу 250 мм" Кол-во: 5

"Позиция 303" "Длинногубцы изолированные до 1000В 160 мм" Кол-во: 6

"Позиция 304" "Напильник круглый 250 N3" Кол-во: 2

"Позиция 305" "Напильник полукруглый 200 N3" Кол-во: 2

"Позиция 306" "Напильник круглый 200 N2" Кол-во: 5

"Позиция 307" "Напильник плоский 200 №1" Кол-во: 7

"Позиция 308" "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 1 длиной 240мм с лопаткой типа 3 исполнения В с размерами 1,0х6,5мм группы применения 1 с хромовым покрытием 9мкм 7810-0320 3В 1 Х9" Кол-во: 15

"Позиция 309" "Сверло к/х дл. сер 14,0" Кол-во: 10

"Позиция 310" "Сверло ц/х ср. сер 5,3" Кол-во: 60

"Позиция 311" "Сверло ц/х ср. сер 6,2" Кол-во: 70

"Позиция 312" "Сверло ц/х ср. сер 4,2" Кол-во: 29

"Позиция 313" "Сверло ц/х ср. сер 5,0" Кол-во: 10

"Позиция 314" "Сверло к/х ср. сер 36,0" Кол-во: 8

"Позиция 315" "Сверло центровочное 1,0 (тип А)" Кол-во: 15

"Позиция 316" "Сверло центровочное 2,0 (тип А)" Кол-во: 15

"Позиция 317" "Сверло центровочное 3,15 (тип А)" Кол-во: 15

"Позиция 318" "Сверло центровочное 4,0 (тип А)" Кол-во: 15

"Позиция 319" "Сверло центровочное 5,0 (тип А)" Кол-во: 15

"Позиция 320" "Плашка М18 х 2,0" Кол-во: 6

"Позиция 321" "Метчик маш/руч М8 х 1,0" Кол-во: 6

"Позиция 322" "Метчик маш/руч М10 х 1,25" Кол-во: 6

"Позиция 323" "Метчик маш/руч М12 х 1,5" Кол-во: 6

"Позиция 324" "Метчик маш/руч М14 х 1,5 2 шт. комп." Кол-во: 6

"Позиция 325" "Метчик маш/руч М14 х 2,0" Кол-во: 6

"Позиция 326" "Набор надфилей ЗУБР эксперт 16021-2-H10, двухкомпонентная ручка, насечка 2(бархатная) длина 100мм, 10шт." Кол-во: 10

"Позиция 327" "Резец отрезной 20х12х120 Т5К10 ГОСТ 18884-73" Кол-во: 10

"Позиция 328" "Резец резьбов.для внут.рез. 16х16х170 Т15К6 18885-73 тип 2" Кол-во: 10

"Позиция 329" "Сверло ц/х ср. сер 5,1" Кол-во: 20

"Позиция 330" "Сверло ц/х ср. сер 8,5" Кол-во: 10

"Позиция 331" "Набор STAYER "PROFI" Пилки "УНИВЕРСАЛ №3" для эл/лобзика, по дереву, мет. и пласт., EU-хвост., 5шт 15980-H5-3" Кол-во: 13

"Позиция 332" "Сверло ц/х ср. сер 5,1" Кол-во: 72

"Позиция 333" "Сверло к/х ср. сер 10,0" Кол-во: 30

"Позиция 334" "Борфреза G16 с покрытием (l=25, L=65, dхв=6, сплав ВК8)" Кол-во: 5

"Позиция 335" "Фреза концевая ц/х 8,0" Кол-во: 5

"Позиция 336" "Метчик маш/руч М6 х 1,0" Кол-во: 7

"Позиция 337" "Метчик маш/руч М8 х 1,25" Кол-во: 7

"Позиция 338" "Сверло ц/х ср. сер 2,0" Кол-во: 140

"Позиция 339" "Сверло ц/х ср. сер 3,0" Кол-во: 325

"Позиция 340" "Сверло ц/х ср. сер 3,5" Кол-во: 225

"Позиция 341" "Сверло ц/х ср. сер 4,0" Кол-во: 125

"Позиция 342" "Сверло к/х ср. сер 6,0" Кол-во: 85

"Позиция 343" "Сверло к/х ср. сер 7,0" Кол-во: 42

"Позиция 344" "Набор сверл от 1.0 до 10.0мм (19шт)" Кол-во: 43

"Позиция 345" "Набор сверл по бетону (от 4,0 до 24,0 мм)" Кол-во: 14

"Позиция 346" "Сверло по стеклу и керамике 6,0" Кол-во: 26

"Позиция 347" "Бур по бетону SDS-Plus ЗУБР "МАСТЕР", 2 резца, спираль 4С, 8х310мм 29315-310-08" Кол-во: 39

"Позиция 348" "Бур по бетону SDS-Plus ЗУБР "МАСТЕР", 2 резца, спираль 4С, 12х210мм 29315-210-12" Кол-во: 15

"Позиция 349" "Бур по бетону SDS-Plus ЗУБР "МАСТЕР", 2 резца, спираль 4С, 14х310мм 29315-310-14" Кол-во: 9

"Позиция 350" "Бур SDS-plus 6мм х 110мм ЗУБР Артикул 29314-110-06" Кол-во: 63

"Позиция 351" "Бур по бетону SDS-Plus ЗУБР "МАСТЕР", 2 резца, спираль 4С, 10х260мм 29315-260-10" Кол-во: 26

"Позиция 352" "Сверло ц/х ср. сер 4,0 цельное твердосплав." Кол-во: 50

"Позиция 353" "Сверло ц/х ср. сер 4,2 (кл. А)" Кол-во: 50

"Позиция 354" "Сверло ц/х ср. сер 5,0 цельное твердосплав." Кол-во: 50

"Позиция 355" "Плашка М 8 х 1,0 левая" Кол-во: 8

"Позиция 356" "Метчик маш/руч М10 х 1,5 2 шт. комп." Кол-во: 17

"Позиция 357" "Метчик маш/руч М12 х 1,25 2 шт. комп." Кол-во: 15

"Позиция 358" "Метчик гаечный М8 х 1,25" Кол-во: 15

"Позиция 359" "Метчик гаечный М10 х 1,5" Кол-во: 10

"Позиция 360" "Фреза шпоночная ц/х 12,0" Кол-во: 11

"Позиция 361" "Фреза шпоночная ц/х 3,0" Кол-во: 20

"Позиция 362" "Фреза шпоночная ц/х 8,0" Кол-во: 15

"Позиция 363" "Фреза шпоночная ц/х 14,0" Кол-во: 8

"Позиция 364" "Фреза шпоночная ц/х 16,0" Кол-во: 8

"Позиция 365" "Фреза шпоночная ц/х 18,0" Кол-во: 15

"Позиция 366" "Фреза шпоночная ц/х 4,0" Кол-во: 15

"Позиция 367" "Фреза шпоночная ц/х 6,0" Кол-во: 15

"Позиция 368" "Фреза шпоночная ц/х 10,0" Кол-во: 11

"Позиция 369" "Фреза шпоночная ц/х 10,0 цельная твердоспл." Кол-во: 8

"Позиция 370" "Фреза шпоночная ц/х 6,0 цельная твердоспл." Кол-во: 8

"Позиция 371" "Фреза шпоночная ц/х 8,0 цельная твердоспл." Кол-во: 8

"Позиция 372" "Фреза Т-образная паз 10мм ц/х" Кол-во: 3

"Позиция 373" "Фреза шпоночная ц/х 10,0 с прям.пл." Кол-во: 3

"Позиция 374" "Фреза шпоночная ц/х 12,0 с прям.пл." Кол-во: 3

"Позиция 375" "Фреза шпоночная ц/х 14,0 с прям.пл." Кол-во: 3

"Позиция 376" "Фреза шпоночная ц/х 16,0 с прям.пл." Кол-во: 3

"Позиция 377" "Фреза шпоночная ц/х 18,0 с прям.пл." Кол-во: 3

"Позиция 378" "Фреза концевая ц/х 10,0 с прям.пл." Кол-во: 3

"Позиция 379" "Фреза концевая ц/х 12,0 с прям.пл." Кол-во: 3

"Позиция 380" "Фреза концевая ц/х 14,0 с прям.пл." Кол-во: 3

"Позиция 381" "Фреза шпоночная ц/х 4,0 цельная твердоспл." Кол-во: 3

"Позиция 382" "Фреза шпоночная ц/х 5,0 цельная твердоспл." Кол-во: 8

"Позиция 383" "Фреза одноугловая 80мм, 65°" Кол-во: 2

"Позиция 384" "Фреза Одноугловая 50мм, 55°" Кол-во: 2

"Позиция 385" "Набор надфилей с пласт. ручками" Кол-во: 26

"Позиция 386" "Калибровщик для правки резьбы вентилей VT03W Rossvik" Кол-во: 7

"Позиция 387" "Набор ЗУБР Свёрла по металлу с покрытием нитрид титана, в металлическом боксе, HSS 1-10мм, 19 шт 29617-H19" Кол-во: 13

"Позиция 388" "Сверло к/х ср. сер 10,2" Кол-во: 30

"Позиция 389" "Сверло ц/х ср. сер 15,0" Кол-во: 5

"Позиция 390" "Сверло ц/х ср. сер 3,3 (кл. А)" Кол-во: 30

"Позиция 391" "Сверло к/х дл. сер 12,0" Кол-во: 35

"Позиция 392" "Бур SDS-plus 8мм х 210мм ЗУБР Артикул 29314-210-08" Кол-во: 30

"Позиция 393" "Плашка трубная G 1 1/4" Кол-во: 1

"Позиция 394" "Плашка трубная G 2" Кол-во: 1

"Позиция 395" "Сверло ц/х ср. сер 8,2" Кол-во: 5

"Позиция 396" "Ключ гаечный рожковый искробезопасный 27х30 омедненный" Кол-во: 20

"Позиция 397" "Бур по бетону SDS-Plus ЗУБР "МАСТЕР", 2 резца, спираль 4С, 10х210мм 29315-210-10" Кол-во: 10

"Позиция 398" "Бур по бетону SDS-Plus ЗУБР "МАСТЕР", 2 резца, спираль 4С, 6х210мм 29315-210-06" Кол-во: 10

"Позиция 399" "Метчик маш/руч трубный G 1/2" Кол-во: 5

"Позиция 400" "Резец отрезной 25х16х140 Т5К10 ГОСТ 18884-73" Кол-во: 129

"Позиция 401" "Резец отрезной 25х16х140 ВК8 ГОСТ 18884-73" Кол-во: 45

"Позиция 402" "Резец проходной упорн. изогн 25х16х140 Т5К10 ГОСТ 18879-73" Кол-во: 6

"Позиция 403" "Резец проходной упорн. 32х20х140 Т15К6 ГОСТ 18879-73 тип 1" Кол-во: 6

"Позиция 404" "Сверло ц/х ср. сер 3,0" Кол-во: 417

"Позиция 405" "Сверло ц/х ср. сер 3,3" Кол-во: 233

"Позиция 406" "Сверло ц/х ср. сер 4,0" Кол-во: 217

"Позиция 407" "Сверло ц/х ср. сер 4,2" Кол-во: 102

"Позиция 408" "Сверло ц/х ср. сер 5,0" Кол-во: 194

"Позиция 409" "Сверло ц/х ср. сер 5,1" Кол-во: 45

"Позиция 410" "Сверло ц/х ср. сер 6,0 (кл.В)" Кол-во: 179

"Позиция 411" "Сверло ц/х ср. сер 6,7" Кол-во: 25

"Позиция 412" "Сверло ц/х ср. сер 6,8" Кол-во: 50

"Позиция 413" "Сверло ц/х ср. сер 7,0" Кол-во: 97

"Позиция 414" "Сверло ц/х ср. сер 8,0" Кол-во: 148

"Позиция 415" "Сверло ц/х ср. сер 8,1" Кол-во: 12

"Позиция 416" "Сверло ц/х ср. сер 8,5" Кол-во: 77

"Позиция 417" "Сверло ц/х ср. сер 9,0" Кол-во: 60

"Позиция 418" "Сверло ц/х ср. сер 10,0" Кол-во: 85

"Позиция 419" "Сверло ц/х ср. сер 10,2" Кол-во: 8

"Позиция 420" "Сверло ц/х ср. сер 10,5" Кол-во: 25

"Позиция 421" "Сверло ц/х ср. сер 12,0" Кол-во: 26

"Позиция 422" "Сверло ц/х ср. сер 12,7 (кл. А)" Кол-во: 5

"Позиция 423" "Сверло ц/х ср. сер 14,0" Кол-во: 16

"Позиция 424" "Сверло центровочное 1,6 (тип А)" Кол-во: 30

"Позиция 425" "Сверло центровочное 2,0 (тип В)" Кол-во: 24

"Позиция 426" "Сверло центровочное 2,5 (тип А)" Кол-во: 40

"Позиция 427" "Сверло центровочное 2,0 (тип В)" Кол-во: 35

"Позиция 428" "Сверло ц/х ср. сер 2,0" Кол-во: 162

"Позиция 429" "Сверло ц/х ср. сер 2,5" Кол-во: 297

"Позиция 430" "Сверло ц/х ср. сер 3,5" Кол-во: 139

"Позиция 431" "Сверло ц/х ср. сер 4,5" Кол-во: 57

"Позиция 432" "Сверло ц/х ср. сер 5,5" Кол-во: 27

"Позиция 433" "Сверло ц/х ср. сер 6,5" Кол-во: 92

"Позиция 434" "Сверло ц/х ср. сер 7,5" Кол-во: 25

"Позиция 435" "Сверло ц/х ср. сер 9,5" Кол-во: 15

"Позиция 436" "Отвертка крестовая PH1 230/150мм" Кол-во: 15

"Позиция 437" "Пистолет ЗУБР "ПРОФЕССИОНАЛ" "ТУРБО" профессиональный для монтажной пены, цельнометал профес конструкция, тефлон покрытие 4-06877_z01" Кол-во: 3

"Позиция 438" "Плоскогубцы комбинированные 200 мм" Кол-во: 25

"Позиция 439" "Полотна ЗУБР для лобзика, двойной зуб, тип №5, 130мм, 10шт 1532-10" Кол-во: 30

"Позиция 440" "Съемник 5 т 2/3 захвата СВ5" Кол-во: 1

"Позиция 441" "Топор кованый Б4 1,4 кг в сборе" Кол-во: 6

"Позиция 442" "Труборез роликовый ручной ТР-60 17-60мм" Кол-во: 1

"Позиция 443" "Фрезер ФМ-40/1000Э" Кол-во: 1

"Позиция 444" "Штангенциркуль ШЦ-I-125 0,1" Кол-во: 3

"Позиция 445" "Домкрат механический винтовой 3т" Кол-во: 1

"Позиция 446" "Заклепочник механический силовой для вытяжных заклепок 3114 длина 425мм размер заклепок 2,4-4,8мм" Кол-во: 1

"Позиция 447" "Ключ гаечный накидной 14х17" Кол-во: 2

"Позиция 448" "Ключ гаечный накидной 13х14" Кол-во: 2

"Позиция 449" "Лопата совковая песочная с черенком И-8000003" Кол-во: 62

"Позиция 450" "Машина сверлильная реверсивная Д-10/420Э" Кол-во: 5

"Позиция 451" "Машина шлифовальная угловая УШМ-230/2600М" Кол-во: 1

"Позиция 452" "Ножницы ножевые НН-2.5/520" Кол-во: 1

"Позиция 453" "Тиски слесарные поворотные ТСС-140" Кол-во: 3

"Позиция 454" "Трубоприжим ручной - ТП-110 (100)" Кол-во: 2

"Позиция 455" "Электропаяльник непрерывного нагрева 40Вт/220В" Кол-во: 5

"Позиция 456" "Клещи изолирующие КИ-1000" Кол-во: 6

"Позиция 457" "Электрододержатель ЭД-50М на номинальный сварочный ток 500А диаметр применяемых электродов 4-8мм" Кол-во: 4

"Позиция 458" "Степлер комбинированный Зубр Эксперт 4-31577" Кол-во: 7

"Позиция 459" "Ледобур Торнадо М 130" Кол-во: 2

"Позиция 460" "Щетка-сметка 3-х рядная деревянная 280*26*14мм, высота щетины 55мм 20610003" Кол-во: 60

"Позиция 461" "Грабли 16 зубьев, витые с черенком И-8005008" Кол-во: 35

"Позиция 462" "Грабли веерные с черенком И-8005010" Кол-во: 29

"Позиция 463" "Грабли 10 зубьев, витые с черенком И-8005002" Кол-во: 10

"Позиция 464" "Набор надфилей 140 мм 6 шт. с пластмассовой ручкой 16053-н6 ГОСТ 1513-77" Кол-во: 4

"Позиция 465" "Набор надфилей с пласт. ручками" Кол-во: 9

"Позиция 466" "Резец проходной отогн. 32х20х170 ВК8 ГОСТ 18877-73" Кол-во: 11

"Позиция 467" "Резец проходной отогн. 32х20х170 Т5К10 ГОСТ 18877-73" Кол-во: 14

"Позиция 468" "Резец проходной упорн. 32х20х140 ВК8 ГОСТ 18879-73 тип 1" Кол-во: 4

"Позиция 469" "Резец проходной упорн. 32х20х140 Т5К10 ГОСТ 18879-73 тип 1" Кол-во: 12

"Позиция 470" "Резец отрезной 32х20х170 Т5К10 ГОСТ 18884-73" Кол-во: 19

"Позиция 471" "Резец расточ. для гл. отв. 20х20х170 ВК8 ГОСТ 18883-73" Кол-во: 30

"Позиция 472" "Резец резьбов.для нар.рез. 25х16х140 Т5К10 18885-73 тип 1" Кол-во: 33

"Позиция 473" "Резец резьбов.для внут.рез. 20х20х200 ВК8 18885-73 тип 2" Кол-во: 16

"Позиция 474" "Резец резьбов.для внут.рез. 20х20х200 Т5К10 18885-73 тип 2" Кол-во: 27

"Позиция 475" "Резец расточ. для скв. отв. 20х20х170 ВК8 ГОСТ 18882-73" Кол-во: 24

"Позиция 476" "Резец расточ. для скв. отв. 20х20х170 Т15К6 ГОСТ 18882-73" Кол-во: 26

"Позиция 477" "Сверло ц/х ср. сер 11,0" Кол-во: 20

"Позиция 478" "Метчик маш/руч трубный G 5/8," Кол-во: 2

"Позиция 479" "Метчик маш/руч трубный G 7/8" Кол-во: 2

"Позиция 480" "Метчик гаечный М30 х 3,5" Кол-во: 1

"Позиция 481" "Плашка трубная коническая R 1/2" Кол-во: 24

"Позиция 482" "Сверло ц/х ср. сер 7,2" Кол-во: 67

"Позиция 483" "Сверло ц/х ср. сер 11,0" Кол-во: 15

"Позиция 484" "Метчик маш/руч М4 х 0,7" Кол-во: 25

"Позиция 485" "Метчик маш/руч М5 х 0,8" Кол-во: 10

"Позиция 486" "Метчик маш/руч М6 х 1,0" Кол-во: 20

"Позиция 487" "Метчик маш/руч М8 х 1,0" Кол-во: 25

"Позиция 488" "Метчик маш/руч М8 х 1,25" Кол-во: 25

"Позиция 489" "Метчик маш/руч М10 х 1,25" Кол-во: 25

"Позиция 490" "Метчик маш/руч М10 х 1,5" Кол-во: 25

"Позиция 491" "Метчик маш/руч М12 х 1,0" Кол-во: 28

"Позиция 492" "Метчик маш/руч М12 х 1,5" Кол-во: 25

"Позиция 493" "Метчик маш/руч трубный G 1/8" Кол-во: 13

"Позиция 494" "Метчик маш/руч трубный G 1/4" Кол-во: 7

"Позиция 495" "Метчик маш/руч трубный G 3/8" Кол-во: 13

"Позиция 496" "Метчик маш/руч трубный G 1/2" Кол-во: 7

"Позиция 497" "Метчик маш/руч трубный G 3/4" Кол-во: 13

"Позиция 498" "Метчик маш/руч трубный G 1" Кол-во: 13

"Позиция 499" "Метчик маш/руч трубный G 1 1/2" Кол-во: 7

"Позиция 500" "Метчик дюймовый конический К 1/4" Кол-во: 5

"Позиция 501" "Метчик дюймовый конический К 1/2" Кол-во: 5

"Позиция 502" "Метчик дюймовый конический К 3/4" Кол-во: 5

"Позиция 503" "Метчик дюймовый конический К 1" Кол-во: 5

"Позиция 504" "Плашка трубная G 1/2" Кол-во: 22

"Позиция 505" "Плашка трубная G 1" Кол-во: 15

"Позиция 506" "Плашка трубная G 1 1/2" Кол-во: 13

"Позиция 507" "Плашка М 4 х 0,7" Кол-во: 5

"Позиция 508" "Плашка М 8 х 1,0 (Р6М5)" Кол-во: 11

"Позиция 509" "Плашка М12 х 1,5" Кол-во: 11

"Позиция 510" "Плашка М14 х 1,0" Кол-во: 5

"Позиция 511" "Плашка М14 х 1,25" Кол-во: 5

"Позиция 512" "Плашка М14 х 1,5" Кол-во: 11

"Позиция 513" "Плашка М16 х 1,0" Кол-во: 15

"Позиция 514" "Плашка М16 х 1,5" Кол-во: 15

"Позиция 515" "Плашка М18 х 1,5" Кол-во: 5

"Позиция 516" "Плашка М20 х 1,5" Кол-во: 11

"Позиция 517" "Плашка М24 х 2,0" Кол-во: 5

"Позиция 518" "Сверло ц/х ср. сер 11,5" Кол-во: 7

"Позиция 519" "Сверло ц/х ср. сер 5,0 с пласт." Кол-во: 34

"Позиция 520" "Сверло ц/х ср. сер 6,0 с пласт." Кол-во: 7

"Позиция 521" "Сверло ц/х ср. сер 7,0 с пласт." Кол-во: 7

"Позиция 522" "Сверло ц/х ср. сер 8,0 с пласт." Кол-во: 7

"Позиция 523" "Сверло ц/х ср. сер 9,0 с пласт." Кол-во: 4

"Позиция 524" "Сверло ц/х ср. сер 10,0" Кол-во: 6

"Позиция 525" "Сверло ц/х ср. сер 12,0" Кол-во: 9

"Позиция 526" "Сверло ц/х ср. сер 16,0" Кол-во: 6

"Позиция 527" "Набор сверел по бетону диаметром 4-12мм" Кол-во: 6

"Позиция 528" "Набор сверл от 1.0 до 10.0мм (19шт)" Кол-во: 11

"Позиция 529" "Набор сверл Спецгаз-19" Кол-во: 18

"Позиция 530" "Набор металлорежущего инструмента серии ЭКСПЕРТ арт.28115-Н18 Зубр" Кол-во: 2

"Позиция 531" "Плашка М 5 х 0,8" Кол-во: 12

"Позиция 532" "Плашка М16 х 2,0" Кол-во: 17

"Позиция 533" "Плашка М 8 х 1,25" Кол-во: 28

"Позиция 534" "Плашка М10 х 1,5" Кол-во: 41

"Позиция 535" "Плашка М12 х 1,75" Кол-во: 16

"Позиция 536" "Плашка М14 х 2,0" Кол-во: 15

"Позиция 537" "Плашка М16 х 2,0" Кол-во: 43

"Позиция 538" "Плашка М18 х 2,5" Кол-во: 15

"Позиция 539" "Плашка М20 х 2,5" Кол-во: 20

"Позиция 540" "Метчик маш/руч трубный G 1/8" Кол-во: 2

"Позиция 541" "Метчик маш/руч трубный G 3/4" Кол-во: 7

"Позиция 542" "Метчик маш/руч трубный G 1/4" Кол-во: 2

"Позиция 543" "Метчик маш/руч М10 х 1,0" Кол-во: 3

"Позиция 544" "Фреза концевая ц/х 16,0" Кол-во: 14

"Позиция 545" "Фреза концевая к/х 14,0" Кол-во: 13

"Позиция 546" "Фреза концевая ц/х 10,0" Кол-во: 19

"Позиция 547" "Фреза концевая ц/х 8,0" Кол-во: 19

"Позиция 548" "Фреза концевая ц/х 6,0" Кол-во: 19

"Позиция 549" "Плашка трубная G 3/8" Кол-во: 9

"Позиция 550" "Плашка М22 х 2,5" Кол-во: 10

"Позиция 551" "Плашка М24 х 3,0" Кол-во: 14

"Позиция 552" "Плашка М 8 х 0,75" Кол-во: 3

"Позиция 553" "Плашка М10 х 1,0" Кол-во: 23

"Позиция 554" "Плашка М10 х 1,25" Кол-во: 30

"Позиция 555" "Плашка трубная G 3/4" Кол-во: 30

"Позиция 556" "Плашка трубная G 1/8" Кол-во: 2

"Позиция 557" "Плашка трубная G 1/4" Кол-во: 15

"Позиция 558" "Плашка М12 х 1,0" Кол-во: 8

"Позиция 559" "Плашка М12 х 1,25" Кол-во: 15

"Позиция 560" "Зубило 160мм" Кол-во: 10

"Позиция 561" "Щетка ручная 3-х рядная проволка 0,35 мм 100 030" Кол-во: 43

"Позиция 562" "Корщетка с изогнутой пластиковой ручкой латунная тип В FIT-38411" Кол-во: 17

"Позиция 563" "Ножницы ручные по металлу 250 мм" Кол-во: 12

"Позиция 564" "Ножницы ручные по металлу 300 мм" Кол-во: 21

"Позиция 565" "Ножовка по металлу 300мм" Кол-во: 10

"Позиция 566" "Набор пробойников, 9 предметов" Кол-во: 6

"Позиция 567" "Набор щупов № 2 100 мм" Кол-во: 4

"Позиция 568" "Съемник стопорных колец диаметром 12-50мм Зубр 22820" Кол-во: 4

"Позиция 569" "Набор съемников стопорных колец 160 мм х 4 шт. тетрон ДТ/16 424040" Кол-во: 2

"Позиция 570" "Стойка гибкая с магнитным основанием МС-29" Кол-во: 1

"Позиция 571" "Ключ трубный рычажный КТР-2 (диаметр трубы,зажимаемой ключом, 20-50мм) с полимерно-порошковым покрытием твердостью рабочей части зева не менее 53 HRC СПЕЦГАЗ" Кол-во: 6

"Позиция 572" "Ножовка по металлу 300мм" Кол-во: 5

"Позиция 573" "Полотно ножовочное 300x12.5х0.65мм" Кол-во: 1857

"Позиция 574" "Клейма цифровые N 6 тв.спл." Кол-во: 3

"Позиция 575" "Патрон сверлильный ПС-13 В16" Кол-во: 7

"Позиция 576" "Патрон сверлильный ПС-16 В18" Кол-во: 1

"Позиция 577" "Щетка ручная 4-х рядная проволка 0,35 мм 100 040" Кол-во: 90

"Позиция 578" "Пистолет для герметика 600мл FIT-14256" Кол-во: 8

"Позиция 579" "Набор метчиков и плашек М3-М12, плашкодержатель, метчикодержатель, 20 предметов, пластиковый бокс" Кол-во: 23

"Позиция 580" "Вороток для метчиков М 3-М12 (сталь 45)" Кол-во: 4

"Позиция 581" "Вороток для метчиков М10,0-М36мм" Кол-во: 3

"Позиция 582" "Микрометр гладкий МК 125 класс 1" Кол-во: 1

"Позиция 583" "Круг шлифовальный 1 350х40х127 63С 1 кл." Кол-во: 6

"Позиция 584" "Круг шлифовальный 1 400х40х203 63С" Кол-во: 6

"Позиция 585" "Круг отрезной по металлу 230х1,8х22 14А" Кол-во: 100

"Позиция 586" "Краскопульт пневматический ЗУБР "МАСТЕР" "МС 200", c верхним бачком, 1,3мм 06455-1.3" Кол-во: 7

"Позиция 587" "Краскопульт пневматический ЗУБР "МАСТЕР" "МС Н200", с нижним бачком, 1,3мм 06456-1.3" Кол-во: 13

"Позиция 588" "Дрель ударная Ритм МЭС-600-ЭРУ-00" Кол-во: 2

"Позиция 589" "Набор торцовых головок 3/4" Зубр серия ЭКСПЕРТ 20 предметов арт.27660-Н20" Кол-во: 1

"Позиция 590" "Ключ динамометрический с кольцевым фиксатором 1/2" 40-210Нм ЗУБР серии Эксперт арт.64084-210" Кол-во: 3

"Позиция 591" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 8х10 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 45

"Позиция 592" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 10х12 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 18

"Позиция 593" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 12х13 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 18

"Позиция 594" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 12х14 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 18

"Позиция 595" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 13х14 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 23

"Позиция 596" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 14х17 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 22

"Позиция 597" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 17х19 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 40

"Позиция 598" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 19х22 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 20

"Позиция 599" "Метчик маш/руч М10 х 1,0 2 шт. комп." Кол-во: 3

"Позиция 600" "Метчик маш/руч М14 х 1,25 2 шт. комп." Кол-во: 3

"Позиция 601" "Набор ЗУБР Свёрла "МЕТ-Ш" по металлу, цилиндрический хвостовик, быстрорежущая сталь Р6М5, 1-10 мм, 19 шт 4-29625-H19" Кол-во: 3

"Позиция 602" "Сверло ц/х ср. сер 3,7" Кол-во: 10

"Позиция 603" "Сверло ц/х ср. сер 4,6 (кл. А)" Кол-во: 20

"Позиция 604" "Сверло ц/х ср. сер 8,2" Кол-во: 10

"Позиция 605" "Сверло к/х дл. сер 10,0" Кол-во: 10

"Позиция 606" "Сверло к/х ср. сер 8,0 с пласт." Кол-во: 10

"Позиция 607" "Бур 16 х 400 SDS-Max" Кол-во: 10

"Позиция 608" "Сверло ц/х ср. сер 4,1" Кол-во: 10

"Позиция 609" "Сверло ц/х ср. сер 9,8" Кол-во: 10

"Позиция 610" "Сверло ц/х ср. сер 4,4 (кл. А)" Кол-во: 10

"Позиция 611" "Метчик маш/руч М4 х 0,7 2 шт. комп." Кол-во: 2

"Позиция 612" "Метчик маш/руч М5 х 0,8 2 шт. комп." Кол-во: 2

"Позиция 613" "Метчик маш/руч М6 х 1,0 2 шт. комп." Кол-во: 2

"Позиция 614" "Метчик маш/руч М8 х 1,25 2 шт. комп." Кол-во: 2

"Позиция 615" "Резец отрезной 25х16х140 Т15К6 ГОСТ 18884-73" Кол-во: 4

"Позиция 616" "Карбид кремния черный С53 F1000-1200 (упаковка 30 кг)" Кол-во: 5

"Позиция 617" "Метршток МШС 4,5М" Кол-во: 1

"Позиция 618" "Лопата снегоуборочная стальная с черенком с V-ручкой 355*380мм, S=1,0 И-8002022" Кол-во: 44

"Позиция 619" "Лопата копальная остроконечная без черенка И-8009001" Кол-во: 48

"Позиция 620" "Движок для уборки снега 1090*556" Кол-во: 15

"Позиция 621" "Головка режущая полуавтомат Интерскол" Кол-во: 5

"Позиция 622" "Лопата копальная остроконечная с черенком И-8009002" Кол-во: 25

"Позиция 623" "Зажим для заземления. Штампованный, ТОК 300 а" Кол-во: 3

"Позиция 624" "Пила дисковая ДП-210/1900М" Кол-во: 1

"Позиция 625" "Леска для триммеров d=2 мм, 15 м (сечение - круг)" Кол-во: 3

"Позиция 626" "Пила цепная бензиномоторная ПЦБ-14/45Л" Кол-во: 1

"Позиция 627" "Кусторез бензиномоторный КБ-25/33В" Кол-во: 1

"Позиция 628" "Домкрат гидравлический ДГ-5.3913010" Кол-во: 3

"Позиция 629" "Домкрат гидравлический Д1-3913010-50" Кол-во: 3

"Позиция 630" "Реечный домкрат ДР-5" Кол-во: 2

"Позиция 631" "Манометр цифровой автомобильный Качок М30" Кол-во: 8

"Позиция 632" "Пистолет пневматический продувочный Сорокин 2.49" Кол-во: 2

"Позиция 633" "Аппарат моечный высокого давления АМ-120/1700" Кол-во: 1

"Позиция 634" "Бур STAYER "MASTER" по бетону, "SDS-Plus", d=12х210мм 29250-210-12" Кол-во: 10

"Позиция 635" "Бур SDS-plus 14мм х 1000мм ЗУБР Артикул 29314-1000-14 ГОСТ 17016-71" Кол-во: 2

"Позиция 636" "Бур SDS-plus 25мм х 1000мм ЗУБР Артикул 29314-1000-25" Кол-во: 3

"Позиция 637" "Набор сверл ЗУБР ЭКСПЕРТ 29626-Н8 сверла кобальт по металлу 3-10мм, 8 штук" Кол-во: 3

"Позиция 638" "Набор сверл ЗУБР ЭКСПЕРТ по бетону ударные, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, пластиковый бокс, 8 штук 29140-H8_z01" Кол-во: 2

"Позиция 639" "Набор сверл по дереву перовых Enkor артикул 19184 в наборе 6шт 10х152мм 12х152мм 16х152мм 18х152мм 20х152мм 25х152мм" Кол-во: 2

"Позиция 640" "Набор сверл по металлу HSS d1-13мм 25шт шаг 0,5мм полностью полированные угол заточки 118 градусов Энкор артикул 21225" Кол-во: 6

"Позиция 641" "Сверло ц/х ср. сер 3,0" Кол-во: 45

"Позиция 642" "Сверло ц/х ср. сер 4,0 (кл. А)" Кол-во: 15

"Позиция 643" "Набор сверл по металлу Зубр артикул 29617-H19, сталь HSS покрытие нитрид титана, 19шт, диаметр 1-10мм с шагом 0,5мм." Кол-во: 9

"Позиция 644" "Набор буров по бетону, SDS+, двойная спираль, 5х110, 6х110, 6х160, 8х160, 8х210, 10х160, 10х210, 12х210, 8 шт, артикул Зубр 29314-Н8" Кол-во: 4

"Позиция 645" "Бур STAYER "PROFI" по бетону, хвостовик "SDS PLUS", 16x600мм 2930-600-16" Кол-во: 2

"Позиция 646" "Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Plus", самоцентрирующий наконечник, спиральS4, 12x460мм 29314-460-12" Кол-во: 2

"Позиция 647" "Набор образцов шероховатости ОШС-ПС Rz 25, 60, 100, 150 мкм, вид обработки -пескоструйная, материал -сталь ГОСТ 9378-93" Кол-во: 1

"Позиция 648" "Набор для оценки запыленности поверхности ОЗ-201 "эксперт"." Кол-во: 1

"Позиция 649" "Сверло ц/х ср. сер 3,2" Кол-во: 80

"Позиция 650" "Сверло ц/х ср. сер 3,8" Кол-во: 40

"Позиция 651" "Сверло ц/х ср. сер 4,9" Кол-во: 30

"Позиция 652" "Сверло центровочное 3,15 (тип В)" Кол-во: 20

"Позиция 653" "Плашка М27 х 1,5" Кол-во: 2

"Позиция 654" "Плашка М24 х 1,5" Кол-во: 2

"Позиция 655" "Плашка трубная коническая R 1/2" Кол-во: 2

"Позиция 656" "Плашка дюймовая коническая К 1/2" Кол-во: 2

"Позиция 657" "Метчик трубный конический Rc 1/2" Кол-во: 2

"Позиция 658" "Метчик дюймовый конический К 1/2" Кол-во: 2

"Позиция 659" "Метчик гаечный М10 х 1,25" Кол-во: 2

"Позиция 660" "Метчик гаечный М12 х 1,5" Кол-во: 2

"Позиция 661" "Метчик гаечный М12 х 1,75" Кол-во: 2

"Позиция 662" "Метчик маш/руч М20 х 1,5" Кол-во: 6

"Позиция 663" "Метчик гаечный М24 х 1,5" Кол-во: 2

"Позиция 664" "Метчик маш/руч М27 х 1,5 2 шт. комп." Кол-во: 2

"Позиция 665" "Резец резьбов.для нар.рез. 25х16х140 Т5К10 18885-73 тип 1" Кол-во: 5

"Позиция 666" "Резец резьбов.для внут.рез. 16х16х170 Т5К10 18885-73 тип 2" Кол-во: 5

"Позиция 667" "Резец резьбов.для внут.рез. 20х20х200 Т5К10 18885-73 тип 2" Кол-во: 5

"Позиция 668" "Резец отрезной 32х20х170 Т5К10 ГОСТ 18884-73" Кол-во: 20

"Позиция 669" "Фреза отрезная 50 х 2,0" Кол-во: 3

"Позиция 670" "Фреза отрезная 63 х 2,5" Кол-во: 3

"Позиция 671" "Фреза отрезная 80 х 2,0" Кол-во: 3

"Позиция 672" "Фреза отрезная 80 х 3,0" Кол-во: 3

"Позиция 673" "Фреза отрезная 160 х 3,0" Кол-во: 3

"Позиция 674" "Щетка угольная для электролобзика Интерскол МП-65Э-01" Кол-во: 6

"Позиция 675" "Сверло ц/х ср. сер 3,0 (кл. А)" Кол-во: 50

"Позиция 676" "Резец расточ. для скв. отв. 25х25х220 ВК8 ГОСТ 18882-73" Кол-во: 14

"Позиция 677" "Резец расточ. для скв. отв. 25х25х220 Т5К10 ГОСТ 18882-73" Кол-во: 14

"Позиция 678" "Резец расточ. для гл. отв. 20х20х170 ВК8 ГОСТ 18883-73" Кол-во: 24

"Позиция 679" "Резец расточ. для гл. отв. 20х20х170 Т15К6 ГОСТ 18883-73" Кол-во: 21

"Позиция 680" "Резец расточ. для гл. отв. 25х25х220 ВК8 ГОСТ 18883-73" Кол-во: 14

"Позиция 681" "Резец расточ. для гл. отв. лев. 25х25х220 Т15К6 ГОСТ 18883-73" Кол-во: 15

"Позиция 682" "Резец отрезной 32х20х170 ВК8 ГОСТ 18884-73" Кол-во: 38

"Позиция 683" "Фреза концевая ц/х 12,0" Кол-во: 17

"Позиция 684" "Метчик маш/руч М12 х 1,75" Кол-во: 27

"Позиция 685" "Чертилка" Кол-во: 3

"Позиция 686" "Сверло ц/х ср. сер 12,5" Кол-во: 10