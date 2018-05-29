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    Главная / Торги / Поставка ручного инструмента для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№ 0056/18/4.3/0021429/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018)

    Поставка ручного инструмента для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№ 0056/18/4.3/0021429/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 09:0007.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806542002Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ручного инструмента для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806542002

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0021429/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ручного инструмента для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№ 0056/18/4.3/0021429/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 18:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 21429-ДЯМБ.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам от 28.06. и.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горина Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ручного инструмента для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2018 09:00 GMT +307.06.2018 09:0007.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806542002Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ручного инструмента для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2018 09:1007.06.2018 09:1007.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806542002Дата и время вскрытия заявок Поставка ручного инструмента для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542002Подведение итогов не позднее Поставка ручного инструмента для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542002Подведение итогов не позднее Поставка ручного инструмента для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ручного инструмента для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Начальная цена

    3 575 857,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    25.73.10

    Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом-гвоздодер ЛГ-24 И-8008018"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Карандаш алмазный 3908-0091"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Тиски слесарные поворотные ТСС-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Круг отрезной по металлу 125х2,0х22 14А"

    Кол-во: 110

    "Позиция 5"

    "Диск отрезной по металлу ПРАКТИКА 115х22х2,0 031-013"

    Кол-во: 80

    "Позиция 6"

    "Круг шлифовальный 1 250х8,0х32 14А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Круг алмазный 12А2-45 150х10х5х42х32 АС4 100/80 В2-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Шкурка шлифовальная водостойкая на тканевой основе 0,8х30 м 32Н 14А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Нож для резки линолиума Profi FIT-10355"

    Кол-во: 28

    "Позиция 10"

    "Болторез ЗУБР "ЭКСПЕРТ", губки из хромомолибденовой стали, 600мм/24” 23311-060_z01 23311-060_z01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Набор изолированного инструмента №5А"

    Кол-во: 7

    "Позиция 12"

    "Набор ЗУБР "МАСТЕР": Ключ гаечный рожковый, Cr-V сталь, хромированный, 6-24мм, 10шт 27010-H10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Ножовка по металлу ЗУБР МХ-100, металлическая рамка, пластмассовая ручка, натяжение 60кг, 300мм 15761_z01"

    Кол-во: 13

    "Позиция 14"

    "Ножовка ЗУБР "МАСТЕР" по дереву, прямой крупный зуб, пластиковая ручка, шаг зуба 6,5мм, 500мм 1525-05-50"

    Кол-во: 22

    "Позиция 15"

    "Молоток слесарный 0.5 кг. квадратный боек"

    Кол-во: 7

    "Позиция 16"

    "Уровень Профи 400мм "Heavy duty" корпус глазок с увеличительным действием FIT-18204"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Уровень Профи 1500мм "Heavy duty" корпус глазок с увеличительным действием FIT-18215"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Кусачки боковые 160мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Стамеска с пластиковой ручкой 8 мм FIT-43108"

    Кол-во: 11

    "Позиция 20"

    "Набор отверток из 7шт"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Ледоруб с топором Б-3 И-8007003"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Дрель ударная ДУ-13/580Т"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Ключ КТР-5 окрашенный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Ключ КТР-4 окрашенный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Бокорезы ЗУБР "Эксперт" , покрытие Н12х1, 160мм 2201-5-16"

    Кол-во: 16

    "Позиция 26"

    "Ключ гаечный комбинированный 11х11 мм нормальной точности группы прочности В твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Ключ гаечный комбинированный 8х8 мм нормальной точности группы прочности В твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Ключ гаечный комбинированный 9х9 мм нормальной точности группы прочности В твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Набор ключей для винтов с внутренним шестигранником Спецгаз-10, 10предметов. Размер ключей 3,4,5,6,7,8,10,12,14,17 в полиэтиленовой упаковке. СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Машина шлифовальная угловая УШМ-115/900"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Набор бит PZ 25мм (10шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Набор бит Зубр, серия Мастер, артикул 26045-Н33, 33 предмета, компактный бокс"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Ножовка по металлу 750 601890"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Электропаяльник непрерывного нагрева 200Вт / 220В стержень паяльный 20 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Пресс-клещи (кримпер) Шток КР-468У артикул 27102, для телефонных и компьютерных разъемов, храповой механизм, с автоматической разблокировкой по завершении цикла опрессовки, механизм принудительной разблокировки, эргономичные рукоятки со вставками из "

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Пресс-клещи CTB с набором матриц КВТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Съемник изоляции с коаксиального кабеля SHTOK СИ-12К 27101"

    Кол-во: 7

    "Позиция 38"

    "Устройство для снятия изоляции Шток СИ-25 Артикул 06101"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Электропаяльник непрерывного нагрева 40Вт/220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Набор бит Зубр Мастер артикул 26041-Н7, 7шт, с магнитным адаптером; PH1-2шт, PH2-3шт, PH3-1шт, упаковка пластмассовый бокс, материал хромомолибденовая сталь, для монтажа и демонтажа шурупов и винтов при использовании шуруповертов и специальных отверт"

    Кол-во: 15

    "Позиция 41"

    "Пистолет для герметика Зубр Эксперт 06635"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Ключ трубный рычажный КТР-3 (диаметр трубы,зажимаемой ключом, 20-63мм) с полимерно-порошковым покрытием твердостью рабочей части зева не менее 53 HRC СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 43"

    "Ключ КТР-1 окрашенный"

    Кол-во: 9

    "Позиция 44"

    "Ключ КТР-2 окрашенный"

    Кол-во: 18

    "Позиция 45"

    "Топор кованый Б2 0,8 кг в сборе"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Клещи-кусачки "Страж""

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Заклепочник 2-х позиционный 90-180гр (265мм) FIT-32040"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Лопатка монтажная искробезопасная 600мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Пила двуручная Дельта крупный зуб шаг 10мм FIT-40701"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Рубанок электрический Р-82/710"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Фрезер ФМ-32/1900Э"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Щетка STAYER "MASTER" проволочная стальная с деревянной ручкой, 5 рядов 35020-5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 53"

    "Щетка-сметка 4-х рядная деревянная 280*26*14мм, высота щетины 55мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Молоток слесарный 0.2 кг. квадратный боек"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Киянка резиновая металлическая ручка Профи 65мм FIT-45465"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Ножницы для резки арматуры"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "Плашкодержатель М16-М20 с трещеткой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Плашкодержатель М16-М24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Клуппы трубные набор 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1.1/2"-2""

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Напильник плоский 400 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Напильник трехгранный 150 N1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Напильник трехгранный 150 N2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Напильник круглый 300 N2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Набор STAYER "PROFI" Надфили с двухкомпонентной ручкой, 100мм, 6шт 16010-H6_z01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "Круг отрезной по металлу 180х3,0х32 14А"

    Кол-во: 160

    "Позиция 66"

    "Круг шлифовальный 1 200х25х32 63С"

    Кол-во: 36

    "Позиция 67"

    "Круг зачистной 230х6,0х22 А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 68"

    "Круг шлифовальный 1 400х40х203 25А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Струбцина 10х140х300 BE-TPN30BE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Струбцина 10х175х400 BE-TPN40BE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Струбцина 10х140х500 BE-TPN50S14BE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Съёмник 3-х лапчатый 230мм (50-300мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Ключ КТР-3 окрашенный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 74"

    "Ключ КТР-4 окрашенный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Уровень Профи 600мм "Heavy duty" корпус глазок с увеличительным действием FIT-18206"

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "Шкурка шлифовальная водостойкая на тканевой основе 0,8х30 м 12Н 14А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 77"

    "Шкурка шлифовальная водостойкая на тканевой основе 0,8х30 м 20Н 14А"

    Кол-во: 69

    "Позиция 78"

    "Заклепочник литой усиленный Зубр Эксперт 31196, диаметр заклепок 2,4-4,8мм, применяется для фиксации тонких листовых металлических конструкций нержавеющими, алюминиевыми или стальными заклепками"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Краскопульт электрический ЗУБР ЗКПЭ-120, краскоперенос 300 мл/мин, вязкость краски 60 DIN, 0.8 л, 120 Вт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Аппарат сварочный Калибр СВА-2000Т для пайки пластиковых труб"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Ключ вентильный взрывобезопасный 250 мм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Ключ вентильный взрывобезопасный 300 мм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Ключ вентильный взрывобезопасный 350 мм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Ключ вентильный взрывобезопасный 400 мм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Набор инструмента Прогресс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Рейка снегомерная металлическая переносная М-46-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Бита для шуруповерта Кратон рабочая часть крест PH0 длина 89мм, кратность 30-30-1800, артикул 11202009, ТУ 3926-006-00224633-1995"

    Кол-во: 30

    "Позиция 88"

    "Бита ЗУБР "ЭКСПЕРТ" торсионная кованая, обточенная, хромомолибденовая сталь, тип хвостовика E 1/4", PH1, 100мм, 1шт 26011-1-100-1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 89"

    "Круг отрезной по металлу 125х1,6х22 14А"

    Кол-во: 345

    "Позиция 90"

    "Клещи изолирующие КИ-1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Ключ гаечный двусторонний 17х19 обмедненный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 92"

    "Ключ гаечный двусторонний 22х24 обмедненный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 93"

    "Ключ гаечный двусторонний 32х36 обмедненный"

    Кол-во: 7

    "Позиция 94"

    "Ключ гаечный накидной 11х13"

    Кол-во: 6

    "Позиция 95"

    "Ключ гаечный накидной 12х14"

    Кол-во: 6

    "Позиция 96"

    "Ключ гаечный накидной 13х14"

    Кол-во: 6

    "Позиция 97"

    "Ключ гаечный накидной 17х19"

    Кол-во: 6

    "Позиция 98"

    "Ключ гаечный накидной 27х30"

    Кол-во: 6

    "Позиция 99"

    "Ключ гаечный накидной 30х32"

    Кол-во: 6

    "Позиция 100"

    "Ключ гаечный накидной 22х24"

    Кол-во: 6

    "Позиция 101"

    "Ключ гаечный накидной 24х27"

    Кол-во: 6

    "Позиция 102"

    "Ключ накидной 060307129 N2-10X12"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "Ключ накидной двусторонний 14х17 мм 75° CR-V,NORGAU-N2-14X17"

    Кол-во: 6

    "Позиция 104"

    "Ключ накидной двусторонний 17х19 мм 75° CR-V,NORGAU-N2-17X19"

    Кол-во: 8

    "Позиция 105"

    "Ключ накидной 060307214 N2-22X24"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "Ключ гаечный накидной 19х22"

    Кол-во: 8

    "Позиция 107"

    "Краскораспылитель с нижним бачком Abac 750123"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Круг отрезной по камню 125х2,5х22 C 30 R BF"

    Кол-во: 50

    "Позиция 109"

    "Кувалда 2 кг обрезиненная ручка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Кувалда 5 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Ледоруб с топором Б-3 И-8007003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 112"

    "Лента шлифовальная бесконечная 100 Х 610 (Р60 - P70)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 113"

    "Лента шлифовальная 100х610 мм Р80 20243"

    Кол-во: 50

    "Позиция 114"

    "Лом строительный ЛО-24 И-8008008"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Лом-гвоздодер ЛГ-16 И-8008016"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "Машина шлифовальная ленточная ЛШМ-100/1200Э"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Молоток слесарный 0.5 кг. круглый боек"

    Кол-во: 11

    "Позиция 118"

    "Набор инструмента Электрика в дипломате"

    Кол-во: 4

    "Позиция 119"

    "Набор с металлорежущим инструментом, метчики однопроходные и плашки М3-М12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 120"

    "Набор инструмента слесарно-монтажного ПИМ-1516М"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Набор инструмента электромонтажника №2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 122"

    "Набор напильников с длиной рабочей части 150 мм, деревянная ручка, 5 шт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 123"

    "Набор диэлектрических отверток НИО-08"

    Кол-во: 8

    "Позиция 124"

    "Напильник квадратный 250 N1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Напильник квадратный 250 N2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Напильник плоский 250 №2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Напильник трехгранный 300 N2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Нутромер индикаторный НИ 35-50 0.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Отвертка электротехническая крестовая 250мм (PH1х150мм) до 1000В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 130"

    "Плоскогубцы комбинированные ВБ 200 исполнение 2 СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Ключ рожковый 10х12 ВБ СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Ключ рожковый 12х13 ВБ СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 133"

    "Ключ рожковый 8х10 ВБ СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Микрометр гладкий МК 50 класс 1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "Микрометр гладкий МК 100 класс 1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Шаблон чистоты поверхности (ГОСТ 9.402-2004)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 22х24 в искробезопасном исполнении группы прочности С, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Плоскогубцы боковые изолированные 7" искробезопасные СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Ключ гаечный разводной в искробезопасном исполнении 24мм твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Ключ трубный 90 градусов размер 1" длина 320мм, раскрытие губок 40мм. ПроМлайн ПЛ03115011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Ключ трубный тип S размер 1" длина 330мм, раскрытие губок 40мм. ПроМлайн ПЛ03114011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Ключ трубный 45 градусов размер 1", длина 330мм, раскрытие губок 40мм. ПроМлайн ПЛ03116011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Ключ разводной ВБ 30 СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Державка с шарошками (звездочками) d 50,0мм в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Звездочка (шарошка) для правки абразивных кругов 50х14"

    Кол-во: 40

    "Позиция 146"

    "Круг шлифовальный 1 400х50х203 63С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Круг алмазный 1А1 150х20х5х32 АС4 100/80 В2-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 148"

    "Полотно машинное 500х40х2мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 149"

    "Полотно машинное 450х32х2х4мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 150"

    "Пластина твердосплавная режущая сменная пятигранной формы с отверстием PNUA-110408 H30"

    Кол-во: 50

    "Позиция 151"

    "Пластина твердосплавная режущая сменная многогранная с отверстием WNUM-100408 H30"

    Кол-во: 50

    "Позиция 152"

    "Щетка угольная для шлифмашинки Интерскол УШМ-125/1100Э"

    Кол-во: 10

    "Позиция 153"

    "Угольные щетки комплект Bosch GWS 20-230 1.607.014.171"

    Кол-во: 40

    "Позиция 154"

    "Угольные щетки комплект Bosch GWS 14-125 1.607.014.176"

    Кол-во: 40

    "Позиция 155"

    "Набор ключей гаечных комбинированных КГК №12 Лада, 12 предметов (8-32 мм) в сумке СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 156"

    "Центр вращающийся А-1-5-Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Набор торцевых головок шестигранника от 17 до 46"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Ключ гаечный двусторонний 27х30 обмедненный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 159"

    "Кувалда 1 кг омедненная"

    Кол-во: 15

    "Позиция 160"

    "Кувалда 3 кг омедненная"

    Кол-во: 15

    "Позиция 161"

    "Кувалда 4 кг омедненная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 162"

    "Ключ трубный рычажный КТР-2 омедненный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 163"

    "Ключ трубный рычажный КТР-3 омедненный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 164"

    "Ключ трубный рычажный КТР-4 омедненный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 165"

    "Ключ гаечный рожковый искробезопасный 24х27 омедненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 166"

    "Ключ гаечный рожковый искробезопасный 30х32 омедненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "Ключ гаечный рожковый искробезопасный 32х36 омедненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "Ключ гаечный рожковый искробезопасный 41х46 омедненный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 169"

    "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный 32 омедненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 170"

    "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный 36 омедненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 171"

    "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный 46 омедненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 172"

    "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный 50 омедненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 173"

    "Ножницы по металлу 190мм"

    Кол-во: 19

    "Позиция 174"

    "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 1 длиной 250мм с лопаткой типа 3 исполнения А с размерами 1,6х8,0мм группы применения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм с двухкомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 22

    "Позиция 175"

    "Набор №11 из 6-ти отверток в футляре-пенале н.н.57152013"

    Кол-во: 5

    "Позиция 176"

    "Набор диэлектрических отверток НИО-06"

    Кол-во: 5

    "Позиция 177"

    "Отвертка ударная НОУ-14 Арсенал с битами 5/16"

    Кол-во: 3

    "Позиция 178"

    "Плоскогубцы комбинированные 200 мм хромированные"

    Кол-во: 7

    "Позиция 179"

    "Плоскогубцы комбинированные 200 СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 27

    "Позиция 180"

    "Плоскогубцы комбинированные 160мм с изолирующими рукоятками,окисное с промасливанием покрытие СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 181"

    "Наборы диэлектрического инструмента НИИ-03"

    Кол-во: 5

    "Позиция 182"

    "Кусачки боковые 180 с изолирующими рукоятками,окисное с промасливанием покрытие СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 13

    "Позиция 183"

    "Молоток слесарный стальной с квадратным бойком тип2 0,4кг с рукояткой исполнения 1 с цинковым покрытием 15мкм,хромотированием СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 28

    "Позиция 184"

    "Зубило слесарное 160мм, твердость режущей кромки не менее 54 HRC. СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 21

    "Позиция 185"

    "Зубило слесарное 200 СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 186"

    "Набор напильников 200 мм N2 5шт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 187"

    "Набор напильников "ПРОФЕССИОНАЛ" с двухкомп ручкой, плоский, полукруглый, трехгранный, квадратный, круглый, №2, 250мм 16651-25-H5"

    Кол-во: 12

    "Позиция 188"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 22х24 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 43

    "Позиция 189"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 24х27 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 190"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 27х30 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 191"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 30х32 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 192"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 32х36 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 193"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 36х41 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 194"

    "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 8х10 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 195"

    "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 10х12 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 196"

    "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 12 х13 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 197"

    "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 12 х14 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 198"

    "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 13 х14 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 199"

    "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 14х17 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 200"

    "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 17х19 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 17

    "Позиция 201"

    "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 19х22 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 202"

    "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 22 х24 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 17

    "Позиция 203"

    "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 24 х27 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 204"

    "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 24х30 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 13

    "Позиция 205"

    "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 27х30 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 206"

    "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний коленчатый 30х32 мм нормальной точности группы прочности А твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 207"

    "Ключ гаечный накидной 36х41"

    Кол-во: 3

    "Позиция 208"

    "Ключ кольцевой односторонний 30 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 209"

    "Ключ кольцевой односторонний 32 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 210"

    "Ключ комбинированный 10х10 СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 211"

    "Ключ гаечный комбинированный 13х13 мм нормальной точности группы прочности В твердостью не менее 41,5HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 212"

    "Ключ разводной КР-19 длиной 150 мм с цинковым покрытием твердостью рабочей части зева не менее 45 HRC СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 213"

    "Ключ разводной КР-30 длиной 250 мм с цинковым покрытием твердостью рабочей части зева не менее 45 HRC СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 214"

    "Набор ключей гаечных с открытым зевом (рожковых) двусторонних КГД-12, 12 предметов (8-32мм), в сумке СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 215"

    "Набор автомобильного инструмента №4 8-32 мм 1/2""

    Кол-во: 4

    "Позиция 216"

    "Набор шоферского инструмента Спецгаз-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 217"

    "Набор ключей шестигранных изогнутых 10 предметов 2-14 мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 218"

    "Набор ЗУБР Ключи "ЭКСПЕРТ" имбусовые длинные с шариком, Cr-Mo, сатинир. покр., держатель-рукоятка, HEX 1,5-10мм, 9 пред 2745-31-2_z01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 219"

    "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 1 длиной 240мм с лопаткой типа 3 исполнения А с размерами 0,8х5,5мм группы применения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм с двухкомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 22

    "Позиция 220"

    "Диэлектрическая отвертка HEX 9x125 мм MAX-GRIP Insulated STAYER 25829-09-125 G"

    Кол-во: 7

    "Позиция 221"

    "Шприц с тавотницей"

    Кол-во: 8

    "Позиция 222"

    "Набор щупов № 1 70 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 223"

    "Набор щупов № 2 70 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 224"

    "Набор щупов № 3 70 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 225"

    "Набор щупов № 4 70 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 226"

    "Клейма цифровые N 6 тв.спл."

    Кол-во: 5

    "Позиция 227"

    "Уровень 3 глазка/линейка красный,фрезерованная грань 500мм FIT-18055"

    Кол-во: 6

    "Позиция 228"

    "Уровень Профи 1000мм корпус глазок с увеличительным действием FIT-18210"

    Кол-во: 3

    "Позиция 229"

    "Шаблон радиусный № 3 R от 7.0 до 25.0 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 230"

    "Универсальный шаблон сварщика УШС-3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 231"

    "Шаблон сварщика KL-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "Щетка STAYER "MASTER" проволочная стальная с деревянной ручкой, 6 рядов 35020-6"

    Кол-во: 106

    "Позиция 233"

    "Шкурка шлифовальная водостойкая на тканевой основе 0,8х30 м М40 14А"

    Кол-во: 44

    "Позиция 234"

    "Брусок шлифовальный 25х16х150 25А 25 СТ1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 235"

    "Круг отрезной А 30 S BF 115х22х2,5 код заказа 2 608 603 159"

    Кол-во: 470

    "Позиция 236"

    "Круг шлифовальный 1 400х40х203 63С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 237"

    "Круг зачистной 230х6,0х22 А"

    Кол-во: 70

    "Позиция 238"

    "Щетка дисковая жгутовая 150х14х22,2х0,8мм 26 жгутов, артикул 474 311 ОР"

    Кол-во: 21

    "Позиция 239"

    "Круг зачистной 115х6,0х22 А"

    Кол-во: 60

    "Позиция 240"

    "Круг обдирочный А 30 Т BF 115х22х4 код заказа 2 608 600 007"

    Кол-во: 30

    "Позиция 241"

    "Пила ножовочная НП-120/1010Э"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Электропаяльник непрерывного нагрева 65Вт/220В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 243"

    "Электропаяльник непрерывного нагрева 100Вт/220В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 244"

    "Пластина твердосплавная 13572 Т5К10 5х14х5 напаиваемая для отрезных и прорезных резцов"

    Кол-во: 150

    "Позиция 245"

    "Пластина твердосплавная 15040 Т5К10"

    Кол-во: 150

    "Позиция 246"

    "Лампа STAYER "PROFI" паяльная, стальная, 1,5л 40655-1.5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 247"

    "Напильник круглый 250 N1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 248"

    "Кувалда 7 кг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 249"

    "Лопатка монтажная 850 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 250"

    "Точило электрическое Т-150/150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 251"

    "Тиски слесарные поворотные ТСС-80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 252"

    "Набор бит Зубр серия Эскперт артикул 26096-Н122 122 предмета, биты изготовлены из хромо-молибденовой стали S2 методом ковки, магнитный битодержатель с эргономичной двухкомпонентной рукояткой, пластиковый кейс"

    Кол-во: 7

    "Позиция 253"

    "Набор инструмента электромонтажника №2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 254"

    "Шар абразивный ROSSVIK RH603 25мм, d=6мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 255"

    "Конус абразивный ROSSVIK RH613"

    Кол-во: 3

    "Позиция 256"

    "Пневмодрель ROSSVIK AT 7033 BK-1 с набором насадок"

    Кол-во: 3

    "Позиция 257"

    "Экстрактор золотников ROSSVIK SD-02"

    Кол-во: 7

    "Позиция 258"

    "Рулетка Р10У3К длиной 10 м, из углеродистой стали, класс точности 3, с кольцом на вытяжном конце ленты"

    Кол-во: 12

    "Позиция 259"

    "Лом-гвоздодер ЛГ-16 И-8008016"

    Кол-во: 7

    "Позиция 260"

    "Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок 15075-45_z01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 261"

    "Машина шлифовальная угловая УШМ-125/900"

    Кол-во: 2

    "Позиция 262"

    "Дрель ударная ДУ-16/1000ЭР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 263"

    "Щетка ручная 4-х рядная проволка 0,35 мм 100 040"

    Кол-во: 76

    "Позиция 264"

    "Молоток слесарный 0.4 кг. круглый боек"

    Кол-во: 15

    "Позиция 265"

    "Лом строительный ЛО-32 И-8008013"

    Кол-во: 9

    "Позиция 266"

    "Набор сантехника №5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 267"

    "Плоскогубцы комбинированные 160 мм хромированные"

    Кол-во: 5

    "Позиция 268"

    "Набор изолированного инструмента №5А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 269"

    "Шприц для консистентной смазки"

    Кол-во: 12

    "Позиция 270"

    "Ключ трубный рычажный КТР-1 (диаметр трубы,зажимаемой ключом, 10-36мм) с полимерно-порошковым покрытием твердостью рабочей части зева не менее 53 HRC СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "Набор отверток с однокомпонентной рукояткой Спецгаз-4, 4 предмета. Состав: Отвертки с прямым шлицем 160х0,6х4.0, 190х1,0х6,5; отвертки крест. 155№1, 190№2. СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 272"

    "Плоскогубцы комбинированные 180мм с двухцветными рукоятками,окисное с промасливанием покрытие СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 19

    "Позиция 273"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 11х13 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 274"

    "Ключ рожковый 14х17 ВБ СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 275"

    "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 24 ударный тип 1 кованный группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 276"

    "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 27 ударный тип 1 кованный группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 277"

    "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 30 ударный тип 1 кованный группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 278"

    "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 32 ударный тип 1 кованный группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 279"

    "Ключ разводной КР-19"

    Кол-во: 4

    "Позиция 280"

    "Ключ разводной КР-30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 281"

    "Набор инструмента шоферского №4а"

    Кол-во: 3

    "Позиция 282"

    "Набор инструмента 77 предметов AUTO (AA-C1412L77) Арсенал"

    Кол-во: 2

    "Позиция 283"

    "Набор диэлектрических отверток НИО-08"

    Кол-во: 3

    "Позиция 284"

    "Набор бит для шуруповерта 26131-H18 18 предметов для винтов или шурупов"

    Кол-во: 8

    "Позиция 285"

    "Набор бит НБ-31 из 31 штуки"

    Кол-во: 9

    "Позиция 286"

    "Бокорезы диэлектрические 160мм, артикул VDE18-160 Форника-Толсен"

    Кол-во: 3

    "Позиция 287"

    "Рулетка Р10У2К длиной 10 м, из углеродистой стали, класс точности 2, с кольцом на вытяжном конце ленты"

    Кол-во: 1

    "Позиция 288"

    "Рулетка Р5У3К длиной 5 м, из углеродистой стали"

    Кол-во: 10

    "Позиция 289"

    "Рулетка Р2У3К длиной 2 м, из углеродистой стали"

    Кол-во: 13

    "Позиция 290"

    "Набор резьбовых шаблонов N2 Д55 (число ниток на 1" 28-4)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 291"

    "Набор резьбовых шаблонов N1 М60 (от 0,4 до 6,0 мм)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 292"

    "Нутромер индикаторный НИ 50-100 0,01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 293"

    "Нутромер индикаторный НИ 100-160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 294"

    "Нутромер индикаторный НИ 250-450 0,01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 295"

    "Микрометр гладкий МК 100 класс 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 296"

    "Микрометр гладкий МК 25 класс 2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 297"

    "Шприц рычажно-плунжерный Ш1-3911010-А 300 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 298"

    "Съемник внешних стопорных колец 230 мм 423231"

    Кол-во: 1

    "Позиция 299"

    "Съемник механический трехзахватный (с винтовым приводом) СВ108 Диапазон наружных диаметров снимаемых деталей 19...305 мм глубина захвата 203"

    Кол-во: 1

    "Позиция 300"

    "Молоток слесарный 1.0 кг. квадратный боек"

    Кол-во: 3

    "Позиция 301"

    "Набор пробойников Зубр Мастер 22949-H12, для кожи 3-19мм, 12 предметов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 302"

    "Ножницы ручные по металлу 250 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 303"

    "Длинногубцы изолированные до 1000В 160 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 304"

    "Напильник круглый 250 N3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 305"

    "Напильник полукруглый 200 N3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 306"

    "Напильник круглый 200 N2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 307"

    "Напильник плоский 200 №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 308"

    "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 1 длиной 240мм с лопаткой типа 3 исполнения В с размерами 1,0х6,5мм группы применения 1 с хромовым покрытием 9мкм 7810-0320 3В 1 Х9"

    Кол-во: 15

    "Позиция 309"

    "Сверло к/х дл. сер 14,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 310"

    "Сверло ц/х ср. сер 5,3"

    Кол-во: 60

    "Позиция 311"

    "Сверло ц/х ср. сер 6,2"

    Кол-во: 70

    "Позиция 312"

    "Сверло ц/х ср. сер 4,2"

    Кол-во: 29

    "Позиция 313"

    "Сверло ц/х ср. сер 5,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 314"

    "Сверло к/х ср. сер 36,0"

    Кол-во: 8

    "Позиция 315"

    "Сверло центровочное 1,0 (тип А)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 316"

    "Сверло центровочное 2,0 (тип А)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 317"

    "Сверло центровочное 3,15 (тип А)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 318"

    "Сверло центровочное 4,0 (тип А)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 319"

    "Сверло центровочное 5,0 (тип А)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 320"

    "Плашка М18 х 2,0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 321"

    "Метчик маш/руч М8 х 1,0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 322"

    "Метчик маш/руч М10 х 1,25"

    Кол-во: 6

    "Позиция 323"

    "Метчик маш/руч М12 х 1,5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 324"

    "Метчик маш/руч М14 х 1,5 2 шт. комп."

    Кол-во: 6

    "Позиция 325"

    "Метчик маш/руч М14 х 2,0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 326"

    "Набор надфилей ЗУБР эксперт 16021-2-H10, двухкомпонентная ручка, насечка 2(бархатная) длина 100мм, 10шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 327"

    "Резец отрезной 20х12х120 Т5К10 ГОСТ 18884-73"

    Кол-во: 10

    "Позиция 328"

    "Резец резьбов.для внут.рез. 16х16х170 Т15К6 18885-73 тип 2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 329"

    "Сверло ц/х ср. сер 5,1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 330"

    "Сверло ц/х ср. сер 8,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 331"

    "Набор STAYER "PROFI" Пилки "УНИВЕРСАЛ №3" для эл/лобзика, по дереву, мет. и пласт., EU-хвост., 5шт 15980-H5-3"

    Кол-во: 13

    "Позиция 332"

    "Сверло ц/х ср. сер 5,1"

    Кол-во: 72

    "Позиция 333"

    "Сверло к/х ср. сер 10,0"

    Кол-во: 30

    "Позиция 334"

    "Борфреза G16 с покрытием (l=25, L=65, dхв=6, сплав ВК8)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 335"

    "Фреза концевая ц/х 8,0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 336"

    "Метчик маш/руч М6 х 1,0"

    Кол-во: 7

    "Позиция 337"

    "Метчик маш/руч М8 х 1,25"

    Кол-во: 7

    "Позиция 338"

    "Сверло ц/х ср. сер 2,0"

    Кол-во: 140

    "Позиция 339"

    "Сверло ц/х ср. сер 3,0"

    Кол-во: 325

    "Позиция 340"

    "Сверло ц/х ср. сер 3,5"

    Кол-во: 225

    "Позиция 341"

    "Сверло ц/х ср. сер 4,0"

    Кол-во: 125

    "Позиция 342"

    "Сверло к/х ср. сер 6,0"

    Кол-во: 85

    "Позиция 343"

    "Сверло к/х ср. сер 7,0"

    Кол-во: 42

    "Позиция 344"

    "Набор сверл от 1.0 до 10.0мм (19шт)"

    Кол-во: 43

    "Позиция 345"

    "Набор сверл по бетону (от 4,0 до 24,0 мм)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 346"

    "Сверло по стеклу и керамике 6,0"

    Кол-во: 26

    "Позиция 347"

    "Бур по бетону SDS-Plus ЗУБР "МАСТЕР", 2 резца, спираль 4С, 8х310мм 29315-310-08"

    Кол-во: 39

    "Позиция 348"

    "Бур по бетону SDS-Plus ЗУБР "МАСТЕР", 2 резца, спираль 4С, 12х210мм 29315-210-12"

    Кол-во: 15

    "Позиция 349"

    "Бур по бетону SDS-Plus ЗУБР "МАСТЕР", 2 резца, спираль 4С, 14х310мм 29315-310-14"

    Кол-во: 9

    "Позиция 350"

    "Бур SDS-plus 6мм х 110мм ЗУБР Артикул 29314-110-06"

    Кол-во: 63

    "Позиция 351"

    "Бур по бетону SDS-Plus ЗУБР "МАСТЕР", 2 резца, спираль 4С, 10х260мм 29315-260-10"

    Кол-во: 26

    "Позиция 352"

    "Сверло ц/х ср. сер 4,0 цельное твердосплав."

    Кол-во: 50

    "Позиция 353"

    "Сверло ц/х ср. сер 4,2 (кл. А)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 354"

    "Сверло ц/х ср. сер 5,0 цельное твердосплав."

    Кол-во: 50

    "Позиция 355"

    "Плашка М 8 х 1,0 левая"

    Кол-во: 8

    "Позиция 356"

    "Метчик маш/руч М10 х 1,5 2 шт. комп."

    Кол-во: 17

    "Позиция 357"

    "Метчик маш/руч М12 х 1,25 2 шт. комп."

    Кол-во: 15

    "Позиция 358"

    "Метчик гаечный М8 х 1,25"

    Кол-во: 15

    "Позиция 359"

    "Метчик гаечный М10 х 1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 360"

    "Фреза шпоночная ц/х 12,0"

    Кол-во: 11

    "Позиция 361"

    "Фреза шпоночная ц/х 3,0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 362"

    "Фреза шпоночная ц/х 8,0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 363"

    "Фреза шпоночная ц/х 14,0"

    Кол-во: 8

    "Позиция 364"

    "Фреза шпоночная ц/х 16,0"

    Кол-во: 8

    "Позиция 365"

    "Фреза шпоночная ц/х 18,0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 366"

    "Фреза шпоночная ц/х 4,0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 367"

    "Фреза шпоночная ц/х 6,0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 368"

    "Фреза шпоночная ц/х 10,0"

    Кол-во: 11

    "Позиция 369"

    "Фреза шпоночная ц/х 10,0 цельная твердоспл."

    Кол-во: 8

    "Позиция 370"

    "Фреза шпоночная ц/х 6,0 цельная твердоспл."

    Кол-во: 8

    "Позиция 371"

    "Фреза шпоночная ц/х 8,0 цельная твердоспл."

    Кол-во: 8

    "Позиция 372"

    "Фреза Т-образная паз 10мм ц/х"

    Кол-во: 3

    "Позиция 373"

    "Фреза шпоночная ц/х 10,0 с прям.пл."

    Кол-во: 3

    "Позиция 374"

    "Фреза шпоночная ц/х 12,0 с прям.пл."

    Кол-во: 3

    "Позиция 375"

    "Фреза шпоночная ц/х 14,0 с прям.пл."

    Кол-во: 3

    "Позиция 376"

    "Фреза шпоночная ц/х 16,0 с прям.пл."

    Кол-во: 3

    "Позиция 377"

    "Фреза шпоночная ц/х 18,0 с прям.пл."

    Кол-во: 3

    "Позиция 378"

    "Фреза концевая ц/х 10,0 с прям.пл."

    Кол-во: 3

    "Позиция 379"

    "Фреза концевая ц/х 12,0 с прям.пл."

    Кол-во: 3

    "Позиция 380"

    "Фреза концевая ц/х 14,0 с прям.пл."

    Кол-во: 3

    "Позиция 381"

    "Фреза шпоночная ц/х 4,0 цельная твердоспл."

    Кол-во: 3

    "Позиция 382"

    "Фреза шпоночная ц/х 5,0 цельная твердоспл."

    Кол-во: 8

    "Позиция 383"

    "Фреза одноугловая 80мм, 65°"

    Кол-во: 2

    "Позиция 384"

    "Фреза Одноугловая 50мм, 55°"

    Кол-во: 2

    "Позиция 385"

    "Набор надфилей с пласт. ручками"

    Кол-во: 26

    "Позиция 386"

    "Калибровщик для правки резьбы вентилей VT03W Rossvik"

    Кол-во: 7

    "Позиция 387"

    "Набор ЗУБР Свёрла по металлу с покрытием нитрид титана, в металлическом боксе, HSS 1-10мм, 19 шт 29617-H19"

    Кол-во: 13

    "Позиция 388"

    "Сверло к/х ср. сер 10,2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 389"

    "Сверло ц/х ср. сер 15,0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 390"

    "Сверло ц/х ср. сер 3,3 (кл. А)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 391"

    "Сверло к/х дл. сер 12,0"

    Кол-во: 35

    "Позиция 392"

    "Бур SDS-plus 8мм х 210мм ЗУБР Артикул 29314-210-08"

    Кол-во: 30

    "Позиция 393"

    "Плашка трубная G 1 1/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 394"

    "Плашка трубная G 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 395"

    "Сверло ц/х ср. сер 8,2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 396"

    "Ключ гаечный рожковый искробезопасный 27х30 омедненный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 397"

    "Бур по бетону SDS-Plus ЗУБР "МАСТЕР", 2 резца, спираль 4С, 10х210мм 29315-210-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 398"

    "Бур по бетону SDS-Plus ЗУБР "МАСТЕР", 2 резца, спираль 4С, 6х210мм 29315-210-06"

    Кол-во: 10

    "Позиция 399"

    "Метчик маш/руч трубный G 1/2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 400"

    "Резец отрезной 25х16х140 Т5К10 ГОСТ 18884-73"

    Кол-во: 129

    "Позиция 401"

    "Резец отрезной 25х16х140 ВК8 ГОСТ 18884-73"

    Кол-во: 45

    "Позиция 402"

    "Резец проходной упорн. изогн 25х16х140 Т5К10 ГОСТ 18879-73"

    Кол-во: 6

    "Позиция 403"

    "Резец проходной упорн. 32х20х140 Т15К6 ГОСТ 18879-73 тип 1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 404"

    "Сверло ц/х ср. сер 3,0"

    Кол-во: 417

    "Позиция 405"

    "Сверло ц/х ср. сер 3,3"

    Кол-во: 233

    "Позиция 406"

    "Сверло ц/х ср. сер 4,0"

    Кол-во: 217

    "Позиция 407"

    "Сверло ц/х ср. сер 4,2"

    Кол-во: 102

    "Позиция 408"

    "Сверло ц/х ср. сер 5,0"

    Кол-во: 194

    "Позиция 409"

    "Сверло ц/х ср. сер 5,1"

    Кол-во: 45

    "Позиция 410"

    "Сверло ц/х ср. сер 6,0 (кл.В)"

    Кол-во: 179

    "Позиция 411"

    "Сверло ц/х ср. сер 6,7"

    Кол-во: 25

    "Позиция 412"

    "Сверло ц/х ср. сер 6,8"

    Кол-во: 50

    "Позиция 413"

    "Сверло ц/х ср. сер 7,0"

    Кол-во: 97

    "Позиция 414"

    "Сверло ц/х ср. сер 8,0"

    Кол-во: 148

    "Позиция 415"

    "Сверло ц/х ср. сер 8,1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 416"

    "Сверло ц/х ср. сер 8,5"

    Кол-во: 77

    "Позиция 417"

    "Сверло ц/х ср. сер 9,0"

    Кол-во: 60

    "Позиция 418"

    "Сверло ц/х ср. сер 10,0"

    Кол-во: 85

    "Позиция 419"

    "Сверло ц/х ср. сер 10,2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 420"

    "Сверло ц/х ср. сер 10,5"

    Кол-во: 25

    "Позиция 421"

    "Сверло ц/х ср. сер 12,0"

    Кол-во: 26

    "Позиция 422"

    "Сверло ц/х ср. сер 12,7 (кл. А)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 423"

    "Сверло ц/х ср. сер 14,0"

    Кол-во: 16

    "Позиция 424"

    "Сверло центровочное 1,6 (тип А)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 425"

    "Сверло центровочное 2,0 (тип В)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 426"

    "Сверло центровочное 2,5 (тип А)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 427"

    "Сверло центровочное 2,0 (тип В)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 428"

    "Сверло ц/х ср. сер 2,0"

    Кол-во: 162

    "Позиция 429"

    "Сверло ц/х ср. сер 2,5"

    Кол-во: 297

    "Позиция 430"

    "Сверло ц/х ср. сер 3,5"

    Кол-во: 139

    "Позиция 431"

    "Сверло ц/х ср. сер 4,5"

    Кол-во: 57

    "Позиция 432"

    "Сверло ц/х ср. сер 5,5"

    Кол-во: 27

    "Позиция 433"

    "Сверло ц/х ср. сер 6,5"

    Кол-во: 92

    "Позиция 434"

    "Сверло ц/х ср. сер 7,5"

    Кол-во: 25

    "Позиция 435"

    "Сверло ц/х ср. сер 9,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 436"

    "Отвертка крестовая PH1 230/150мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 437"

    "Пистолет ЗУБР "ПРОФЕССИОНАЛ" "ТУРБО" профессиональный для монтажной пены, цельнометал профес конструкция, тефлон покрытие 4-06877_z01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 438"

    "Плоскогубцы комбинированные 200 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 439"

    "Полотна ЗУБР для лобзика, двойной зуб, тип №5, 130мм, 10шт 1532-10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 440"

    "Съемник 5 т 2/3 захвата СВ5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 441"

    "Топор кованый Б4 1,4 кг в сборе"

    Кол-во: 6

    "Позиция 442"

    "Труборез роликовый ручной ТР-60 17-60мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 443"

    "Фрезер ФМ-40/1000Э"

    Кол-во: 1

    "Позиция 444"

    "Штангенциркуль ШЦ-I-125 0,1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 445"

    "Домкрат механический винтовой 3т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 446"

    "Заклепочник механический силовой для вытяжных заклепок 3114 длина 425мм размер заклепок 2,4-4,8мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 447"

    "Ключ гаечный накидной 14х17"

    Кол-во: 2

    "Позиция 448"

    "Ключ гаечный накидной 13х14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 449"

    "Лопата совковая песочная с черенком И-8000003"

    Кол-во: 62

    "Позиция 450"

    "Машина сверлильная реверсивная Д-10/420Э"

    Кол-во: 5

    "Позиция 451"

    "Машина шлифовальная угловая УШМ-230/2600М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 452"

    "Ножницы ножевые НН-2.5/520"

    Кол-во: 1

    "Позиция 453"

    "Тиски слесарные поворотные ТСС-140"

    Кол-во: 3

    "Позиция 454"

    "Трубоприжим ручной - ТП-110 (100)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 455"

    "Электропаяльник непрерывного нагрева 40Вт/220В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 456"

    "Клещи изолирующие КИ-1000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 457"

    "Электрододержатель ЭД-50М на номинальный сварочный ток 500А диаметр применяемых электродов 4-8мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 458"

    "Степлер комбинированный Зубр Эксперт 4-31577"

    Кол-во: 7

    "Позиция 459"

    "Ледобур Торнадо М 130"

    Кол-во: 2

    "Позиция 460"

    "Щетка-сметка 3-х рядная деревянная 280*26*14мм, высота щетины 55мм 20610003"

    Кол-во: 60

    "Позиция 461"

    "Грабли 16 зубьев, витые с черенком И-8005008"

    Кол-во: 35

    "Позиция 462"

    "Грабли веерные с черенком И-8005010"

    Кол-во: 29

    "Позиция 463"

    "Грабли 10 зубьев, витые с черенком И-8005002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 464"

    "Набор надфилей 140 мм 6 шт. с пластмассовой ручкой 16053-н6 ГОСТ 1513-77"

    Кол-во: 4

    "Позиция 465"

    "Набор надфилей с пласт. ручками"

    Кол-во: 9

    "Позиция 466"

    "Резец проходной отогн. 32х20х170 ВК8 ГОСТ 18877-73"

    Кол-во: 11

    "Позиция 467"

    "Резец проходной отогн. 32х20х170 Т5К10 ГОСТ 18877-73"

    Кол-во: 14

    "Позиция 468"

    "Резец проходной упорн. 32х20х140 ВК8 ГОСТ 18879-73 тип 1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 469"

    "Резец проходной упорн. 32х20х140 Т5К10 ГОСТ 18879-73 тип 1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 470"

    "Резец отрезной 32х20х170 Т5К10 ГОСТ 18884-73"

    Кол-во: 19

    "Позиция 471"

    "Резец расточ. для гл. отв. 20х20х170 ВК8 ГОСТ 18883-73"

    Кол-во: 30

    "Позиция 472"

    "Резец резьбов.для нар.рез. 25х16х140 Т5К10 18885-73 тип 1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 473"

    "Резец резьбов.для внут.рез. 20х20х200 ВК8 18885-73 тип 2"

    Кол-во: 16

    "Позиция 474"

    "Резец резьбов.для внут.рез. 20х20х200 Т5К10 18885-73 тип 2"

    Кол-во: 27

    "Позиция 475"

    "Резец расточ. для скв. отв. 20х20х170 ВК8 ГОСТ 18882-73"

    Кол-во: 24

    "Позиция 476"

    "Резец расточ. для скв. отв. 20х20х170 Т15К6 ГОСТ 18882-73"

    Кол-во: 26

    "Позиция 477"

    "Сверло ц/х ср. сер 11,0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 478"

    "Метчик маш/руч трубный G 5/8,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 479"

    "Метчик маш/руч трубный G 7/8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 480"

    "Метчик гаечный М30 х 3,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 481"

    "Плашка трубная коническая R 1/2"

    Кол-во: 24

    "Позиция 482"

    "Сверло ц/х ср. сер 7,2"

    Кол-во: 67

    "Позиция 483"

    "Сверло ц/х ср. сер 11,0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 484"

    "Метчик маш/руч М4 х 0,7"

    Кол-во: 25

    "Позиция 485"

    "Метчик маш/руч М5 х 0,8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 486"

    "Метчик маш/руч М6 х 1,0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 487"

    "Метчик маш/руч М8 х 1,0"

    Кол-во: 25

    "Позиция 488"

    "Метчик маш/руч М8 х 1,25"

    Кол-во: 25

    "Позиция 489"

    "Метчик маш/руч М10 х 1,25"

    Кол-во: 25

    "Позиция 490"

    "Метчик маш/руч М10 х 1,5"

    Кол-во: 25

    "Позиция 491"

    "Метчик маш/руч М12 х 1,0"

    Кол-во: 28

    "Позиция 492"

    "Метчик маш/руч М12 х 1,5"

    Кол-во: 25

    "Позиция 493"

    "Метчик маш/руч трубный G 1/8"

    Кол-во: 13

    "Позиция 494"

    "Метчик маш/руч трубный G 1/4"

    Кол-во: 7

    "Позиция 495"

    "Метчик маш/руч трубный G 3/8"

    Кол-во: 13

    "Позиция 496"

    "Метчик маш/руч трубный G 1/2"

    Кол-во: 7

    "Позиция 497"

    "Метчик маш/руч трубный G 3/4"

    Кол-во: 13

    "Позиция 498"

    "Метчик маш/руч трубный G 1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 499"

    "Метчик маш/руч трубный G 1 1/2"

    Кол-во: 7

    "Позиция 500"

    "Метчик дюймовый конический К 1/4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 501"

    "Метчик дюймовый конический К 1/2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 502"

    "Метчик дюймовый конический К 3/4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 503"

    "Метчик дюймовый конический К 1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 504"

    "Плашка трубная G 1/2"

    Кол-во: 22

    "Позиция 505"

    "Плашка трубная G 1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 506"

    "Плашка трубная G 1 1/2"

    Кол-во: 13

    "Позиция 507"

    "Плашка М 4 х 0,7"

    Кол-во: 5

    "Позиция 508"

    "Плашка М 8 х 1,0 (Р6М5)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 509"

    "Плашка М12 х 1,5"

    Кол-во: 11

    "Позиция 510"

    "Плашка М14 х 1,0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 511"

    "Плашка М14 х 1,25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 512"

    "Плашка М14 х 1,5"

    Кол-во: 11

    "Позиция 513"

    "Плашка М16 х 1,0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 514"

    "Плашка М16 х 1,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 515"

    "Плашка М18 х 1,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 516"

    "Плашка М20 х 1,5"

    Кол-во: 11

    "Позиция 517"

    "Плашка М24 х 2,0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 518"

    "Сверло ц/х ср. сер 11,5"

    Кол-во: 7

    "Позиция 519"

    "Сверло ц/х ср. сер 5,0 с пласт."

    Кол-во: 34

    "Позиция 520"

    "Сверло ц/х ср. сер 6,0 с пласт."

    Кол-во: 7

    "Позиция 521"

    "Сверло ц/х ср. сер 7,0 с пласт."

    Кол-во: 7

    "Позиция 522"

    "Сверло ц/х ср. сер 8,0 с пласт."

    Кол-во: 7

    "Позиция 523"

    "Сверло ц/х ср. сер 9,0 с пласт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 524"

    "Сверло ц/х ср. сер 10,0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 525"

    "Сверло ц/х ср. сер 12,0"

    Кол-во: 9

    "Позиция 526"

    "Сверло ц/х ср. сер 16,0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 527"

    "Набор сверел по бетону диаметром 4-12мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 528"

    "Набор сверл от 1.0 до 10.0мм (19шт)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 529"

    "Набор сверл Спецгаз-19"

    Кол-во: 18

    "Позиция 530"

    "Набор металлорежущего инструмента серии ЭКСПЕРТ арт.28115-Н18 Зубр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 531"

    "Плашка М 5 х 0,8"

    Кол-во: 12

    "Позиция 532"

    "Плашка М16 х 2,0"

    Кол-во: 17

    "Позиция 533"

    "Плашка М 8 х 1,25"

    Кол-во: 28

    "Позиция 534"

    "Плашка М10 х 1,5"

    Кол-во: 41

    "Позиция 535"

    "Плашка М12 х 1,75"

    Кол-во: 16

    "Позиция 536"

    "Плашка М14 х 2,0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 537"

    "Плашка М16 х 2,0"

    Кол-во: 43

    "Позиция 538"

    "Плашка М18 х 2,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 539"

    "Плашка М20 х 2,5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 540"

    "Метчик маш/руч трубный G 1/8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 541"

    "Метчик маш/руч трубный G 3/4"

    Кол-во: 7

    "Позиция 542"

    "Метчик маш/руч трубный G 1/4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 543"

    "Метчик маш/руч М10 х 1,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 544"

    "Фреза концевая ц/х 16,0"

    Кол-во: 14

    "Позиция 545"

    "Фреза концевая к/х 14,0"

    Кол-во: 13

    "Позиция 546"

    "Фреза концевая ц/х 10,0"

    Кол-во: 19

    "Позиция 547"

    "Фреза концевая ц/х 8,0"

    Кол-во: 19

    "Позиция 548"

    "Фреза концевая ц/х 6,0"

    Кол-во: 19

    "Позиция 549"

    "Плашка трубная G 3/8"

    Кол-во: 9

    "Позиция 550"

    "Плашка М22 х 2,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 551"

    "Плашка М24 х 3,0"

    Кол-во: 14

    "Позиция 552"

    "Плашка М 8 х 0,75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 553"

    "Плашка М10 х 1,0"

    Кол-во: 23

    "Позиция 554"

    "Плашка М10 х 1,25"

    Кол-во: 30

    "Позиция 555"

    "Плашка трубная G 3/4"

    Кол-во: 30

    "Позиция 556"

    "Плашка трубная G 1/8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 557"

    "Плашка трубная G 1/4"

    Кол-во: 15

    "Позиция 558"

    "Плашка М12 х 1,0"

    Кол-во: 8

    "Позиция 559"

    "Плашка М12 х 1,25"

    Кол-во: 15

    "Позиция 560"

    "Зубило 160мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 561"

    "Щетка ручная 3-х рядная проволка 0,35 мм 100 030"

    Кол-во: 43

    "Позиция 562"

    "Корщетка с изогнутой пластиковой ручкой латунная тип В FIT-38411"

    Кол-во: 17

    "Позиция 563"

    "Ножницы ручные по металлу 250 мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 564"

    "Ножницы ручные по металлу 300 мм"

    Кол-во: 21

    "Позиция 565"

    "Ножовка по металлу 300мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 566"

    "Набор пробойников, 9 предметов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 567"

    "Набор щупов № 2 100 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 568"

    "Съемник стопорных колец диаметром 12-50мм Зубр 22820"

    Кол-во: 4

    "Позиция 569"

    "Набор съемников стопорных колец 160 мм х 4 шт. тетрон ДТ/16 424040"

    Кол-во: 2

    "Позиция 570"

    "Стойка гибкая с магнитным основанием МС-29"

    Кол-во: 1

    "Позиция 571"

    "Ключ трубный рычажный КТР-2 (диаметр трубы,зажимаемой ключом, 20-50мм) с полимерно-порошковым покрытием твердостью рабочей части зева не менее 53 HRC СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 572"

    "Ножовка по металлу 300мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 573"

    "Полотно ножовочное 300x12.5х0.65мм"

    Кол-во: 1857

    "Позиция 574"

    "Клейма цифровые N 6 тв.спл."

    Кол-во: 3

    "Позиция 575"

    "Патрон сверлильный ПС-13 В16"

    Кол-во: 7

    "Позиция 576"

    "Патрон сверлильный ПС-16 В18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 577"

    "Щетка ручная 4-х рядная проволка 0,35 мм 100 040"

    Кол-во: 90

    "Позиция 578"

    "Пистолет для герметика 600мл FIT-14256"

    Кол-во: 8

    "Позиция 579"

    "Набор метчиков и плашек М3-М12, плашкодержатель, метчикодержатель, 20 предметов, пластиковый бокс"

    Кол-во: 23

    "Позиция 580"

    "Вороток для метчиков М 3-М12 (сталь 45)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 581"

    "Вороток для метчиков М10,0-М36мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 582"

    "Микрометр гладкий МК 125 класс 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 583"

    "Круг шлифовальный 1 350х40х127 63С 1 кл."

    Кол-во: 6

    "Позиция 584"

    "Круг шлифовальный 1 400х40х203 63С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 585"

    "Круг отрезной по металлу 230х1,8х22 14А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 586"

    "Краскопульт пневматический ЗУБР "МАСТЕР" "МС 200", c верхним бачком, 1,3мм 06455-1.3"

    Кол-во: 7

    "Позиция 587"

    "Краскопульт пневматический ЗУБР "МАСТЕР" "МС Н200", с нижним бачком, 1,3мм 06456-1.3"

    Кол-во: 13

    "Позиция 588"

    "Дрель ударная Ритм МЭС-600-ЭРУ-00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 589"

    "Набор торцовых головок 3/4" Зубр серия ЭКСПЕРТ 20 предметов арт.27660-Н20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 590"

    "Ключ динамометрический с кольцевым фиксатором 1/2" 40-210Нм ЗУБР серии Эксперт арт.64084-210"

    Кол-во: 3

    "Позиция 591"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 8х10 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 45

    "Позиция 592"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 10х12 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 593"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 12х13 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 594"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 12х14 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 595"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 13х14 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 23

    "Позиция 596"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 14х17 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 22

    "Позиция 597"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 17х19 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 598"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 19х22 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 599"

    "Метчик маш/руч М10 х 1,0 2 шт. комп."

    Кол-во: 3

    "Позиция 600"

    "Метчик маш/руч М14 х 1,25 2 шт. комп."

    Кол-во: 3

    "Позиция 601"

    "Набор ЗУБР Свёрла "МЕТ-Ш" по металлу, цилиндрический хвостовик, быстрорежущая сталь Р6М5, 1-10 мм, 19 шт 4-29625-H19"

    Кол-во: 3

    "Позиция 602"

    "Сверло ц/х ср. сер 3,7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 603"

    "Сверло ц/х ср. сер 4,6 (кл. А)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 604"

    "Сверло ц/х ср. сер 8,2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 605"

    "Сверло к/х дл. сер 10,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 606"

    "Сверло к/х ср. сер 8,0 с пласт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 607"

    "Бур 16 х 400 SDS-Max"

    Кол-во: 10

    "Позиция 608"

    "Сверло ц/х ср. сер 4,1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 609"

    "Сверло ц/х ср. сер 9,8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 610"

    "Сверло ц/х ср. сер 4,4 (кл. А)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 611"

    "Метчик маш/руч М4 х 0,7 2 шт. комп."

    Кол-во: 2

    "Позиция 612"

    "Метчик маш/руч М5 х 0,8 2 шт. комп."

    Кол-во: 2

    "Позиция 613"

    "Метчик маш/руч М6 х 1,0 2 шт. комп."

    Кол-во: 2

    "Позиция 614"

    "Метчик маш/руч М8 х 1,25 2 шт. комп."

    Кол-во: 2

    "Позиция 615"

    "Резец отрезной 25х16х140 Т15К6 ГОСТ 18884-73"

    Кол-во: 4

    "Позиция 616"

    "Карбид кремния черный С53 F1000-1200 (упаковка 30 кг)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 617"

    "Метршток МШС 4,5М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 618"

    "Лопата снегоуборочная стальная с черенком с V-ручкой 355*380мм, S=1,0 И-8002022"

    Кол-во: 44

    "Позиция 619"

    "Лопата копальная остроконечная без черенка И-8009001"

    Кол-во: 48

    "Позиция 620"

    "Движок для уборки снега 1090*556"

    Кол-во: 15

    "Позиция 621"

    "Головка режущая полуавтомат Интерскол"

    Кол-во: 5

    "Позиция 622"

    "Лопата копальная остроконечная с черенком И-8009002"

    Кол-во: 25

    "Позиция 623"

    "Зажим для заземления. Штампованный, ТОК 300 а"

    Кол-во: 3

    "Позиция 624"

    "Пила дисковая ДП-210/1900М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 625"

    "Леска для триммеров d=2 мм, 15 м (сечение - круг)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 626"

    "Пила цепная бензиномоторная ПЦБ-14/45Л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 627"

    "Кусторез бензиномоторный КБ-25/33В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 628"

    "Домкрат гидравлический ДГ-5.3913010"

    Кол-во: 3

    "Позиция 629"

    "Домкрат гидравлический Д1-3913010-50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 630"

    "Реечный домкрат ДР-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 631"

    "Манометр цифровой автомобильный Качок М30"

    Кол-во: 8

    "Позиция 632"

    "Пистолет пневматический продувочный Сорокин 2.49"

    Кол-во: 2

    "Позиция 633"

    "Аппарат моечный высокого давления АМ-120/1700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 634"

    "Бур STAYER "MASTER" по бетону, "SDS-Plus", d=12х210мм 29250-210-12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 635"

    "Бур SDS-plus 14мм х 1000мм ЗУБР Артикул 29314-1000-14 ГОСТ 17016-71"

    Кол-во: 2

    "Позиция 636"

    "Бур SDS-plus 25мм х 1000мм ЗУБР Артикул 29314-1000-25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 637"

    "Набор сверл ЗУБР ЭКСПЕРТ 29626-Н8 сверла кобальт по металлу 3-10мм, 8 штук"

    Кол-во: 3

    "Позиция 638"

    "Набор сверл ЗУБР ЭКСПЕРТ по бетону ударные, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, пластиковый бокс, 8 штук 29140-H8_z01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 639"

    "Набор сверл по дереву перовых Enkor артикул 19184 в наборе 6шт 10х152мм 12х152мм 16х152мм 18х152мм 20х152мм 25х152мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 640"

    "Набор сверл по металлу HSS d1-13мм 25шт шаг 0,5мм полностью полированные угол заточки 118 градусов Энкор артикул 21225"

    Кол-во: 6

    "Позиция 641"

    "Сверло ц/х ср. сер 3,0"

    Кол-во: 45

    "Позиция 642"

    "Сверло ц/х ср. сер 4,0 (кл. А)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 643"

    "Набор сверл по металлу Зубр артикул 29617-H19, сталь HSS покрытие нитрид титана, 19шт, диаметр 1-10мм с шагом 0,5мм."

    Кол-во: 9

    "Позиция 644"

    "Набор буров по бетону, SDS+, двойная спираль, 5х110, 6х110, 6х160, 8х160, 8х210, 10х160, 10х210, 12х210, 8 шт, артикул Зубр 29314-Н8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 645"

    "Бур STAYER "PROFI" по бетону, хвостовик "SDS PLUS", 16x600мм 2930-600-16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 646"

    "Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Plus", самоцентрирующий наконечник, спиральS4, 12x460мм 29314-460-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 647"

    "Набор образцов шероховатости ОШС-ПС Rz 25, 60, 100, 150 мкм, вид обработки -пескоструйная, материал -сталь ГОСТ 9378-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 648"

    "Набор для оценки запыленности поверхности ОЗ-201 "эксперт"."

    Кол-во: 1

    "Позиция 649"

    "Сверло ц/х ср. сер 3,2"

    Кол-во: 80

    "Позиция 650"

    "Сверло ц/х ср. сер 3,8"

    Кол-во: 40

    "Позиция 651"

    "Сверло ц/х ср. сер 4,9"

    Кол-во: 30

    "Позиция 652"

    "Сверло центровочное 3,15 (тип В)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 653"

    "Плашка М27 х 1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 654"

    "Плашка М24 х 1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 655"

    "Плашка трубная коническая R 1/2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 656"

    "Плашка дюймовая коническая К 1/2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 657"

    "Метчик трубный конический Rc 1/2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 658"

    "Метчик дюймовый конический К 1/2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 659"

    "Метчик гаечный М10 х 1,25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 660"

    "Метчик гаечный М12 х 1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 661"

    "Метчик гаечный М12 х 1,75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 662"

    "Метчик маш/руч М20 х 1,5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 663"

    "Метчик гаечный М24 х 1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 664"

    "Метчик маш/руч М27 х 1,5 2 шт. комп."

    Кол-во: 2

    "Позиция 665"

    "Резец резьбов.для нар.рез. 25х16х140 Т5К10 18885-73 тип 1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 666"

    "Резец резьбов.для внут.рез. 16х16х170 Т5К10 18885-73 тип 2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 667"

    "Резец резьбов.для внут.рез. 20х20х200 Т5К10 18885-73 тип 2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 668"

    "Резец отрезной 32х20х170 Т5К10 ГОСТ 18884-73"

    Кол-во: 20

    "Позиция 669"

    "Фреза отрезная 50 х 2,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 670"

    "Фреза отрезная 63 х 2,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 671"

    "Фреза отрезная 80 х 2,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 672"

    "Фреза отрезная 80 х 3,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 673"

    "Фреза отрезная 160 х 3,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 674"

    "Щетка угольная для электролобзика Интерскол МП-65Э-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 675"

    "Сверло ц/х ср. сер 3,0 (кл. А)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 676"

    "Резец расточ. для скв. отв. 25х25х220 ВК8 ГОСТ 18882-73"

    Кол-во: 14

    "Позиция 677"

    "Резец расточ. для скв. отв. 25х25х220 Т5К10 ГОСТ 18882-73"

    Кол-во: 14

    "Позиция 678"

    "Резец расточ. для гл. отв. 20х20х170 ВК8 ГОСТ 18883-73"

    Кол-во: 24

    "Позиция 679"

    "Резец расточ. для гл. отв. 20х20х170 Т15К6 ГОСТ 18883-73"

    Кол-во: 21

    "Позиция 680"

    "Резец расточ. для гл. отв. 25х25х220 ВК8 ГОСТ 18883-73"

    Кол-во: 14

    "Позиция 681"

    "Резец расточ. для гл. отв. лев. 25х25х220 Т15К6 ГОСТ 18883-73"

    Кол-во: 15

    "Позиция 682"

    "Резец отрезной 32х20х170 ВК8 ГОСТ 18884-73"

    Кол-во: 38

    "Позиция 683"

    "Фреза концевая ц/х 12,0"

    Кол-во: 17

    "Позиция 684"

    "Метчик маш/руч М12 х 1,75"

    Кол-во: 27

    "Позиция 685"

    "Чертилка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 686"

    "Сверло ц/х ср. сер 12,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 687"

    "Сверло ц/х ср. сер 16,0"

    Кол-во: 5

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