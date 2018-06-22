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Номер извещения
31806541275
Уникальный номер закупки
18/4.3/0025472/ТГКазань
Наименование закупки
Поставка запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей трубопровода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 16:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Контактный телефон
+7 843 272-82-92
Факс
Адрес электронной почты
r-zapparov@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заппаров Рамиль Ринатович
Место рассмотрения предложений
РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запорной арматуры труб соединительных деталей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 10:00 GMT +322.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541275Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматуры труб соединительных деталейРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 15:0022.06.2018 15:0022.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806541275Дата и время вскрытия заявок Поставка запорной арматуры труб соединительных деталейРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Подведение итогов не позднее
10.07.2018 00:0010.07.2018 00:0010.07.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541275Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры труб соединительных деталейРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запорной арматуры труб соединительных деталей
Начальная цена
4 299 567,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
24.2
28.14.13.130
28.99
24.2
28.14
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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