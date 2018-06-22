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    Главная / Торги / Поставка запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей трубопровода

    Поставка запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей трубопровода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541275Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматуры труб соединительных деталейРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806541275

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0025472/ТГКазань

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей трубопровода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 16:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    144_ТГКазань.zip

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    r-zapparov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заппаров Рамиль Ринатович

    Место рассмотрения предложений

    РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запорной арматуры труб соединительных деталей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2018 10:00 GMT +322.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541275Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматуры труб соединительных деталейРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    22.06.2018 15:0022.06.2018 15:0022.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806541275Дата и время вскрытия заявок Поставка запорной арматуры труб соединительных деталейРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2018 00:0010.07.2018 00:0010.07.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541275Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры труб соединительных деталейРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201810.07.2018 00:0010.07.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541275Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры труб соединительных деталейРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорной арматуры труб соединительных деталей

    Начальная цена

    4 299 567,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    24.2

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    28.14.13.130

    Краны и клапаны шаровые

    28.99

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    24.2

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод П45 108Х6 ГОСТ 17375-01 ст.09Г2С"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Заглушка П 219х6 ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 11

    "Позиция 3"

    "Тройник П 273х8-159х8 ГОСТ 17376-01 ст.0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Тройник П 325х10 ГОСТ 17376-2001 ст. 09Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Отвод П 90-108х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Отвод П 90-114х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Отвод П 90-114х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Отвод П 90-114х6 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Отвод П 90-114х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 46

    "Позиция 10"

    "Отвод П 90-159х4,5 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Отвод П 90-159х5 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Отвод П 90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Отвод П 90-159х6 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Отвод П 45-159х6 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Отвод П 90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Отвод П 45-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Отвод П 60-159х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Отвод П 90-159х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Отвод П 90-325х10 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Отвод П 45-325х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Отвод П 90-325х12-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Отвод П 90-426х16-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Тройник П 57х5- 09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Тройник П 89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17376-200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Тройник П 114х9-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 7

    "Позиция 28"

    "Тройник П 159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Тройник П 159х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Отвод П 60-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Заглушка П 219Х8 ГОСТ 17379-2001 ст 09Г2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Заглушка 325х10 ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Заглушка П 325Х12 ГОСТ 17379-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Заглушка П 426Х16 ГОСТ 17379-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Переход ПК 57Х5-25Х3 ГОСТ 17378-2001 ст"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Переход ПК 76Х6-57Х5 ГОСТ 17378 -2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Переход ПК 89х6-57х6 ГОСТ 17378 -2001 ст"

    Кол-во: 12

    "Позиция 38"

    "Переход ПК 108х6 - 89х6 ГОСТ 17378-01 ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Переход ПК 159х8-114х6 ГОСТ 17378-2001 с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Переход ПК 273х8-159х8 ГОСТ 17378-2001 с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Фланец 1-150-16 ст 20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Фланец 1-100-16 ст 20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Фланец 1-80-16 ст 20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Тройник П 57х5 ГОСТ 17376-2001 ст. 09г2с"

    Кол-во: 7

    "Позиция 45"

    "Тройник П 89Х6-57х5 ГОСТ 17376-01 ст09Г2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Тройник П 89Х6 ГОСТ 17376-83 СТ. 09Г2С"

    Кол-во: 7

    "Позиция 47"

    "Тройник П 108х6-57х6 ГОСТ 17376-2001 ст."

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Тройник П 108х8-57х6 ГОСТ 17376-2001 ст2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Тройник П 108х8 ГОСТ 17376-2001 ст.09Г2С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Тройник П 108х8 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Тройник П 108х6 ГОСТ 17376-01 ст 09г2с"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Тройник П 108х6-89х6 ГОСТ 17376-2001 ст"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Тройник П 159х8 ГОСТ 17376-2001 ст 09г2с"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Тройник П 159х8-108х6 ГОСТ 17376-2001 ст"

    Кол-во: 7

    "Позиция 55"

    "Тройник П 159х8-57х5 ГОСТ 17376-01 ст. 0"

    Кол-во: 11

    "Позиция 56"

    "Тройник П 219х8 ГОСТ 17376-01 ст. 20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Тройник П 219х8-159х8 ГОСТ 17376-2001 ст"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Тройник П 219х10-108х6 ГОСТ 17378-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Переход ПК 108х4-89х3,5 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Переход ПК 57х3-38х2 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Переход ПК 108х6-57х4-.09Г2С ГОСТ 17378-"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Переход ПК 57х4-25х2 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Переход ПК 219х10-159х8-09Г2С ГОСТ 17378"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Переход ПК 159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Заглушка П 57х5-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 36

    "Позиция 66"

    "Заглушка П 89х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Заглушка П 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Заглушка П 114х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Заглушка П 159х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Заглушка П 159х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 40

    "Позиция 71"

    "Заглушка П 168х10-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Заглушка П 219х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 11

    "Позиция 73"

    "Заглушка П 273х7-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Заглушка П 325х10 ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Заглушка П 325х10 ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Заглушка П 325х12-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Заглушка П 426х16-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 78"

    "Переход ПК 89х6-57х4 ГОСТ 17378 -2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Тройник П 159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Тройник П 219х10-159х8-09Г2С ГОСТ 17376-"

    Кол-во: 8

    "Позиция 81"

    "Тройник П 325х10-219х8 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Тройник П 325х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Фланец 1-32х16 ГОСТ 12820-80 ст20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Фланец 1-50-16 ст 20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 49

    "Позиция 85"

    "Отвод П 90-26,9х3"

    Кол-во: 114

    "Позиция 86"

    "Отвод П 90-33,7х3,2"

    Кол-во: 110

    "Позиция 87"

    "Отвод П 90-32х3"

    Кол-во: 23

    "Позиция 88"

    "Отвод П 90-38х3"

    Кол-во: 22

    "Позиция 89"

    "Отвод П 90-45х3,5"

    Кол-во: 108

    "Позиция 90"

    "Отвод П 90-57х3,5"

    Кол-во: 214

    "Позиция 91"

    "Отвод П 90-57х3,5-09Г2С"

    Кол-во: 127

    "Позиция 92"

    "Отвод П 90-57х4"

    Кол-во: 9

    "Позиция 93"

    "Отвод П 90-57х3-09Г2С"

    Кол-во: 27

    "Позиция 94"

    "Отвод П 90-57х5"

    Кол-во: 37

    "Позиция 95"

    "Отвод П 90-57х4-09Г2С"

    Кол-во: 40

    "Позиция 96"

    "Отвод П 45-57х4-09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Отвод П 45-57х5-09Г2С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 98"

    "Отвод П 90-57х5-09Г2С"

    Кол-во: 29

    "Позиция 99"

    "Отвод П 90-76х6-09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Отвод П 90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 9

    "Позиция 101"

    "Отвод П 90-89х4 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 102"

    "Отвод П 45-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Отвод П 90-89х6 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 7

    "Позиция 104"

    "Отвод П 90-108х4 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Отвод П 90-108х4 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 29

    "Позиция 106"

    "Отвод П 45-108х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "Отвод П 90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 11

    "Позиция 108"

    "Отвод П 90-108х6 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 109"

    "Переход ПК 108х4-57х3-09Г2С ГОСТ 17378-2"

    Кол-во: 9

    "Позиция 110"

    "Переход ПК 159х8-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2"

    Кол-во: 16

    "Позиция 111"

    "Переход ПК 159х6-57х6 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Переход ПК 114х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "Фланец 1-50-16 ст 20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 8

    "Позиция 114"

    "Труба д. 325х10мм, ст 09Г2С, KCU при t=-"

    Кол-во: 0

    "Позиция 115"

    "Трубы д.32х3 мм ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С с"

    Кол-во: 0

    "Позиция 116"

    "Труба д.426х10 мм К52 ГОСТ 8732-78 В 09Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Труба д.57х6 мм ст.09Г2С ТУ 14-3P-1128-2"

    Кол-во: 0

    "Позиция 118"

    "Трубы д.25х3мм ГОСТ 8734-75 ст 09Г2С"

    Кол-во: 0

    "Позиция 119"

    "Труба д.57х5 мм ГОСТ 8732-78* В 09Г2С ГО"

    Кол-во: 0

    "Позиция 120"

    "Труба д.219х9мм , ст 09Г2С , г/г, ТУ 14-"

    Кол-во: 0

    "Позиция 121"

    "трубы д. 22х3мм ГОСТ 8734-75*В09Г2С ГОСТ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 122"

    "Труба д.14х2мм ГОСТ 8734-75* В 09Г2С ГОС"

    Кол-во: 0

    "Позиция 123"

    "Трубы квадратные 25х25х2 ст2пс (6м)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 124"

    "Труба профильная стальная 100х100х2,0мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 125"

    "Труба профильная стальная 40х20х3,0мм ГО"

    Кол-во: 0

    "Позиция 126"

    "Труба профильная стальная 40х40х3,0мм ГО"

    Кол-во: 0

    "Позиция 127"

    "Трубы профильные 60х40х3мм ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 0

    "Позиция 128"

    "Труба д. 22х3мм ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-8"

    Кол-во: 0

    "Позиция 129"

    "Трубы нержавеющие д.25х3 мм ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0

    "Позиция 130"

    "Труба д.159х6мм сталь 09Г2С, KCU при t=-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Трубы д. 114х4,5мм ГОСТ 10704-91, 10705-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Трубы д. 159х4,5 мм ГОСТ 10704-91, 10705"

    Кол-во: 0

    "Позиция 133"

    "Трубы д. 108х4 мм ГОСТ 10705-80 , ст. 10"

    Кол-во: 0

    "Позиция 134"

    "Трубы д. 108х5 ГОСТ 10704-91, 10705-80 м"

    Кол-во: 0

    "Позиция 135"

    "Трубы д. 108х3,5 мм ГОСТ 10704-91, 10705"

    Кол-во: 0

    "Позиция 136"

    "Трубы д. 76х3,5 мм ГОСТ 10704-91, 10705-"

    Кол-во: 0

    "Позиция 137"

    "Трубы Ду 15х2,8 мм ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Труба Ду 25х3,2 мм ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Трубы Ду 25х2,8 мм ст.10 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Трубы д.32х3,2 мм ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 141"

    "Труба ст.32х3,0 -1-ППУ-СФ ГОСТ 30732-200"

    Кол-во: 0

    "Позиция 142"

    "Фланец 1-80-16 ст 20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 12

    "Позиция 143"

    "Фланец 1-100-16 ст 20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Фланец 1-100-16 ст 20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 30

    "Позиция 145"

    "Фланец 1-150-16 ст 20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Фланец 1-150-16 ст 20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 18

    "Позиция 147"

    "Фланец 7-150-100 ст.09Г2С ГОСТ12821-80"

    Кол-во: 8

    "Позиция 148"

    "Фланец 1-250-16 ст20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Фланец 3-100-100 ст 09Г2С ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Переход ПК159х10-108х8-09Г2С ГОСТ 17378-"

    Кол-во: 14

    "Позиция 151"

    "Переход ПК 108х4-57х3-09Г2С ГОСТ 17378-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Переход ПК 219х10- 108х6 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Переход ПК 219х6-159х4,5-09Г2С ГОСТ 1737"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Переход ПК 159х4,5-108х4 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Переходы ПК 114х3,5-89х3,5 ГОСТ 17378-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Переход ПК 159х6-114х5-09Г2С ГОСТ 17378"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Переход ПК 159х4,5-114х4,5 ГОСТ 17378-20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 158"

    "Переход ПК 76х6-57х5 ГОСТ 17378 -2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Труба д. 40х3,5мм ГОСТ 3262-75 ст 3"

    Кол-во: 0

    "Позиция 160"

    "Труба д. 50х3,5мм ГОСТ3262-75 ст3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Труба д.89х3,5мм ГОСТ 10704-91, 10705-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 162"

    "Труба д.219х4.5мм ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10"

    Кол-во: 0

    "Позиция 163"

    "Труба ВГП д.20х2,8 мм ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Труба д.57х3,5 ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705"

    Кол-во: 0

    "Позиция 165"

    "Труба д.89х5мм ГОСТ 10704-91, 10705-80 с"

    Кол-во: 0

    "Позиция 166"

    "Труба д.159х8 мм ст.09Г2С, KCU при t=-60"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Труба д.159х6мм сталь 09Г2С, 100%УЗК (НМ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 168"

    "Труба д. 89х6мм ст.09Г2С KCU при t=-60C,"

    Кол-во: 0

    "Позиция 169"

    "Отвод П 90-21,3х2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 170"

    "Отвод П90 108Х6 ГОСТ 17375-01 ст.09Г2С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 171"

    "Отвод П90 114х4 ГОСТ 17375-01 ст.09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 172"

    "Отвод П90 114х5 ГОСТ 17375-01 ст.09г2с"

    Кол-во: 6

    "Позиция 173"

    "Отвод П 90 114Х6 ГОСТ 17375-2001 ст. 09Г"

    Кол-во: 4

    "Позиция 174"

    "Отвод П90-159х4,5 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 175"

    "Отвод П 90 159х6 ГОСТ 17375-01 ст.09Г2С"

    Кол-во: 5

    "Позиция 176"

    "Отвод П90159х7 ст.09Г2С ГОСТ 17375-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 177"

    "Отвод П90159х8 ГОСТ 17375-01 ст.09Г2С"

    Кол-во: 7

    "Позиция 178"

    "Отвод П90 159х10 ГОСТ 17375-2001 ст. 09Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Отвод П90 219х6 ГОСТ17375-2001 ст. 09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 180"

    "Отвод П90 219х6 ГОСТ 17375-01 ст. 20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 181"

    "Отвод П90 219х8 ГОСТ 17375-2001 ст20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 182"

    "Отвод П90 219х8 ГОСТ 17375-2001 ст 09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Отвод П90 219х9 ГОСТ 17375-2001 ст. 09Г2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Отвод П90 219х10 ГОСТ 17375-2001 ст. 09Г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 185"

    "Отвод П90 273Х8 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 186"

    "Отвод П90-325Х12 ГОСТ 17375 -2001 ст.09Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Отвод П90 426х10 ГОСТ 17375-01 ст.09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 188"

    "Тройник П 325х10-108х7 ГОСТ 17376-01 ст."

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Заглушка П 57х5 ГОСТ 17379-01 ст.09г2с"

    Кол-во: 16

    "Позиция 190"

    "Заглушка П 76х6 ГОСТ 17379-01 ст 09г2с"

    Кол-во: 10

    "Позиция 191"

    "Заглушка П 89х3,5 ГОСТ 17379-2001 ст 09Г"

    Кол-во: 4

    "Позиция 192"

    "Заглушка П 89х5 ГОСТ 17379-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 193"

    "Заглушка П 108х4 ГОСТ 17379-01 ст 09г2с"

    Кол-во: 5

    "Позиция 194"

    "Заглушка П 108х5 ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 195"

    "Заглушка П 108х8 ГОСТ 17379-2001 ст 09г2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 196"

    "Заглушка П 159х4,5 ГОСТ 17379-01 ст 09г2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 197"

    "Заглушка П 159х8 ГОСТ 17379-2001 ст 09г2"

    Кол-во: 18

    "Позиция 198"

    "Устройство сужающее УСБМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Кран КШ.Мн.015.063-02"

    Кол-во: 18

    "Позиция 200"

    "Задвижка 30с41нж"

    Кол-во: 5

    "Позиция 201"

    "Задвижка 30с41нж"

    Кол-во: 2

    "Позиция 202"

    "Задвижка 30с41нж"

    Кол-во: 6

    "Позиция 203"

    "Тройник П 325х10-219х8 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 204"

    "Тройник П 325х12-159х8 ГОСТ 17376-2001 с"

    Кол-во: 3

    "Позиция 205"

    "Отвод 20х2,5 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 206"

    "Отвод 25х3,2 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 42

    "Позиция 207"

    "Отвод 32х3 ГОСТ 17375-01 ст. 20"

    Кол-во: 15

    "Позиция 208"

    "Отвод П90 38х3 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 209"

    "Отвод П90 57х3,5 ГОСТ 17375-01 ст 09г2с"

    Кол-во: 12

    "Позиция 210"

    "Отвод П90 57х3,5 ГОСТ 17375-01"

    Кол-во: 48

    "Позиция 211"

    "Отвод П90 57х4 ГОСТ 17375-01 ст.09Г2С"

    Кол-во: 18

    "Позиция 212"

    "Отвод П90 57х4 ГОСТ 17375-01 ст 20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 213"

    "Отвод П90 57Х5 ГОСТ 17375-2001 ст. 09Г2С"

    Кол-во: 18

    "Позиция 214"

    "Отвод П90 76х3,5 ГОСТ 17375-01 ст.09Г2С"

    Кол-во: 5

    "Позиция 215"

    "Отвод П90 76х4 ГОСТ 17375-01 ст.09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 216"

    "Отвод П90 76Х6 ГОСТ 17375-01 ст. 09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 217"

    "Отвод П90 89х3,5 ГОСТ 17375-2001 ст.09Г2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 218"

    "Отвод П90 89х6 ГОСТ 17375-01 ст20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 219"

    "Отвод П90 89х6 ГОСТ 17375-01 ст.09Г2С"

    Кол-во: 16

    "Позиция 220"

    "Отвод П90 108х3,5 ГОСТ 17375-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 221"

    "Отвод П90 108х4 ГОСТ 17375-01"

    Кол-во: 13

    "Позиция 222"

    "Отвод П90 108Х5 ГОСТ 17375-01 ст.09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 223"

    "Отвод П90 108Х6 ГОСТ 17375-2001 ст20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 224"

    "Переход ПК 114х9-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 225"

    "Труба д. 325х10мм, ст 09Г2С, KCU при t=-"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 226"

    "Трубы д.32х3 мм ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С с"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 227"

    "Труба д.426х10 мм К52 ГОСТ 8732-78 В 09Г"

    Кол-во: 1.18

    "Позиция 228"

    "Труба д.57х6 мм ст.09Г2С ТУ 14-3P-1128-2"

    Кол-во: 0.38

    "Позиция 229"

    "Трубы д.25х3мм ГОСТ 8734-75 ст 09Г2С"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 230"

    "Труба д.57х5 мм ГОСТ 8732-78* В 09Г2С ГО"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 231"

    "Труба д.219х9мм , ст 09Г2С , г/г, ТУ 14-"

    Кол-во: 0.593

    "Позиция 232"

    "трубы д. 22х3мм ГОСТ 8734-75*В09Г2С ГОСТ"

    Кол-во: 0.058

    "Позиция 233"

    "Труба д.14х2мм ГОСТ 8734-75* В 09Г2С ГОС"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 234"

    "Трубы квадратные 25х25х2 ст2пс (6м)"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 235"

    "Труба профильная стальная 100х100х2,0мм"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 236"

    "Труба профильная стальная 40х20х3,0мм ГО"

    Кол-во: 0.17

    "Позиция 237"

    "Труба профильная стальная 40х40х3,0мм ГО"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 238"

    "Трубы профильные 60х40х3мм ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 0.155

    "Позиция 239"

    "Труба д. 22х3мм ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-8"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 240"

    "Трубы нержавеющие д.25х3 мм ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 241"

    "Труба д.159х6мм сталь 09Г2С, KCU при t=-"

    Кол-во: 1.023

    "Позиция 242"

    "Трубы д. 114х4,5мм ГОСТ 10704-91, 10705-"

    Кол-во: 1.01

    "Позиция 243"

    "Трубы д. 159х4,5 мм ГОСТ 10704-91, 10705"

    Кол-во: 0.853

    "Позиция 244"

    "Трубы д. 108х4 мм ГОСТ 10705-80 , ст. 10"

    Кол-во: 0.223

    "Позиция 245"

    "Трубы д. 108х5 ГОСТ 10704-91, 10705-80 м"

    Кол-во: 0.581

    "Позиция 246"

    "Трубы д. 108х3,5 мм ГОСТ 10704-91, 10705"

    Кол-во: 0.09

    "Позиция 247"

    "Трубы д. 76х3,5 мм ГОСТ 10704-91, 10705-"

    Кол-во: 0.602

    "Позиция 248"

    "Трубы Ду 15х2,8 мм ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1.528

    "Позиция 249"

    "Труба Ду 25х3,2 мм ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1.03

    "Позиция 250"

    "Трубы Ду 25х2,8 мм ст.10 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1.681

    "Позиция 251"

    "Трубы д.32х3,2 мм ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.833

    "Позиция 252"

    "Труба ст.32х3,0 -1-ППУ-СФ ГОСТ 30732-200"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 253"

    "Труба д. 40х3,5мм ГОСТ 3262-75 ст 3"

    Кол-во: 0.97

    "Позиция 254"

    "Труба д. 50х3,5мм ГОСТ3262-75 ст3"

    Кол-во: 1.614

    "Позиция 255"

    "Труба д.89х3,5мм ГОСТ 10704-91, 10705-80"

    Кол-во: 0.498

    "Позиция 256"

    "Труба д.219х4.5мм ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10"

    Кол-во: 0.591

    "Позиция 257"

    "Труба ВГП д.20х2,8 мм ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1.568

    "Позиция 258"

    "Труба д.57х3,5 ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 259"

    "Труба д.89х5мм ГОСТ 10704-91, 10705-80 с"

    Кол-во: 0.408

    "Позиция 260"

    "Труба д.159х8 мм ст.09Г2С, KCU при t=-60"

    Кол-во: 2.229

    "Позиция 261"

    "Труба д.159х6мм сталь 09Г2С, 100%УЗК (НМ"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 262"

    "Труба д. 89х6мм ст.09Г2С KCU при t=-60C,"

    Кол-во: 0.386

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