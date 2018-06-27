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    Главная / Торги / Поставка сортового металла для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Поставка сортового металла для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.06.2018 10:0027.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805058Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сортового металла для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП805058

    Уникальный номер закупки

    18/2.2/0017986/Газмаш

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сортового металла для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Документация сортовой металл.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Юридический адрес

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    Почтовый адрес

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Контактный телефон

    +7 812 458-77-46

    Факс

    +7 812 458-77-32

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprom-bs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Карина Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н.

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Продукты из железа и стали основные

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сортового металла для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.06.2018 10:00 GMT +327.06.2018 10:0027.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805058Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сортового металла для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н.

    Дата и время вскрытия заявок

    27.06.2018 11:0027.06.2018 11:0027.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805058Дата и время вскрытия заявок Поставка сортового металла для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н.

    Подведение итогов не позднее

    12.07.2018 18:0012.07.2018 18:0012.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805058Подведение итогов не позднее Поставка сортового металла для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.201812.07.2018 18:0012.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805058Подведение итогов не позднее Поставка сортового металла для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сортового металла для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Начальная цена

    3 639 780,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Адрес местонахождения

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Классификатор ОКПД2

    24.10.62.120

    Прокат сортовой горячекатаный прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.1

    Производство основных продуктов из железа и стали

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба профильная квадратная 40*40*2,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Труба профильная квадратная 40*40*1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Труба профильная квадратная 30*30*2,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "Труба профильная квадратная 30*30*1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "Труба профильная квадратная 25*25*2,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "Труба профильная квадратная 25*25*1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Труба профильная квадратная 20*20*2,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 8"

    "Труба профильная квадратная 20*20*1,6"

    Кол-во: 0

    "Позиция 9"

    "Труба профильная квадратная 15*15*1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 10"

    "Труба электросварная 219*4,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 11"

    "Труба электросварная 159*4,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 12"

    "Труба электросварная 114*4,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 13"

    "Труба электросварная 108*3,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "Труба электросварная 89*3,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "Труба электросварная 76*3,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 16"

    "Труба электросварная 57*3,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 17"

    "Труба водогазапроводная 40*3,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Труба водогазапроводная 32*3,2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Труба водогазапроводная 32*2,8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Труба водогазапроводная 25*3,2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Труба водогазапроводная 25*2,8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Труба водогазапроводная 20*2,8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Труба водогазапроводная 15*2,8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Лист просечно-вытяжной 4,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 25"

    "Лист х/к 2,0мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 26"

    "Лист х/к 1,2мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 27"

    "Лист г/к 20,0мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 28"

    "Лист г/к 12,0мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 29"

    "Лист г/к 10,0мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 30"

    "Лист г/к 8,0мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 31"

    "Лист г/к 6,0мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 32"

    "Лист г/к 5,0мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Лист г/к 4,0мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Лист г/к 3,0мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Лист г/к 2,0мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 36"

    "Лист г/к 1,5мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 37"

    "Лист рифленый 5,0мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Лист рифленый 4,0мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Труба профильная квадратная 40*40*3,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 40"

    "Квадрат 12"

    Кол-во: 0

    "Позиция 41"

    "Квадрат 10"

    Кол-во: 0

    "Позиция 42"

    "Швеллер стальной 16"

    Кол-во: 0

    "Позиция 43"

    "Швеллер стальной 14"

    Кол-во: 0

    "Позиция 44"

    "Швеллер стальной 12"

    Кол-во: 0

    "Позиция 45"

    "Швеллер стальной 10"

    Кол-во: 0

    "Позиция 46"

    "Швеллер стальной 8"

    Кол-во: 0

    "Позиция 47"

    "Швеллер стальной 6,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 48"

    "Уголок стальной 100*7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Уголок стальной 90*8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Уголок стальной 75*6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Уголок стальной 63*5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Уголок стальной 50*4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Уголок стальной 45*4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Уголок стальной 40*4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Уголок стальной 35*4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Уголок стальной 32*4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Уголок стальной 25*4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Шестигранник 16,0 ст.3….20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 59"

    "Шестигранник 14,0 ст.3….20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 60"

    "Круг 12,3 А1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 61"

    "Круг 10,0 А1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 62"

    "Круг 8,0 А1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 63"

    "Круг 6,5 А1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 64"

    "Труба бесшовная 57*4,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 65"

    "Труба бесшовная 57*3,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 66"

    "Труба профильная квадратная 80*40*3,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 67"

    "Труба профильная квадратная 60*40*2,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 68"

    "Труба профильная квадратная 60*30*2,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 69"

    "Труба профильная квадратная 50*25*2,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 70"

    "Труба профильная квадратная 50*25*1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 71"

    "Труба профильная квадратная 40*20*2,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 72"

    "Труба профильная квадратная 40*20*1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 73"

    "Труба профильная квадратная 80*80*4,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 74"

    "Труба профильная квадратная 80*80*3,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 75"

    "Труба профильная квадратная 60*60*3,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 76"

    "Труба профильная квадратная 50*50*3,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 77"

    "Труба профильная квадратная 50*50*2,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 78"

    "Труба профильная квадратная 40*40*2,0"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 79"

    "Труба профильная квадратная 40*40*1,5"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 80"

    "Труба профильная квадратная 30*30*2,0"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 81"

    "Труба профильная квадратная 30*30*1,5"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 82"

    "Труба профильная квадратная 20*20*1,6"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 83"

    "Труба профильная квадратная 15*15*1,5"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 84"

    "Труба электросварная 219*4,5"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 85"

    "Труба электросварная 159*4,5"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 86"

    "Труба электросварная 114*4,5"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 87"

    "Труба электросварная 108*3,5"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 88"

    "Труба электросварная 89*3,5"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 89"

    "Труба электросварная 76*3,5"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 90"

    "Труба электросварная 57*3,5"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 91"

    "Труба водогазапроводная 40*3,5"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 92"

    "Труба водогазапроводная 32*3,2"

    Кол-во: 2.2

    "Позиция 93"

    "Труба водогазапроводная 25*3,2"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 94"

    "Труба водогазапроводная 25*2,8"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 95"

    "Труба водогазапроводная 20*2,8"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 96"

    "Труба водогазапроводная 15*2,8"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 97"

    "Лист просечно-вытяжной 4,0"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 98"

    "Лист х/к 1,2мм"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 99"

    "Лист г/к 20,0мм"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 100"

    "Лист г/к 12,0мм"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 101"

    "Лист г/к 10,0мм"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 102"

    "Лист г/к 8,0мм"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 103"

    "Лист г/к 6,0мм"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 104"

    "Лист г/к 4,0мм"

    Кол-во: 2.6

    "Позиция 105"

    "Лист г/к 2,0мм"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 106"

    "Лист г/к 1,5мм"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 107"

    "Лист рифленый 4,0мм"

    Кол-во: 2.6

    "Позиция 108"

    "Труба профильная квадратная 40*40*3,0"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 109"

    "Квадрат 12"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 110"

    "Швеллер стальной 10"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 111"

    "Швеллер стальной 8"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 112"

    "Шестигранник 16,0 ст.3….20"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 113"

    "Шестигранник 14,0 ст.3….20"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 114"

    "Круг 12,3 А1"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 115"

    "Круг 10,0 А1"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 116"

    "Круг 8,0 А1"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 117"

    "Круг 6,5 А1"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 118"

    "Труба бесшовная 57*4,0"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 119"

    "Труба бесшовная 57*3,5"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 120"

    "Труба профильная квадратная 80*40*3,0"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 121"

    "Труба профильная квадратная 60*40*2,0"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 122"

    "Труба профильная квадратная 60*30*2,0"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 123"

    "Труба профильная квадратная 50*25*2,0"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 124"

    "Труба профильная квадратная 50*25*1,5"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 125"

    "Труба профильная квадратная 40*20*2,0"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 126"

    "Труба профильная квадратная 40*20*1,5"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 127"

    "Лист х/к 2,0мм"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 128"

    "Квадрат 10"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 129"

    "Швеллер стальной 16"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 130"

    "Швеллер стальной 14"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 131"

    "Швеллер стальной 12"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 132"

    "Швеллер стальной 6,5"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 133"

    "Уголок стальной 100*7"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 134"

    "Уголок стальной 90*8"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 135"

    "Уголок стальной 75*6"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 136"

    "Уголок стальной 63*5"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 137"

    "Труба профильная квадратная 80*80*4,0"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 138"

    "Труба профильная квадратная 80*80*3,0"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 139"

    "Труба профильная квадратная 60*60*3,0"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 140"

    "Труба профильная квадратная 50*50*3,0"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 141"

    "Труба профильная квадратная 50*50*2,0"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 142"

    "Труба профильная квадратная 25*25*2,0"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 143"

    "Труба профильная квадратная 25*25*1,5"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 144"

    "Труба профильная квадратная 20*20*2,0"

    Кол-во: 0.6

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