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    Главная / Торги / Поставка металла и сварочных материалов для производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году ООО «Газпром добыча Ямбург».Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. (№0056/18/4.3/0028797/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018)

    Поставка металла и сварочных материалов для производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году ООО «Газпром добыча Ямбург».Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. (№0056/18/4.3/0028797/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 09:0007.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806540903Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металла и сварочных материалов для производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806540903

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0028797/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металла и сварочных материалов для производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году ООО «Газпром добыча Ямбург».Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. (№0056/18/4.3/0028797/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 16:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 28797.zip

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 19.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Изделия металлические готовые прочие

    Ключевые слова:

    металл, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металла и сварочных материалов для производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2018 09:00 GMT +307.06.2018 09:0007.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806540903Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металла и сварочных материалов для производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2018 09:1007.06.2018 09:1007.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806540903Дата и время вскрытия заявок Поставка металла и сварочных материалов для производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540903Подведение итогов не позднее Поставка металла и сварочных материалов для производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540903Подведение итогов не позднее Поставка металла и сварочных материалов для производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металла и сварочных материалов для производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Начальная цена

    14 846 492,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.9

    Производство прочих готовых металлических изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проволока сталь сварочная СВ-08А 4мм ГОСТ 2246-70"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Проволока стальная сварочная высоколегированная 1,6 Св-04Х19Н9"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Проволока алюминиевая сварочная 3 Св-АК5"

    Кол-во: 16

    "Позиция 4"

    "Проволока Св08Х19Н10Г2Б ф 3,0 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Прокат круглого сечения. Сталь20 - 20 мм. ГОСТ 2879-88. ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с основным покрытием Э46А-УОНИ-13/45R-2,5-УД/Е433-Б20"

    Кол-во: 300

    "Позиция 7"

    "Припой Castolin Медно-фосфорный L-Ag2P №5280 д.2,0мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Припой ПОС-61"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Пудра алюминиевая марки ПАП-1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 10"

    "Лист г/к 5.0х1500х6000 мм ст3сп5/пс5 ГОСТ 14637-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 11"

    "Лист г/к 8.0х1500х1000 мм ст3сп5/пс5 ГОСТ 14637-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Лист г/к 10х1500х6000 мм ст3сп5/пс5 ГОСТ 14637-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 13"

    "СББ "Егоза" АКЛ 450/40/3кл (7-10м) Спиральный Барьер Безопасности, армированная колючая лента"

    Кол-во: 320

    "Позиция 14"

    "Полоса 150х2,5 сталь марки Ст3пс"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "Полоса стальная горячекатаная 4х40-В ГОСТ 103-76/сталь марки Ст3сп ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х8 Ст.3СП ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 0

    "Позиция 17"

    "Швеллер гнутый 140х60х5 Ст3пс ГОСТ 11474-76, ГОСТ 535-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Круг горячекатаный В1-II-НД-22 ГОСТ 2590-2006/20-3ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 19"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-19 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-22 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 21"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 63х6 Ст.09Г2С ГОСТ 8509-93/ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Лист нерж. 2.0х1000х2000 мм 10Х17Н13М2Т"

    Кол-во: 0

    "Позиция 23"

    "Лист г/к 3х1250х2500 мм ст3сп5/пс5 ГОСТ 16523-97"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Лист нерж. г/к 3.0х1000х2000 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 19903-74"

    Кол-во: 0

    "Позиция 25"

    "Лист стальной холоднокатаный оцинкованный ОЦ А-НО-0,8х1000 ОН-МТ-1/2 рулон"

    Кол-во: 0

    "Позиция 26"

    "Лист оц. 0.8х1250х2500 мм ГОСТ Р 52246-2004"

    Кол-во: 0

    "Позиция 27"

    "Лист х/к 1х1250х2500 мм Ст08пc6 ГОСТ 16523-97"

    Кол-во: 0

    "Позиция 28"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-14 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 29"

    "126420R150 - Присадочные прутки OK Tigrod 12.64 2.0x1000 mm 5kg"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Круг стальной горячекатаный обычной точности диаметром 36мм из ст.20 ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 0

    "Позиция 31"

    "Полоса 4х40-В-Ш-2 / Ст3сп ГОСТ 103-76"

    Кол-во: 0

    "Позиция 32"

    "Полоса 4х150-В-Ш-2 / Ст3сп ГОСТ 103-76"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Проволока ф0,8мм вязальная, ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 90

    "Позиция 34"

    "Проволока пломбировочная 0,7мм термически обработанная светлая, 0,7-О-С ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 4500

    "Позиция 35"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 100х7 С255 ГОСТ 8509-93/ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Проволока СББ Егоза Ф900 мм АСКЛ 900/20 ТУ 14-2Р-342-2000"

    Кол-во: 86

    "Позиция 37"

    "Шпилька 1-М24-8gХ200 20ХНЗА с двумя гайками ОСТ 26-2040-96 РМК"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "припой ПМФ 7 кр 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Канат 2,5-Г-ВК-О-Р-1770ГОСТ 3069-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 40"

    "Лист г/к3,0х1250х2,5 09Г2С"

    Кол-во: 0

    "Позиция 41"

    "Круг стальной горячекатаный ф14мм Ст.09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 42"

    "Круг стальной горячекатаный ф16мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 43"

    "Круг стальной горячекатаный ф20мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 44"

    "Круг стальной горячекатаный ф24мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 45"

    "Круг стальной горячекатаный ф30мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 46"

    "Круг горячекатаный В1-36 09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 13

    "Позиция 47"

    "Круг стальной горячекатаный ф40мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 48"

    "Круг стальной горячекатаный ф50мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 49"

    "Круг стальной горячекатаный ф80мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 50"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-10 сталь марки 45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 51"

    "Шестигранник стальной калиброванный h11-19мм Ст.45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 52"

    "Уголок г/к 35х4 Ст.3СП"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Уголок г/к 50х5 Ст.3СП"

    Кол-во: 7

    "Позиция 54"

    "Лист Б-ПН-О-2,0х1250х2500/Ст3сп"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Лист Б-ПН-О-3,0х1250х2500/ст3пс"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Лист Б-ПН-О-4,0х1250х2500 ст.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Лист г/к 1,5х1250х2500 Ст3сп"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Швеллер г/к 14У Ст3пс"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Уголок г/к 25х3 Ст.3СП"

    Кол-во: 7

    "Позиция 60"

    "Уголок г/к 40х4 Ст.3ПС"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Уголок г/к 50х5 Ст.09Г2С (С345)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Лист Б-ПН-О-0,5х1000х2000 Ст3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Лист ПВ-406 4,0х1000х3000мм ст3сп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Уголок г/к 32х3 Ст.3СП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Лист ПВ-410 4,0х1000х2300 Ст3пс"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Швеллер г/к 10У Ст3пс"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Швеллер г/к 12У Ст3пс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Швеллер г/к 14У Ст3пс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Швеллер г/к 16У Ст.09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Уголок г/к 25х3 Ст.09Г2С"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Уголок г/к 50х4 Ст.09Г2С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "Уголок г/к 75х6 Ст.3СП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Лист ПВ-406 4,0х1000х3000мм ст3сп"

    Кол-во: 7

    "Позиция 74"

    "Лист ПВ-508 5х1100х3000 Ст3сп"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Лист г/к 2,0х1250х2500 Ст3сп"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "Лист г/к 3,0х1250х2500 Ст3сп"

    Кол-во: 6

    "Позиция 77"

    "Швеллер г/к 10У Ст.09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Швеллер г/к 12У Ст.09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Швеллер г/к 14У Ст.09Г2С"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Швеллер г/к 16У Ст.09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Уголок г/к 32х3 Ст.3СП2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "Лист г/к Б-2,0х600х2000 Ст3пс"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Лист г/к Б-4,0х1500х3000 09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Лист просечн.вытяж. ПВ 508"

    Кол-во: 7

    "Позиция 85"

    "Лист ПВ-506 S=2.0х2,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Уголок г/к 63х5 Ст.3СП"

    Кол-во: 6

    "Позиция 87"

    "126424R150 - Присадочные прутки OK Tigrod 12.64 2.4x1000 mm 5kg"

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "132220R150 - Присадочные прутки OK Tigrod 13.22 2.0x1000mm 5kg"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "161220R150 - Присадочные прутки OK Tigrod 308LSi 2.0x1000 mm 5 kg"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "161224R150 - Присадочные прутки OK Tigrod 308LSi 2.4x1000 mm 5 kg"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "12661224A0 - Сварочная проволока OK Autrod 12.66 d 1.2 мм (15)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 92"

    "3 4600303AM0Электроды ОК 46.00 d 3.0 ЭСАБ (4600303AM0)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 93"

    "Арматура ф12 А-I (А240) Ст3кп стержень"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Проволока канатная диаметром 2,0 мм, маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), марки В, оцинкованная по группе С, моток из одного отрезка, длина проволоки в мотке от 4000 до 5000 м."

    Кол-во: 0

    "Позиция 95"

    "Проволока канатная диаметром 2,0 мм, маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), марки В, оцинкованная по группе С, моток из одного отрезка, длина проволоки в мотке от 4000 до 5000 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Швеллер горячекатаный 8У Ст.09Г2С ГОСТ 8240-97, ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 97"

    "Двутавр 16, марка стали Ст3пс ГОСТ 8239-89, ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 0

    "Позиция 98"

    "Лист стальной горячекатаный нормальной точности с необрезной кромкой толщина 1мм размеры 1250Х2500мм из стали марки Ст3пс1, Б-ПН-НО-1,0х1250х2500 ГОСТ 19903-74 /Ст3пс1 ГОСТ 16523-97"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Круг стальной горячекатаный ф20мм Ст.09Г2С"

    Кол-во: 0

    "Позиция 100"

    "Круг стальной горячекатаный ф34мм Ст.45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 101"

    "Круг стальной горячекатаный ф70мм Ст.45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 102"

    "Круг стальной горячекатаный ф80мм Ст.09Г2С"

    Кол-во: 0

    "Позиция 103"

    "Шестигранник 24 ст20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 104"

    "Шестигранник калиброванный h11-27 сталь 35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 105"

    "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности 32мм Ст.35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 106"

    "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности 36мм Ст.35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 107"

    "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности 46мм Ст.20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 108"

    "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с основным покрытием Э42А-УОНИ-13/45-5,0-УД/Е412(5)-Б20 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 300

    "Позиция 109"

    "Электрод металлический для заварки брака литья и наплавки алюминиево-кремнистых сплавов ОЗАНА-2 ф3,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 110"

    "Электрод металлический для заварки брака литья и наплавки алюминиево-кремнистых сплавов ОЗАНА-2 ф4,0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 111"

    "Алюминиевая сварочная проволока св АМГ6Н 2 мм"

    Кол-во: 36

    "Позиция 112"

    "Проволока латунная 2 Л-63, ГОСТ 1066-80"

    Кол-во: 36

    "Позиция 113"

    "Проволока сварочная СВ-08Г2С-О (0.8 мм; катушка 15 кг) Кедр 7390006 Код товара: 15561084"

    Кол-во: 70

    "Позиция 114"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-22 сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 115"

    "Шестигранник стальной калиброванный h11-24мм Ст.45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 116"

    "Шестигранник стальной калиброванный h11-27мм Ст.45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 117"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-30 сталь марки 45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 118"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-32 сталь марки 45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 119"

    "Шестигранник стальной калиброванный h11-36мм Ст.45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 120"

    "Шестигранник стальной калиброванный h11-41мм Ст.45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 121"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-46 сталь марки 45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 122"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-50 сталь марки 45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 123"

    "Проволока стальная вязальная низкоуглеродистая общего назначения, ченого цвета, диаметром 2,0, термически обработанная, нормальной точности 2,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0

    "Позиция 124"

    "Катанка бухты, Ст3пс/сп, ГОСТ2590-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Пудра алюминиевая марки ПАП-2"

    Кол-во: 0

    "Позиция 126"

    "Пруток бронзовый Браж9-4 20 мм ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 50

    "Позиция 127"

    "Пруток бронзовый катаный круглый нормальной точности твердый ГКРНТ 30 НД БрО5Ц5С5 ГОСТ 6511-60"

    Кол-во: 0

    "Позиция 128"

    "Пруток литой из бронзы БрО5Ц5С5 круглого сечения 40,0 группы 1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 129"

    "Лист медный 2мм ГОСТ 495-92"

    Кол-во: 40

    "Позиция 130"

    "Проволока диаметром 0,8 мм нормальной точности, термически обработанная оксидированная, первого класса, из стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72"

    Кол-во: 100

    "Позиция 131"

    "Припой в виде трубки наружным диаметром 2мм с наполнителем канифолью оловянно-свинцовый бессурьмянистый марки ПОС 61 ГОСТ 21931-76"

    Кол-во: 15

    "Позиция 132"

    "Лист стальной 10 Сталь С345 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 4543-71"

    Кол-во: 0

    "Позиция 133"

    "Лист 6мм сталь С-255 ГОСТ 19903-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Уголок г/к 32х4 Ст.09Г2С ГОСТ 8509-93/ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 135"

    "Двутавр 16, марка стали 09Г2С ГОСТ 8239-89, ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 136"

    "Швеллер горячекатаный 20 У сталь С345 ГОСТ 8240-97, ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 137"

    "Швеллер гн. 120х60х5 С345 ГОСТ 11474-76, ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 210

    "Позиция 138"

    "Арматура ф20 А-III (А400) 32Г2Рпс стержень ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0

    "Позиция 139"

    "Припой ПОС-61"

    Кол-во: 15

    "Позиция 140"

    "Припой в виде прутка круглого сечения диаметром 8мм оловянно-свинцовый бессурьмянистый марки ПОС 40 ГОСТ 21931-76"

    Кол-во: 14

    "Позиция 141"

    "Припой в виде прутка круглого сечения диаметром 8мм оловянно-свинцовый бессурьмянистый марки ПОС 61 ГОСТ 21931-76"

    Кол-во: 15

    "Позиция 142"

    "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности прокатки В-19 ГОСТ 2879-88/сталь марки 20 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 143"

    "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности 24мм Ст.20 ГОСТ 2879-88/сталь марки 20 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 144"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-32 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 145"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-41 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 146"

    "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности прокатки В-50 ГОСТ 2879-88/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 147"

    "Швеллер горячекатаный 16У Ст3пс ГОСТ 8240-97, ГОСТ 535-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Уголок г/к 45х4 Ст.3СП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 149"

    "Пудра алюминиевая марки ПАП-1"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 150"

    "Лист г/к 5.0х1500х6000 мм ст3сп5/пс5 ГОСТ 14637-89"

    Кол-во: 0.36

    "Позиция 151"

    "Лист г/к 8.0х1500х1000 мм ст3сп5/пс5 ГОСТ 14637-89"

    Кол-во: 1.16

    "Позиция 152"

    "Лист г/к 10х1500х6000 мм ст3сп5/пс5 ГОСТ 14637-89"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 153"

    "Полоса 150х2,5 сталь марки Ст3пс"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 154"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х8 Ст.3СП ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 155"

    "Круг горячекатаный В1-II-НД-22 ГОСТ 2590-2006/20-3ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 156"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-19 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 157"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-22 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 158"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 63х6 Ст.09Г2С ГОСТ 8509-93/ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 159"

    "Лист нерж. 2.0х1000х2000 мм 10Х17Н13М2Т"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 160"

    "Лист г/к 3х1250х2500 мм ст3сп5/пс5 ГОСТ 16523-97"

    Кол-во: 1.05

    "Позиция 161"

    "Лист нерж. г/к 3.0х1000х2000 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 19903-74"

    Кол-во: 0.432

    "Позиция 162"

    "Лист стальной холоднокатаный оцинкованный ОЦ А-НО-0,8х1000 ОН-МТ-1/2 рулон"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 163"

    "Лист оц. 0.8х1250х2500 мм ГОСТ Р 52246-2004"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 164"

    "Лист х/к 1х1250х2500 мм Ст08пc6 ГОСТ 16523-97"

    Кол-во: 0.125

    "Позиция 165"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-14 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 166"

    "3 4600303AM0Электроды ОК 46.00 d 3.0 ЭСАБ (4600303AM0)"

    Кол-во: 100.7

    "Позиция 167"

    "Проволока канатная диаметром 2,0 мм, маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), марки В, оцинкованная по группе С, моток из одного отрезка, длина проволоки в мотке от 4000 до 5000 м."

    Кол-во: 0.26

    "Позиция 168"

    "Проволока канатная диаметром 2,0 мм, маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), марки В, оцинкованная по группе С, моток из одного отрезка, длина проволоки в мотке от 4000 до 5000 м."

    Кол-во: 1.82

    "Позиция 169"

    "Швеллер горячекатаный 8У Ст.09Г2С ГОСТ 8240-97, ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 170"

    "Двутавр 16, марка стали Ст3пс ГОСТ 8239-89, ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 171"

    "Круг стальной горячекатаный ф20мм Ст.09Г2С"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 172"

    "Круг стальной горячекатаный ф34мм Ст.45"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 173"

    "Круг стальной горячекатаный ф70мм Ст.45"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 174"

    "Круг стальной горячекатаный ф80мм Ст.09Г2С"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 175"

    "Шестигранник 24 ст20"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 176"

    "Шестигранник калиброванный h11-27 сталь 35"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 177"

    "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности 32мм Ст.35"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 178"

    "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности 36мм Ст.35"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 179"

    "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности 46мм Ст.20"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 180"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-22 сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 181"

    "Шестигранник стальной калиброванный h11-24мм Ст.45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 182"

    "Шестигранник стальной калиброванный h11-27мм Ст.45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 183"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-30 сталь марки 45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 184"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-32 сталь марки 45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 185"

    "Шестигранник стальной калиброванный h11-36мм Ст.45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 186"

    "Шестигранник стальной калиброванный h11-41мм Ст.45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 187"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-46 сталь марки 45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 188"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-50 сталь марки 45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 189"

    "Проволока стальная вязальная низкоуглеродистая общего назначения, ченого цвета, диаметром 2,0, термически обработанная, нормальной точности 2,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.212

    "Позиция 190"

    "Пудра алюминиевая марки ПАП-2"

    Кол-во: 0.26

    "Позиция 191"

    "Пруток бронзовый катаный круглый нормальной точности твердый ГКРНТ 30 НД БрО5Ц5С5 ГОСТ 6511-60"

    Кол-во: 0.07

    "Позиция 192"

    "Лист стальной 10 Сталь С345 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 4543-71"

    Кол-во: 0.72

    "Позиция 193"

    "Лист 6мм сталь С-255 ГОСТ 19903-74"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 194"

    "Уголок г/к 32х4 Ст.09Г2С ГОСТ 8509-93/ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.046

    "Позиция 195"

    "Двутавр 16, марка стали 09Г2С ГОСТ 8239-89, ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.191

    "Позиция 196"

    "Швеллер горячекатаный 20 У сталь С345 ГОСТ 8240-97, ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 197"

    "Арматура ф20 А-III (А400) 32Г2Рпс стержень ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 198"

    "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности прокатки В-19 ГОСТ 2879-88/сталь марки 20 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 199"

    "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности 24мм Ст.20 ГОСТ 2879-88/сталь марки 20 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 200"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-32 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.35

    "Позиция 201"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-41 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 202"

    "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности прокатки В-50 ГОСТ 2879-88/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 203"

    "Круг стальной горячекатаный обычной точности диаметром 36мм из ст.20 ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 204"

    "Полоса 4х40-В-Ш-2 / Ст3сп ГОСТ 103-76"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 205"

    "Канат 2,5-Г-ВК-О-Р-1770ГОСТ 3069-80"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 206"

    "Лист г/к3,0х1250х2,5 09Г2С"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 207"

    "Круг стальной горячекатаный ф14мм Ст.09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 208"

    "Круг стальной горячекатаный ф16мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 209"

    "Круг стальной горячекатаный ф20мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 210"

    "Круг стальной горячекатаный ф24мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 211"

    "Круг стальной горячекатаный ф30мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 212"

    "Круг стальной горячекатаный ф40мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 213"

    "Круг стальной горячекатаный ф50мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 214"

    "Круг стальной горячекатаный ф80мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 215"

    "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-10 сталь марки 45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 216"

    "Шестигранник стальной калиброванный h11-19мм Ст.45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 217"

    "Уголок г/к 35х4 Ст.3СП"

    Кол-во: 3.9

    "Позиция 218"

    "Уголок г/к 50х5 Ст.3СП"

    Кол-во: 7.43

    "Позиция 219"

    "Лист Б-ПН-О-2,0х1250х2500/Ст3сп"

    Кол-во: 3.4

    "Позиция 220"

    "Лист Б-ПН-О-3,0х1250х2500/ст3пс"

    Кол-во: 5.5

    "Позиция 221"

    "Лист Б-ПН-О-4,0х1250х2500 ст.20"

    Кол-во: 2.07

    "Позиция 222"

    "Лист г/к 1,5х1250х2500 Ст3сп"

    Кол-во: 6.5

    "Позиция 223"

    "Уголок г/к 25х3 Ст.3СП"

    Кол-во: 7.95

    "Позиция 224"

    "Уголок г/к 40х4 Ст.3ПС"

    Кол-во: 6.53

    "Позиция 225"

    "Уголок г/к 50х5 Ст.09Г2С (С345)"

    Кол-во: 3.23

    "Позиция 226"

    "Лист Б-ПН-О-0,5х1000х2000 Ст3"

    Кол-во: 4.466

    "Позиция 227"

    "Уголок г/к 32х3 Ст.3СП"

    Кол-во: 2.3

    "Позиция 228"

    "Уголок г/к 25х3 Ст.09Г2С"

    Кол-во: 5.2

    "Позиция 229"

    "Уголок г/к 50х4 Ст.09Г2С"

    Кол-во: 6.85

    "Позиция 230"

    "Уголок г/к 45х4 Ст.3СП"

    Кол-во: 4.43

    "Позиция 231"

    "Уголок г/к 75х6 Ст.3СП"

    Кол-во: 2.166

    "Позиция 232"

    "Лист ПВ-508 5х1100х3000 Ст3сп"

    Кол-во: 3.4

    "Позиция 233"

    "Лист г/к 2,0х1250х2500 Ст3сп"

    Кол-во: 6.5

    "Позиция 234"

    "Лист г/к 3,0х1250х2500 Ст3сп"

    Кол-во: 6.37

    "Позиция 235"

    "Швеллер г/к 10У Ст.09Г2С"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 236"

    "Швеллер г/к 12У Ст.09Г2С"

    Кол-во: 2.575

    "Позиция 237"

    "Лист г/к Б-2,0х600х2000 Ст3пс"

    Кол-во: 4.5

    "Позиция 238"

    "Лист г/к Б-4,0х1500х3000 09Г2С"

    Кол-во: 4.1

    "Позиция 239"

    "Швеллер г/к 14У Ст.09Г2С"

    Кол-во: 5.386

    "Позиция 240"

    "Швеллер г/к 16У Ст.09Г2С"

    Кол-во: 4.982

    "Позиция 241"

    "Лист просечн.вытяж. ПВ 508"

    Кол-во: 7.8

    "Позиция 242"

    "Лист ПВ-506 S=2.0х2,0"

    Кол-во: 2.094

    "Позиция 243"

    "Уголок г/к 63х5 Ст.3СП"

    Кол-во: 6.3

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