Поставка металла и сварочных материалов для производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году ООО «Газпром добыча Ямбург».

Поставка металла и сварочных материалов для производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году ООО «Газпром добыча Ямбург».

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Проволока сталь сварочная СВ-08А 4мм ГОСТ 2246-70" Кол-во: 40

"Позиция 2" "Проволока стальная сварочная высоколегированная 1,6 Св-04Х19Н9" Кол-во: 12

"Позиция 3" "Проволока алюминиевая сварочная 3 Св-АК5" Кол-во: 16

"Позиция 4" "Проволока Св08Х19Н10Г2Б ф 3,0 мм" Кол-во: 30

"Позиция 5" "Прокат круглого сечения. Сталь20 - 20 мм. ГОСТ 2879-88. ГОСТ 2879-88" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с основным покрытием Э46А-УОНИ-13/45R-2,5-УД/Е433-Б20" Кол-во: 300

"Позиция 7" "Припой Castolin Медно-фосфорный L-Ag2P №5280 д.2,0мм" Кол-во: 5

"Позиция 8" "Припой ПОС-61" Кол-во: 10

"Позиция 9" "Пудра алюминиевая марки ПАП-1" Кол-во: 0

"Позиция 10" "Лист г/к 5.0х1500х6000 мм ст3сп5/пс5 ГОСТ 14637-89" Кол-во: 0

"Позиция 11" "Лист г/к 8.0х1500х1000 мм ст3сп5/пс5 ГОСТ 14637-89" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Лист г/к 10х1500х6000 мм ст3сп5/пс5 ГОСТ 14637-89" Кол-во: 0

"Позиция 13" "СББ "Егоза" АКЛ 450/40/3кл (7-10м) Спиральный Барьер Безопасности, армированная колючая лента" Кол-во: 320

"Позиция 14" "Полоса 150х2,5 сталь марки Ст3пс" Кол-во: 0

"Позиция 15" "Полоса стальная горячекатаная 4х40-В ГОСТ 103-76/сталь марки Ст3сп ГОСТ 535-2005" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х8 Ст.3СП ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005" Кол-во: 0

"Позиция 17" "Швеллер гнутый 140х60х5 Ст3пс ГОСТ 11474-76, ГОСТ 535-88" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Круг горячекатаный В1-II-НД-22 ГОСТ 2590-2006/20-3ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0

"Позиция 19" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-19 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0

"Позиция 20" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-22 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0

"Позиция 21" "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 63х6 Ст.09Г2С ГОСТ 8509-93/ГОСТ 19281-89" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Лист нерж. 2.0х1000х2000 мм 10Х17Н13М2Т" Кол-во: 0

"Позиция 23" "Лист г/к 3х1250х2500 мм ст3сп5/пс5 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Лист нерж. г/к 3.0х1000х2000 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 19903-74" Кол-во: 0

"Позиция 25" "Лист стальной холоднокатаный оцинкованный ОЦ А-НО-0,8х1000 ОН-МТ-1/2 рулон" Кол-во: 0

"Позиция 26" "Лист оц. 0.8х1250х2500 мм ГОСТ Р 52246-2004" Кол-во: 0

"Позиция 27" "Лист х/к 1х1250х2500 мм Ст08пc6 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 0

"Позиция 28" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-14 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0

"Позиция 29" "126420R150 - Присадочные прутки OK Tigrod 12.64 2.0x1000 mm 5kg" Кол-во: 20

"Позиция 30" "Круг стальной горячекатаный обычной точности диаметром 36мм из ст.20 ГОСТ 2590-2006" Кол-во: 0

"Позиция 31" "Полоса 4х40-В-Ш-2 / Ст3сп ГОСТ 103-76" Кол-во: 0

"Позиция 32" "Полоса 4х150-В-Ш-2 / Ст3сп ГОСТ 103-76" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Проволока ф0,8мм вязальная, ГОСТ 3282-74" Кол-во: 90

"Позиция 34" "Проволока пломбировочная 0,7мм термически обработанная светлая, 0,7-О-С ГОСТ 3282-74" Кол-во: 4500

"Позиция 35" "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 100х7 С255 ГОСТ 8509-93/ГОСТ 27772-88" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Проволока СББ Егоза Ф900 мм АСКЛ 900/20 ТУ 14-2Р-342-2000" Кол-во: 86

"Позиция 37" "Шпилька 1-М24-8gХ200 20ХНЗА с двумя гайками ОСТ 26-2040-96 РМК" Кол-во: 50

"Позиция 38" "припой ПМФ 7 кр 2" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Канат 2,5-Г-ВК-О-Р-1770ГОСТ 3069-80" Кол-во: 0

"Позиция 40" "Лист г/к3,0х1250х2,5 09Г2С" Кол-во: 0

"Позиция 41" "Круг стальной горячекатаный ф14мм Ст.09Г2С ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0

"Позиция 42" "Круг стальной горячекатаный ф16мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0

"Позиция 43" "Круг стальной горячекатаный ф20мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0

"Позиция 44" "Круг стальной горячекатаный ф24мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0

"Позиция 45" "Круг стальной горячекатаный ф30мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0

"Позиция 46" "Круг горячекатаный В1-36 09Г2С ГОСТ 19281-89" Кол-во: 13

"Позиция 47" "Круг стальной горячекатаный ф40мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0

"Позиция 48" "Круг стальной горячекатаный ф50мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0

"Позиция 49" "Круг стальной горячекатаный ф80мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0

"Позиция 50" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-10 сталь марки 45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0

"Позиция 51" "Шестигранник стальной калиброванный h11-19мм Ст.45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0

"Позиция 52" "Уголок г/к 35х4 Ст.3СП" Кол-во: 3

"Позиция 53" "Уголок г/к 50х5 Ст.3СП" Кол-во: 7

"Позиция 54" "Лист Б-ПН-О-2,0х1250х2500/Ст3сп" Кол-во: 3

"Позиция 55" "Лист Б-ПН-О-3,0х1250х2500/ст3пс" Кол-во: 5

"Позиция 56" "Лист Б-ПН-О-4,0х1250х2500 ст.20" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Лист г/к 1,5х1250х2500 Ст3сп" Кол-во: 6

"Позиция 58" "Швеллер г/к 14У Ст3пс" Кол-во: 3

"Позиция 59" "Уголок г/к 25х3 Ст.3СП" Кол-во: 7

"Позиция 60" "Уголок г/к 40х4 Ст.3ПС" Кол-во: 6

"Позиция 61" "Уголок г/к 50х5 Ст.09Г2С (С345)" Кол-во: 3

"Позиция 62" "Лист Б-ПН-О-0,5х1000х2000 Ст3" Кол-во: 4

"Позиция 63" "Лист ПВ-406 4,0х1000х3000мм ст3сп" Кол-во: 2

"Позиция 64" "Уголок г/к 32х3 Ст.3СП" Кол-во: 2

"Позиция 65" "Лист ПВ-410 4,0х1000х2300 Ст3пс" Кол-во: 3

"Позиция 66" "Швеллер г/к 10У Ст3пс" Кол-во: 4

"Позиция 67" "Швеллер г/к 12У Ст3пс" Кол-во: 2

"Позиция 68" "Швеллер г/к 14У Ст3пс" Кол-во: 2

"Позиция 69" "Швеллер г/к 16У Ст.09Г2С" Кол-во: 3

"Позиция 70" "Уголок г/к 25х3 Ст.09Г2С" Кол-во: 5

"Позиция 71" "Уголок г/к 50х4 Ст.09Г2С" Кол-во: 6

"Позиция 72" "Уголок г/к 75х6 Ст.3СП" Кол-во: 2

"Позиция 73" "Лист ПВ-406 4,0х1000х3000мм ст3сп" Кол-во: 7

"Позиция 74" "Лист ПВ-508 5х1100х3000 Ст3сп" Кол-во: 3

"Позиция 75" "Лист г/к 2,0х1250х2500 Ст3сп" Кол-во: 6

"Позиция 76" "Лист г/к 3,0х1250х2500 Ст3сп" Кол-во: 6

"Позиция 77" "Швеллер г/к 10У Ст.09Г2С" Кол-во: 3

"Позиция 78" "Швеллер г/к 12У Ст.09Г2С" Кол-во: 2

"Позиция 79" "Швеллер г/к 14У Ст.09Г2С" Кол-во: 5

"Позиция 80" "Швеллер г/к 16У Ст.09Г2С" Кол-во: 4

"Позиция 81" "Уголок г/к 32х3 Ст.3СП2" Кол-во: 6

"Позиция 82" "Лист г/к Б-2,0х600х2000 Ст3пс" Кол-во: 4

"Позиция 83" "Лист г/к Б-4,0х1500х3000 09Г2С" Кол-во: 4

"Позиция 84" "Лист просечн.вытяж. ПВ 508" Кол-во: 7

"Позиция 85" "Лист ПВ-506 S=2.0х2,0" Кол-во: 2

"Позиция 86" "Уголок г/к 63х5 Ст.3СП" Кол-во: 6

"Позиция 87" "126424R150 - Присадочные прутки OK Tigrod 12.64 2.4x1000 mm 5kg" Кол-во: 20

"Позиция 88" "132220R150 - Присадочные прутки OK Tigrod 13.22 2.0x1000mm 5kg" Кол-во: 20

"Позиция 89" "161220R150 - Присадочные прутки OK Tigrod 308LSi 2.0x1000 mm 5 kg" Кол-во: 10

"Позиция 90" "161224R150 - Присадочные прутки OK Tigrod 308LSi 2.4x1000 mm 5 kg" Кол-во: 10

"Позиция 91" "12661224A0 - Сварочная проволока OK Autrod 12.66 d 1.2 мм (15)" Кол-во: 15

"Позиция 92" "3 4600303AM0Электроды ОК 46.00 d 3.0 ЭСАБ (4600303AM0)" Кол-во: 100

"Позиция 93" "Арматура ф12 А-I (А240) Ст3кп стержень" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Проволока канатная диаметром 2,0 мм, маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), марки В, оцинкованная по группе С, моток из одного отрезка, длина проволоки в мотке от 4000 до 5000 м." Кол-во: 0

"Позиция 95" "Проволока канатная диаметром 2,0 мм, маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), марки В, оцинкованная по группе С, моток из одного отрезка, длина проволоки в мотке от 4000 до 5000 м." Кол-во: 1

"Позиция 96" "Швеллер горячекатаный 8У Ст.09Г2С ГОСТ 8240-97, ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0

"Позиция 97" "Двутавр 16, марка стали Ст3пс ГОСТ 8239-89, ГОСТ 535-2005" Кол-во: 0

"Позиция 98" "Лист стальной горячекатаный нормальной точности с необрезной кромкой толщина 1мм размеры 1250Х2500мм из стали марки Ст3пс1, Б-ПН-НО-1,0х1250х2500 ГОСТ 19903-74 /Ст3пс1 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Круг стальной горячекатаный ф20мм Ст.09Г2С" Кол-во: 0

"Позиция 100" "Круг стальной горячекатаный ф34мм Ст.45" Кол-во: 0

"Позиция 101" "Круг стальной горячекатаный ф70мм Ст.45" Кол-во: 0

"Позиция 102" "Круг стальной горячекатаный ф80мм Ст.09Г2С" Кол-во: 0

"Позиция 103" "Шестигранник 24 ст20" Кол-во: 0

"Позиция 104" "Шестигранник калиброванный h11-27 сталь 35" Кол-во: 0

"Позиция 105" "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности 32мм Ст.35" Кол-во: 0

"Позиция 106" "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности 36мм Ст.35" Кол-во: 0

"Позиция 107" "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности 46мм Ст.20" Кол-во: 0

"Позиция 108" "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с основным покрытием Э42А-УОНИ-13/45-5,0-УД/Е412(5)-Б20 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75" Кол-во: 300

"Позиция 109" "Электрод металлический для заварки брака литья и наплавки алюминиево-кремнистых сплавов ОЗАНА-2 ф3,0" Кол-во: 10

"Позиция 110" "Электрод металлический для заварки брака литья и наплавки алюминиево-кремнистых сплавов ОЗАНА-2 ф4,0" Кол-во: 5

"Позиция 111" "Алюминиевая сварочная проволока св АМГ6Н 2 мм" Кол-во: 36

"Позиция 112" "Проволока латунная 2 Л-63, ГОСТ 1066-80" Кол-во: 36

"Позиция 113" "Проволока сварочная СВ-08Г2С-О (0.8 мм; катушка 15 кг) Кедр 7390006 Код товара: 15561084" Кол-во: 70

"Позиция 114" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-22 сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0

"Позиция 115" "Шестигранник стальной калиброванный h11-24мм Ст.45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0

"Позиция 116" "Шестигранник стальной калиброванный h11-27мм Ст.45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0

"Позиция 117" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-30 сталь марки 45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0

"Позиция 118" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-32 сталь марки 45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0

"Позиция 119" "Шестигранник стальной калиброванный h11-36мм Ст.45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0

"Позиция 120" "Шестигранник стальной калиброванный h11-41мм Ст.45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0

"Позиция 121" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-46 сталь марки 45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0

"Позиция 122" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-50 сталь марки 45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0

"Позиция 123" "Проволока стальная вязальная низкоуглеродистая общего назначения, ченого цвета, диаметром 2,0, термически обработанная, нормальной точности 2,0-О-Ч ГОСТ 3282-74" Кол-во: 0

"Позиция 124" "Катанка бухты, Ст3пс/сп, ГОСТ2590-88" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Пудра алюминиевая марки ПАП-2" Кол-во: 0

"Позиция 126" "Пруток бронзовый Браж9-4 20 мм ГОСТ 1628-78" Кол-во: 50

"Позиция 127" "Пруток бронзовый катаный круглый нормальной точности твердый ГКРНТ 30 НД БрО5Ц5С5 ГОСТ 6511-60" Кол-во: 0

"Позиция 128" "Пруток литой из бронзы БрО5Ц5С5 круглого сечения 40,0 группы 1" Кол-во: 60

"Позиция 129" "Лист медный 2мм ГОСТ 495-92" Кол-во: 40

"Позиция 130" "Проволока диаметром 0,8 мм нормальной точности, термически обработанная оксидированная, первого класса, из стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72" Кол-во: 100

"Позиция 131" "Припой в виде трубки наружным диаметром 2мм с наполнителем канифолью оловянно-свинцовый бессурьмянистый марки ПОС 61 ГОСТ 21931-76" Кол-во: 15

"Позиция 132" "Лист стальной 10 Сталь С345 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 4543-71" Кол-во: 0

"Позиция 133" "Лист 6мм сталь С-255 ГОСТ 19903-74" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Уголок г/к 32х4 Ст.09Г2С ГОСТ 8509-93/ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0

"Позиция 135" "Двутавр 16, марка стали 09Г2С ГОСТ 8239-89, ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0

"Позиция 136" "Швеллер горячекатаный 20 У сталь С345 ГОСТ 8240-97, ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0

"Позиция 137" "Швеллер гн. 120х60х5 С345 ГОСТ 11474-76, ГОСТ 27772-88" Кол-во: 210

"Позиция 138" "Арматура ф20 А-III (А400) 32Г2Рпс стержень ГОСТ 5781-82" Кол-во: 0

"Позиция 139" "Припой ПОС-61" Кол-во: 15

"Позиция 140" "Припой в виде прутка круглого сечения диаметром 8мм оловянно-свинцовый бессурьмянистый марки ПОС 40 ГОСТ 21931-76" Кол-во: 14

"Позиция 141" "Припой в виде прутка круглого сечения диаметром 8мм оловянно-свинцовый бессурьмянистый марки ПОС 61 ГОСТ 21931-76" Кол-во: 15

"Позиция 142" "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности прокатки В-19 ГОСТ 2879-88/сталь марки 20 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0

"Позиция 143" "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности 24мм Ст.20 ГОСТ 2879-88/сталь марки 20 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0

"Позиция 144" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-32 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0

"Позиция 145" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-41 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0

"Позиция 146" "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности прокатки В-50 ГОСТ 2879-88/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0

"Позиция 147" "Швеллер горячекатаный 16У Ст3пс ГОСТ 8240-97, ГОСТ 535-88" Кол-во: 1

"Позиция 148" "Уголок г/к 45х4 Ст.3СП" Кол-во: 4

"Позиция 149" "Пудра алюминиевая марки ПАП-1" Кол-во: 0.11

"Позиция 150" "Лист г/к 5.0х1500х6000 мм ст3сп5/пс5 ГОСТ 14637-89" Кол-во: 0.36

"Позиция 151" "Лист г/к 8.0х1500х1000 мм ст3сп5/пс5 ГОСТ 14637-89" Кол-во: 1.16

"Позиция 152" "Лист г/к 10х1500х6000 мм ст3сп5/пс5 ГОСТ 14637-89" Кол-во: 0.5

"Позиция 153" "Полоса 150х2,5 сталь марки Ст3пс" Кол-во: 0.5

"Позиция 154" "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х8 Ст.3СП ГОСТ 8509-93/ГОСТ 535-2005" Кол-во: 0.1

"Позиция 155" "Круг горячекатаный В1-II-НД-22 ГОСТ 2590-2006/20-3ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0.5

"Позиция 156" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-19 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0.1

"Позиция 157" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-22 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0.1

"Позиция 158" "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 63х6 Ст.09Г2С ГОСТ 8509-93/ГОСТ 19281-89" Кол-во: 1.2

"Позиция 159" "Лист нерж. 2.0х1000х2000 мм 10Х17Н13М2Т" Кол-во: 0.8

"Позиция 160" "Лист г/к 3х1250х2500 мм ст3сп5/пс5 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 1.05

"Позиция 161" "Лист нерж. г/к 3.0х1000х2000 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 19903-74" Кол-во: 0.432

"Позиция 162" "Лист стальной холоднокатаный оцинкованный ОЦ А-НО-0,8х1000 ОН-МТ-1/2 рулон" Кол-во: 0.5

"Позиция 163" "Лист оц. 0.8х1250х2500 мм ГОСТ Р 52246-2004" Кол-во: 0.2

"Позиция 164" "Лист х/к 1х1250х2500 мм Ст08пc6 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 0.125

"Позиция 165" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-14 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0.15

"Позиция 166" "3 4600303AM0Электроды ОК 46.00 d 3.0 ЭСАБ (4600303AM0)" Кол-во: 100.7

"Позиция 167" "Проволока канатная диаметром 2,0 мм, маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), марки В, оцинкованная по группе С, моток из одного отрезка, длина проволоки в мотке от 4000 до 5000 м." Кол-во: 0.26

"Позиция 168" "Проволока канатная диаметром 2,0 мм, маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), марки В, оцинкованная по группе С, моток из одного отрезка, длина проволоки в мотке от 4000 до 5000 м." Кол-во: 1.82

"Позиция 169" "Швеллер горячекатаный 8У Ст.09Г2С ГОСТ 8240-97, ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0.5

"Позиция 170" "Двутавр 16, марка стали Ст3пс ГОСТ 8239-89, ГОСТ 535-2005" Кол-во: 0.5

"Позиция 171" "Круг стальной горячекатаный ф20мм Ст.09Г2С" Кол-во: 0.1

"Позиция 172" "Круг стальной горячекатаный ф34мм Ст.45" Кол-во: 0.3

"Позиция 173" "Круг стальной горячекатаный ф70мм Ст.45" Кол-во: 0.4

"Позиция 174" "Круг стальной горячекатаный ф80мм Ст.09Г2С" Кол-во: 0.4

"Позиция 175" "Шестигранник 24 ст20" Кол-во: 0.2

"Позиция 176" "Шестигранник калиброванный h11-27 сталь 35" Кол-во: 0.2

"Позиция 177" "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности 32мм Ст.35" Кол-во: 0.2

"Позиция 178" "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности 36мм Ст.35" Кол-во: 0.25

"Позиция 179" "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности 46мм Ст.20" Кол-во: 0.3

"Позиция 180" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-22 сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0.05

"Позиция 181" "Шестигранник стальной калиброванный h11-24мм Ст.45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0.05

"Позиция 182" "Шестигранник стальной калиброванный h11-27мм Ст.45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0.05

"Позиция 183" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-30 сталь марки 45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0.05

"Позиция 184" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-32 сталь марки 45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0.05

"Позиция 185" "Шестигранник стальной калиброванный h11-36мм Ст.45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0.05

"Позиция 186" "Шестигранник стальной калиброванный h11-41мм Ст.45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0.1

"Позиция 187" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-46 сталь марки 45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0.1

"Позиция 188" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-50 сталь марки 45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0.1

"Позиция 189" "Проволока стальная вязальная низкоуглеродистая общего назначения, ченого цвета, диаметром 2,0, термически обработанная, нормальной точности 2,0-О-Ч ГОСТ 3282-74" Кол-во: 0.212

"Позиция 190" "Пудра алюминиевая марки ПАП-2" Кол-во: 0.26

"Позиция 191" "Пруток бронзовый катаный круглый нормальной точности твердый ГКРНТ 30 НД БрО5Ц5С5 ГОСТ 6511-60" Кол-во: 0.07

"Позиция 192" "Лист стальной 10 Сталь С345 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 4543-71" Кол-во: 0.72

"Позиция 193" "Лист 6мм сталь С-255 ГОСТ 19903-74" Кол-во: 1.3

"Позиция 194" "Уголок г/к 32х4 Ст.09Г2С ГОСТ 8509-93/ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0.046

"Позиция 195" "Двутавр 16, марка стали 09Г2С ГОСТ 8239-89, ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0.191

"Позиция 196" "Швеллер горячекатаный 20 У сталь С345 ГОСТ 8240-97, ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.2

"Позиция 197" "Арматура ф20 А-III (А400) 32Г2Рпс стержень ГОСТ 5781-82" Кол-во: 0.03

"Позиция 198" "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности прокатки В-19 ГОСТ 2879-88/сталь марки 20 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0.2

"Позиция 199" "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности 24мм Ст.20 ГОСТ 2879-88/сталь марки 20 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0.3

"Позиция 200" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-32 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0.35

"Позиция 201" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-41 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0.3

"Позиция 202" "Шестигранник стальной горячекатаный обычной точности прокатки В-50 ГОСТ 2879-88/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0.3

"Позиция 203" "Круг стальной горячекатаный обычной точности диаметром 36мм из ст.20 ГОСТ 2590-2006" Кол-во: 0.2

"Позиция 204" "Полоса 4х40-В-Ш-2 / Ст3сп ГОСТ 103-76" Кол-во: 0.3

"Позиция 205" "Канат 2,5-Г-ВК-О-Р-1770ГОСТ 3069-80" Кол-во: 0.4

"Позиция 206" "Лист г/к3,0х1250х2,5 09Г2С" Кол-во: 0.5

"Позиция 207" "Круг стальной горячекатаный ф14мм Ст.09Г2С ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0.1

"Позиция 208" "Круг стальной горячекатаный ф16мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0.2

"Позиция 209" "Круг стальной горячекатаный ф20мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0.1

"Позиция 210" "Круг стальной горячекатаный ф24мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0.1

"Позиция 211" "Круг стальной горячекатаный ф30мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0.2

"Позиция 212" "Круг стальной горячекатаный ф40мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0.1

"Позиция 213" "Круг стальной горячекатаный ф50мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0.3

"Позиция 214" "Круг стальной горячекатаный ф80мм Ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0.3

"Позиция 215" "Шестигранник стальной горячекатаный калиброванный h11-10 сталь марки 45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0.05

"Позиция 216" "Шестигранник стальной калиброванный h11-19мм Ст.45 ГОСТ 8560-78/сталь марки 45 ГОСТ 1050-88" Кол-во: 0.05

"Позиция 217" "Уголок г/к 35х4 Ст.3СП" Кол-во: 3.9

"Позиция 218" "Уголок г/к 50х5 Ст.3СП" Кол-во: 7.43

"Позиция 219" "Лист Б-ПН-О-2,0х1250х2500/Ст3сп" Кол-во: 3.4

"Позиция 220" "Лист Б-ПН-О-3,0х1250х2500/ст3пс" Кол-во: 5.5

"Позиция 221" "Лист Б-ПН-О-4,0х1250х2500 ст.20" Кол-во: 2.07

"Позиция 222" "Лист г/к 1,5х1250х2500 Ст3сп" Кол-во: 6.5

"Позиция 223" "Уголок г/к 25х3 Ст.3СП" Кол-во: 7.95

"Позиция 224" "Уголок г/к 40х4 Ст.3ПС" Кол-во: 6.53

"Позиция 225" "Уголок г/к 50х5 Ст.09Г2С (С345)" Кол-во: 3.23

"Позиция 226" "Лист Б-ПН-О-0,5х1000х2000 Ст3" Кол-во: 4.466

"Позиция 227" "Уголок г/к 32х3 Ст.3СП" Кол-во: 2.3

"Позиция 228" "Уголок г/к 25х3 Ст.09Г2С" Кол-во: 5.2

"Позиция 229" "Уголок г/к 50х4 Ст.09Г2С" Кол-во: 6.85

"Позиция 230" "Уголок г/к 45х4 Ст.3СП" Кол-во: 4.43

"Позиция 231" "Уголок г/к 75х6 Ст.3СП" Кол-во: 2.166

"Позиция 232" "Лист ПВ-508 5х1100х3000 Ст3сп" Кол-во: 3.4

"Позиция 233" "Лист г/к 2,0х1250х2500 Ст3сп" Кол-во: 6.5

"Позиция 234" "Лист г/к 3,0х1250х2500 Ст3сп" Кол-во: 6.37

"Позиция 235" "Швеллер г/к 10У Ст.09Г2С" Кол-во: 3.5

"Позиция 236" "Швеллер г/к 12У Ст.09Г2С" Кол-во: 2.575

"Позиция 237" "Лист г/к Б-2,0х600х2000 Ст3пс" Кол-во: 4.5

"Позиция 238" "Лист г/к Б-4,0х1500х3000 09Г2С" Кол-во: 4.1

"Позиция 239" "Швеллер г/к 14У Ст.09Г2С" Кол-во: 5.386

"Позиция 240" "Швеллер г/к 16У Ст.09Г2С" Кол-во: 4.982

"Позиция 241" "Лист просечн.вытяж. ПВ 508" Кол-во: 7.8

"Позиция 242" "Лист ПВ-506 S=2.0х2,0" Кол-во: 2.094