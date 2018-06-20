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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541285Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806541285

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0024191/ТГКазань

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 16:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    143_ТГКазань.zip

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    r-zapparov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заппаров Рамиль Ринатович

    Место рассмотрения предложений

    РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 10:00 GMT +320.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541285Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 15:0020.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806541285Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2018 18:0013.07.2018 18:0013.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541285Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 18:0013.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541285Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Начальная цена

    7 859 220,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    17.2

    Изделия из бумаги и картона

    46.49.23

    Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49.33

    Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дырокол канцелярский металлический 40 листов, с линейкой"

    Кол-во: 220

    "Позиция 2"

    "Дырокол канцелярский металлический 20 листов, с линейкой"

    Кол-во: 90

    "Позиция 3"

    "Скобы для степлера канцелярские металлические №23/23, 1000 шт/упак"

    Кол-во: 24

    "Позиция 4"

    "Скобы для степлера канцелярские металлические №23/13, 1000 шт/упак"

    Кол-во: 34

    "Позиция 5"

    "Скобы для степлера канцелярские металлические №23/10, 1000 шт/упак"

    Кол-во: 54

    "Позиция 6"

    "Скобы для степлера канцелярские металлические №24/6, 1000 шт/упак"

    Кол-во: 2985

    "Позиция 7"

    "Скобы для степлера канцелярские металлические №10, 1000 шт/упак"

    Кол-во: 4156

    "Позиция 8"

    "Скрепки канцелярские металлические никелированные 28мм, 100 шт/упак"

    Кол-во: 2348

    "Позиция 9"

    "Скрепки канцелярские металлические гофрированные 50мм, 50 шт/упак"

    Кол-во: 1869

    "Позиция 10"

    "Кнопки канцелярские металлические стальные 12мм, 100 шт/упак"

    Кол-во: 185

    "Позиция 11"

    "Зажим канцелярский для бумаг: металлический, 32 мм, классическая форма, цвет черный, 12 шт/упак"

    Кол-во: 1050

    "Позиция 12"

    "Зажим канцелярский для бумаг: металлический, 25 мм, классическая форма, цвет черный, 12 шт/упак"

    Кол-во: 1037

    "Позиция 13"

    "Зажим канцелярский для бумаг: металлический, 15 мм, классическая форма, цвет черный, 12 шт/упак"

    Кол-во: 426

    "Позиция 14"

    "Конверт почтовый маркированный Почта России (для почтовых отправлений по РФ) с литерой "А", 110*220мм, печать "Куда-Кому", клеевой слой - стрип (отрывная полоса), прямоугольный клапан, плотность 80г/м2 (DL/E65 В I-Вн МП/МИ) ГОСТ Р 51506-99"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 15"

    "Флаг Газпром, 210х140 см, плотная флажная сетка"

    Кол-во: 7

    "Позиция 16"

    "Флаг Российской Федерации, 210х140 см, плотная флажная сетка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Флаг Республики Татарстан, 210х140 см, плотная флажная сетка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Ежедневник недатированный А5"

    Кол-во: 280

    "Позиция 19"

    "Тетрадь 96 листов: А4, блок - белая офсетная бумага, обложка - бумвинил, скрепление - скрепка, линовка - клетка"

    Кол-во: 1074

    "Позиция 20"

    "Тетрадь 48 листов: А5, блок - белая офсетная бумага, обложка - мелованный картон, скрепление - скрепка, линовка - клетка"

    Кол-во: 789

    "Позиция 21"

    "Тетрадь 18 листов: А5, блок - белая офсетная бумага, обложка - тетрадная, скрепление - скрепка, линовка - клетка"

    Кол-во: 595

    "Позиция 22"

    "Бумага диаграммная реестр № 2172, дисковая, диаметр 250мм, ГОСТ 7826-93 (Фабрика диаграммных бумаг)"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 23"

    "Скотч (лента клейкая) прозрачный 48мм*66м"

    Кол-во: 1463

    "Позиция 24"

    "Скотч (лента клейкая) прозрачный 12мм*33м"

    Кол-во: 999

    "Позиция 25"

    "Набор канцелярский настольный офисный"

    Кол-во: 67

    "Позиция 26"

    "Бумага чертежная (ватман) А1, 200г/м2, класс А"

    Кол-во: 25

    "Позиция 27"

    "Бумага писчая А4, плотность 65г/м2, 132 CIE, 250 листов/упак"

    Кол-во: 45

    "Позиция 28"

    "Лента чековая для ККМ из термобумаги - ширина рулона 57мм, длина 30м, диаметр втулки 12мм"

    Кол-во: 468

    "Позиция 29"

    "Бумага для заметок с клеевым краем 76*76 мм, 100 листов в блоке"

    Кол-во: 4235

    "Позиция 30"

    "Бумага матовая Lomond XL Matt Paper, 1202081, 140 г/м2, ширина рулона 610мм, длина 30м, внутренний диаметр гильзы 51мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Бумага глянцевая Lomond XL Glossy Paper, 1204031, 150 г/м2, ширина рулона 610мм, длина 30м, внутренний диаметр гильзы 50мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Бумага глянцевая Lomond XL Glossy Paper, 1204032, 150 г/м2, ширина рулона 914мм, длина 30м, внутренний диаметр гильзы 50мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Бумага для факса ширина рулона 210мм, длина намотки 30м, диаметр втулки 12мм"

    Кол-во: 1910

    "Позиция 34"

    "Бумага широкоформатная MEGA Engineer (арт.87405). Бумага для инженерных систем. А0, 841мм * 175м, 80 г/кв.м, белизна 146%, втулка (внутренний диаметр) 3 дюйма."

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Бумага C13S041624 EPSON Premium Glossy Photo Paper А4, 50 листов/упак"

    Кол-во: 22

    "Позиция 36"

    "Бумага C13S041334 EPSON Premium Semigloss Photo Paper А3, 20 листов/упак"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "Бумага матовая Lomond XL Matt Paper, 1202082, 140 г/м2, ширина рулона 914мм, длина 30м, внутренний диаметр гильзы 51мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Бумага C13S041332 Epson Premium Semigloss Photo Paper A4, 251г/м2, 20 листов/упак"

    Кол-во: 40

    "Позиция 39"

    "Набор текстмаркеров (маркеров-выделителей): пластиковый корпус, скошенный наконечник, 4 цвета/упаковка"

    Кол-во: 744

    "Позиция 40"

    "Краска штемпельная с дозатором, цвет синий, 25 мл"

    Кол-во: 142

    "Позиция 41"

    "Подушка штемпельная 110х70 мм, синяя"

    Кол-во: 12

    "Позиция 42"

    "Ручка гелевая черная"

    Кол-во: 833

    "Позиция 43"

    "Клей канцелярский 50 мл"

    Кол-во: 1009

    "Позиция 44"

    "Точилка для карандашей канцелярская настольная механическая с контейнером и зажимом для крепления к столу"

    Кол-во: 147

    "Позиция 45"

    "Штрих (жидкость корректирующая) на водной основе, флакон 20мл"

    Кол-во: 1590

    "Позиция 46"

    "Пленка для ламинирования глянцевая А3 (303х426 мм), 125мкм, 100 шт/упак"

    Кол-во: 14

    "Позиция 47"

    "Пленка для ламинирования глянцевая А4 (216х303 мм), 125мкм, 100 шт/упак"

    Кол-во: 49

    "Позиция 48"

    "Пленка для ламинирования глянцевая А6 (111х154 мм), 80мкм, 100 шт/упак"

    Кол-во: 17

    "Позиция 49"

    "Обложки для переплета А3, пластик - прозрачный, глянцевый, бесцветный, 180мкм, 100 шт/упак"

    Кол-во: 9

    "Позиция 50"

    "Обложки для переплета А3, плотный картон - имитация кожи, цвет белый, 100 шт/упак"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Обложки для переплета А4, пластик - прозрачный, глянцевый, тонированный зеленый, 200мкм, 100 шт/упак"

    Кол-во: 45

    "Позиция 52"

    "Обложки для переплета А4, пластик - прозрачный, глянцевый, тонированный синий, 200мкм, 100 шт/упак"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Обложки для переплета А4, пластик - прозрачный, глянцевый, бесцветный, 180мкм, 100 шт/упак"

    Кол-во: 14

    "Позиция 54"

    "Обложки для переплета А4, плотный картон - имитация кожи, цвет белый, 100 шт/упак"

    Кол-во: 28

    "Позиция 55"

    "Пружина для переплета пластиковая 50 мм, 50 шт/упак, цвет белый"

    Кол-во: 23

    "Позиция 56"

    "Пружина для переплета пластиковая 28 мм, 50 шт/упак, цвет белый"

    Кол-во: 21

    "Позиция 57"

    "Пружина для переплета пластиковая 25 мм, 50 шт/упак, цвет белый"

    Кол-во: 17

    "Позиция 58"

    "Пружина для переплета пластиковая 14 мм, 100 шт/упак, цвет белый"

    Кол-во: 26

    "Позиция 59"

    "Пружина для переплета пластиковая 22 мм, 50 шт/упак, цвет белый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Пружина для переплета пластиковая 19 мм, 100 шт/упак, цвет белый"

    Кол-во: 19

    "Позиция 61"

    "Пружина для переплета пластиковая 16 мм, 100 шт/упак, цвет белый"

    Кол-во: 14

    "Позиция 62"

    "Пружина для переплета пластиковая 12 мм, 100 шт/упак, цвет белый"

    Кол-во: 23

    "Позиция 63"

    "Пружина для переплета пластиковая 10 мм, 100 шт/упак, цвет белый"

    Кол-во: 24

    "Позиция 64"

    "Пружина для переплета пластиковая 8 мм, 100 шт/упак, цвет белый"

    Кол-во: 18

    "Позиция 65"

    "Закладки самоклеящиеся пластиковые в диспенсере: Z-сложение, 45х12 мм, 5х30 листов, 5 неоновых цветов"

    Кол-во: 2545

    "Позиция 66"

    "Нить банковская льняная диаметр 1,5мм, бухта 700м"

    Кол-во: 23

    "Позиция 67"

    "Степлер канцелярский мощный на 200 листов"

    Кол-во: 117

    "Позиция 68"

    "Папка-скоросшиватель А4 (пластик 0,7мм, корешок - 17мм, механизм подшивания - пружинный, карман на внутренней обложке папки, вместимость 150 листов стандартной плотности)"

    Кол-во: 420

    "Позиция 69"

    "Архивный бокс бумвинил на завязках формат А4, ширина корешка 100 мм, вместимость 900 листов"

    Кол-во: 1801

    "Позиция 70"

    "Калькулятор CITIZEN SDC-888T"

    Кол-во: 88

    "Позиция 71"

    "Папка подвесная для документов пластиковая с крючками; V-образная форма; 350х245мм; А4; до 80л. 5шт/упак"

    Кол-во: 50

    "Позиция 72"

    "Степлер канцелярский №24"

    Кол-во: 545

    "Позиция 73"

    "Степлер канцелярский №10"

    Кол-во: 1171

    "Позиция 74"

    "Ручка гелевая красная"

    Кол-во: 286

    "Позиция 75"

    "Ручка гелевая синяя"

    Кол-во: 752

    "Позиция 76"

    "Папка-скоросшиватель А4 пластиковая с прозрачным верхом"

    Кол-во: 4420

    "Позиция 77"

    "Ластик высокополимерный"

    Кол-во: 1765

    "Позиция 78"

    "Карандаш чернографитный (деревянный корпус, твердость стандартная HB (ТМ), твердость грифеля HB (TM))"

    Кол-во: 7150

    "Позиция 79"

    "Ручка шариковая синяя"

    Кол-во: 20575

    "Позиция 80"

    "Папка А4 плотный картон с завязками"

    Кол-во: 6810

    "Позиция 81"

    "Ножницы канцелярские 18 см"

    Кол-во: 515

    "Позиция 82"

    "Папка-уголок А4 п/эт прозрачная"

    Кол-во: 4955

    "Позиция 83"

    "Антистеплер канцелярский для удаления скоб №10, 24/6, 26/6 (корпус - металл/пластик, рабочий механизм - металл)"

    Кол-во: 277

    "Позиция 84"

    "Линейка канцелярская пластиковая 40 см"

    Кол-во: 288

    "Позиция 85"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом, А4, корешок 80мм"

    Кол-во: 5445

    "Позиция 86"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом, А4, корешок 50мм"

    Кол-во: 2750

    "Позиция 87"

    "Папка скоросшиватель Дело А4 плотный картон с внутренним металлическим механизмом"

    Кол-во: 8585

    "Позиция 88"

    "Книга учета 144 л: А4, белая офсетная бумага в твердом переплете, линовка - клетка, скрепление комбинированное: скобы и клеевое"

    Кол-во: 1367

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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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