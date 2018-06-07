Поставка реагентов для очистки воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка реагентов для очистки воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Таблетки Phenol Red для тестера змерения уровня pH воды бассейна. (упак.10шт) ГОСТ 12.1.007-76 пп. 1.2, 1.3" Кол-во: 92

"Позиция 2" "Средство для контроля воды Экви-минус для понижения уровня рН воды плавательного бассейна жидкий канистра 30Л (30КГ)" Кол-во: 200

"Позиция 3" "Соль пищевая поваренная выварочная Экстра ГОСТ Р 51574-2000" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Средство для контроля воды Экви-плюс для повышения уровня рн воды плавательного бассейна жидкий канистра 30Л (37КГ)" Кол-во: 142

"Позиция 5" "Средство Хлороксон для обработки воды бассейна, назначение: дезинфекция; осветление воды; борьба с хлораминами. Фасовка пластиковое ведро 1кг в дозировочных пакетах по 100г. ТУ 9392-003-58740015-2006" Кол-во: 460

"Позиция 6" "Препарат Кемохлор Т - таблетки (Лонгафор)- таблетки белого цвета с запахом хлора для обеззараживания воды плавательных бассейнов, кроме бассейнов медицинского назначения, упаковка в банки по 1кг,5кг. Медленнорастворимый хлорсодержащий препарат в табл" Кол-во: 850

"Позиция 7" "Таблетки для ручного тестера наличия хлора в воде (DPD1- упак.10 шт.) ГОСТ 12.1.007-76 пп. 1.2, 1.3" Кол-во: 91

"Позиция 8" "Сорбент АС фр 0,7-1,4мм мешок 30л/15,6кг ТУ 2164-001-15055998-2010" Кол-во: 74

"Позиция 9" "Соль таблетированная Экстра, в мешках по 25 кг ТУ 9192-001-88280869-2012" Кол-во: 6

"Позиция 10" "Средство дезинфицирующее Эмовекс для обеззараживания воды в плавательных бассейнах, канистра 30л ТУ 9392-001-58740015-03" Кол-во: 22500

"Позиция 11" "Сорбент МС фр 0,315-0,7мм мешок 30л/21кг ТУ 2164-002-15055998-2010" Кол-во: 15

"Позиция 12" "Соль каменная (техническая) ТУ 2152-097-00209527-2004" Кол-во: 16

"Позиция 13" "Реагент индикатор pH для измерения показателя pH для фотометра/фотолизера" Кол-во: 3

"Позиция 14" "Реагент dpd C для фотометра для измерения содержания хлора ,артикул 1410-104-00, производитель Dinotec, Германия" Кол-во: 3

"Позиция 15" "Коагулянт жидкий на основе полиоксихлорида алюминия для обработки воды в бассейне содержание основного вещества 12% в канистре объем ом 30л массой 36кг Эквиталл" Кол-во: 11050

"Позиция 16" "Средство Альгитинн Жидкость против водорослей и зеленения воды бассейна. фасовка пластиковая канистра 3л. ТУ 2389-003-58740015-2004" Кол-во: 540