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    Главная / Торги / Поставка реагентов для очистки воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Поставка реагентов для очистки воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 21:5907.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806540997Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагентов для очистки воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806540997

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0031200/ТГЮгорск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка реагентов для очистки воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 16:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 31200.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-26-06

    Факс

    +7 34675 2-20-43

    Адрес электронной почты

    DA.Borodin@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородин Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка реагентов для очистки воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2018 21:59 GMT +307.06.2018 21:5907.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806540997Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагентов для очистки воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 08:0008.06.2018 08:0008.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806540997Дата и время вскрытия заявок Поставка реагентов для очистки воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Подведение итогов не позднее

    19.06.2018 08:3019.06.2018 08:3019.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540997Подведение итогов не позднее Поставка реагентов для очистки воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201819.06.2018 08:3019.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540997Подведение итогов не позднее Поставка реагентов для очистки воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реагентов для очистки воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Начальная цена

    4 244 545,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59.900

    Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59.5

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Таблетки Phenol Red для тестера змерения уровня pH воды бассейна. (упак.10шт) ГОСТ 12.1.007-76 пп. 1.2, 1.3"

    Кол-во: 92

    "Позиция 2"

    "Средство для контроля воды Экви-минус для понижения уровня рН воды плавательного бассейна жидкий канистра 30Л (30КГ)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Соль пищевая поваренная выварочная Экстра ГОСТ Р 51574-2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Средство для контроля воды Экви-плюс для повышения уровня рн воды плавательного бассейна жидкий канистра 30Л (37КГ)"

    Кол-во: 142

    "Позиция 5"

    "Средство Хлороксон для обработки воды бассейна, назначение: дезинфекция; осветление воды; борьба с хлораминами. Фасовка пластиковое ведро 1кг в дозировочных пакетах по 100г. ТУ 9392-003-58740015-2006"

    Кол-во: 460

    "Позиция 6"

    "Препарат Кемохлор Т - таблетки (Лонгафор)- таблетки белого цвета с запахом хлора для обеззараживания воды плавательных бассейнов, кроме бассейнов медицинского назначения, упаковка в банки по 1кг,5кг. Медленнорастворимый хлорсодержащий препарат в табл"

    Кол-во: 850

    "Позиция 7"

    "Таблетки для ручного тестера наличия хлора в воде (DPD1- упак.10 шт.) ГОСТ 12.1.007-76 пп. 1.2, 1.3"

    Кол-во: 91

    "Позиция 8"

    "Сорбент АС фр 0,7-1,4мм мешок 30л/15,6кг ТУ 2164-001-15055998-2010"

    Кол-во: 74

    "Позиция 9"

    "Соль таблетированная Экстра, в мешках по 25 кг ТУ 9192-001-88280869-2012"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Средство дезинфицирующее Эмовекс для обеззараживания воды в плавательных бассейнах, канистра 30л ТУ 9392-001-58740015-03"

    Кол-во: 22500

    "Позиция 11"

    "Сорбент МС фр 0,315-0,7мм мешок 30л/21кг ТУ 2164-002-15055998-2010"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Соль каменная (техническая) ТУ 2152-097-00209527-2004"

    Кол-во: 16

    "Позиция 13"

    "Реагент индикатор pH для измерения показателя pH для фотометра/фотолизера"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Реагент dpd C для фотометра для измерения содержания хлора ,артикул 1410-104-00, производитель Dinotec, Германия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Коагулянт жидкий на основе полиоксихлорида алюминия для обработки воды в бассейне содержание основного вещества 12% в канистре объем ом 30л массой 36кг Эквиталл"

    Кол-во: 11050

    "Позиция 16"

    "Средство Альгитинн Жидкость против водорослей и зеленения воды бассейна. фасовка пластиковая канистра 3л. ТУ 2389-003-58740015-2004"

    Кол-во: 540

    "Позиция 17"

    "Реагент dpd В для фотометра для измерения содержания хлора для фотолизера,артикул 1410-103-00, производитель Dinotec, Германия"

    Кол-во: 3

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