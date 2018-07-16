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Номер извещения
31806540979
Уникальный номер закупки
18/4.3/0033737/ТГЮгорск
Наименование закупки
Поставка химической продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-26-06
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
DA.Borodin@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородин Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
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Поставка химической продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.07.2018 06:00 GMT +316.07.2018 06:0016.07.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806540979Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Дата и время вскрытия заявок
16.07.2018 08:0016.07.2018 08:0016.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806540979Дата и время вскрытия заявок Поставка химической продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Подведение итогов не позднее
24.07.2018 08:3024.07.2018 08:3024.07.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540979Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.07.201824.07.2018 08:3024.07.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540979Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химической продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Начальная цена
4 192 969,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
32.99.59.000
20.14
20.16
20.59.4
22.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 121.2
Кол-во: 302
Кол-во: 204
Кол-во: 23
Кол-во: 53
Кол-во: 5
Кол-во: 623
Кол-во: 26
Кол-во: 4080
Кол-во: 154
Кол-во: 497.2
Кол-во: 2340
Кол-во: 69
Кол-во: 367.2
Кол-во: 485
Кол-во: 57.3
Кол-во: 704
Кол-во: 46
Кол-во: 3
Кол-во: 115
Кол-во: 647
Кол-во: 64
Кол-во: 457.8
Кол-во: 462.4
Кол-во: 135.6
Кол-во: 93.5
Кол-во: 120
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 61
Кол-во: 15
Кол-во: 326
Кол-во: 410
Кол-во: 5
Кол-во: 86
Кол-во: 16
Кол-во: 100
Кол-во: 917
Кол-во: 580
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