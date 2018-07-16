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    Главная / Торги / Поставка химической продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Поставка химической продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.07.2018 06:0016.07.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806540979Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806540979

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0033737/ТГЮгорск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химической продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 33737.rar

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Информация об изменениях 33737-3.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-26-06

    Факс

    +7 34675 2-20-43

    Адрес электронной почты

    DA.Borodin@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородин Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Закупки и тендеры Вещества химические органические основные прочие

    Закупки и тендеры Пластмассы в первичных формах

    Закупки и тендеры Материалы смазочные; присадки; антифризы

    Закупки и тендеры Изделия резиновые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химической продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.07.2018 06:00 GMT +316.07.2018 06:0016.07.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806540979Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Дата и время вскрытия заявок

    16.07.2018 08:0016.07.2018 08:0016.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806540979Дата и время вскрытия заявок Поставка химической продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Подведение итогов не позднее

    24.07.2018 08:3024.07.2018 08:3024.07.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540979Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.07.201824.07.2018 08:3024.07.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540979Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химической продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Начальная цена

    4 192 969,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.14

    Производство прочих основных органических химических веществ

    20.16

    Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

    20.59.4

    Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов

    22.1

    Производство резиновых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластина из фторопласта-4 сорт высший длина 300мм ширина 300мм толщина 2мм ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 121.2

    "Позиция 2"

    "Смазка графитная ГОСТ 3333-80"

    Кол-во: 302

    "Позиция 3"

    "Смазка для газовых кранов ТУ 38.101316-78"

    Кол-во: 204

    "Позиция 4"

    "Смазка для узлов трения качения и скольжения механизмов и машин +20+110С 1-13 ТУ 38.5901257-90"

    Кол-во: 23

    "Позиция 5"

    "Смазка Солидол Ж ГОСТ 1033-79"

    Кол-во: 53

    "Позиция 6"

    "Пластина из фторопласта-4 сорт высший длина 300мм ширина 300мм толщина 4мм ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Лист уплотнительный HD-U 1000х1500х2,0 на основе специализированных марок NBR-каучуков. ТУ 2577-002-63774731-09"

    Кол-во: 623

    "Позиция 8"

    "Диск из фторопласта-4 марки ПН сорт высший диаметр 160мм высота 50мм ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 26

    "Позиция 9"

    "Масло моторное Shell Rimula R4 Multi 10W-30 в металлических бочках емкостью 216,5 л"

    Кол-во: 4080

    "Позиция 10"

    "Пластина из фторопласта-4 сорт высший длина 250мм ширина 250мм толщина 3мм ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 154

    "Позиция 11"

    "Хладон 410а в баллонах по 11,3 кг"

    Кол-во: 497.2

    "Позиция 12"

    "Масло моторное Shell Rimula R4 Multi 10W-30 в канистрах по 20 л"

    Кол-во: 2340

    "Позиция 13"

    "Лист уплотнительный HD-U 1000х1500х5,0 на основе сециализированных марок NBR-каучуков. ТУ 2577-002-63774731-09"

    Кол-во: 69

    "Позиция 14"

    "Хладон 22 в баллонах по 13,6 кг"

    Кол-во: 367.2

    "Позиция 15"

    "Смазка Солидол С ГОСТ 4366-76"

    Кол-во: 485

    "Позиция 16"

    "Пластина из фторопласта-4 сорт высший длина 200мм ширина 200мм толщина 3мм ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 57.3

    "Позиция 17"

    "Масло моторное Shell Rimula R4 X 15W-40 в металлических бочках емкостью 216,5 л"

    Кол-во: 704

    "Позиция 18"

    "Лист уплотнительный HD-U 1000х1500х0,8 на основе сециализированных марок NBR-каучуков. ТУ 2577-002-63774731-09"

    Кол-во: 46

    "Позиция 19"

    "Лист уплотнительный HD-U 1000х1500х0,6 на основе сециализированных марок NBR-каучуков. ТУ 2577-002-63774731-09"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Лист уплотнительный HD-U 1000х1500х1,5 на основе сециализированных марок NBR-каучуков. ТУ 2577-002-63774731-09"

    Кол-во: 115

    "Позиция 21"

    "Лист уплотнительный HD-U 1000х1500х3,0 на основе сециализированных марок NBR-каучуков. ТУ 2577-002-63774731-09"

    Кол-во: 647

    "Позиция 22"

    "Лист уплотнительный HD-U 1000х1500х1,0 на основе сециализированных марок NBR-каучуков. ТУ 2577-002-63774731-09"

    Кол-во: 64

    "Позиция 23"

    "Хладон 404а в баллонах по 10,9 кг"

    Кол-во: 457.8

    "Позиция 24"

    "Хладон 134а в баллонах по 13,6 кг"

    Кол-во: 462.4

    "Позиция 25"

    "Хладон 407с в баллонах по 11,3 кг"

    Кол-во: 135.6

    "Позиция 26"

    "Стержень из фторопласта-4 марки ПН сорт высший диаметр 80мм высота 400мм ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 93.5

    "Позиция 27"

    "Ткань Кератем-С-Э 1040х3 ТУ 1593-005-63774731-09"

    Кол-во: 120

    "Позиция 28"

    "Стержень из фторопласта-4 марки ПН сорт высший диаметр 75мм высота 105мм ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Стержень из фторопласта-4 марки ПН экструзионный сорт высший диаметр 20мм высота 2000мм ТУ 6-05-041-535-74"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Стержень из фторопласта-4 марки ПН сорт высший диаметр 40мм высота 400мм ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 61

    "Позиция 31"

    "Стержень из фторопласта-4 марки ПН сорт высший диаметр 30мм высота 400мм ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 15

    "Позиция 32"

    "Смазка Циатим 203 ГОСТ 8773-73, в барабанах"

    Кол-во: 326

    "Позиция 33"

    "Смазка Циатим 201 ГОСТ 6267-74"

    Кол-во: 410

    "Позиция 34"

    "Стержень из фторопласта-4 марки ПН сорт высший диаметр 30мм высота 400мм ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Стержень из фторопласта-4 марки ПН сорт высший диаметр 50мм высота 400мм ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 86

    "Позиция 36"

    "Стержень из фторопласта-4 марки ПН сорт высший диаметр 100мм высота 400мм ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 16

    "Позиция 37"

    "Ткань Кератем С-Э 1520х3,0 ТУ 1593-005-63774731-09"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Смазка для смазывания узлов трения и сопряженных поверхностей металл-металл и металл-резина -50+150С ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80"

    Кол-во: 917

    "Позиция 39"

    "Смазка для смазывания подшипников качения -50+120С ЦИАТИМ-202 ГОСТ 11110-75"

    Кол-во: 580

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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
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