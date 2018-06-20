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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541294Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806541294

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0024182/ТГКазань

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 16:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    142_ТГКазань.zip

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    r-zapparov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заппаров Рамиль Ринатович

    Место рассмотрения предложений

    РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Изделия холодной штамповки или гибки

    Закупки и тендеры Проволока, цепи и пружины

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 10:00 GMT +320.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541294Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 15:0020.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806541294Дата и время вскрытия заявок Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2018 18:0013.07.2018 18:0013.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541294Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 18:0013.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541294Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Начальная цена

    12 247 413,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    24.33

    Изделия холодной штамповки или гибки

    25.93.15.120

    Электроды с покрытием

    46

    Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Классификатор ОКВЭД2

    24.33

    Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки

    25.93.1

    Производство изделий из проволоки и пружин

    46.73.3

    Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием

    46.73.4

    Торговля оптовая лакокрасочными материалами

    46.73.6

    Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коллер "Практик" зеленый 750 мл"

    Кол-во: 64

    "Позиция 2"

    "Краска водоэмульс.белая"

    Кол-во: 4857

    "Позиция 3"

    "Растворитель 650 (1 л)"

    Кол-во: 1587

    "Позиция 4"

    "Краска фасадная АК-124"

    Кол-во: 110

    "Позиция 5"

    "Эмаль ПФ-115 черная"

    Кол-во: 265

    "Позиция 6"

    "Эмаль ПФ-115 жёлтая"

    Кол-во: 154

    "Позиция 7"

    "Эмаль ПФ-115 голубая"

    Кол-во: 342

    "Позиция 8"

    "Эмаль ПФ-115 зелёная"

    Кол-во: 685

    "Позиция 9"

    "Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая"

    Кол-во: 111

    "Позиция 10"

    "Краска КО-174 серебристая"

    Кол-во: 250

    "Позиция 11"

    "Смеситель Варион, арт. 9240713"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Умывальник "Ресса" (с отв. под смеситель, 560х420х200 мм) с пьедесталом (636х286 мм), цвет белый, Киров, Rosa"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Радиатор биметаллический "Rifar", 500/100, 8 секций"

    Кол-во: 25

    "Позиция 14"

    "Радиатор алюминиевый "Halsen", 500/80, 10 секций"

    Кол-во: 150

    "Позиция 15"

    "Набор для монтажа радиаторов с 3-мя кронштейнами, диам. 1/2""

    Кол-во: 170

    "Позиция 16"

    "Линолеум коммерческий гетерогенный на вспененной основе из ПВХ класса износостойкости 34/43 (высокая износостойкость для коммерческих помещений) толщиной 2мм с защитным слоем 0,7мм шириной 3м коллекции ACCZENT MINERAL дизайн 100010 коричневый TARKETT"

    Кол-во: 838

    "Позиция 17"

    "Пена монтажная полиуретановая однокомпонентная Makroflex PRO 750мл"

    Кол-во: 156

    "Позиция 18"

    "Плитка керамическая для полов ПНГ 300х300 керамогранит сорт 1 ГОСТ 6787-01 ГОСТ 6787-2001"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "Смесь штукатурная универсальная сухая для оштукатуривания вручную стен и потолков с любым типом поверхности Knauf Rotband 30кг"

    Кол-во: 704

    "Позиция 20"

    "Смесь штукатурная Унтерпутц УП-210 25 кг. фасадная ТУ 5745-018-04001508-99"

    Кол-во: 60

    "Позиция 21"

    "Плитка напольная KERAMAMARAZZI керамогранит 300х300 для наружних площадок цвет серый ГОСТ 6141-91"

    Кол-во: 32

    "Позиция 22"

    "Обои Палитра 4022-01 вспененный винил на флизелиновой основе, ширина рулона 1,06м, длина 25м ГОСТ 6810-2002"

    Кол-во: 138

    "Позиция 23"

    "Потолок подвесной Armstrong Bajkal Board 600х600х12мм в комплекте с направляющими (система Donn)"

    Кол-во: 165

    "Позиция 24"

    "Профиль горизонтальный ПГ 40х40х1,2мм оцинкованный ТУ 1122-001-70890834-2003"

    Кол-во: 1470

    "Позиция 25"

    "Профиль верт. промежуточный Z-образн.40х22х20х1,2 ммм ТУ 1122-001-70890834-2003"

    Кол-во: 450

    "Позиция 26"

    "Профиль Оцинкованный П-образный 60х27"

    Кол-во: 330

    "Позиция 27"

    "Шпатлевка Кнауф Мульти-финиш, 25 кг СТО-04001508-02-2009"

    Кол-во: 86

    "Позиция 28"

    "Шпаклевка гипсовая Юнис блик (18 кг)"

    Кол-во: 43

    "Позиция 29"

    "Клей обойный Келид экспресс"

    Кол-во: 47

    "Позиция 30"

    "Клей плиточный Юнис гранит"

    Кол-во: 150

    "Позиция 31"

    "Клей акриловый для линолеума морозостойкий Полином-104 12кг"

    Кол-во: 202

    "Позиция 32"

    "Эмаль НЦ-132 голубая"

    Кол-во: 225

    "Позиция 33"

    "Эмаль НЦ-132 белая"

    Кол-во: 275

    "Позиция 34"

    "Эмаль НЦ-132 зеленая"

    Кол-во: 140

    "Позиция 35"

    "Эмаль НЦ-132 серая"

    Кол-во: 565

    "Позиция 36"

    "Эмаль НЦ-132 черная"

    Кол-во: 440

    "Позиция 37"

    "Эмаль НЦ-132 синяя"

    Кол-во: 155

    "Позиция 38"

    "Эмаль НЦ-132 желтая"

    Кол-во: 800

    "Позиция 39"

    "Эмаль НЦ-132 красная"

    Кол-во: 635

    "Позиция 40"

    "Эмаль КО-525 автодорожная белая"

    Кол-во: 105

    "Позиция 41"

    "Автоэмаль Садолин белая"

    Кол-во: 143

    "Позиция 42"

    "Автоэмаль Садолин белая ночь"

    Кол-во: 132

    "Позиция 43"

    "Автоэмаль Садолин жёлтая"

    Кол-во: 177

    "Позиция 44"

    "Автоэмаль Садолин красная"

    Кол-во: 67

    "Позиция 45"

    "Автоэмаль Садолин оранжевая"

    Кол-во: 69

    "Позиция 46"

    "Автоэмаль Садолин песочная"

    Кол-во: 34

    "Позиция 47"

    "Автоэмаль Садолин синяя"

    Кол-во: 137

    "Позиция 48"

    "Автоэмаль Садолин хаки"

    Кол-во: 167

    "Позиция 49"

    "Краска КО-174 серебристая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "Краска КО-174 серая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 51"

    "Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая"

    Кол-во: 244

    "Позиция 52"

    "Грунтовка ГФ-021 серая"

    Кол-во: 650

    "Позиция 53"

    "Эмаль ПФ-115 зелёная"

    Кол-во: 905

    "Позиция 54"

    "Лак битумный БТ-577"

    Кол-во: 1055

    "Позиция 55"

    "Эмаль ПФ-115 белая"

    Кол-во: 841

    "Позиция 56"

    "Эмаль ПФ-115 голубая"

    Кол-во: 1490

    "Позиция 57"

    "Эмаль ПФ-115 жёлтая"

    Кол-во: 4940

    "Позиция 58"

    "Эмаль ПФ-115 черная"

    Кол-во: 2020

    "Позиция 59"

    "Краска МЛ 1120 белая"

    Кол-во: 110

    "Позиция 60"

    "Краска МЛ 1120 чёрная"

    Кол-во: 85

    "Позиция 61"

    "Краска МЛ 1120 желтая"

    Кол-во: 90

    "Позиция 62"

    "Краска МЛ 1120 синяя"

    Кол-во: 120

    "Позиция 63"

    "Краска МЛ 1120 оранжевая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 64"

    "Эмаль ПФ-115 серая"

    Кол-во: 2360

    "Позиция 65"

    "Краска фасадная АК-124"

    Кол-во: 120

    "Позиция 66"

    "Олифа "Оксоль""

    Кол-во: 527

    "Позиция 67"

    "Растворитель 650 (1 л)"

    Кол-во: 914

    "Позиция 68"

    "Уайт-спирит"

    Кол-во: 730

    "Позиция 69"

    "Краска водоэмульс.белая"

    Кол-во: 2510

    "Позиция 70"

    "Электрод металлический для сварки низколегированных высокопрочных сталей с основным покрытием ESAB ОК 74.70 ф4,0 типа Э60"

    Кол-во: 368

    "Позиция 71"

    "Электрод металлический для сварки углеродистых сталей с основным покрытием ESAB OK 53.70 ф3,2 типа Э50А"

    Кол-во: 310

    "Позиция 72"

    "Электрод металлический для сварки углеродистых сталей с основным покрытием ESAB OK 53.70 ф2,5 типа Э50А"

    Кол-во: 204

    "Позиция 73"

    "Электроды металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с основным покрытием Э50А-УОНИ-13/55R-4,0-УД/Е515-Б23"

    Кол-во: 145

    "Позиция 74"

    "Электроды металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с основным покрытием Э50А-УОНИ-13/55R-3,0-УД/Е515-Б23"

    Кол-во: 1096

    "Позиция 75"

    "Электроды металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с основным покрытием Э50А-УОНИ-13/55R-2,5-УД/Е515-Б23"

    Кол-во: 358

    "Позиция 76"

    "Электрод МТГ-01К ф3,0мм"

    Кол-во: 310

    "Позиция 77"

    "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с рутиловым покрытием Э46-МР-3-3,0-УД/Е431(3)-Р26"

    Кол-во: 183

    "Позиция 78"

    "Электрод сварочный ЛБ-74.70RU (диам. 4,0 мм) тип Э60 по ГОСТ 9467-75 (Россия)"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 79"

    "Электрод ЛБ-52TRU (2,5 мм)"

    Кол-во: 1660

    "Позиция 80"

    "Электрод ЛБ-52TRU (3,0 мм) тип Э50А"

    Кол-во: 3800

    "Позиция 81"

    "Угол объемный наружный к сайдингу металлическому, RAL 5005"

    Кол-во: 222

    "Позиция 82"

    "Сайдинг металлический "Корабельная доска", 0,45х220(250) мм, RAL 5005"

    Кол-во: 67

    "Позиция 83"

    "Растворитель №646"

    Кол-во: 1110

    "Позиция 84"

    "Смывка СП-6"

    Кол-во: 170

    "Позиция 85"

    "Эмаль ПФ-115 красная"

    Кол-во: 2008

    "Позиция 86"

    "Сайдинг металлический "Корабельная доска", 0,45х220(250) мм, RAL 7004"

    Кол-во: 516

    "Позиция 87"

    "Лист профилированный С44, 0,7х1000(1047)х8000 мм, RAL 5005"

    Кол-во: 296

    "Позиция 88"

    "Автоэмаль Садолин чёрная"

    Кол-во: 477

    "Позиция 89"

    "Растворитель 650 (1 л)"

    Кол-во: 1587.3

    "Позиция 90"

    "Эмаль ПФ-115 черная"

    Кол-во: 265.9

    "Позиция 91"

    "Эмаль ПФ-115 жёлтая"

    Кол-во: 154.3

    "Позиция 92"

    "Эмаль ПФ-115 голубая"

    Кол-во: 342.5

    "Позиция 93"

    "Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая"

    Кол-во: 111.082

    "Позиция 94"

    "Электроды металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с основным покрытием Э50А-УОНИ-13/55R-3,0-УД/Е515-Б23"

    Кол-во: 1096.5

    "Позиция 95"

    "Сайдинг металлический "Корабельная доска", 0,45х220(250) мм, RAL 5005"

    Кол-во: 67.32

    "Позиция 96"

    "Сайдинг металлический "Корабельная доска", 0,45х220(250) мм, RAL 7004"

    Кол-во: 516.12

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    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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