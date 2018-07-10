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Номер извещения
31806540692
Уникальный номер закупки
18/4.3/0024155/ДНадым
Наименование закупки
Поставка металлопродукции для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 15:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-33-71
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Dudkovskaia.AA@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дудковская Альбина Андреевна
Место рассмотрения предложений
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30
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Поставка металлопродукции для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2018 08:00 GMT +310.07.2018 08:0010.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806540692Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопродукции для нужд ООО "Газпром добыча Надым"629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30
Дата и время вскрытия заявок
10.07.2018 08:0010.07.2018 08:0010.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806540692Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопродукции для нужд ООО "Газпром добыча Надым"629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30
Подведение итогов не позднее
03.08.2018 12:0003.08.2018 12:0003.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540692Подведение итогов не позднее Поставка металлопродукции для нужд ООО "Газпром добыча Надым"629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопродукции для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
Начальная цена
8 396 977,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
167 939,55 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
25.99.29.190
46.72.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1.2
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Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.2
Кол-во: 1.5
Кол-во: 60
Кол-во: 300
Кол-во: 0.16
Кол-во: 0.9
Кол-во: 45
Кол-во: 1.628
Кол-во: 0.6
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1.4
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Кол-во: 0.25
Кол-во: 0.25
Кол-во: 3
Кол-во: 214.06
Кол-во: 0.5
Кол-во: 1.2
Кол-во: 1.94
Кол-во: 1.4
Кол-во: 0.65
Кол-во: 25
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Кол-во: 0.3
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Кол-во: 3
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Кол-во: 0.8
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Кол-во: 0.08
Кол-во: 1
Кол-во: 0.4
Кол-во: 0.35
Кол-во: 0.03
Кол-во: 60
Кол-во: 65
Кол-во: 50
Кол-во: 0.28
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.8
Кол-во: 1.565
Кол-во: 1.6
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.6
Кол-во: 25
Кол-во: 38
Кол-во: 0.65
Кол-во: 500
Кол-во: 0.1
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Кол-во: 0.7
Кол-во: 0.9
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Кол-во: 1.5
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Кол-во: 0.85
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Кол-во: 3.55
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.13
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Кол-во: 22
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.6
Кол-во: 0.59
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.205
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.5
Кол-во: 1.8
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 110
Кол-во: 0.4
Кол-во: 20
Кол-во: 0.7
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.1
Кол-во: 1000
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.4
Кол-во: 20
Кол-во: 23
Кол-во: 0.1
Кол-во: 2
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.7
Кол-во: 1.2
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.15
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