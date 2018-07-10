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    Главная / Торги / Поставка металлопродукции для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Поставка металлопродукции для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.07.2018 08:0010.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806540692Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопродукции для нужд ООО "Газпром добыча Надым"629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806540692

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0024155/ДНадым

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопродукции для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 15:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Форма_44_065743.doc

    Металлопродукция 02.08..rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Юридический адрес

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    Почтовый адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-33-71

    Факс

    +7 34995 3-75-12

    Адрес электронной почты

    Dudkovskaia.AA@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дудковская Альбина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопродукции для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.07.2018 08:00 GMT +310.07.2018 08:0010.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806540692Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопродукции для нужд ООО "Газпром добыча Надым"629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Дата и время вскрытия заявок

    10.07.2018 08:0010.07.2018 08:0010.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806540692Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопродукции для нужд ООО "Газпром добыча Надым"629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Подведение итогов не позднее

    03.08.2018 12:0003.08.2018 12:0003.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540692Подведение итогов не позднее Поставка металлопродукции для нужд ООО "Газпром добыча Надым"629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.08.201803.08.2018 12:0003.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540692Подведение итогов не позднее Поставка металлопродукции для нужд ООО "Газпром добыча Надым"629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопродукции для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Начальная цена

    8 396 977,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    167 939,55 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    167 939,55

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.72.2

    Торговля оптовая металлами в первичных формах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "h11-27 ст.10пс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "г/к В-41 ст.45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "г/к Б-52 Ст3сп"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 4"

    "г/к В-17 Ст3сп"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 5"

    "h11-18 ст.10"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 6"

    "нержавеющая D 160 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 7"

    "30-В1/12Х18Н10Т"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 8"

    "D100 Ст30ХМА ГОСТ 4543"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 9"

    "ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 2 ММ 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 60

    "Позиция 10"

    "ЕГОЗА АКЛ"

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "30-А1/40Х13-б"

    Кол-во: 0.16

    "Позиция 12"

    "4Х50"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 13"

    "1,6мм 12Х18Н10Т,ГОСТ 1841-72"

    Кол-во: 45

    "Позиция 14"

    "г/к 35х35х4 09Г2С"

    Кол-во: 1.628

    "Позиция 15"

    "N8 09Г2С"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 16"

    "В1-70/40Х-1-2"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 17"

    "горячекатаный В1-200 ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "рифлёный 4х1000х2200 ст3пс"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 19"

    "холодостойкий 10,0мм 09Г2С"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 20"

    "6,0мм"

    Кол-во: 185.42

    "Позиция 21"

    "для вертикального поднятия стальных бочек 3МВ1-0,6 0,6т ТУ 3150-011-10905759-2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "для вертикального подьема бочек ЗМВ1-0,3 ТУ 3150-011-10905759-2006"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "оцинкованный 0,7мм"

    Кол-во: 1.02

    "Позиция 24"

    "г/к 125х125х8 Ст3сп"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 25"

    "г/к 63х63х5 Ст3пс"

    Кол-во: 1.4

    "Позиция 26"

    "75Х75Х6 ст.3"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 27"

    "h11-17 ст.45Х"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "h11- 19 ст.45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "г/к Б-24 ст.3"

    Кол-во: 1.7

    "Позиция 30"

    "h11-10 ст.35"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 31"

    "h11-12 ст.20"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 32"

    "h11-14 ст.35"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 33"

    "8х8 ст.3 ГОСТ 2591-88"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 34"

    "10х10 ст.3 ГОСТ 2591-88"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 35"

    "D150 Ст30ХМА ГОСТ 4543"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "D250 Ст30ХМА ГОСТ 4543"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "D75 Ст30ХМА ГОСТ 4543"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 38"

    "тонколистовая 1,0мм ст.3"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 39"

    "D 50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "ГКР 40,0 М1"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 41"

    "холодостойкая 55 09Г2С"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 42"

    "горячекатаный В1-42 09Г2С"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 43"

    "63Х63Х6 09Г2С"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 44"

    "10-А-I Ст3кп стерж."

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 45"

    "х/к 2,0мм12Х18Н10Т"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 46"

    "горячекатаный А1-150 ГОСТ 2590-2006/40Х13-б ГОСТ 5949-75"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 47"

    "В1-250 ГОСТ 2590-88/40х-1-2 ГОСТ 4543-71"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 48"

    "горячекатаный В1-160 ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 49"

    "D80 БРОЦС-5-6-5"

    Кол-во: 270

    "Позиция 50"

    "горячекатаный В1-120 ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 51"

    "В1-80/09Г2С"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 52"

    "D 42 12Х18Н10Т-В-Т"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 53"

    "8 ст.10"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 54"

    "горячекатаный В1-140 ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 11

    "Позиция 55"

    "горячекатаный В1-16 ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "горячекатаный В1-180 ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "горячекатаный В1-100 ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 58"

    "В1-110 ГОСТ 2590-2006/60С2А-2ГП-4А ГОСТ 14959-79"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 59"

    "В1-60/09Г2С"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 60"

    "ф24 20ХН3А"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 61"

    "ф30 20ХН3А"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 62"

    "г/к 80,0мм 09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "обыкновенная 2,0мм"

    Кол-во: 214.06

    "Позиция 64"

    "D 12 09Г2С"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 65"

    "г/к 40х40х4 09Г2С"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 66"

    "г/к 63х63х6 Ст3сп"

    Кол-во: 1.94

    "Позиция 67"

    "г/к 75х75х6 09Г2С"

    Кол-во: 1.4

    "Позиция 68"

    "горячекатаный В1-110 ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.65

    "Позиция 69"

    "К 6х150"

    Кол-во: 25

    "Позиция 70"

    "оцинкованный 0,55мм, RAL 5015, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 14918-80, толщина покрытия 200мкм"

    Кол-во: 0.89

    "Позиция 71"

    "В1-II-50/Ст3-1ГП"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 72"

    "ПОС 40 Г21930"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    "Серебряный ПСр2.5 ГОСТ 19738 - 74 состав Fe gt;0,15 % Pb 90,89..92,65 Ag 2,2..2,8 Bi gt;0,01 SN 5..6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "D10 09Г2С"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 75"

    "D 40 40Х13"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 76"

    "г/к 25х25х4 09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "N18 09Г2С"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 78"

    "N20 09Г2С"

    Кол-во: 1.4

    "Позиция 79"

    "N24 ст.3"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 80"

    "Цепь металлическая (6мм)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 81"

    "0,8 оцинкованная"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 82"

    "N16 09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "D80 ст.40Х"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 84"

    "В1-50/09Г2С"

    Кол-во: 0.35

    "Позиция 85"

    "А1-32/09Г2С"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 86"

    "D 50"

    Кол-во: 60

    "Позиция 87"

    "D 60 БРОЦС-5-5-5"

    Кол-во: 65

    "Позиция 88"

    "D 50 Л 63"

    Кол-во: 50

    "Позиция 89"

    "№24М 09Г2С"

    Кол-во: 0.28

    "Позиция 90"

    "В1-II-НД-18/45-3ГП-М1-ТВ1"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 91"

    "В1-II-80/Ст3-1ГП"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 92"

    "В1-II-12/Ст3-1ГП"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 93"

    "60 ст.45"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 94"

    "оцинкованный 0,8мм"

    Кол-во: 1.565

    "Позиция 95"

    "оцинкованный 1,0мм"

    Кол-во: 1.6

    "Позиция 96"

    "рифлёный 3,0мм"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 97"

    "h11-20 ст.10пс"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 98"

    "L 200"

    Кол-во: 25

    "Позиция 99"

    "К 4х100"

    Кол-во: 38

    "Позиция 100"

    "стальная 6-ОЧ"

    Кол-во: 0.65

    "Позиция 101"

    "стальная катанная оцинкованная 0,5-О-Ц"

    Кол-во: 500

    "Позиция 102"

    "г/к 4х50 ст.3"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 103"

    "D16 09Г2С"

    Кол-во: 1.18

    "Позиция 104"

    "К 1,8х60"

    Кол-во: 35

    "Позиция 105"

    "толстолистовая 5,0мм ст.3"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 106"

    "толстолистовая 14мм ст.20"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 107"

    "14-А-I Ст3пс стерж."

    Кол-во: 0.55

    "Позиция 108"

    "20-А-I Ст3пс стерж."

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 109"

    "N 16 09Г2С"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 110"

    "D 40 09Г2С"

    Кол-во: 0.85

    "Позиция 111"

    "Б-ПН-О-1,0 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 112"

    "А-К-ПУ-4,0х2000х6000 Ст1"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 113"

    "толстолистовая 6,0мм ст.3"

    Кол-во: 1.7

    "Позиция 114"

    "С10 0,7х1100х6000 RAL 9003(БЕЛЫЙ) ГОСТ 24045-94"

    Кол-во: 3.55

    "Позиция 115"

    "N18 ст.3"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 116"

    "2,0 оцинкованная"

    Кол-во: 0.13

    "Позиция 117"

    "П 1,4х32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "К 2х40"

    Кол-во: 22

    "Позиция 119"

    "1,6 оцинкованная"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 120"

    "Н75-0,9"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 121"

    "А-3 12ММ 09Г2С"

    Кол-во: 0.59

    "Позиция 122"

    "D20 ст3"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 123"

    "нержавеющая D 40"

    Кол-во: 0.205

    "Позиция 124"

    "К 5х120"

    Кол-во: 5

    "Позиция 125"

    "П 1,6х50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 126"

    "К 3х80"

    Кол-во: 5

    "Позиция 127"

    "К 3,5х90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 128"

    "h11-22ст.35"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 129"

    "толстолистовая 8мм 09Г2С"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 130"

    "h11-46 ст.20пс"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 131"

    "В1-20/09Г2С"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 132"

    "Б-ПН-О-12,0х1500х6000 09Г2С"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 133"

    "Б-ПН-О-16,0х1500х6000 09Г2С"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 134"

    "4Х30"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 135"

    "12х12 ст.3 ГОСТ 2591-88"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 136"

    "холодостойкий 20,0мм 09Г2С"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 137"

    "ДПРЛМ 1,0 М1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 138"

    "Свинец лист"

    Кол-во: 100

    "Позиция 139"

    "стальной двойной свивки типа ТК с органическим сердечником конструкции 6Х37(1+6+12+18)+1 о.с. 9,0-Г-1-Л-Н-Р-Т-1770 ГОСТ 3071-88"

    Кол-во: 500

    "Позиция 140"

    "тросик стальной D=5мм"

    Кол-во: 110

    "Позиция 141"

    "Б-6,5-Ст0-ВО"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 142"

    "2-25-2,5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 143"

    "г/к 90х90х7 09Г2С"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 144"

    "А-3 16 ММ 25Г2С"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 145"

    "А-3 D14 35ГС"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 146"

    "стальной с органическим сердечником 19,5, трос двойной свивки точечно-линейным касанием ТЛК-О с органическим сердечником конструкции 6х37(1+6+15+15)+1, ГОСТ 3079-80"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 147"

    "10-А-III 25Г2С стерж."

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 148"

    "горячекатаный В1-10 ГОСТ 2590-2006/09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 149"

    "арм.сварн.50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 150"

    "К 3х70"

    Кол-во: 23

    "Позиция 151"

    "г/к 4х25 Ст3пс"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 152"

    "НИХРОМОВАЯ 3,0ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "h11-27 ст.35"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 154"

    "г/к Б-30 ст.35"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 155"

    "г/к Б-5,0х1500х4000 09Г2С"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 156"

    "толстолистовая 16,0мм ст.3"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 157"

    "12-А-I Ст3кп стерж."

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 158"

    "А1-II-16/Ст4-1ГП"

    Кол-во: 0.15

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