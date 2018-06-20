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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541306Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806541306

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0024174/ТГКазань

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 16:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    141_ТГКазань_05.06.zip

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    r-zapparov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заппаров Рамиль Ринатович

    Место рассмотрения предложений

    РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 10:00 GMT +320.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541306Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 15:0020.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806541306Дата и время вскрытия заявок Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2018 18:0013.07.2018 18:0013.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541306Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 18:0013.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541306Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Начальная цена

    9 414 357,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    17.22.11

    Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    20.41.44.120

    Порошки чистящие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.44.2

    Торговля оптовая чистящими средствами

    46.49.49

    Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага туалетная белая Zewa Плюс 2сл 23м/9,5см, втулка. 4 рулона/упак"

    Кол-во: 10080

    "Позиция 2"

    "Бумага туалетная белая мягкая TORK T2 Advanced 2сл 170м/9,7см, втулка. 12 рулонов/упак"

    Кол-во: 652

    "Позиция 3"

    "Салфетки бумажные сервировочные белые мягкие "Нега", 1сл, сложение вчетверо, 24х24см. 100 листов/упак"

    Кол-во: 3300

    "Позиция 4"

    "Полотенца бумажные листовые для рук белые мягкие TORK H2 Premium Multifold 2сл 110л 21х34см. 21 пачка/упак"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Ведро п/э 10л, с крышкой"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Вилы 4х рогие хозяйственные с деревянным черенком д. 40мм, L=1200мм"

    Кол-во: 38

    "Позиция 7"

    "Мешки для мусора 120 л (25 шт. в упаковке) классические черные ПВД ГОСТ Р50962-96"

    Кол-во: 1486

    "Позиция 8"

    "Мешки для мусора 30л (30 шт. в упаковке) классические черные ПНД ГОСТ Р50962-96"

    Кол-во: 5153

    "Позиция 9"

    "Контейнер мусорный п/эт для сбора ТБО 22.С19 передвижной, с крышкой, цв. зеленый, 1100л (длина 1354мм, ширина 1073мм, высота 1373мм, вес 51,5кг)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Полотно нетканое холстопрошивное белое х/б 100%, плотность 200 гр/м2 (+/-10), ширина 150 (+/-2см), намотка рулона 50 м.п."

    Кол-во: 6700

    "Позиция 11"

    "Грабли веерные 22 круглых зубца, с деревянным черенком. Зубр 4-39591"

    Кол-во: 25

    "Позиция 12"

    "Грабли витые 14 зубьев, с деревянным черенком д. 30мм, L=1400мм"

    Кол-во: 215

    "Позиция 13"

    "Тарелка мелкая, однотонный белый фарфор, d=220мм. Башкирский фарфоровый завод, арт. ИТМ 03.220"

    Кол-во: 400

    "Позиция 14"

    "Чашка чайная, однотонный белый фарфор, V=250мл. Башкирский фарфоровый завод, арт. ИЧШ 30.250"

    Кол-во: 400

    "Позиция 15"

    "Чашка бульонная с 2мя ручками, однотонный белый фарфор, 320 куб.см. Башкирский фарфоровый завод, арт. 2533320"

    Кол-во: 400

    "Позиция 16"

    "Мешок полипропиленовый тканый 105х55 см нескользящий, горловина - волнистый или прямой термосрез, цвет белый, 80 г/м2 ГОСТ Р 52564-2006"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 17"

    "Тряпка для пола 50х60 см, микрофибра"

    Кол-во: 855

    "Позиция 18"

    "Штора для душа 180х200 см, полиэстер"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Машинка для чистки обуви Эко Лайн "ЭКО Стандарт Р""

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Лыжи промысловые дерево-пластиковые (ширина 150мм) "Тайга" рост 175см с комплектом брезентовых креплений (амортизатор, носковой и пяточный ремень)"

    Кол-во: 27

    "Позиция 21"

    "Щетка деревянная для подметания пола 280мм с деревянным черенком"

    Кол-во: 179

    "Позиция 22"

    "Корзина для мусора (бумаг) пластиковая решетчатая 10л"

    Кол-во: 137

    "Позиция 23"

    "Секатор зубчатый 220мм С-41-5Н"

    Кол-во: 16

    "Позиция 24"

    "Контейнер для ТБО из стального г/к листа 2,0 мм с крышкой, без колес, для мусоровозов с боковым типом загрузки 0,75м3. Цвет зеленый."

    Кол-во: 13

    "Позиция 25"

    "Ведро эмалированное 12л, с крышкой"

    Кол-во: 27

    "Позиция 26"

    "Губка для мытья посуды (поролон, абразивная фибра), размер "миди", 10шт/упак"

    Кол-во: 214

    "Позиция 27"

    "Мочалка для мытья посуды из нержавеющей стали (спираль), размер "макси""

    Кол-во: 38

    "Позиция 28"

    "Коса №7 сельскохозяйственная с косовищем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Швабра деревянная уборочная плоская высший сорт"

    Кол-во: 81

    "Позиция 30"

    "Метла изностойкая полипропиленовая круглая улучшенная большая с деревянным черенком высший сорт"

    Кол-во: 578

    "Позиция 31"

    "Совок-ловушка для сбора мусора стальной оцинкованный с деревянной ручкой"

    Кол-во: 34

    "Позиция 32"

    "Черенок деревянный для грабель д. 30мм, L=1400мм высший сорт"

    Кол-во: 129

    "Позиция 33"

    "Черенок деревянный для лопат д. 40мм, L=1300мм высший сорт"

    Кол-во: 437

    "Позиция 34"

    "Средство моющее для посуды Фейри 450мл"

    Кол-во: 1196

    "Позиция 35"

    "Средство чистящее для ковров Ваниш 450мл"

    Кол-во: 34

    "Позиция 36"

    "Отбеливатель АСЕ 1л"

    Кол-во: 39

    "Позиция 37"

    "Белизна 1л"

    Кол-во: 2265

    "Позиция 38"

    "Средство чистящее "Ника-блеск" (п/эт канистра 5кг)"

    Кол-во: 126

    "Позиция 39"

    "Средство чистящее "Ника-санит" (п/эт флакон 0,7кг)"

    Кол-во: 340

    "Позиция 40"

    "Средство моющее "Ника-универсал" (п/эт канистра 5кг)"

    Кол-во: 213

    "Позиция 41"

    "Средство для мытья поверхностей жидкое "Ника-клинтех" (п/эт емкость 5кг)"

    Кол-во: 57

    "Позиция 42"

    "Средство чистящее порошок Комет 475гр"

    Кол-во: 1833

    "Позиция 43"

    "Средство моющее для стекол с нашатырным спиртом "Мистер Мускул" (с курком) 500мл"

    Кол-во: 1152

    "Позиция 44"

    "Средство чистящее порошок Пемолюкс 480гр"

    Кол-во: 2134

    "Позиция 45"

    "Средство чистящее гель Доместос 500мл"

    Кол-во: 2170

    "Позиция 46"

    "Средство для белья кондиционер Ленор концентрат 500мл"

    Кол-во: 70

    "Позиция 47"

    "Средство от накипи для защиты стиральной машины Calgon 550гр"

    Кол-во: 25

    "Позиция 48"

    "Средство для уничтожения насекомых "Акароцид" 1л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Средство от насекомых аэрозоль Дихлофос НЕО без запаха 190мл"

    Кол-во: 155

    "Позиция 50"

    "Освежитель воздуха "Глейд" 300мл"

    Кол-во: 1849

    "Позиция 51"

    "Мыло хозяйственное твердое с глицерином в обертке АИСТ 150гр"

    Кол-во: 25372

    "Позиция 52"

    "Порошок стиральный для белого белья Ariel Expert Professional, автомат, 15кг"

    Кол-во: 139

    "Позиция 53"

    "Порошок стиральный для цветного белья Ariel Expert Color Professional, автомат, 15кг"

    Кол-во: 139

    "Позиция 54"

    "Порошок стиральный для стиральных машин активаторного типа и ручной стирки Аист - БИО 400гр"

    Кол-во: 3671

    "Позиция 55"

    "Мыло жидкое туалетное с дозатором ХЭЛП 300мл"

    Кол-во: 1145

    "Позиция 56"

    "Полироль для мебели Пронто Антипыль Классик 250мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Пятновыводитель для тканей Ваниш Oxi Action жидкий ЦВЕТНОЙ 1л"

    Кол-во: 130

    "Позиция 58"

    "Пятновыводитель для тканей Ваниш Oxi Action жидкий БЕЛЫЙ 1л"

    Кол-во: 180

    "Позиция 59"

    "Системный гербицид сплошного действия Зеро, BP (360 г/л). Канистра 20л."

    Кол-во: 21

    "Позиция 60"

    "Щетка и совок д/стола"

    Кол-во: 54

    "Позиция 61"

    "Ерш для унитаза с подставкой"

    Кол-во: 130

    "Позиция 62"

    "Мыло туалетное в обертке Camay 85гр"

    Кол-во: 6149

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    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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