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Номер извещения
31806541306
Уникальный номер закупки
18/4.3/0024174/ТГКазань
Наименование закупки
Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 16:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Контактный телефон
+7 843 272-82-92
Факс
Адрес электронной почты
r-zapparov@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заппаров Рамиль Ринатович
Место рассмотрения предложений
РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Ключевые слова:
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Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 10:00 GMT +320.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806541306Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 15:0020.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806541306Дата и время вскрытия заявок Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 18:0013.07.2018 18:0013.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806541306Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"
Начальная цена
9 414 357,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
25.99.29.190
17.22.11
32.99.59.000
20.41.44.120
46.44.2
46.49.49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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