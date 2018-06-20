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    Главная / Торги / Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Образцы государственные стандартные.

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Образцы государственные стандартные.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 08:0020.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806540668Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Образцы государственные стандартные629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806540668

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0028718/ДНадым

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Образцы государственные стандартные.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 15:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Образцы гос стандартные - на размещение.rar

    Методика 18_4.3_0028718_ДНадым.DOC

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Юридический адрес

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    Почтовый адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-33-71

    Факс

    +7 34995 3-75-12

    Адрес электронной почты

    Dudkovskaia.AA@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дудковская Альбина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Образцы государственные стандартные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 08:00 GMT +320.06.2018 08:0020.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806540668Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Образцы государственные стандартные629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 08:0020.06.2018 08:0020.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806540668Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Образцы государственные стандартные629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2018 15:0010.07.2018 15:0010.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540668Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Образцы государственные стандартные629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201810.07.2018 15:0010.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540668Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Образцы государственные стандартные629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Образцы государственные стандартные

    Начальная цена

    6 032 948,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    120 658,96 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    120 658,96

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Образец государственный стандартный РЭВ-300 ГСО 8597-2004, 9-13 мм2/с при 100°С 100мл"

    Кол-во: 23

    "Позиция 2"

    "Образец государственный стандартный РЭВ-1000 ГСО 8599-2004, при 100°С 100мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Образец государственный стандартный ТЗ-1 (ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ -55*С И ЗАСТЫВАНИЯ -52*С НЕФТИ И Н/П ) 50МЛ"

    Кол-во: 27

    "Позиция 4"

    "Образец государственный стандартный ТЗ-3 (ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ -16*С ЗАСТЫВАНИЯ -13*С) 50 МЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Образец государственный стандартный ВН-0,5-ЭК (ДИАПАЗОН МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И Н/П 0,45-0,55) 100 Г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Образец государственный стандартный КЧ-0,05-ЭК ДИАПАЗОН 0,045-0,055 МГКОН/Г"

    Кол-во: 84

    "Позиция 7"

    "Бериллий ГСО 7759-2000, 0,1 мг/мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Бор (III) ГСО 7345-96, 1 гр/дм3 фасовка 5мл."

    Кол-во: 17

    "Позиция 9"

    "ЖЕЛЕЗО (III) (10 Г/ДМ3) 5 МЛ"

    Кол-во: 28

    "Позиция 10"

    "Кадмий ГСО 7874-2000, 1гр/дм3, 5мл."

    Кол-во: 15

    "Позиция 11"

    "СТХ Метанол 3мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Нефтепродукты в гексане ГСО 7950-2001(1г/дм3) 5мл"

    Кол-во: 38

    "Позиция 13"

    "НИТРИТ-ИОН (1 Г/ДМ3) 5 МЛ"

    Кол-во: 59

    "Позиция 14"

    "Сульфид ион ГСО 7970-2000, 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 47

    "Позиция 15"

    "Фторид ион ГСО 8125-2002 (1 г/дм3) 40мл 3.05.01.0515"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Образец государственный стандартный РЭВ-60 (ДИАПАЗОН 15-21 ММ2/С ПРИ 40С) 100 МЛ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 17"

    "Образец государственный стандартный ТЗТ-6 ( ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ +165*С)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Государственный стандартный образец фракционного состава ФС-ДТ-ЭК ГСО 8786-2006, диапазон 180-350°С 100мл"

    Кол-во: 114

    "Позиция 19"

    "Образец государственный стандартный УЭП-5 ГСО 7378-97 20мл"

    Кол-во: 238

    "Позиция 20"

    "Образец государственный стандартный УЭП-3 ГСО 7376-97 20мл"

    Кол-во: 32

    "Позиция 21"

    "Ион никеля 1,0 ГСО 7785-2000"

    Кол-во: 14

    "Позиция 22"

    "Государственный стандартный образец ион кальция 1,0 ГСО 7772-2000"

    Кол-во: 59

    "Позиция 23"

    "ИОН КОБАЛЬТА 1,0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 24"

    "Государственный стандартный образец ион аммония 1,0 ГСО 7786-2000"

    Кол-во: 79

    "Позиция 25"

    "Образец государственный стандартный температура вспышки в открытом тигле ТОТ-5 (от 250 до 270С), ГСО 5092-89"

    Кол-во: 26

    "Позиция 26"

    "Образец государственный стандартный ТОТ-4 ГСО 5091-89, (227,0 С) 85 мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Ион ртути (II) 1,0 ГСО 7343-96"

    Кол-во: 15

    "Позиция 28"

    "Ион мышьяка (III) 1,0мг/см3 ГСО 7344-96"

    Кол-во: 18

    "Позиция 29"

    "МЕТАНОЛ (1,0/ВОДА)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 30"

    "Образец государственный стандартный Мутность ГСО 7271-96, 4000ед.,5мл."

    Кол-во: 73

    "Позиция 31"

    "Образец государственный стандартный ТЗ-2 (ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ -31*С И ЗАСТЫВАНИЯ -28*С НЕФТИ И Н/П ) 50МЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Ион алюминия 1,0 ГСО 7758-2000"

    Кол-во: 70

    "Позиция 33"

    "Образец государственный стандартный бария 1мг/см3, ГСО 7760-2000, фасовка 5см3"

    Кол-во: 15

    "Позиция 34"

    "Нефтепродукты ГСО 8648-2005 0,05мг/мл"

    Кол-во: 32

    "Позиция 35"

    "ОБЩАЯ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ 40 МЛ."

    Кол-во: 78

    "Позиция 36"

    "Государственный стандартный образец железо (III) ГСО 7835-2000 1гр/дм3,5мл."

    Кол-во: 92

    "Позиция 37"

    "Иодид-ион ГСО 7620-99, 1гр/дм3 фасовка 5мл"

    Кол-во: 40

    "Позиция 38"

    "Государственный стандартный образец магний ГСО 7681-99, 1г/дм3 5мл."

    Кол-во: 14

    "Позиция 39"

    "Государственный стандартный образец марганец (II) ГСО 7875-2000,1г/дм3 5мл."

    Кол-во: 32

    "Позиция 40"

    "Государственный стандартный образец медь ГСО 7836-2000, 1г/дм3 5мл."

    Кол-во: 36

    "Позиция 41"

    "НЕФТЕПРОДУКТЫ В ВОДОРАСТВОРИМОЙ МАТРИЦЕ (5,0 МГ/МЛ)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 42"

    "Государственный стандартный образец нитрат-ион ГСО 7820-2000,1г/дм3 5мл."

    Кол-во: 65

    "Позиция 43"

    "Государственный стандартный образец сульфат ион ГСО 7683-99, 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Государственный стандартный образец сульфат ион ГСО 7684-99, 10г/дм3 5мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 45"

    "Государственный стандартный образец фенол в этаноле ГСО 8714-2005 1мг/см3, фасовка 5мл"

    Кол-во: 88

    "Позиция 46"

    "Фосфат ион ГСО 7748-99 (1 г/дм3) 5мл"

    Кол-во: 62

    "Позиция 47"

    "Фенол ГСО 7101-94, фасовка 0,1гр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Образец государственный стандартный плотности жидкости РЭП-5, 100мл, ГСО 8583-2004, плотность жидкости от 998,0 до 999,0 при 20С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Образец государственный стандартный плотности жидкости РЭП-8, 100мл, ГСО 8102-2002, плотность жидкости от 1590,0 до 1630,0 при 20С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Образец государственный стандартный CO, ГСО 9402-2009, СО массовой доли серы в минеральном масле (CH-0.000-HC) 100мл."

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Образец государственный стандартный CH-0,005-НС (ГСО массовой доли серы в минеральном масле 0,004-0,006,%), ГСО 9403-2009, 100мл."

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Образец государственный стандартный CH-0.060-HC (ГСО массовой доли серы в минеральном масле 0,054-0,066,%), ГСО 9406-2009, 100мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Образец государственный стандартный CH-0,500-НС (ГСО массовой доли серы в минеральном масле 0,45-0,55,%), ГСО 9409-2009, 100мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Образец государственный стандартный CH-5,000-НС (ГСО массовой доли серы в минеральном масле 4,5-5,5,%), ГСО 9416-2009, 100мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Образец государственный стандартный давление насыщенных паров нефти и нефтепродуктов ДНП-30-ЭК 500мл ГСО 8525-2004"

    Кол-во: 12

    "Позиция 56"

    "Сухой остаток 37 СО-50 50г/дм3 ГСО 9101-2008"

    Кол-во: 14

    "Позиция 57"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8004-93 Ртуть (II) 9К-1 концентрация 1 г/дм3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 58"

    "Образец государственный стандартный ВН-0.1-ЭК ГСО7928-2001, 100 мл"

    Кол-во: 148

    "Позиция 59"

    "Образец государственный стандартный ионов свинца ГСО 7778-2000, концентрация 1 мг/см3, ампула 5 мл"

    Кол-во: 28

    "Позиция 60"

    "Образец государственный стандартный нефтепродукты в почве ГСО 10113-12 (МДНП-ПА (100)). 50...200 мг/кг (15 мл/флак, 2 флак/упк)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Образец государственный стандартный массовая доля серы в минеральном масле SМО10, ГСО 8610-2004, низк. содержания от 0 до 0,1% S, комплект из 12 ампул"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Образец государственный стандартный температуры вспышки в закрытом тигле ТЗТ-2 ГСО 4089-87, аттестованное значение 35-37°С"

    Кол-во: 16

    "Позиция 63"

    "Образец государственный стандартный температуры вспышки в закрытом тигле ТЗТ-4 ГСО 4091-87, аттестованное значение 69-71°С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 64"

    "Образец государственный стандартный температуры вспышки в закрытом тигле ТЗТ-6 ГСО 8159-02, аттестованное значение 163-165°С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "Образец государственный стандартный температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-230 ГСО 8154-2002, аттестованное значение 225-240°С, 100 мл"

    Кол-во: 84

    "Позиция 66"

    "Образец государственный стандартный массовой доли воды в нефтепродуктах ВН-2,0 ГСО 7932-2001, аттестованное значение 2,0% масс."

    Кол-во: 30

    "Позиция 67"

    "Образец государственный стандартный температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-50-НС ГСО 9356-2009, аттестованное значение 45-50°С"

    Кол-во: 25

    "Позиция 68"

    "Образец государственный стандартный температуры вспышки в открытом тигле ТВОТ-190 ГСО 8153-2002, аттестованное значение 190-210°С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Образец государственный стандартный фракционного состава нефтепродуктов ФС-Б ГСО 9468-2009, аттестованное значение 40-190°С"

    Кол-во: 98

    "Позиция 70"

    "Образец государственный стандартный фракционного состава нефтепродуктов ФС-РТ ГСО 8787-2006, аттестованное значение 140-250°С"

    Кол-во: 22

    "Позиция 71"

    "Образец государственный стандартный массовой концентрации хлористых солей в газовом конденсате ГК-ХС ГСО 8949-2008, аттестованное значение 1-5 мг/дм3"

    Кол-во: 164

    "Позиция 72"

    "Образец государственный стандартный механических примесей в газовом конденсате ГК-МП ГСО 8945-2008, аттестованное значение 0,005-0,1%"

    Кол-во: 190

    "Позиция 73"

    "Образец государственный стандартный плотности в газовом конденсате ГК-П ГСО 8941-2008, аттестованное значение 0,740-0,820 г/см3"

    Кол-во: 134

    "Позиция 74"

    "Образец государственный стандартный плотности ПЛ-870 ГСО 9348-2009, аттестованное значение 0,850-0,860 при 20°С; 0,870-0,880 при 15°С"

    Кол-во: 148

    "Позиция 75"

    "Образец государственный стандартный давление насыщенных паров в газовом конденсате ГОСТ 1756-2000, ГОСТ Р 52340-2005, ГК-ДНП №8943-2008, 35кПа, 0,21 дм3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 76"

    "Образец государственный стандартный давление насыщенных паров в газовом конденсате ГОСТ 1756-2000, ГОСТ Р 52340-2005, ГК-ДНП №8943-2008 60кПа, 0,21 дм3"

    Кол-во: 72

    "Позиция 77"

    "Образец государственный стандартный температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-180 ГСО 8138-2002, аттестованное значение 170-190°С"

    Кол-во: 88

    "Позиция 78"

    "Образец отраслевой стандартный состава (агрохимических показателей) почвы солонец бурый тяжелосуглинистый САСолП-05\1 ОСО №30901, 300г/упак"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Циклогексан содержание основного вещества не менее 95%"

    Кол-во: 12

    "Позиция 80"

    "Образец государственный стандартный плотности жидкости РЭП-1, 100мл, ГСО 8579-2004, от 683,0 до 697,2 при 20С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Государственный стандартный образец формальдегид в воде ГСО 8639-2004 (1 г/дм3)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 82"

    "Хлороформ ГСО 7288-96 1,5мл"

    Кол-во: 14

    "Позиция 83"

    "Образец государственный стандартный вязкости жидкостей РЭВ-80 (диапазон 31-42 мм2/С при 40С), фасовка 100мл, ГСО 8593-2004"

    Кол-во: 9

    "Позиция 84"

    "Образец государственный стандартный КФСБ-1(СО ФАКТ СМОЛ В МОТОРНЫХ ТОПЛИВАХ) 30 МЛ"

    Кол-во: 17

    "Позиция 85"

    "Образец государственный стандартный К-0,3-ЭК (КИСЛОТНОСТЬ НЕФТЕПРОДУКТОВ 0,27-0,33 МГКОН/100СМ3) 100МЛ"

    Кол-во: 28

    "Позиция 86"

    "Образец государственный стандартный КЧ-0,1-ЭК ГСО 8501-2003, диапазон кислотного числа нефтепродуктов 0,09-0,11 мгкон/г) 100мл"

    Кол-во: 19

    "Позиция 87"

    "Селен ГСО 7340-96, 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 7

    "Позиция 88"

    "Сухой остаток 37 СО-10 10г/дм3"

    Кол-во: 61

    "Позиция 89"

    "Сухой остаток 37 СО-50 10г/дм3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 90"

    "Образец государственный стандартный ПЛ-750-ЭК ГСО 8616-2004 для определения плотности нефтепродуктов , диапазон нормирующих значений 740,0-751,0 с абсолютной погрешностью 0,1кг/м3, фасовка 500мл"

    Кол-во: 28

    "Позиция 91"

    "Образец государственный стандартный висмут (III) 1мг/см3, ГСО 8463-2003"

    Кол-во: 13

    "Позиция 92"

    "Образец государственный стандартный РЭВ-5 (20) ГСО 8587-2004(4,52 ММ2/С при 20) 100 мл"

    Кол-во: 28

    "Позиция 93"

    "Образец государственный стандартный РЭВ-30 (50) ГСО 8590-2004 (ДИАПАЗОН 8,484 ММ2/С ПРИ 50С) 100 МЛ"

    Кол-во: 67

    "Позиция 94"

    "Государственный стандартный образец РЭВ-100 ГСО 8594-2004, 22,73 мм2/с при 50° 100мл"

    Кол-во: 58

    "Позиция 95"

    "Образец государственный стандартный состава раствора этилмеркаптана в этаноле (ЭМК-1) ГСО 9430-2009"

    Кол-во: 15

    "Позиция 96"

    "Образец государственный стандартный Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,005 мг ГСО 7117-94"

    Кол-во: 100

    "Позиция 97"

    "Образец государственный стандартный Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,05 мг ГСО 7117-94"

    Кол-во: 13

    "Позиция 98"

    "Нефтепродукты ГСО 7117-94 (0,1 мг)"

    Кол-во: 45

    "Позиция 99"

    "Нефтепродукты ГСО 7117-94 (0,5 мг)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 100"

    "Образец государственный стандартный ВН-1,0-НС ГСО 9262-2008, фасовка 100гр."

    Кол-во: 6

    "Позиция 101"

    "Образец государственный стандартный ПЛ-780-НС ГСО 9345-2009 ДИАПАЗОН 777,0-793,0 кг/м3 при 20 C 500 МЛ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 102"

    "Образец государственный стандартный ГСО 9505-2009 РЭВ-100 (при 20, 50 С)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 103"

    "Давление насыенных паров ДНП-30-НС ГСО 9332-2009, 500мл."

    Кол-во: 22

    "Позиция 104"

    "Давление насыщенных паров ДНП-60-НС ГСО 8528-2004, 500мл."

    Кол-во: 42

    "Позиция 105"

    "Образец государственный стандартный температура помутнения моторных топлив при -7,5С, объем экземпляра СО в флаконе 30 см3"

    Кол-во: 7

    "Позиция 106"

    "Образец государственный стандартный температура помутнения моторных топлив при -30С, объем экземпляра СО в флаконе 30 см3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 107"

    "Образец государственный стандартный фракционного состава газового конденсата ГК-ФС, объем 0,5 дм3."

    Кол-во: 124

    "Позиция 108"

    "Образец государственный стандартный массовой доли воды в газовом конденсате ГК-МВ, объем 0,25 дм3, ГК-МВ 8947-2008"

    Кол-во: 118

    "Позиция 109"

    "Образец государственный стандартный ионов серебра азотноктслого ГОСТ 1277-75, квалификации х.ч. в азотной кислоте по ГОСТ 11125-84, квалификации ос.ч. молярной концентрации С(HNO3)=1 моль/дм3."

    Кол-во: 6

    "Позиция 110"

    "Образец государственный стандартный давления насыщенных паров газового конденсата ГК-ДНП"

    Кол-во: 18

    "Позиция 111"

    "Образец государственный стандартный Роданид-ион 1,0 ГСО7618-99"

    Кол-во: 6

    "Позиция 112"

    "Образец государственный стандартный Ион хрома (VI) фон Н2SO4, ГСО 7441- 98, 1,0 мг/мл в кислоте азотной (10мл/флак), 14К-Cr-1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 113"

    "Государственный стандартный образец хлорид-ион ГСО 7616-99, 1гр/дм3 5мл"

    Кол-во: 32

    "Позиция 114"

    "Государственный стандартный образец хлорид-ион ГСО 7617-99, 10гр/дм3 фасовка 5мл"

    Кол-во: 48

    "Позиция 115"

    "Государственный стандартный образец ХПК И БПК ГСО 8048-94 0,2г 3.05.01.0550"

    Кол-во: 134

    "Позиция 116"

    "Кремний ГСО 8212-2002"

    Кол-во: 14

    "Позиция 117"

    "Хром (VI) ГСО 7834-2000 ( 1 г/дм3) 5мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 118"

    "цинк ГСО 7837-2000, 1г/дм3 фасовка 5мл"

    Кол-во: 36

    "Позиция 119"

    "Бромид-ион ГСО 7957-2001 1г/дм3, 5мл."

    Кол-во: 22

    "Позиция 120"

    "Калий иодат ГСО 7104-94"

    Кол-во: 36

    "Позиция 121"

    "Молибден (VI) ГСО 8086-94(14К-1)0,1г/дм3 5мл."

    Кол-во: 5

    "Позиция 122"

    "Государственный стандартный образец Натрий додецилсульфат ГСО 8049-94, 0,1г"

    Кол-во: 105

    "Позиция 123"

    "Государственный стандартный образец цветность водных растворов (хромокобальтовая шкала) ГСО 7853-2000 (500С) 20мл"

    Кол-во: 104

    "Позиция 124"

    "Азот нитратов ГСО 7863-00, 1 г/дм 3 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 125"

    "Государственный стандартный образец гидрокарбонат-ион ГСО 8403- 2003,1мг/см3, фасовка 5мл."

    Кол-во: 111

    "Позиция 126"

    "Государственный стандартный образец окисляемость перманганатная водного раствора ГСО 7797-2000, 1г/дм3 5мл"

    Кол-во: 65

    "Позиция 127"

    "Государственный стандартный образец МПН-0,005-ЭК ГСО 7855-2000, диапазон 0,004-0,006 100гр"

    Кол-во: 248

    "Позиция 128"

    "Государственный стандартный образец МПН-0,050-ЭК ГСО 7857-2000, диапазон 0,045-0,055 100гр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Образец государственный стандартный МПН-0,250-НС ГСО 9471-2009, диапозон 0,2-0,3,100гр."

    Кол-во: 30

    "Позиция 130"

    "Образец государственный стандартный РЭВ-2 (ДИАПАЗОН 1,7-2,3 ММ2/С) 100 МЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 131"

    "Государственный стандартный образец ХСН-5-ЭК ГСО 7897-2001 диапазон 4,5-5,5 100 мл"

    Кол-во: 70

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