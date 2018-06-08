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Номер извещения
31806540412
Уникальный номер закупки
18/4.1/0038042/ГИнвест
Наименование закупки
Поставка электрооборудования для стройки "Газопровод-отвод к г. Приозерску, Ленинградская область". Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. 0051/18/4.1/0038042/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/29.05.2018.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голко Ярослав Степанович
Место рассмотрения предложений
190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электрооборудования для стройки "Газопровод-отвод к г. Приозерску, Ленинградская область"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806540412Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования для стройки "Газопровод-отвод к г. Приозерску, Ленинградская область"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 09:1008.06.2018 09:1008.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806540412Дата и время вскрытия заявок Поставка электрооборудования для стройки "Газопровод-отвод к г. Приозерску, Ленинградская область"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Подведение итогов не позднее
26.07.2018 18:0026.07.2018 18:0026.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540412Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования для стройки "Газопровод-отвод к г. Приозерску, Ленинградская область"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.07.201826.07.2018 18:0026.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540412Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования для стройки "Газопровод-отвод к г. Приозерску, Ленинградская область"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрооборудования для стройки "Газопровод-отвод к г. Приозерску, Ленинградская область"
Начальная цена
309 522,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
27.12.23.000
27.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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