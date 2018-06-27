www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806540218
Уникальный номер закупки
18/2.1/0022499/ВНИПИГД
Наименование закупки
Ремонт летних домиков №1,№2 и спасательного поста на базе отдыха «Факел» на о. Шумейка Энгельского района. (18/2.1/0022499/ВНИПИГД)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 15:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zak@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соловьева Наталья Викторовна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт летних домиков №1,№2 и спасательного поста на базе отдыха «Факел» на о. Шумейка Энгельского района.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 10:00 GMT +327.06.2018 10:0027.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806540218Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт летних домиков №1,№2 и спасательного поста на базе отдыха «Факел» на о. Шумейка Энгельского района.196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 10:0028.06.2018 10:0028.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806540218Дата и время вскрытия заявок Ремонт летних домиков №1,№2 и спасательного поста на базе отдыха «Факел» на о. Шумейка Энгельского района.196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 18:0004.07.2018 18:0004.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540218Подведение итогов не позднее Ремонт летних домиков №1,№2 и спасательного поста на базе отдыха «Факел» на о. Шумейка Энгельского района.196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201804.07.2018 18:0004.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540218Подведение итогов не позднее Ремонт летних домиков №1,№2 и спасательного поста на базе отдыха «Факел» на о. Шумейка Энгельского района.196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт летних домиков №1,№2 и спасательного поста на базе отдыха «Факел» на о. Шумейка Энгельского района.
Начальная цена
2 970 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВНИПИгаздобыча"
Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
41.20.40.000
41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.