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Номер извещения
31806540069
Уникальный номер закупки
18/4.3/0039202/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка щебня для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в Архангельской области в 2018 году № 039/18/4.3/0039202/ТГУхта/31.05.18/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 14:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-26-36
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилюк Валерия Валерия
Место рассмотрения предложений
169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
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Поставка щебня для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в Архангельской области в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.07.2018 09:00 GMT +302.07.2018 09:0002.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806540069Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебня для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в Архангельской области в 2018 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Дата и время вскрытия заявок
02.07.2018 09:0002.07.2018 09:0002.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806540069Дата и время вскрытия заявок Поставка щебня для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в Архангельской области в 2018 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Подведение итогов не позднее
19.07.2018 22:0019.07.2018 22:0019.07.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540069Подведение итогов не позднее Поставка щебня для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в Архангельской области в 2018 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.07.201819.07.2018 22:0019.07.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540069Подведение итогов не позднее Поставка щебня для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в Архангельской области в 2018 году169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щебня для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в Архангельской области в 2018 году
Начальная цена
1 029 922,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
08.12.12.140
49.41.11.000
46.73
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 414
Кол-во: 69
Кол-во: 69
Кол-во: 69
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