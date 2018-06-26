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    Главная / Торги / Поставка различных инструментов, оборудования и приспособлений

    Поставка различных инструментов, оборудования и приспособлений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2018 09:3026.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806540060Дата и время окончания срока приема заявок Поставка различных инструментов, оборудования и приспособлений350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806540060

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0021247/ТГКраснодар

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка различных инструментов, оборудования и приспособлений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 14:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0070 18 4.3 0021247 ТГКраснодар ЗП ГОС Э 29.05.2018 Инструменты Б.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-13-00

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    s.datov@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Датов Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие

    Закупки и тендеры Изделия абразивные

    Закупки и тендеры Инструмент

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Приборы бытовые электрические

    Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее

    Закупки и тендеры Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Закупки и тендеры Мебель прочая

    Закупки и тендеры Метлы и щетки

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка различных инструментов, оборудования и приспособлений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2018 09:30 GMT +326.06.2018 09:3026.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806540060Дата и время окончания срока приема заявок Поставка различных инструментов, оборудования и приспособлений350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Дата и время вскрытия заявок

    26.06.2018 10:0026.06.2018 10:0026.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806540060Дата и время вскрытия заявок Поставка различных инструментов, оборудования и приспособлений350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Подведение итогов не позднее

    23.07.2018 14:0023.07.2018 14:0023.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540060Подведение итогов не позднее Поставка различных инструментов, оборудования и приспособлений350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.07.201823.07.2018 14:0023.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540060Подведение итогов не позднее Поставка различных инструментов, оборудования и приспособлений350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка различных инструментов, оборудования и приспособлений

    Начальная цена

    9 667 276,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.161

    Плоскогубцы

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    25.73.30.290

    Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки

    25.73.30.163

    Пассатижи

    25.73.20.110

    Пилы ручные

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    25.73.30.165

    Ножницы по металлу ручные

    25.73.40.110

    Сверла

    25.73.30.234

    Наборы отверток

    25.73.30.182

    Дрели ручные с патронами

    25.73.30.110

    Напильники слесарные

    25.73.30.299

    Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки

    25.73.30.170

    Ключи для крепления резьбовых соединений

    26.30.50.129

    Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки

    26.51.33.191

    Шаблоны

    27.90.11.900

    Машины электрические и аппаратура специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    22.29.29.000

    Изделия пластмассовые прочие

    25.73.10.000

    Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве

    28.12.1

    Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

    22.22.13.000

    Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия

    31.09.11.120

    Стеллажи, стойки, вешалки металлические

    32.91.19.110

    Щетки технические

    26.51.33.121

    Штангенциркули

    28.93.13.132

    Машины шлифовальные и полировальные

    26.51.33.140

    Инструмент для контроля прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности

    25.73.30.221

    Тиски ручные

    25.73.30.223

    Струбцины

    26.51.33.199

    Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки

    26.51.45.119

    Приборы электроизмерительные регистрирующие прочие

    25.73.60.112

    Бойки, вкладыши для бойков, кувалды, молоты

    23.91.11.140

    Круги шлифовальные

    23.91.11.150

    Круги отрезные

    23.91.11.190

    Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки

    28.29.22.120

    Распылители

    25.73.30.173

    Ключи трубные

    25.73.30.171

    Ключи гаечные

    25.73.30.166

    Клещи

    25.73.30.154

    Зубила

    27.51.24.190

    Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки

    25.73.30.160

    Инструмент захватный и отрезной (шарнирно-губцевый)

    25.73.30.141

    Молотки

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    23.91

    Производство абразивных изделий

    25.73

    Производство инструмента

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    27.51

    Производство бытовых электрических приборов

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    28.30

    Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства

    28.41

    Производство металлообрабатывающего оборудования

    28.93

    Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    31.09

    Производство прочей мебели

    32.91

    Производство метел и щеток

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лобзик Интерскол МП-120/750Э."

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Машина шлифовальная угловая Bosch GWS 850 CE, каталожный номер 0.601.378.790, мощность 850Вт, диаметр диска 125мм, посадочный диаметр 22,2мм, число оборотов 2800-1000об/мин."

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Машина углошлифовальная Bosch GWS 13-125 CI"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Машина шлифовальная угловая интерскол УШМ-180/1800М, мощность 1800 Вт, частота вращения 8000 об/мин, диаметр диска 180 мм, вес 3.8 кг. Каталожный номер УШМ-180/1800М. Артикул 5376"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Молоток с квадратным бойком взрывобезопасный с пластиковой рукояткой вес 0,5кг., сплав Be-Cu. Маркировка EX. ПроМлайн ПЛ03331959 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Молоток слесарный с предохранительной пластиной вес 1кг. ПроМлайн ПЛ04111081000 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 32

    "Позиция 7"

    "Молоток слесарный с предохранительной пластиной вес 2кг. ПроМлайн ПЛ04111102000 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Молоток с квадратным бойком взрывобезопасный с пластиковой рукояткой вес 1кг., сплав Al-Cu. Маркировка EX. ПроМлайн ПЛ03331960А ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Набор головок торцевых 1/2" в пластиковом чемодане 24 предмета состав: торцевые головки 1/2" 8-32мм., Трещетка, вороток скользящий т-образный, кардан, удлинители 125 и 250мм. сталь Cr-v. ПроМлайн ПЛ012048112 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 13

    "Позиция 10"

    "Набор головок торцевых 1/4"-1/2" в пластиковом чемодане 37 предметов состав: торцевые головки 1/4" 4-13мм., Трещетка 1/4", вороток скользящий т-образный 1/4", приводная рукоятка 1/4", кардан 1/4", удлинители 1/4" 50 и 100мм. торцевые головки 1/2" 10-"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Набор головок торцевых 1" 46-80мм ПроМлайн ПЛ012060101 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Набор головок торцевых 3/4" 22-50мм ПроМлайн ПЛ012051834 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Машина шлифовальная угловая электрическая Bosch GWS 20-230 H 2000Вт диаметр круга 230мм 6500об/мин"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Набор изолированного инструмента НИИ-01 (КВТ) ГОСТ 11516-94"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Набор инструмента слесарного 72 предмета ПроМлайн ПЛ0171472 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 9

    "Позиция 16"

    "Набор инструмента слесарного 75 предметов ПроМлайн ПЛ0171175 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Набор слесарного инструмента ВБ ПроМлайн 26 предметов взрывобезопасный, сплав Be-Cu, маркировка EX. ПроМлайн ПЛ03532791 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Инструмент для монтажа муфт НИМ-1 (КВТ)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Набор сверл СМЦ-40 с цилиндрическим хвостовиком. Типоразмеры: 1.0, 1.2, 1.5, 1.7, 2.0, 2.2, 2.5, 2.7, 3.0, 3.2, 3.5, 3.7, 4.0, 4.2, 4.5, 4.7, 5.0, 5.2, 5.5, 5.7, 6.0, 6.2, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, "

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Набор инструмента электромонтажного НЭ-30 из 30 предметов ТУ РБ 00222901.018-94"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Набор инструментальный для монтера-связиста ПА-34. Комплект: Ключ рожковый 6х7мм - 1шт., Ключ рожковый 8х9мм - 1шт., Ключ рожковый10х11мм - 1шт., Ключ рожковый 12х14мм - 1шт., Ключ рожковый 13х15мм - 1шт., Ключ рожковый 14х17мм - 1шт., Ключ рожковый "

    Кол-во: 7

    "Позиция 22"

    "Набор инструментов Арсенал 136 предметов. АР-136. арт. 1541460"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Набор искробезопасного инструмента для АДС, 46 предметов АДС-46"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Набор ключей гаечных комбинированных 12 предметов в картонной коробке (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19мм), сталь Cr-v. ПроМлайн ПЛ011090712 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 16

    "Позиция 25"

    "Набор ключей гаечных рожковых 12 предметов в картонной коробке (6Х7,8х9,10х11,12х13,14х15,16х17,18х19,20Х22,21Х23,25Х28,24Х27,30Х32мм), сталь Cr-v. ПроМлайн ПЛ011091112 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 16

    "Позиция 26"

    "Набор ключей гаечных накидных 12 предметов в картонной коробке (6х7,8х9,10х11,12х13,14х15,16х17,18х19,20х22,21х23,24х27,25х28,30х32мм), сталь Cr-v. ПроМлайн ПЛ011091412 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 16

    "Позиция 27"

    "Набор ключей гаечных комбинированных 26 предметов в картонной коробке (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32мм), сталь Cr-v. ПроМлайн ПЛ011091926 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 18

    "Позиция 28"

    "Набор ключей гаечных с открытым зевом (рожковых) двусторонних КГД-12, 12 предметов (8-32мм), в сумке СПЕЦГАЗ ТУ 3926-026-47512747-2014"

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 6-19мм ПроМлайн ПЛ011092408 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Набор ключей накидных 6-41мм 13 предметов ПроМлайн ПЛ011092213 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Дрель безударная GBM 13-2 RE (0601169567) Bosch"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Бокорезы модели 466/1VDEBI длиной 180мм с длиной губок 20мм с хромовым покрытием с изолирующими двухкомпонентными рукоятками Униор 13010428"

    Кол-во: 18

    "Позиция 33"

    "Болторез 24" длиной 600мм. ПроМлайн ПЛ051130424 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Машина шлифовальная Bosch GWS 24 - 180 H (0601883103)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Машина углошлифовальная Bosch GWS 24-230 H"

    Кол-во: 17

    "Позиция 36"

    "Дрель ударная GSB 19-2 RE (060117B500) Bosch"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Фен технический ТТ-2000 КВТ t=250/500градусов С.2000Вт,220В,50Гц. Комплектация:4 сменные насадки,кейс,инструкция. (Для усадки термоусаживаемой трубки)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Длиногубцы изогнутые 160мм. сталь Cr-v, двухкомпонентные рукоятки. ПроМлайн ПЛ01306160 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 44

    "Позиция 39"

    "Дрель ударная Интерскол ДУ -16/1000ЭР, 1000Вт, 220В/50Гц, 0-1200/0-2500об/мин, 2,8кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-18ЭР скорость вращения 1100об/мин диаметр патрона 13мм диаметр сверления дерево 18мм металл 10мм аккумулятор емкостью 1,5Ач 18В ТУ 4833-003-46372853-2001"

    Кол-во: 18

    "Позиция 41"

    "Зубило плоское 160мм ПроМлайн ПЛ051130116160 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 40

    "Позиция 42"

    "Инструмент для снятия оболочки кабеля КС-45 ТУ 4834-024-97284872-2006"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Инструмент КСП-50 (КВТ)для снятия полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях из сшитого полиэтилена ТУ 4834-024-97284872-2006"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Клещи переставные 250мм, сталь Cr-v с диэлектрическими двухкомпонентными рукоятками до 1000В. ПроМлайн ПЛ0210701250 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 12

    "Позиция 45"

    "Ключ гаечый разводной 12" (300мм), расхождение губок 38мм., сталь Cr-v, двухкомпонентные рукоятки. ПроМлайн ПЛ015020312 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 11

    "Позиция 46"

    "Ключ трубный шведского типа с углом 90град модели 480/6 длиной 540мм для труб диаметром 2" максимальным диаметром 80мм из хромованадиевой стали с покрытием красным лаком с индукционно упрочненными губками с насечками 13001483 Униор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Ключ трубный шведского типа с углом 90град модели 480/6 длиной 685мм для труб диаметром 3" максимальным диаметром 105мм из хромованадиевой стали с покрытием красным лаком с индукционно упрочненными губками с насечками 13001484 Униор"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Краскопульт СО-71Б ТУ 22-162-005-86"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Круг отрезной 125х3,0х22 14А"

    Кол-во: 2100

    "Позиция 50"

    "Круг отрезной 125х6,0х22 14А"

    Кол-во: 1140

    "Позиция 51"

    "Круг отрезной 230х3,0х22 14А 63-Н 80 м/с"

    Кол-во: 1530

    "Позиция 52"

    "Круг отрезной 230х6,0х22 14А 80 м/с"

    Кол-во: 1035

    "Позиция 53"

    "Круг отрезной 180х6,0х22 14А"

    Кол-во: 540

    "Позиция 54"

    "Круг зачистной плоский по стали, нержавеющей стали Скорпио Экстра 230х8х22, 13710514 Комет"

    Кол-во: 100

    "Позиция 55"

    "Круг отрезной LUGA ABRASIV 125х1,2х22 14A 32ТБУ"EXTRA""

    Кол-во: 1460

    "Позиция 56"

    "Круг отрезной плоский по стали, нержавеющей стали, металлам 230х3,0х22 13700132 Комет"

    Кол-во: 200

    "Позиция 57"

    "Круг отрезной 180х3,0х22 14А 80 м/с"

    Кол-во: 450

    "Позиция 58"

    "Кувалда кузнечная из углеродистой инструментальной стали весом 10кг артикул 818, 13001850 Униор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Кусачки боковые 160мм. сталь Cr-v, двухкомпонентные рукоятки. ПроМлайн ПЛ01304160 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 50

    "Позиция 60"

    "Плоскогубцы комбинированные 200мм, сталь Cr-v с диэлектрическими двухкомпонентными рукоятками до 1000В. ПроМлайн ПЛ0210103200 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 14

    "Позиция 61"

    "Пресс гидравлический ручной ПГРс-240у КВТ ТУ 4145-019-97284872-2006"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Рулетка измерительная 10м ПроМлайн ПЛ0511170510 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Рулетка измерительная 5м ПроМлайн ПЛ051117025 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 66

    "Позиция 64"

    "Рулетка измерительная длиной 50м артикул 714, 13021525 Униор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Станок настольный заточной электрический (электроточило) Интерскол Т-200/350, для заточки режущего инструмента, максимальный размер шлифовального круга 200х20мм, диаметр посадочного отверстия 16мм, потребляемая мощность 350Вт, количество шлифовальны"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Струбцина F-образная с Т-образным рычагом 250х140 ПроМлайн ПЛ0511402250 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 8

    "Позиция 67"

    "Съемник изоляции 160мм. сталь Cr-v, двухкомпонентные рукоятки. ПроМлайн ПЛ01308160 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 34

    "Позиция 68"

    "Тиски слесарные поворотные ТСМ-180"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Дрель ударная Bosch GSB 1600 RE"

    Кол-во: 11

    "Позиция 70"

    "Уровень алюминиевый магнитный длиной 800мм артикул 1252, 13010728 Униор"

    Кол-во: 9

    "Позиция 71"

    "Фен строительный электрический Интерскол ФЭ-2000 потребляемая мощность 2000 Вт, номинальное напряжение 220 В, частота 50 Гц, производительность (350-550)л/мин температура нагрева (60-600)C, размеры 265х75х18 мм ТУ 483331-016-13386627-08"

    Кол-во: 8

    "Позиция 72"

    "Шлифмашина угловая GWS 11-125 (0601792000) Bosch"

    Кол-во: 22

    "Позиция 73"

    "Штангенциркуль двусторонний с глубиномером ШЦ-I-125-0,05 с диапазоном измерения 0-125мм и значением отсчета по нониусу 0,05мм класса точности 1 ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 22

    "Позиция 74"

    "Штангенциркуль двухсторонний ШЦ-II-250-0,05 с диапазоном измерения 0-250мм и значением отсчета по нониусу 0,05мм класса точности 1 ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 8

    "Позиция 75"

    "Шуруповерт аккумуляторный GSR 1800-LI 18В BOSCH арт.6019A8305"

    Кол-во: 23

    "Позиция 76"

    "Щетка дисковая жгутовая 180х22,2мм ПроМлайн, ПЛ051119180 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 65

    "Позиция 77"

    "Ящик инструментальный 420мм пластик ПроМлайн ПЛ0212101420 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 26

    "Позиция 78"

    "Ящик инструментальный металлический Кратон арт.21402002 4 сета 2 фиксатора размер 550х315х253 мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 79"

    "Ящик инструментальный с 5 отделениями артикул 914/5, 13001985 Униор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Станок трубогибочный гидравлический с ручным приводом ТГ-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Бензопила Интерскол ПЦБ-14/37Л цепная бензомоторная. Объем цилиндра: 37,2 Длина шины: 35 см (14" дюймов). ТУ 485111-001-13386627-08"

    Кол-во: 12

    "Позиция 82"

    "Бензотриммер МКБ43/33 Интерскол, ширина скашивания 43см, мощность 1,3л.с, объем цилиндра 33см3, вес 5,8кг"

    Кол-во: 15

    "Позиция 83"

    "Кусторез Интерскол КРБ-23/33, бензиновый триммер, одноцилиндровый с двухтактным двигателем, 4-лезвийный нож, полуавтоматическая головка с леской толщиной 2,5мм, ширина захвата: ножом 230мм, леской 430мм, мощность 0,99 кКвт ТР ТС 010/2011"

    Кол-во: 7

    "Позиция 84"

    "Леска нейлоновая режущая Интерскол, артикул 21729150000251, диаметр 2,5мм, длина 15м, для моделей кусторезов КРБ-23/33, КРБ-23/33В, КРЭ-23/1000"

    Кол-во: 1345

    "Позиция 85"

    "Газонокосилка ГКБ-44/150С Интерскол, мощность 2,0кВт(2,8л.с.), ширина скашивания 44см, травосборник 55л, двигатель GGP V35, регулировка высоты: 5 ступеней в диапазоне 30-67мм, тип регулировки: независимая, рычажная, привод: 1-ступенчатый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Шаблон универсальный УШС-3 ТУ 3936-050-00221190-99"

    Кол-во: 14

    "Позиция 87"

    "Лестница-стремянка АМ 709 алюминиевая 9 ступеней,расстояние до площадки 187см,длина 267см,расстояние между опорами 56см,вес 7,5кг,нагрузка 150кг ТУ 9693-001-94436560-2006"

    Кол-во: 7

    "Позиция 88"

    "Лестница алюминиевая трехсекционная универсальная. Высота 224/363/504 см Модель 5308"

    Кол-во: 13

    "Позиция 89"

    "Лестница 3-х коленная, выдвижная, 3-х секционная, металическая, Lmax = 9,5м ГОСТ 8556-72"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Набор ключей накидных односторонних силовых 24-80мм с удлинительными трубками ПроМлайн, ПЛ011092518 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 8

    "Позиция 91"

    "Набор ключей шестигранных в пластиковом держателе удлиненные со сферической головкой, размер 2-12мм ПроМлайн ПЛ016040412 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 14

    "Позиция 92"

    "Набор механика в пластиковом кейсе N1000 74 предмета, 068101001 Norgau"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Набор напильников №1 длиной 200мм 5 предметов ПроМлайн ПЛ05111612001 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 16

    "Позиция 94"

    "Набор напильников №1 длиной 200мм 5 предметов ПроМлайн ПЛ05111672001 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 16

    "Позиция 95"

    "Набор напильников №2 длиной 200мм 5 предметов ПроМлайн ПЛ05111652002 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 16

    "Позиция 96"

    "Набор напильников №3 длиной 150мм 5 предметов ПроМлайн ПЛ05111631503 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 16

    "Позиция 97"

    "Набор отверток 260 PK 6 на подставке 1,5х40, 2,0х40, 2,5х50, 3,0х50, РН00х40, РН0х50 062472006 Norgau-Wiha"

    Кол-во: 12

    "Позиция 98"

    "Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР аккумуляторная 2-хскоростная номинальное напряжение 14,4В,максимальный крутящий момент 12/8,5Нм,тип аккумуляторной батареи NiCd,емкость батареи 1,5Ач,диаметр сверления в металле-10мм,в древесине-18мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Набор отверток слесарно-монтажных диэлектрических 8 предметов в картонной коробке. Состав: Шлиц 2,5х75, 4х100мм, 5,5х125, 6,5х150мм. Крест PH0х60мм, PH1х80мм, РН2х100. Тестер напряжения 3.0х70мм. Жало сталь Cr-v, магнитный наконечник, двухкомпонентна"

    Кол-во: 20

    "Позиция 100"

    "Набор отверток НО-11 Арсенал, 11 предметов, шлицевые: 3,0х75, 4,0х75, 5,5х125, 6,5х150, 65х38, 8,0х175, крестовые: 0х75, 1х75, 2х100, 2х38, 3х150, в картонной упаковке, вес 1,16кг"

    Кол-во: 13

    "Позиция 101"

    "Набор отверток слесарно-монтажных 6 предметов в картонной коробке. Состав: Шлиц 3х75, 4х100мм, 5,5х125, 6,5х150мм. Крест PH1х75мм, PH2х100мм. Жало сталь Cr-v, магнитный наконечник, двухкомпонентная рукоятка ПроМлайн ПЛ01406026 ТУ 3900-001-69637426-20"

    Кол-во: 40

    "Позиция 102"

    "Набор отверток слесарно-монтажных с ударным наконечником 5 предметов в картонной коробке. Состав: Шлиц 5,5х100, 6,5х125мм, 8х150мм. Крест PH1х100мм, PH2х125мм. Жало сталь Cr-v, магнитный наконечник, двухкомпонентная рукоятка ПроМлайн ПЛ01406045 ТУ 3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Набор сверл СМЦ-40 с цилиндрическим хвостовиком. Типоразмеры: 1.0, 1.2, 1.5, 1.7, 2.0, 2.2, 2.5, 2.7, 3.0, 3.2, 3.5, 3.7, 4.0, 4.2, 4.5, 4.7, 5.0, 5.2, 5.5, 5.7, 6.0, 6.2, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, "

    Кол-во: 12

    "Позиция 104"

    "Набор сверл универсальный СУ-18 камень, дерево, бетон. Сверла по металлу: 3, 4, 5, 6, 8, 10мм, сверла по бетону: 3, 4, 5, 6, 8, 10мм, сверла по дереву: 3, 4, 5, 6, 8, 10мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Набор инструмента электрика до 1000 В 52 предмета ПроМлайн ПЛ0170852 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 106"

    "Ножницы кабельные ручные механические секторные НС-3М длина ручек 225мм максимальный диаметр для резки 70мм материал резки медный или алюминиевый провод ТУ 36-1656-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Ножницы по металлу 250 Униор 13009333"

    Кол-во: 8

    "Позиция 108"

    "Ножницы секторные нс-300 ИЭК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Ножовка по металлу 300мм. ПроМлайн ПЛ05111501300 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 45

    "Позиция 110"

    "Пассатижи длиной 200мм из хромованадиевой стали 13007869 артикул 405/1BI Униор"

    Кол-во: 9

    "Позиция 111"

    "Набор инструмента электрика до 1000 В 52 предмета ПроМлайн ПЛ0170852 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 8

    "Позиция 112"

    "Набор механика в чемодане N1016 60 предметов, 068207201 Норгау ГОСТ 25790-83"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Набор электрика в чемодане N1090 63 предмета, 068109001 Норгау ГОСТ 25790-83"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Набор электрика 65 предметов в текстильной (уселенной) сумке-чемодане.Состав набора: ключи рожковые 12-22мм., ключи комбинированные 6-19мм.,ключи шестигранные 1.5-10мм.,отвертки диэлектрические шлиц,крест, Pozidriv, нож монтерский диэл., пробник нап"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Перфоратор Интерскол П-35/1100Э 1100Вт SDS-max. Электропневматический с компрессионно-вакуумным механизмом. Максимальный диаметр бурения 35 мм, мощность 1100 Вт ТУ 483331-003-13386627-08"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Перфоратор Интерскол П-30/900 ЭР мощность 900Вт 1050об/мин система крепления инструмента Sds-Plus энергия удара 3,3Дж 220В/50Гц количество режимов работы сверление, бурение, долбление, вес 3кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "Круг шлифовальный лепестковый торцевой КЛТ 125х22 Р40-60"

    Кол-во: 250

    "Позиция 118"

    "Пила циркулярная Интерскол ДП-210/1900М, мощность 1900Вт, 5000об/мин, наружный диаметр 210мм, глубина пропила 75мм, вес 6,2 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Плоскогубцы комбинированные 160мм. сталь Cr-v, двухкомпонентные рукоятки. ПроМлайн ПЛ01301160 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 41

    "Позиция 120"

    "Плоскогубцы комбинированные 180мм. сталь Cr-v, двухкомпонентные рукоятки. ПроМлайн ПЛ01302180 ТУ 3900-001-69637426-2015"

    Кол-во: 47

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    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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