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Номер извещения
31806540060
Уникальный номер закупки
18/4.3/0021247/ТГКраснодар
Наименование закупки
Поставка различных инструментов, оборудования и приспособлений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 14:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-13-00
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
s.datov@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Датов Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка различных инструментов, оборудования и приспособлений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2018 09:30 GMT +326.06.2018 09:3026.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806540060Дата и время окончания срока приема заявок Поставка различных инструментов, оборудования и приспособлений350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
26.06.2018 10:0026.06.2018 10:0026.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806540060Дата и время вскрытия заявок Поставка различных инструментов, оборудования и приспособлений350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
23.07.2018 14:0023.07.2018 14:0023.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806540060Подведение итогов не позднее Поставка различных инструментов, оборудования и приспособлений350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка различных инструментов, оборудования и приспособлений
Начальная цена
9 667 276,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
25.73.30.161
25.73.60.190
25.73.30.290
25.73.30.163
25.73.20.110
32.99.59.000
25.73.30.165
25.73.40.110
25.73.30.234
25.73.30.182
25.73.30.110
25.73.30.299
25.73.30.170
26.30.50.129
26.51.33.191
27.90.11.900
22.29.29.000
25.73.10.000
28.12.1
22.22.13.000
31.09.11.120
32.91.19.110
26.51.33.121
28.93.13.132
26.51.33.140
25.73.30.221
25.73.30.223
26.51.33.199
26.51.45.119
25.73.60.112
23.91.11.140
23.91.11.150
23.91.11.190
28.29.22.120
25.73.30.173
25.73.30.171
25.73.30.166
25.73.30.154
27.51.24.190
25.73.30.160
25.73.30.141
22.29
23.91
25.73
26.30
26.51
27.51
28.29
28.30
28.41
28.93
28.99
31.09
32.91
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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