Поставка различных инструментов, оборудования и приспособлений

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Лобзик Интерскол МП-120/750Э." Кол-во: 7

"Позиция 2" "Машина шлифовальная угловая Bosch GWS 850 CE, каталожный номер 0.601.378.790, мощность 850Вт, диаметр диска 125мм, посадочный диаметр 22,2мм, число оборотов 2800-1000об/мин." Кол-во: 10

"Позиция 3" "Машина углошлифовальная Bosch GWS 13-125 CI" Кол-во: 20

"Позиция 4" "Машина шлифовальная угловая интерскол УШМ-180/1800М, мощность 1800 Вт, частота вращения 8000 об/мин, диаметр диска 180 мм, вес 3.8 кг. Каталожный номер УШМ-180/1800М. Артикул 5376" Кол-во: 4

"Позиция 5" "Молоток с квадратным бойком взрывобезопасный с пластиковой рукояткой вес 0,5кг., сплав Be-Cu. Маркировка EX. ПроМлайн ПЛ03331959 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 6

"Позиция 6" "Молоток слесарный с предохранительной пластиной вес 1кг. ПроМлайн ПЛ04111081000 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 32

"Позиция 7" "Молоток слесарный с предохранительной пластиной вес 2кг. ПроМлайн ПЛ04111102000 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 12

"Позиция 8" "Молоток с квадратным бойком взрывобезопасный с пластиковой рукояткой вес 1кг., сплав Al-Cu. Маркировка EX. ПроМлайн ПЛ03331960А ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Набор головок торцевых 1/2" в пластиковом чемодане 24 предмета состав: торцевые головки 1/2" 8-32мм., Трещетка, вороток скользящий т-образный, кардан, удлинители 125 и 250мм. сталь Cr-v. ПроМлайн ПЛ012048112 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 13

"Позиция 10" "Набор головок торцевых 1/4"-1/2" в пластиковом чемодане 37 предметов состав: торцевые головки 1/4" 4-13мм., Трещетка 1/4", вороток скользящий т-образный 1/4", приводная рукоятка 1/4", кардан 1/4", удлинители 1/4" 50 и 100мм. торцевые головки 1/2" 10-" Кол-во: 8

"Позиция 11" "Набор головок торцевых 1" 46-80мм ПроМлайн ПЛ012060101 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 8

"Позиция 12" "Набор головок торцевых 3/4" 22-50мм ПроМлайн ПЛ012051834 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 7

"Позиция 13" "Машина шлифовальная угловая электрическая Bosch GWS 20-230 H 2000Вт диаметр круга 230мм 6500об/мин" Кол-во: 8

"Позиция 14" "Набор изолированного инструмента НИИ-01 (КВТ) ГОСТ 11516-94" Кол-во: 8

"Позиция 15" "Набор инструмента слесарного 72 предмета ПроМлайн ПЛ0171472 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 9

"Позиция 16" "Набор инструмента слесарного 75 предметов ПроМлайн ПЛ0171175 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 8

"Позиция 17" "Набор слесарного инструмента ВБ ПроМлайн 26 предметов взрывобезопасный, сплав Be-Cu, маркировка EX. ПроМлайн ПЛ03532791 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 3

"Позиция 18" "Инструмент для монтажа муфт НИМ-1 (КВТ)" Кол-во: 5

"Позиция 19" "Набор сверл СМЦ-40 с цилиндрическим хвостовиком. Типоразмеры: 1.0, 1.2, 1.5, 1.7, 2.0, 2.2, 2.5, 2.7, 3.0, 3.2, 3.5, 3.7, 4.0, 4.2, 4.5, 4.7, 5.0, 5.2, 5.5, 5.7, 6.0, 6.2, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, " Кол-во: 5

"Позиция 20" "Набор инструмента электромонтажного НЭ-30 из 30 предметов ТУ РБ 00222901.018-94" Кол-во: 8

"Позиция 21" "Набор инструментальный для монтера-связиста ПА-34. Комплект: Ключ рожковый 6х7мм - 1шт., Ключ рожковый 8х9мм - 1шт., Ключ рожковый10х11мм - 1шт., Ключ рожковый 12х14мм - 1шт., Ключ рожковый 13х15мм - 1шт., Ключ рожковый 14х17мм - 1шт., Ключ рожковый " Кол-во: 7

"Позиция 22" "Набор инструментов Арсенал 136 предметов. АР-136. арт. 1541460" Кол-во: 3

"Позиция 23" "Набор искробезопасного инструмента для АДС, 46 предметов АДС-46" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Набор ключей гаечных комбинированных 12 предметов в картонной коробке (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19мм), сталь Cr-v. ПроМлайн ПЛ011090712 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 16

"Позиция 25" "Набор ключей гаечных рожковых 12 предметов в картонной коробке (6Х7,8х9,10х11,12х13,14х15,16х17,18х19,20Х22,21Х23,25Х28,24Х27,30Х32мм), сталь Cr-v. ПроМлайн ПЛ011091112 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 16

"Позиция 26" "Набор ключей гаечных накидных 12 предметов в картонной коробке (6х7,8х9,10х11,12х13,14х15,16х17,18х19,20х22,21х23,24х27,25х28,30х32мм), сталь Cr-v. ПроМлайн ПЛ011091412 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 16

"Позиция 27" "Набор ключей гаечных комбинированных 26 предметов в картонной коробке (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32мм), сталь Cr-v. ПроМлайн ПЛ011091926 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 18

"Позиция 28" "Набор ключей гаечных с открытым зевом (рожковых) двусторонних КГД-12, 12 предметов (8-32мм), в сумке СПЕЦГАЗ ТУ 3926-026-47512747-2014" Кол-во: 15

"Позиция 29" "Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 6-19мм ПроМлайн ПЛ011092408 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 8

"Позиция 30" "Набор ключей накидных 6-41мм 13 предметов ПроМлайн ПЛ011092213 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 8

"Позиция 31" "Дрель безударная GBM 13-2 RE (0601169567) Bosch" Кол-во: 8

"Позиция 32" "Бокорезы модели 466/1VDEBI длиной 180мм с длиной губок 20мм с хромовым покрытием с изолирующими двухкомпонентными рукоятками Униор 13010428" Кол-во: 18

"Позиция 33" "Болторез 24" длиной 600мм. ПроМлайн ПЛ051130424 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 8

"Позиция 34" "Машина шлифовальная Bosch GWS 24 - 180 H (0601883103)" Кол-во: 10

"Позиция 35" "Машина углошлифовальная Bosch GWS 24-230 H" Кол-во: 17

"Позиция 36" "Дрель ударная GSB 19-2 RE (060117B500) Bosch" Кол-во: 4

"Позиция 37" "Фен технический ТТ-2000 КВТ t=250/500градусов С.2000Вт,220В,50Гц. Комплектация:4 сменные насадки,кейс,инструкция. (Для усадки термоусаживаемой трубки)" Кол-во: 5

"Позиция 38" "Длиногубцы изогнутые 160мм. сталь Cr-v, двухкомпонентные рукоятки. ПроМлайн ПЛ01306160 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 44

"Позиция 39" "Дрель ударная Интерскол ДУ -16/1000ЭР, 1000Вт, 220В/50Гц, 0-1200/0-2500об/мин, 2,8кг" Кол-во: 6

"Позиция 40" "Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-18ЭР скорость вращения 1100об/мин диаметр патрона 13мм диаметр сверления дерево 18мм металл 10мм аккумулятор емкостью 1,5Ач 18В ТУ 4833-003-46372853-2001" Кол-во: 18

"Позиция 41" "Зубило плоское 160мм ПроМлайн ПЛ051130116160 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 40

"Позиция 42" "Инструмент для снятия оболочки кабеля КС-45 ТУ 4834-024-97284872-2006" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Инструмент КСП-50 (КВТ)для снятия полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях из сшитого полиэтилена ТУ 4834-024-97284872-2006" Кол-во: 5

"Позиция 44" "Клещи переставные 250мм, сталь Cr-v с диэлектрическими двухкомпонентными рукоятками до 1000В. ПроМлайн ПЛ0210701250 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 12

"Позиция 45" "Ключ гаечый разводной 12" (300мм), расхождение губок 38мм., сталь Cr-v, двухкомпонентные рукоятки. ПроМлайн ПЛ015020312 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 11

"Позиция 46" "Ключ трубный шведского типа с углом 90град модели 480/6 длиной 540мм для труб диаметром 2" максимальным диаметром 80мм из хромованадиевой стали с покрытием красным лаком с индукционно упрочненными губками с насечками 13001483 Униор" Кол-во: 4

"Позиция 47" "Ключ трубный шведского типа с углом 90град модели 480/6 длиной 685мм для труб диаметром 3" максимальным диаметром 105мм из хромованадиевой стали с покрытием красным лаком с индукционно упрочненными губками с насечками 13001484 Униор" Кол-во: 6

"Позиция 48" "Краскопульт СО-71Б ТУ 22-162-005-86" Кол-во: 5

"Позиция 49" "Круг отрезной 125х3,0х22 14А" Кол-во: 2100

"Позиция 50" "Круг отрезной 125х6,0х22 14А" Кол-во: 1140

"Позиция 51" "Круг отрезной 230х3,0х22 14А 63-Н 80 м/с" Кол-во: 1530

"Позиция 52" "Круг отрезной 230х6,0х22 14А 80 м/с" Кол-во: 1035

"Позиция 53" "Круг отрезной 180х6,0х22 14А" Кол-во: 540

"Позиция 54" "Круг зачистной плоский по стали, нержавеющей стали Скорпио Экстра 230х8х22, 13710514 Комет" Кол-во: 100

"Позиция 55" "Круг отрезной LUGA ABRASIV 125х1,2х22 14A 32ТБУ"EXTRA"" Кол-во: 1460

"Позиция 56" "Круг отрезной плоский по стали, нержавеющей стали, металлам 230х3,0х22 13700132 Комет" Кол-во: 200

"Позиция 57" "Круг отрезной 180х3,0х22 14А 80 м/с" Кол-во: 450

"Позиция 58" "Кувалда кузнечная из углеродистой инструментальной стали весом 10кг артикул 818, 13001850 Униор" Кол-во: 4

"Позиция 59" "Кусачки боковые 160мм. сталь Cr-v, двухкомпонентные рукоятки. ПроМлайн ПЛ01304160 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 50

"Позиция 60" "Плоскогубцы комбинированные 200мм, сталь Cr-v с диэлектрическими двухкомпонентными рукоятками до 1000В. ПроМлайн ПЛ0210103200 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 14

"Позиция 61" "Пресс гидравлический ручной ПГРс-240у КВТ ТУ 4145-019-97284872-2006" Кол-во: 3

"Позиция 62" "Рулетка измерительная 10м ПроМлайн ПЛ0511170510 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 20

"Позиция 63" "Рулетка измерительная 5м ПроМлайн ПЛ051117025 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 66

"Позиция 64" "Рулетка измерительная длиной 50м артикул 714, 13021525 Униор" Кол-во: 10

"Позиция 65" "Станок настольный заточной электрический (электроточило) Интерскол Т-200/350, для заточки режущего инструмента, максимальный размер шлифовального круга 200х20мм, диаметр посадочного отверстия 16мм, потребляемая мощность 350Вт, количество шлифовальны" Кол-во: 4

"Позиция 66" "Струбцина F-образная с Т-образным рычагом 250х140 ПроМлайн ПЛ0511402250 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 8

"Позиция 67" "Съемник изоляции 160мм. сталь Cr-v, двухкомпонентные рукоятки. ПроМлайн ПЛ01308160 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 34

"Позиция 68" "Тиски слесарные поворотные ТСМ-180" Кол-во: 4

"Позиция 69" "Дрель ударная Bosch GSB 1600 RE" Кол-во: 11

"Позиция 70" "Уровень алюминиевый магнитный длиной 800мм артикул 1252, 13010728 Униор" Кол-во: 9

"Позиция 71" "Фен строительный электрический Интерскол ФЭ-2000 потребляемая мощность 2000 Вт, номинальное напряжение 220 В, частота 50 Гц, производительность (350-550)л/мин температура нагрева (60-600)C, размеры 265х75х18 мм ТУ 483331-016-13386627-08" Кол-во: 8

"Позиция 72" "Шлифмашина угловая GWS 11-125 (0601792000) Bosch" Кол-во: 22

"Позиция 73" "Штангенциркуль двусторонний с глубиномером ШЦ-I-125-0,05 с диапазоном измерения 0-125мм и значением отсчета по нониусу 0,05мм класса точности 1 ГОСТ 166-89" Кол-во: 22

"Позиция 74" "Штангенциркуль двухсторонний ШЦ-II-250-0,05 с диапазоном измерения 0-250мм и значением отсчета по нониусу 0,05мм класса точности 1 ГОСТ 166-89" Кол-во: 8

"Позиция 75" "Шуруповерт аккумуляторный GSR 1800-LI 18В BOSCH арт.6019A8305" Кол-во: 23

"Позиция 76" "Щетка дисковая жгутовая 180х22,2мм ПроМлайн, ПЛ051119180 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 65

"Позиция 77" "Ящик инструментальный 420мм пластик ПроМлайн ПЛ0212101420 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 26

"Позиция 78" "Ящик инструментальный металлический Кратон арт.21402002 4 сета 2 фиксатора размер 550х315х253 мм" Кол-во: 13

"Позиция 79" "Ящик инструментальный с 5 отделениями артикул 914/5, 13001985 Униор" Кол-во: 3

"Позиция 80" "Станок трубогибочный гидравлический с ручным приводом ТГ-2" Кол-во: 1

"Позиция 81" "Бензопила Интерскол ПЦБ-14/37Л цепная бензомоторная. Объем цилиндра: 37,2 Длина шины: 35 см (14" дюймов). ТУ 485111-001-13386627-08" Кол-во: 12

"Позиция 82" "Бензотриммер МКБ43/33 Интерскол, ширина скашивания 43см, мощность 1,3л.с, объем цилиндра 33см3, вес 5,8кг" Кол-во: 15

"Позиция 83" "Кусторез Интерскол КРБ-23/33, бензиновый триммер, одноцилиндровый с двухтактным двигателем, 4-лезвийный нож, полуавтоматическая головка с леской толщиной 2,5мм, ширина захвата: ножом 230мм, леской 430мм, мощность 0,99 кКвт ТР ТС 010/2011" Кол-во: 7

"Позиция 84" "Леска нейлоновая режущая Интерскол, артикул 21729150000251, диаметр 2,5мм, длина 15м, для моделей кусторезов КРБ-23/33, КРБ-23/33В, КРЭ-23/1000" Кол-во: 1345

"Позиция 85" "Газонокосилка ГКБ-44/150С Интерскол, мощность 2,0кВт(2,8л.с.), ширина скашивания 44см, травосборник 55л, двигатель GGP V35, регулировка высоты: 5 ступеней в диапазоне 30-67мм, тип регулировки: независимая, рычажная, привод: 1-ступенчатый" Кол-во: 4

"Позиция 86" "Шаблон универсальный УШС-3 ТУ 3936-050-00221190-99" Кол-во: 14

"Позиция 87" "Лестница-стремянка АМ 709 алюминиевая 9 ступеней,расстояние до площадки 187см,длина 267см,расстояние между опорами 56см,вес 7,5кг,нагрузка 150кг ТУ 9693-001-94436560-2006" Кол-во: 7

"Позиция 88" "Лестница алюминиевая трехсекционная универсальная. Высота 224/363/504 см Модель 5308" Кол-во: 13

"Позиция 89" "Лестница 3-х коленная, выдвижная, 3-х секционная, металическая, Lmax = 9,5м ГОСТ 8556-72" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Набор ключей накидных односторонних силовых 24-80мм с удлинительными трубками ПроМлайн, ПЛ011092518 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 8

"Позиция 91" "Набор ключей шестигранных в пластиковом держателе удлиненные со сферической головкой, размер 2-12мм ПроМлайн ПЛ016040412 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 14

"Позиция 92" "Набор механика в пластиковом кейсе N1000 74 предмета, 068101001 Norgau" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Набор напильников №1 длиной 200мм 5 предметов ПроМлайн ПЛ05111612001 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 16

"Позиция 94" "Набор напильников №1 длиной 200мм 5 предметов ПроМлайн ПЛ05111672001 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 16

"Позиция 95" "Набор напильников №2 длиной 200мм 5 предметов ПроМлайн ПЛ05111652002 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 16

"Позиция 96" "Набор напильников №3 длиной 150мм 5 предметов ПроМлайн ПЛ05111631503 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 16

"Позиция 97" "Набор отверток 260 PK 6 на подставке 1,5х40, 2,0х40, 2,5х50, 3,0х50, РН00х40, РН0х50 062472006 Norgau-Wiha" Кол-во: 12

"Позиция 98" "Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР аккумуляторная 2-хскоростная номинальное напряжение 14,4В,максимальный крутящий момент 12/8,5Нм,тип аккумуляторной батареи NiCd,емкость батареи 1,5Ач,диаметр сверления в металле-10мм,в древесине-18мм" Кол-во: 4

"Позиция 99" "Набор отверток слесарно-монтажных диэлектрических 8 предметов в картонной коробке. Состав: Шлиц 2,5х75, 4х100мм, 5,5х125, 6,5х150мм. Крест PH0х60мм, PH1х80мм, РН2х100. Тестер напряжения 3.0х70мм. Жало сталь Cr-v, магнитный наконечник, двухкомпонентна" Кол-во: 20

"Позиция 100" "Набор отверток НО-11 Арсенал, 11 предметов, шлицевые: 3,0х75, 4,0х75, 5,5х125, 6,5х150, 65х38, 8,0х175, крестовые: 0х75, 1х75, 2х100, 2х38, 3х150, в картонной упаковке, вес 1,16кг" Кол-во: 13

"Позиция 101" "Набор отверток слесарно-монтажных 6 предметов в картонной коробке. Состав: Шлиц 3х75, 4х100мм, 5,5х125, 6,5х150мм. Крест PH1х75мм, PH2х100мм. Жало сталь Cr-v, магнитный наконечник, двухкомпонентная рукоятка ПроМлайн ПЛ01406026 ТУ 3900-001-69637426-20" Кол-во: 40

"Позиция 102" "Набор отверток слесарно-монтажных с ударным наконечником 5 предметов в картонной коробке. Состав: Шлиц 5,5х100, 6,5х125мм, 8х150мм. Крест PH1х100мм, PH2х125мм. Жало сталь Cr-v, магнитный наконечник, двухкомпонентная рукоятка ПроМлайн ПЛ01406045 ТУ 3" Кол-во: 10

"Позиция 103" "Набор сверл СМЦ-40 с цилиндрическим хвостовиком. Типоразмеры: 1.0, 1.2, 1.5, 1.7, 2.0, 2.2, 2.5, 2.7, 3.0, 3.2, 3.5, 3.7, 4.0, 4.2, 4.5, 4.7, 5.0, 5.2, 5.5, 5.7, 6.0, 6.2, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, " Кол-во: 12

"Позиция 104" "Набор сверл универсальный СУ-18 камень, дерево, бетон. Сверла по металлу: 3, 4, 5, 6, 8, 10мм, сверла по бетону: 3, 4, 5, 6, 8, 10мм, сверла по дереву: 3, 4, 5, 6, 8, 10мм." Кол-во: 10

"Позиция 105" "Набор инструмента электрика до 1000 В 52 предмета ПроМлайн ПЛ0170852 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 5

"Позиция 106" "Ножницы кабельные ручные механические секторные НС-3М длина ручек 225мм максимальный диаметр для резки 70мм материал резки медный или алюминиевый провод ТУ 36-1656-77" Кол-во: 2

"Позиция 107" "Ножницы по металлу 250 Униор 13009333" Кол-во: 8

"Позиция 108" "Ножницы секторные нс-300 ИЭК" Кол-во: 3

"Позиция 109" "Ножовка по металлу 300мм. ПроМлайн ПЛ05111501300 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 45

"Позиция 110" "Пассатижи длиной 200мм из хромованадиевой стали 13007869 артикул 405/1BI Униор" Кол-во: 9

"Позиция 111" "Набор инструмента электрика до 1000 В 52 предмета ПроМлайн ПЛ0170852 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 8

"Позиция 112" "Набор механика в чемодане N1016 60 предметов, 068207201 Норгау ГОСТ 25790-83" Кол-во: 2

"Позиция 113" "Набор электрика в чемодане N1090 63 предмета, 068109001 Норгау ГОСТ 25790-83" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Набор электрика 65 предметов в текстильной (уселенной) сумке-чемодане.Состав набора: ключи рожковые 12-22мм., ключи комбинированные 6-19мм.,ключи шестигранные 1.5-10мм.,отвертки диэлектрические шлиц,крест, Pozidriv, нож монтерский диэл., пробник нап" Кол-во: 2

"Позиция 115" "Перфоратор Интерскол П-35/1100Э 1100Вт SDS-max. Электропневматический с компрессионно-вакуумным механизмом. Максимальный диаметр бурения 35 мм, мощность 1100 Вт ТУ 483331-003-13386627-08" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Перфоратор Интерскол П-30/900 ЭР мощность 900Вт 1050об/мин система крепления инструмента Sds-Plus энергия удара 3,3Дж 220В/50Гц количество режимов работы сверление, бурение, долбление, вес 3кг" Кол-во: 4

"Позиция 117" "Круг шлифовальный лепестковый торцевой КЛТ 125х22 Р40-60" Кол-во: 250

"Позиция 118" "Пила циркулярная Интерскол ДП-210/1900М, мощность 1900Вт, 5000об/мин, наружный диаметр 210мм, глубина пропила 75мм, вес 6,2 кг" Кол-во: 2

"Позиция 119" "Плоскогубцы комбинированные 160мм. сталь Cr-v, двухкомпонентные рукоятки. ПроМлайн ПЛ01301160 ТУ 3900-001-69637426-2015" Кол-во: 41