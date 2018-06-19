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Номер извещения
31806539323
Уникальный номер закупки
18/2.1/0036099/НУГХимКомпл
Наименование закупки
Проведение работ по техническому освидетельствованию здания водогрейной котельной поз. 10.1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 13:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Контактный телефон
+7 34949 7-13-22
Факс
+7 34949 7-04-99
Адрес электронной почты
M.Zharova@nghk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жарова Марина Викторовна
Место рассмотрения предложений
629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
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Проведение работ по техническому освидетельствованию здания водогрейной котельной поз. 10.1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 09:00 GMT +319.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806539323Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по техническому освидетельствованию здания водогрейной котельной поз. 10.1629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 09:0019.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806539323Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по техническому освидетельствованию здания водогрейной котельной поз. 10.1629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Подведение итогов не позднее
12.07.2018 14:0012.07.2018 14:0012.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806539323Подведение итогов не позднее Проведение работ по техническому освидетельствованию здания водогрейной котельной поз. 10.1629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.07.201812.07.2018 14:0012.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806539323Подведение итогов не позднее Проведение работ по техническому освидетельствованию здания водогрейной котельной поз. 10.1629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по техническому освидетельствованию здания водогрейной котельной поз. 10.1
Начальная цена
589 605,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром НГХК"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
71.20.19.190
71.20.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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