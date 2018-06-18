Поставка резины и резино-технических изделий для Астраханской, Оренбургской и Центральной ВЧ

Поставка резины и резино-технических изделий для Астраханской, Оренбургской и Центральной ВЧ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Резинотехническое изделие техпластина Тех. пластина МБС-С-40мм, Резиновая пластина, маслобензостойкая Толщина листа 4,0 мм" Кол-во: 9

"Позиция 2" "Резина В-14 В-14, III-1В-20, ТВ50-70" Кол-во: 50

"Позиция 3" "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø16хØ20мм 016-020-25-2-2" Кол-во: 12

"Позиция 4" "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø19хØ22мм 019-022-19-2-2" Кол-во: 4

"Позиция 5" "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø20хØ25мм 020-025-30-2-2" Кол-во: 6

"Позиция 6" "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø25хØ31мм 025-031-25-2-2" Кол-во: 10

"Позиция 7" "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø26хØ32мм 026-032-36-2-2" Кол-во: 20

"Позиция 8" "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø28хØ32мм 028-032-25-2-2" Кол-во: 3

"Позиция 9" "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø28хØ34мм 028-034-36-2-2" Кол-во: 20

"Позиция 10" "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø32хØ36мм 032-036-25-2-2" Кол-во: 10

"Позиция 11" "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø34хØ38мм 034-038-25-2-2" Кол-во: 10

"Позиция 12" "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø36хØ40мм 036-040-25-2-2" Кол-во: 3

"Позиция 13" "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø36хØ42мм 036-042-36-2-2" Кол-во: 10

"Позиция 14" "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø38хØ42мм 038-042-30-2-2" Кол-во: 10

"Позиция 15" "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø44хØ50мм 044-050-36-2-2" Кол-во: 3

"Позиция 16" "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø45хØ50мм 045-050-30-2-2" Кол-во: 3

"Позиция 17" "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø48хØ54мм 048-054-36-2-2" Кол-во: 3

"Позиция 18" "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø92хØ100мм 092-100-46-2-2" Кол-во: 18

"Позиция 19" "Манжета гидравлическая 1-385х360 Резина группы III. Условная прочность при растяжении МПа (кгс/см2), не менее 12,3 (125). 2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 250. 3. Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сж" Кол-во: 10

"Позиция 20" "Манжета гидравлическая 1-300х280-2 Резина группы III. Условная прочность при растяжении МПа (кгс/см2), не менее 12,3 (125). 2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 250. 3. Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после " Кол-во: 10

"Позиция 21" "Уплотнитель (герметизатор)ОВЧ Ø 60 ОВЧ 97-01.32.801 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед." Кол-во: 20

"Позиция 22" "Уплотнитель (герметизатор)ОВЧ Ø 55 ОВЧ 97-01.32.806 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед." Кол-во: 20

"Позиция 23" "Уплотнитель (герметизатор)ОВЧ Ø 50 ОВЧ 97-01.32.807 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед." Кол-во: 20

"Позиция 24" "Уплотнитель (герметизатор)ОВЧ Ø 62 ОВЧ 97-01.32.809 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед." Кол-во: 20

"Позиция 25" "Уплотнитель (герметизатор)ОВЧ Ø 64 ОВЧ 97-01.32.809 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед." Кол-во: 20

"Позиция 26" "Уплотнитель (герметизатор)ОВЧ Ø 45 ОВЧ 97-01.32.808 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед." Кол-во: 20

"Позиция 27" "Уплотнитель (герметизатор)ОВЧ Ø 67 ОВЧ 97-01.32.809 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед." Кол-во: 20

"Позиция 28" "Уплотнитель (герметизатор)ОВЧ Ø 50/55 ОВЧ 97-01.33.801 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед." Кол-во: 20

"Позиция 29" "Уплотнитель (герметизатор) ОВЧ Ø 60 ОВЧ 97-01.33.801 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед. Условная прочность при растяжении, Мпа - не менее 7,8. Относительное удлинение при разрыве,% - не менее 150. Температурный предел хру" Кол-во: 18

"Позиция 30" "Уплотнитель (герметизатор) ОВЧ Ø 45 ОВЧ 97-01.33.801 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед. Условная прочность при растяжении, Мпа - не менее 7,8. Относительное удлинение при разрыве,% - не менее 150. Температурный предел хру" Кол-во: 18

"Позиция 31" "Уплотнитель (герметизатор) ОВЧ Ø 48 ОВЧ 97-01.33.801 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед. Условная прочность при растяжении, Мпа - не менее 7,8. Относительное удлинение при разрыве,% - не менее 150. Температурный предел хру" Кол-во: 18

"Позиция 32" "Уплотнитель (герметизатор) ОВЧ Ø 38х45 ОВЧ 97-01.33.801 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед. Условная прочность при растяжении, Мпа - не менее 7,8. Относительное удлинение при разрыве,% - не менее 150. Температурный предел " Кол-во: 18

"Позиция 33" "Уплотнитель (герметизатор) ОВЧ Ø 50х55 ОВЧ 97-01.33.801 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед. Условная прочность при растяжении, Мпа - не менее 7,8. Относительное удлинение при разрыве,% - не менее 150. Температурный предел " Кол-во: 18

"Позиция 34" "Манжета Резина группы III. 1. Условная прочность при растяжении МПа (кгс/см2), не менее 12,3 (125). 2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 250. 3. Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, не менее, при те" Кол-во: 4

"Позиция 35" "Манжета штока 19т-02-001 9Т.02.001; АФНИ.754171.001; 5Т.55; НПЦ02.017. ГОСТ 6678- 72." Кол-во: 15

"Позиция 36" "Кольцо уплотнительное Дн=95мм. Двн=85мм ТУ2512-046-00152081-2003" Кол-во: 10