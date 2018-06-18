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Номер извещения
31806539068
Уникальный номер закупки
18/4.3/0040048/Гбезопасн
Наименование закупки
Поставка резины и резино-технических изделий для Астраханской, Оренбургской и Центральной ВЧ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 12:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 499 719-37-55
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
n.tikhomirova@gazobezopasnost.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихомирова Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка резины и резино-технических изделий для Астраханской, Оренбургской и Центральной ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 12:00 GMT +318.06.2018 12:0018.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806539068Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резины и резино-технических изделий для Астраханской, Оренбургской и Центральной ВЧРоссийская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 14:0018.06.2018 14:0018.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806539068Дата и время вскрытия заявок Поставка резины и резино-технических изделий для Астраханской, Оренбургской и Центральной ВЧРоссийская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
Подведение итогов не позднее
06.07.2018 15:0006.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806539068Подведение итогов не позднее Поставка резины и резино-технических изделий для Астраханской, Оренбургской и Центральной ВЧРоссийская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.07.201806.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806539068Подведение итогов не позднее Поставка резины и резино-технических изделий для Астраханской, Оренбургской и Центральной ВЧРоссийская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка резины и резино-технических изделий для Астраханской, Оренбургской и Центральной ВЧ
Начальная цена
462 726,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
22.19.73.114
22.19.73.111
22.19.73.112
22.19.10.000
22.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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