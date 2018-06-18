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    Главная / Торги / Поставка резины и резино-технических изделий для Астраханской, Оренбургской и Центральной ВЧ

    Поставка резины и резино-технических изделий для Астраханской, Оренбургской и Центральной ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 12:0018.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806539068Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резины и резино-технических изделий для Астраханской, Оренбургской и Центральной ВЧРоссийская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806539068

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0040048/Гбезопасн

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка резины и резино-технических изделий для Астраханской, Оренбургской и Центральной ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 12:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 3 Методика 18_4.3_0040048_Гбезопасн.docx

    Приложение 1 Проект договора.rtf

    Документация.docx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Изменения в извещении

    Приложение 2. Техническое задание (новое).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 499 719-37-55

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    n.tikhomirova@gazobezopasnost.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихомирова Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Изделия из резины прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка резины и резино-технических изделий для Астраханской, Оренбургской и Центральной ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2018 12:00 GMT +318.06.2018 12:0018.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806539068Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резины и резино-технических изделий для Астраханской, Оренбургской и Центральной ВЧРоссийская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5

    Дата и время вскрытия заявок

    18.06.2018 14:0018.06.2018 14:0018.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806539068Дата и время вскрытия заявок Поставка резины и резино-технических изделий для Астраханской, Оренбургской и Центральной ВЧРоссийская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5

    Подведение итогов не позднее

    06.07.2018 15:0006.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806539068Подведение итогов не позднее Поставка резины и резино-технических изделий для Астраханской, Оренбургской и Центральной ВЧРоссийская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.07.201806.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806539068Подведение итогов не позднее Поставка резины и резино-технических изделий для Астраханской, Оренбургской и Центральной ВЧРоссийская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резины и резино-технических изделий для Астраханской, Оренбургской и Центральной ВЧ

    Начальная цена

    462 726,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Классификатор ОКПД2

    22.19.73.114

    Уплотнители резиновые

    22.19.73.111

    Кольца резиновые уплотнительные

    22.19.73.112

    Манжеты и воротники резиновые

    22.19.10.000

    Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент)

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резинотехническое изделие техпластина Тех. пластина МБС-С-40мм, Резиновая пластина, маслобензостойкая Толщина листа 4,0 мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "Резина В-14 В-14, III-1В-20, ТВ50-70"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø16хØ20мм 016-020-25-2-2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø19хØ22мм 019-022-19-2-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø20хØ25мм 020-025-30-2-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø25хØ31мм 025-031-25-2-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø26хØ32мм 026-032-36-2-2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø28хØ32мм 028-032-25-2-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø28хØ34мм 028-034-36-2-2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø32хØ36мм 032-036-25-2-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø34хØ38мм 034-038-25-2-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø36хØ40мм 036-040-25-2-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø36хØ42мм 036-042-36-2-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø38хØ42мм 038-042-30-2-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø44хØ50мм 044-050-36-2-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø45хØ50мм 045-050-30-2-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø48хØ54мм 048-054-36-2-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения Ø92хØ100мм 092-100-46-2-2"

    Кол-во: 18

    "Позиция 19"

    "Манжета гидравлическая 1-385х360 Резина группы III. Условная прочность при растяжении МПа (кгс/см2), не менее 12,3 (125). 2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 250. 3. Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сж"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Манжета гидравлическая 1-300х280-2 Резина группы III. Условная прочность при растяжении МПа (кгс/см2), не менее 12,3 (125). 2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 250. 3. Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после "

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Уплотнитель (герметизатор)ОВЧ Ø 60 ОВЧ 97-01.32.801 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед."

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Уплотнитель (герметизатор)ОВЧ Ø 55 ОВЧ 97-01.32.806 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед."

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Уплотнитель (герметизатор)ОВЧ Ø 50 ОВЧ 97-01.32.807 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед."

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Уплотнитель (герметизатор)ОВЧ Ø 62 ОВЧ 97-01.32.809 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед."

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Уплотнитель (герметизатор)ОВЧ Ø 64 ОВЧ 97-01.32.809 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед."

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Уплотнитель (герметизатор)ОВЧ Ø 45 ОВЧ 97-01.32.808 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед."

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Уплотнитель (герметизатор)ОВЧ Ø 67 ОВЧ 97-01.32.809 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед."

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Уплотнитель (герметизатор)ОВЧ Ø 50/55 ОВЧ 97-01.33.801 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед."

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Уплотнитель (герметизатор) ОВЧ Ø 60 ОВЧ 97-01.33.801 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед. Условная прочность при растяжении, Мпа - не менее 7,8. Относительное удлинение при разрыве,% - не менее 150. Температурный предел хру"

    Кол-во: 18

    "Позиция 30"

    "Уплотнитель (герметизатор) ОВЧ Ø 45 ОВЧ 97-01.33.801 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед. Условная прочность при растяжении, Мпа - не менее 7,8. Относительное удлинение при разрыве,% - не менее 150. Температурный предел хру"

    Кол-во: 18

    "Позиция 31"

    "Уплотнитель (герметизатор) ОВЧ Ø 48 ОВЧ 97-01.33.801 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед. Условная прочность при растяжении, Мпа - не менее 7,8. Относительное удлинение при разрыве,% - не менее 150. Температурный предел хру"

    Кол-во: 18

    "Позиция 32"

    "Уплотнитель (герметизатор) ОВЧ Ø 38х45 ОВЧ 97-01.33.801 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед. Условная прочность при растяжении, Мпа - не менее 7,8. Относительное удлинение при разрыве,% - не менее 150. Температурный предел "

    Кол-во: 18

    "Позиция 33"

    "Уплотнитель (герметизатор) ОВЧ Ø 50х55 ОВЧ 97-01.33.801 Смесь резиновая 7-В-14 гр.III-1В-20 Твёрдость по Шору 65÷75 ед. Условная прочность при растяжении, Мпа - не менее 7,8. Относительное удлинение при разрыве,% - не менее 150. Температурный предел "

    Кол-во: 18

    "Позиция 34"

    "Манжета Резина группы III. 1. Условная прочность при растяжении МПа (кгс/см2), не менее 12,3 (125). 2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 250. 3. Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, не менее, при те"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Манжета штока 19т-02-001 9Т.02.001; АФНИ.754171.001; 5Т.55; НПЦ02.017. ГОСТ 6678- 72."

    Кол-во: 15

    "Позиция 36"

    "Кольцо уплотнительное Дн=95мм. Двн=85мм ТУ2512-046-00152081-2003"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Уплотнитель для ПСТ Дн=75мм; Двн=35мм, h=45мм ТУ2512-046-00152081-2003"

    Кол-во: 10

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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