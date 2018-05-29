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    Главная / Торги / Поставка режущего, абразивного, алмазного, слесарного инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Поставка режущего, абразивного, алмазного, слесарного инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 09:3015.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805055Дата и время окончания срока приема заявок Поставка режущего, абразивного, алмазного, слесарного инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП805055

    Уникальный номер закупки

    18/2.2/0018008/Газмаш

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка режущего, абразивного, алмазного, слесарного инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Документация инструмент.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Юридический адрес

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    Почтовый адрес

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Контактный телефон

    +7 34241 7-28-30

    Факс

    +7 812 458-77-32

    Адрес электронной почты

    zakupki@darina.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильев Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»

    Закупки и тендеры Пермский Край

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка режущего, абразивного, алмазного, слесарного инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.06.2018 09:30 GMT +315.06.2018 09:3015.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805055Дата и время окончания срока приема заявок Поставка режущего, абразивного, алмазного, слесарного инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»

    Дата и время вскрытия заявок

    15.06.2018 10:0015.06.2018 10:0015.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805055Дата и время вскрытия заявок Поставка режущего, абразивного, алмазного, слесарного инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 16:0029.06.2018 16:0029.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805055Подведение итогов не позднее Поставка режущего, абразивного, алмазного, слесарного инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 16:0029.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805055Подведение итогов не позднее Поставка режущего, абразивного, алмазного, слесарного инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка режущего, абразивного, алмазного, слесарного инструмента для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Начальная цена

    6 219 490,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Адрес местонахождения

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Напильник 250 плоский № 1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 2"

    "Напильник 250 полукруглый №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 3"

    "Напильник 250 трехгранный N 1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 4"

    "Напильник 300 круглый №3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Напильник 300 плоский №2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 6"

    "Напильник 300 плоский №3"

    Кол-во: 60

    "Позиция 7"

    "Напильник 300 полукруглый №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Напильник 300 полукруглый №2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Напильник 300 полукруглый №3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Напильник 300 трехгранный №2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Напильник 400 плоский №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Напильник 400 плоский №2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Напильник 400 круглый №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Напильник 400 квадратный №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Напильник 400 круглый №2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Напильник 400 круглый №3"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Напильник 400 полукруглый №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Напильник 400 полукруглый №2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "Напильник 400 полукруглый №3"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Напильник 400 трехгранный №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Плашкодержатель «ЗУБР» М3-М4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Плашкодержатель «ЗУБР» М4,5-М6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Плашкодержатель «ЗУБР» М7-М9"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Плашкодержатель «ЗУБР» М10-М11"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Плашкодержатель «ЗУБР» М12-М14"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Плашкодержатель «ЗУБР» М16-М20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Плашкодержатель «ЗУБР» М22-М26"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Плашкодержатель «ЗУБР» М27-М36"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Плашка М18 шаг 1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Плашка М20 шаг 1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Молоток 1,0 кг квадр.б."

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Кувалда 4 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Кувалда 5 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Киянка 50 мм/340гр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Киянка 60 мм/450гр."

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Киянка 90 мм 900 гр."

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Ножницы по металлу 320 «ЗУБР»"

    Кол-во: 24

    "Позиция 38"

    "Ножницы по металлу 250 «ЗУБР»"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Ножовка по мет. 300 мм дер/р «ЗУБР»"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Отвертка шлиц. "ЗУБР" 4* 100 прорез.2-хцв.р."

    Кол-во: 40

    "Позиция 41"

    "Отвертка шлиц. "ЗУБР" 5* 150 прорез.2-хцв.р."

    Кол-во: 40

    "Позиция 42"

    "Отвертка шлиц. "ЗУБР" 6* 150 прорез.2-хцв.р."

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Отвертка крест. "ЗУБР" PH 1* 100 прорез.2-хцв.р."

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Отвертка крест. "ЗУБР" PH 2* 100 прорез.2-хцв.р."

    Кол-во: 50

    "Позиция 45"

    "Набор надфилей 5шт"

    Кол-во: 12

    "Позиция 46"

    "Набор надфилей 6шт"

    Кол-во: 12

    "Позиция 47"

    "Надфиль квадратный 80 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 48"

    "Надфиль плоский 80 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 49"

    "Надфиль полукруглый 80 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 50"

    "Надфиль ромбический 80 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 51"

    "Надфиль трехгранный 80"

    Кол-во: 80

    "Позиция 52"

    "Напильник 150 квадратный №2"

    Кол-во: 70

    "Позиция 53"

    "Напильник 150 круглый №2"

    Кол-во: 70

    "Позиция 54"

    "Напильник 150 плоский №2"

    Кол-во: 80

    "Позиция 55"

    "Напильник 150 плоский №3"

    Кол-во: 80

    "Позиция 56"

    "Напильник 150 трехгранный №2"

    Кол-во: 70

    "Позиция 57"

    "Напильник 200 плоский №2"

    Кол-во: 80

    "Позиция 58"

    "Напильник 200 полукруглый № 1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 59"

    "Напильник 200 трехгранный №2"

    Кол-во: 70

    "Позиция 60"

    "Напильник 250 круглый №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 61"

    "Тиски стан. 160мм А-200 пов/Глазов/"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Патрон сверл. самозаж. ПСС 1-13мм/В16"

    Кол-во: 12

    "Позиция 63"

    "Патрон сверл. самозаж. ПСС 1-16мм/В18"

    Кол-во: 12

    "Позиция 64"

    "Центр вращающийся А 1-5 У"

    Кол-во: 12

    "Позиция 65"

    "Корщетка-колесо д/дрели Д 100 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 66"

    "Пинцет 200"

    Кол-во: 25

    "Позиция 67"

    "Пинцет 250 нерж.сталь, антимагн."

    Кол-во: 25

    "Позиция 68"

    "KRAFTOOL Полотно бимет. KRAFT-FLEX 18ТР1 300мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 69"

    "KRAFTOOL Полотно бимет. KRAFT-FLEX 24ТР1 300мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 70"

    "Полотно ножовочное ручное 300 Х6ВФ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 71"

    "Пластина нап. д/центров Т5К10 (40*22мм)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 72"

    "Вставка заготовка (10*16*1,8) ВК20КС /форма 1/"

    Кол-во: 50

    "Позиция 73"

    "Метчикодержатель stayer т-образный, №4, м6-м12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Метчик м/р М 4,0 (0,7) *160 гаечный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 75"

    "Метчик м/р М 5,0 (0,8)*200 гаечный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 76"

    "Метчик м/р М 6,0 (1,0)*200 гаечный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 77"

    "Метчик м/р М 8,0 (1,25) гаечный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 78"

    "Метчик м/р М 24,0 (3,0) компл."

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Метчик м/р М 36,0 (4,0) компл."

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Метчик трубный G 1/ 4""

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "Метчик трубный G 3/ 8""

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Метчик трубный G 1/2" Р6М5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Метчик трубный G 3/4" Р6М5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Фреза отрезная 80*1,2 z 48"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Фреза отрезная 80*1,2*22 z64 тип 2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Втулка переходная 2/1 КМ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 87"

    "Втулка переходная 3/1 КМ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 88"

    "Плашка М48 шаг 1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Зубило 160"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Зубило (крейцмейсель)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 91"

    "Бородок"

    Кол-во: 30

    "Позиция 92"

    "Зажим ручной универсальный «ЗУБР»"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Зажим ручной универсальный «ЗУБР»"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Кернер диам. 2,4*100 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 95"

    "Клещи переставные 300мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Ручка д/кувалды 550мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 97"

    "Ручка д/кувалды 800мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 98"

    "Ключ трубный рычаж. КТР № 1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 99"

    "Ключ трубный рычаж. КТР № 2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Ключ трубный рычаж. КТР № 3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 101"

    "Набор ключей HEX/шестигр/ 2-12мм/9шт. удл /пласт.держ./"

    Кол-во: 10

    "Позиция 102"

    "Набор /ключей HEX/шестигр/ 2-12мм/9шт. с шаром удл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 103"

    "Набор ключей TORX/звезд/ Т10-Т50 9шт удл. /пласт.держ./"

    Кол-во: 6

    "Позиция 104"

    "Набор комб. ключей КГК 8-30 (12шт) в сумке (FORCE)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 105"

    "Набор инструмента (FORCE F-4653-7)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Шарошка алмаз. Ф 2,8 утолщ.хв. 80/63АС4"

    Кол-во: 25

    "Позиция 107"

    "Шарошка алмаз. Ф 3,3 утолщ.хв. 100/80АС4"

    Кол-во: 25

    "Позиция 108"

    "Линейка металлическая 0-150 /Р/"

    Кол-во: 5

    "Позиция 109"

    "Линейка металлическая 0-300 /Р/"

    Кол-во: 5

    "Позиция 110"

    "Линейка металлическая 0-500 /Р/"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Круг зачистной арм.125*6*22"

    Кол-во: 60

    "Позиция 112"

    "Круг зачистной арм.230*6*22"

    Кол-во: 15

    "Позиция 113"

    "Круг отрезной арм.125*1,2*22"

    Кол-во: 300

    "Позиция 114"

    "Круг отрезной арм.125*1,6*22"

    Кол-во: 300

    "Позиция 115"

    "Круг отрезной арм.125*2,5*22"

    Кол-во: 250

    "Позиция 116"

    "Круг отрезной арм.230*1,6*22 Луга-Абразив"

    Кол-во: 70

    "Позиция 117"

    "Круг отрезной арм.230*2,5*22"

    Кол-во: 50

    "Позиция 118"

    "Шлифшкурка тк. № М40 (Р400) водост."

    Кол-во: 12

    "Позиция 119"

    "Шлифшкурка тк. № М63 (Р240) водост."

    Кол-во: 12

    "Позиция 120"

    "Шлифшкурка тк. № 6 (Р180) водост."

    Кол-во: 24

    "Позиция 121"

    "Шлифшкурка тк. № 8 (Р150) водост."

    Кол-во: 24

    "Позиция 122"

    "Шлифшкурка тк. № 10 (Р120) водост."

    Кол-во: 24

    "Позиция 123"

    "Шлифшкурка тк. № 16 (Р80) водост."

    Кол-во: 24

    "Позиция 124"

    "Шлифшкурка тк. № 20 (Р60) водост."

    Кол-во: 24

    "Позиция 125"

    "Шлифшкурка тк. № 25 (Р60) водост."

    Кол-во: 24

    "Позиция 126"

    "Шлифшкурка тк. № 32 (Р50/46) водост."

    Кол-во: 12

    "Позиция 127"

    "Шлифшкурка тк. № 40 (Р40) водост."

    Кол-во: 12

    "Позиция 128"

    "Шлифшкурка тк. № 50 (Р36) водост."

    Кол-во: 12

    "Позиция 129"

    "Круг лепест.ПП 60*30*6 P60 д/дрели"

    Кол-во: 30

    "Позиция 130"

    "Круг лепест.ПП 60*30*6 P80 д/дрели"

    Кол-во: 30

    "Позиция 131"

    "Круг торц.лепест.125*22 Р 40 (40Н)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 132"

    "Круг торц.лепест.125*22 Р 60 (№25)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 133"

    "Круг алм. 1А1 100 х 6 х 3 х 20 АС4 125/100 100% В2-01"

    Кол-во: 15

    "Позиция 134"

    "Круг алм. 1А1 100 х 10 х 5 х 20 АС4 100/80 100% В2-01"

    Кол-во: 15

    "Позиция 135"

    "Круг алм. 1А1 150 х 6 х 3 х 32 АС4 125/100 100% В2-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 136"

    "Круг алм. Тарелка 12А2-20 100х6х2х12х20 АС4 125/100 100% В2-01"

    Кол-во: 15

    "Позиция 137"

    "Круг алм. Тарелка 12А2-20 125х10х2х16х32 АС4 125/100 100% В2-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 138"

    "Круг алм. Тарелка 12А2-20 150х10х2х18х32 АС4 125/100 100% В2-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 139"

    "Круг алм. ПП 1А1 125*10*3*32 АС4 100/80 В2-01 51c"

    Кол-во: 15

    "Позиция 140"

    "Круг алм. ПП 1А1 150* 6*5*32 АС6 125/100 60ct"

    Кол-во: 10

    "Позиция 141"

    "Уровень брусковый 200 (0,02)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Уровень РЕЛЬС 600 ПРОФИ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 143"

    "Уровень РЕЛЬС 1000 ПРОФИ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 144"

    "Радиусомер № 1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Радиусомер № 2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Радиусомер № 3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Резьбомер ИНД.550"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Резьбомер ИНМ.600"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Щуп № 1 (0,02-0,1) 100мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 150"

    "Щуп № 2 (0,02-0,5) 100 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 151"

    "Щуп № 3 (0,5-1,0) 100мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 152"

    "Щуп № 4 (0,1-1,0) 100мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 153"

    "Индикатор ИЧ - 10 кл.0 без ушка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 154"

    "Индикатор ИЧ - 10 кл.0 с ушком"

    Кол-во: 4

    "Позиция 155"

    "Индикатор ИРБ-0.8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 156"

    "Кронциркуль для внутр. изм. 150мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Кронциркуль для наруж. изм. 200мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Стойка гибкая МС 29"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Штатив маг. д/ИЧ с ушком, d12х176, консоль d10х210"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Плоскогубцы 160 д/р «ЗУБР»"

    Кол-во: 40

    "Позиция 161"

    "Плоскогубцы 200 из/р до 1000В «ЗУБР»"

    Кол-во: 40

    "Позиция 162"

    "Шлиф машинка пневматическая (25тыс. об/мин) цанги ф3 и ф6мм «professional» AIP-TOOLS"

    Кол-во: 6

    "Позиция 163"

    "Круглогубцы 160 д/р «СИБРТЕХ»"

    Кол-во: 12

    "Позиция 164"

    "Кусачки бок. 160 д/р «СИБРТЕХ»"

    Кол-во: 20

    "Позиция 165"

    "Кусачки бок. 200 д/р «СИБРТЕХ»"

    Кол-во: 20

    "Позиция 166"

    "Кусачки бок. 200 из.р. до 1000 В «СИБРТЕХ»"

    Кол-во: 20

    "Позиция 167"

    "Кусачки торц. 200 д/р «СИБРТЕХ»"

    Кол-во: 20

    "Позиция 168"

    "Молоток 0,2 кг квадр. б."

    Кол-во: 25

    "Позиция 169"

    "Молоток 0,4 кг квадр. б."

    Кол-во: 25

    "Позиция 170"

    "Молоток 0,5 кг квадр. б."

    Кол-во: 25

    "Позиция 171"

    "Линейка металлическая 0-1000 /Р/"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Угломер 0-360` тип 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Угольник поверочный УП 60*40 кл.1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 174"

    "Угольник поверочный УП 100*60 кл.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 175"

    "Угольник поверочный УП 160*100 кл.1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 176"

    "Угольник поверочный УП 250*160 кл.1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 177"

    "Угольник поверочный УП 400*250 кл.1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 178"

    "Угольник поверочный УШ 160*100 кл.1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 179"

    "Угольник поверочный УШ 250*160 кл.1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 180"

    "Угольник слесарный 200/300 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Угольник слесарный 400/600 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 182"

    "Микрометр МК 25 кл.1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 183"

    "Микрометр МК 50 кл.1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 184"

    "Микрометр МК 75 кл.1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 185"

    "Микрометр МК 100 кл. 1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "Микрометр МК 125 кл. 1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 187"

    "Штангенглубиномер ШГ-160 (0,05)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 188"

    "Штангенглубиномер ШГ-250 (0,05)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 189"

    "Штангенрейсмас ШР 40-400 (0,05)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 190"

    "Штангенрейсмас ШР 60 - 630 (0,1)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 191"

    "Штангенциркуль ШЦI - 125 (0,05)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 192"

    "Штангенциркуль ШЦI - 125 (0,1)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 193"

    "Штангенциркуль ШЦI - 150(0,05)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 194"

    "Штангенциркуль ШЦII - 250 (0,05)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 195"

    "Штангенциркуль ШЦIII - 500 (0,05)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 196"

    "Штангенциркуль ШЦЦ-I - 150 (0,01) электр."

    Кол-во: 3

    "Позиция 197"

    "Нутромер НИ 10-18"

    Кол-во: 3

    "Позиция 198"

    "Нутромер НИ 18-50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 199"

    "Нутромер НИ 100-160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Нутромер НМ 50-600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Фреза дисковая ф80 S-1,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 202"

    "Фреза дисковая ф80 S-2,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 203"

    "Фреза дисковая ф80 S-3,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 204"

    "Фреза дисковая ф80 S-4,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 205"

    "Фреза дисковая ф80 S-6,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 206"

    "Фреза дисковая ф80 S-8,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 207"

    "Фреза дисковая ф80 S-10,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 208"

    "Сверло ф0,24….0,30мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 209"

    "Сверло ф0,30….0,38мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 210"

    "Сверло ф0,38….0,48мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 211"

    "Сверло ф0,48….0,53мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 212"

    "Сверло ф0,53….0,60мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 213"

    "Сверло ф0,60….0,67мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 214"

    "Сверло ф0,67….0,75мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 215"

    "Сверло ф0,75….0,85мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 216"

    "Сверло ф0,85….0,95мм"

    Кол-во: 35

    "Позиция 217"

    "Сверло ф0,95….1,06мм"

    Кол-во: 35

    "Позиция 218"

    "Сверло ф1,06….0,18мм"

    Кол-во: 35

    "Позиция 219"

    "Сверло ф1,6"

    Кол-во: 35

    "Позиция 220"

    "Сверло ф2,1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 221"

    "Сверло ф2,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 222"

    "Сверло ф3,3"

    Кол-во: 100

    "Позиция 223"

    "Сверло ф3,8"

    Кол-во: 140

    "Позиция 224"

    "Сверло ф4,2"

    Кол-во: 140

    "Позиция 225"

    "Сверло ф4,7"

    Кол-во: 140

    "Позиция 226"

    "Сверло ф4,8"

    Кол-во: 140

    "Позиция 227"

    "Сверло ф5,0"

    Кол-во: 140

    "Позиция 228"

    "Сверло ф5,5"

    Кол-во: 140

    "Позиция 229"

    "Сверло ф6,7"

    Кол-во: 140

    "Позиция 230"

    "Сверло ф7,5"

    Кол-во: 140

    "Позиция 231"

    "Плашка М20"

    Кол-во: 40

    "Позиция 232"

    "Плашка М8"

    Кол-во: 40

    "Позиция 233"

    "Плашка М16"

    Кол-во: 24

    "Позиция 234"

    "Электрод УОНИИ 13/55 (ф4мм)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 235"

    "Электрод УОНИИ 13/55 (ф3мм)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 236"

    "Электрод ОК46.00 (ф3мм)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 237"

    "Электрод ОК46.00 (ф4мм)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 238"

    "Проволока сварочная омеднённая ф1,2мм (катушка 15кг)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 239"

    "Проволока сварочная омеднённая ф0,8мм (катушка 15кг)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 240"

    "Проволока сварочная омеднённая ф0,8мм (катушка 5кг)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 241"

    "Наконечник для сварочной проволоки М8 (проволока ф1,2мм)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 242"

    "Наконечник для сварочной проволоки М6 (проволока ф0,8мм)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 243"

    "Пила ленточная М42 27*0,9*3300 3/4"

    Кол-во: 80

    "Позиция 244"

    "Ручка к напильнику дер. 200мм (100мм)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 245"

    "Ручка к напильнику дер. 250-300мм (110мм)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 246"

    "Центр вращающийся А 1-3 Н"

    Кол-во: 10

    "Позиция 247"

    "Центр вращающийся А 1-5 У"

    Кол-во: 10

    "Позиция 248"

    "Ручка д/молотка бол."

    Кол-во: 50

    "Позиция 249"

    "Рулетка 5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 250"

    "Рулетка 3"

    Кол-во: 30

    "Позиция 251"

    "Рулетка 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 252"

    "Пластина ВК20КС (ф13 длина 20) 1010-0857"

    Кол-во: 100

    "Позиция 253"

    "Развертка ручная ф4,0 Н7"

    Кол-во: 40

    "Позиция 254"

    "Развертка ручная ф5,0 Н7"

    Кол-во: 40

    "Позиция 255"

    "Развертка ручная ф8,0 Н7"

    Кол-во: 50

    "Позиция 256"

    "Развертка машинная ф10 Н7"

    Кол-во: 40

    "Позиция 257"

    "Развертка машинная ф12 Н7"

    Кол-во: 40

    "Позиция 258"

    "Развертка машинная ф14 Н7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 259"

    "Развертка машинная ф16 Н7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 260"

    "Развертка машинная ф20 Н7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 261"

    "Резец проходной отогнутый Т5К10 (25*16)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 262"

    "Резец резьбовой наружный Т15К6 (25*16)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 263"

    "Резец резьбовой наружный ВК8 (25*16)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 264"

    "Резец резьбовой наружный Т5К10 (25*16)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 265"

    "Резец проходной отогнутый ВК8 (32*20)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 266"

    "Резец проходной отогнутый ВК8 (16*16)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 267"

    "Резец подрезной ВК8 (16*16)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 268"

    "Резец подрезной Т15К6 (16*16)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 269"

    "Резец подрезной Т5К10 (16*16)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 270"

    "Резец резьбовой для внутренней резьбы Т5К10 (25*25)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 271"

    "Резец резьбовой для внутренней резьбы Т15К6 (25*25)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 272"

    "Резец резьбовой для внутренней резьбы ВК8 (25*25)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 273"

    "Резец резьбовой для внутренней резьбы Т5К10 (20*20)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 274"

    "Резец резьбовой для внутренней резьбы Т15К6 (20*20)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 275"

    "Резец резьбовой для внутренней резьбы ВК8 (20*20)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 276"

    "Резец отрезной (25*16) Т15К6"

    Кол-во: 80

    "Позиция 277"

    "Резец отрезной (25*16) Т5К10"

    Кол-во: 80

    "Позиция 278"

    "Резец отрезной (25*16) ВК8"

    Кол-во: 80

    "Позиция 279"

    "Резец проходной упорный (25*16) Т15К6"

    Кол-во: 80

    "Позиция 280"

    "Резец проходной упорный (25*16) Т5К10"

    Кол-во: 80

    "Позиция 281"

    "Резец проходной упорный (25*16) ВК8"

    Кол-во: 80

    "Позиция 282"

    "Резец проходной отогнутый (25*16) Т15К6"

    Кол-во: 80

    "Позиция 283"

    "Резец проходной отогнутый (25*16) Т5К10"

    Кол-во: 80

    "Позиция 284"

    "Резец проходной отогнутый (25*16) ВК8"

    Кол-во: 80

    "Позиция 285"

    "Резец расточной (25*16) Т15К6"

    Кол-во: 40

    "Позиция 286"

    "Резец расточной (25*16) Т5К10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 287"

    "Резец расточной (25*16) ВК8"

    Кол-во: 40

    "Позиция 288"

    "Резец расточной (15*15) Т15К6"

    Кол-во: 25

    "Позиция 289"

    "Резец расточной (15*15) Т5К10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 290"

    "Накатки для рифления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 291"

    "Сверло ф7,8"

    Кол-во: 120

    "Позиция 292"

    "Сверло ф8,5"

    Кол-во: 120

    "Позиция 293"

    "Сверло ф9,5"

    Кол-во: 120

    "Позиция 294"

    "Сверло ф9,8"

    Кол-во: 120

    "Позиция 295"

    "Сверло ф10,2"

    Кол-во: 120

    "Позиция 296"

    "Сверло ф11,5"

    Кол-во: 120

    "Позиция 297"

    "Сверло ф11,8"

    Кол-во: 100

    "Позиция 298"

    "Сверло ф12,0"

    Кол-во: 100

    "Позиция 299"

    "Сверло ф13,8"

    Кол-во: 100

    "Позиция 300"

    "Сверло ф15,4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 301"

    "Сверло ф15,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 302"

    "Сверло ф15,8"

    Кол-во: 100

    "Позиция 303"

    "Сверло ф17,4"

    Кол-во: 80

    "Позиция 304"

    "Сверло ф19,4"

    Кол-во: 80

    "Позиция 305"

    "Сверло ф19,8"

    Кол-во: 80

    "Позиция 306"

    "Сверло ф20,9"

    Кол-во: 20

    "Позиция 307"

    "Сверло ф23,9"

    Кол-во: 20

    "Позиция 308"

    "Сверло ф26,4"

    Кол-во: 15

    "Позиция 309"

    "Сверло ф29,4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 310"

    "Сверло ф31,9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 311"

    "Сверло ф34,9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 312"

    "Сверло ф37,4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 313"

    "Сверло ф40,4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 314"

    "Сверло ф42,8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 315"

    "Резец отрезной Т15К6 (25*16)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 316"

    "Резец отрезной Т5К10 (25*16)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 317"

    "Резец проходной упорный Т15К6 (25*16)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 318"

    "Резец проходной упорный Т5К10 (25*16)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 319"

    "Резец проходной отогнутый Т15К6 (25*16)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 320"

    "Наждачная бумага Р1500 Водостойкая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 321"

    "Наждачная бумага Р2000 Водостойкая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 322"

    "Сверло центровочное ф3,15"

    Кол-во: 80

    "Позиция 323"

    "Сверло центровочное ф2"

    Кол-во: 80

    "Позиция 324"

    "Сверло центровочное ф2,5"

    Кол-во: 80

    "Позиция 325"

    "Сверло центровочное ф1,6"

    Кол-во: 80

    "Позиция 326"

    "Пластина пятигранная Т5К10 10113-110408, 10114-110408"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 327"

    "Пластина пятигранная Т15К6 10153-110408, 10124-110408"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 328"

    "Пила ленточная М51 3300*27*0,9 2/3"

    Кол-во: 80

    "Позиция 329"

    "Плашка М6"

    Кол-во: 50

    "Позиция 330"

    "Плашка М10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 331"

    "Плашка М12"

    Кол-во: 50

    "Позиция 332"

    "Плашка М14"

    Кол-во: 50

    "Позиция 333"

    "Плашка М16"

    Кол-во: 50

    "Позиция 334"

    "Плашка М3"

    Кол-во: 40

    "Позиция 335"

    "Плашка М4"

    Кол-во: 40

    "Позиция 336"

    "Плашка М5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 337"

    "Фреза концевая ф22 (удлиненная рабочая часть)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 338"

    "Фреза концевая ф25 (удлиненная рабочая часть)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 339"

    "Фреза шпоночная ф7,0"

    Кол-во: 40

    "Позиция 340"

    "Фреза шпоночная ф8,0"

    Кол-во: 40

    "Позиция 341"

    "Фреза шпоночная ф9,0"

    Кол-во: 40

    "Позиция 342"

    "Фреза шпоночная ф10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 343"

    "Фреза шпоночная ф12"

    Кол-во: 30

    "Позиция 344"

    "Фреза шпоночная ф14"

    Кол-во: 30

    "Позиция 345"

    "Фреза шпоночная ф16"

    Кол-во: 30

    "Позиция 346"

    "Метчик М16 шаг 1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 347"

    "Метчик М14 шаг 1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 348"

    "Метчик М12 шаг 1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 349"

    "Фреза концевая ф60"

    Кол-во: 30

    "Позиция 350"

    "Фреза концевая ф50"

    Кол-во: 30

    "Позиция 351"

    "Фреза концевая ф45"

    Кол-во: 40

    "Позиция 352"

    "Фреза концевая ф40"

    Кол-во: 60

    "Позиция 353"

    "Фреза концевая ф36"

    Кол-во: 60

    "Позиция 354"

    "Фреза шпоночная ф18"

    Кол-во: 30

    "Позиция 355"

    "Фреза концевая ф22"

    Кол-во: 80

    "Позиция 356"

    "Набор инструмента (FORCE 5086S)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 357"

    "Набор инструмента (FORCE 4771)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 358"

    "Клейма букв.ст. № 5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 359"

    "Клейма букв.ст. № 8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 360"

    "Клейма цифр. тв/сплав. № 6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 361"

    "Клейма цифр. тв/сплав. № 5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 362"

    "Клейма цифр.ст. № 5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 363"

    "Тиски слес. 125мм ТCC-125 пов./Глазов/"

    Кол-во: 2

    "Позиция 364"

    "Тиски слес. 140мм ТCC-140 пов. /Глазов/"

    Кол-во: 2

    "Позиция 365"

    "Круг алм. ПП 1А1 150*10*3*32 АС4 125/100 В2-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 366"

    "Круг алм. ПП 1А1 150*10*5*32 АС4 125/100 В2-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 367"

    "Круг чаш.алм.12A2-45` 150*10*5* 42*32 АС4 100/80 100% В2-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 368"

    "Круг чаш.алм.12A2-45` 150*20*3*40*32 АС4 125/100 В2-01 108ct"

    Кол-во: 10

    "Позиция 369"

    "Круг чаш. Алм. 12А2-45 100х10х3х20х32 АС4 160/125 100% В2-01"

    Кол-во: 15

    "Позиция 370"

    "Круг чаш. Алм. 12А2-45 125х10х5х42х32 АС4 125/100 100% В2-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 371"

    "Игла алмазная 3908-0045 d=10, исп. А /0,35 ct/"

    Кол-во: 20

    "Позиция 372"

    "Карандаш алм. 3908-0053 тип 01, исп. А /0,5 ct/"

    Кол-во: 20

    "Позиция 373"

    "Карандаш алм. 3908-0054 тип 01, исп. А /1,0 ct/"

    Кол-во: 20

    "Позиция 374"

    "Карандаш алм. 3908-0082 тип 02, исп. С /1,0 ct/"

    Кол-во: 20

    "Позиция 375"

    "Карандаш алм. 3908-0083 тип 02, исп. С /1,0 ct/"

    Кол-во: 20

    "Позиция 376"

    "Карандаш алм. 3908-0084 тип 02, исп. С /2,0 ct/"

    Кол-во: 20

    "Позиция 377"

    "Карандаш алм. "Славутич" 2ct"

    Кол-во: 24

    "Позиция 378"

    "Набор надфилей алм. 6 шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 379"

    "Надфиль алмазный квадратный 80мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 380"

    "Надфиль алмазный плоский 80 мм."

    Кол-во: 40

    "Позиция 381"

    "Надфиль алмазный полукруглый 80 мм."

    Кол-во: 40

    "Позиция 382"

    "Надфиль алмазный трехгранный 80 мм."

    Кол-во: 40

    "Позиция 383"

    "Паста алмазная 3/2 АСМ 2ct (шприц 20г) Полтава"

    Кол-во: 6

    "Позиция 384"

    "Паста алмазная 5/3 АСМ 4ct (шприц 20г) Полтава"

    Кол-во: 6

    "Позиция 385"

    "Паста алмазная 10/7 АСМ (шприц 20г)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 386"

    "Паста алмазная 14/10 АСМ 6ct (шприц 20г) Полтава"

    Кол-во: 6

    "Позиция 387"

    "Паста алмазная 28/20 АСМ 6ct (шприц 20г) Полтава"

    Кол-во: 6

    "Позиция 388"

    "Паста алмазная 60/40 АСМ 8ct (шприц 20г) Полтава"

    Кол-во: 6

    "Позиция 389"

    "Круг тв. спл. для правки шлифовальных кругов 75х12х27"

    Кол-во: 10

    "Позиция 390"

    "Фреза концевая ф24"

    Кол-во: 80

    "Позиция 391"

    "Фреза концевая ф25"

    Кол-во: 70

    "Позиция 392"

    "Фреза концевая ф32"

    Кол-во: 60

    "Позиция 393"

    "Фреза концевая ф30"

    Кол-во: 70

    "Позиция 394"

    "Фреза концевая ф27"

    Кол-во: 70

    "Позиция 395"

    "Втулка переходная 3/2 КМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 396"

    "Втулка переходная 4/2 КМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 397"

    "Втулка переходная 4/3 КМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 398"

    "Плашка М16 шаг 1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 399"

    "Плашка М12 шаг 1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 400"

    "Плашка М36 шаг 1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 401"

    "Наждачная бумага Р2500 Водостойкая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 402"

    "Наждачная бумага Р260"

    Кол-во: 60

    "Позиция 403"

    "Наждачная бумага Р360"

    Кол-во: 60

    "Позиция 404"

    "Наждачная бумага Р500"

    Кол-во: 60

    "Позиция 405"

    "Наждачная бумага Р600"

    Кол-во: 60

    "Позиция 406"

    "Наждачная бумага 14А40НСФЖ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 407"

    "Наждачная бумага 14А20НСФЖ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 408"

    "Наждачная бумага 14А25НСФЖ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 409"

    "Наждачная бумага 14А16НСФЖ"

    Кол-во: 36

    "Позиция 410"

    "Наждачная бумага 64СМ12-НД2"

    Кол-во: 24

    "Позиция 411"

    "Круг шлифовальный 25АF46 6К 250*76*32"

    Кол-во: 30

    "Позиция 412"

    "Круг шлифовальный 25АF46 6К 250*76*20"

    Кол-во: 30

    "Позиция 413"

    "Бруски шлифовальные 25А 20*20*150 БКВ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 414"

    "Бруски шлифовальные 25А 14*14*125 БКВ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 415"

    "Бруски шлифовальные 25А 16*16*150 БКВ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 416"

    "Бруски шлифовальные 25А25НСМ2 20*20*200"

    Кол-во: 30

    "Позиция 417"

    "Бруски шлифовальные 25А 10*10*100 БКВ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 418"

    "Бруски шлифовальные 25А 13*13*150 БКВ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 419"

    "Бруски шлифовальные 25А 20*16*150 БП"

    Кол-во: 12

    "Позиция 420"

    "Бруски шлифовальные 65С 10*10*150 БКВ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 421"

    "Круг 25А25П 500*40*203"

    Кол-во: 2

    "Позиция 422"

    "Круг 40А25П 500*40*203"

    Кол-во: 2

    "Позиция 423"

    "Фреза концевая ф10 (удлиненная рабочая часть)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 424"

    "Фреза концевая ф12 (удлиненная рабочая часть)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 425"

    "Фреза концевая ф14 (удлиненная рабочая часть)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 426"

    "Фреза концевая ф16 (удлиненная рабочая часть)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 427"

    "Фреза концевая ф18 (удлиненная рабочая часть)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 428"

    "Фреза концевая ф20 (удлиненная рабочая часть)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 429"

    "Оправка КМ2/В16 д/сверл/патрона с лапкой ГОСТ 2682-86"

    Кол-во: 5

    "Позиция 430"

    "Оправка КМ3/В16 д/сверл/патрона с лапкой ГОСТ 2682-86"

    Кол-во: 5

    "Позиция 431"

    "Оправка КМ3/В18 д/сверл/патрона с лапкой ГОСТ 2682-86"

    Кол-во: 5

    "Позиция 432"

    "Угловая шлифовальная машинка (Макита) мощность 900W (размер круга ф125)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 433"

    "Шуруповерт аккамуляторный (Макита) мощность 900W"

    Кол-во: 2

    "Позиция 434"

    "Электрическая бормашинка (25000 об/мин) цанги ф3 и ф6мм (Макита)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 435"

    "Дрель электрическая (Макита) мощность 900W"

    Кол-во: 2

    "Позиция 436"

    "Заклёпочник комбинированный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 437"

    "Размагничивающее устройство переносное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 438"

    "Круг шлифовальный 25АF46 6К 300*76*40"

    Кол-во: 40

    "Позиция 439"

    "Круг шлифовальный 25АF46 6К 300*76*20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 440"

    "Круг шлифовальный 25АF46 6К 300*76*10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 441"

    "Круг шлифовальный 25АF46 6К 300*76*16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 442"

    "Круг шлифовальный 25АF46 6К 450*203*63"

    Кол-во: 4

    "Позиция 443"

    "Круг шлифовальный 92АF60 6К 500*203*40"

    Кол-во: 4

    "Позиция 444"

    "Круг для внутренней шлифовки 25АF46 6К ф50*40*13"

    Кол-во: 20

    "Позиция 445"

    "Круг для внутренней шлифовки 25АF46 6К ф40*40*13"

    Кол-во: 20

    "Позиция 446"

    "Круг для внутренней шлифовки 25АF46 6К ф30*30*10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 447"

    "Круг для внутренней шлифовки 25АF46 6К ф20*20*6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 448"

    "Круг электрокорунд Р46 400*127*40"

    Кол-во: 4

    "Позиция 449"

    "Круг шлифовальный 25А25НСМ1 200*10(8)*32"

    Кол-во: 20

    "Позиция 450"

    "Круг шлифовальный 25А25НСМ1 200*20*32"

    Кол-во: 20

    "Позиция 451"

    "Круг шлифовальный (чашка) 25А25НСМ2 150*100*32"

    Кол-во: 10

    "Позиция 452"

    "Круг шлифовальный (чашка) 25А40НСМ2 100*40*20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 453"

    "Круг шлифовальный (чашка) 25А40НСМ 150*50*32"

    Кол-во: 10

    "Позиция 454"

    "Круг заточной (тарелка) 25АF46 6К СМ 200*16*32"

    Кол-во: 15

    "Позиция 455"

    "Круг заточной (тарелка) 25АF46 6К СМ 150*16*32"

    Кол-во: 15

    "Позиция 456"

    "Наждачная бумага Р1000 Водостойкая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 457"

    "Наждачная бумага Р800 Водостойкая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 458"

    "Наждачная бумага Р1200 Водостойкая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 459"

    "Метчик М5"

    Кол-во: 60

    "Позиция 460"

    "Метчик М8"

    Кол-во: 60

    "Позиция 461"

    "Метчик М10"

    Кол-во: 60

    "Позиция 462"

    "Метчик М12 №1 и №2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 463"

    "Метчик М16"

    Кол-во: 60

    "Позиция 464"

    "Метчик М20"

    Кол-во: 60

    "Позиция 465"

    "Метчик М3"

    Кол-во: 40

    "Позиция 466"

    "Метчик М4"

    Кол-во: 40

    "Позиция 467"

    "Метчик М5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 468"

    "Метчик М6"

    Кол-во: 40

    "Позиция 469"

    "Метчик М8"

    Кол-во: 40

    "Позиция 470"

    "Метчик М10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 471"

    "Сверло центровочное ф4"

    Кол-во: 80

    "Позиция 472"

    "Сверло центровочное ф5"

    Кол-во: 80

    "Позиция 473"

    "Сверло ф14,0"

    Кол-во: 100

    "Позиция 474"

    "Фреза концевая ф27 (удлиненная рабочая часть)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 475"

    "Фреза концевая ф30 (удлиненная рабочая часть)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 476"

    "Фреза шпоночная ф2,0"

    Кол-во: 50

    "Позиция 477"

    "Фреза шпоночная ф4,0"

    Кол-во: 50

    "Позиция 478"

    "Фреза шпоночная ф5,0"

    Кол-во: 50

    "Позиция 479"

    "Фреза шпоночная ф6,0"

    Кол-во: 40

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