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    Главная / Торги / Поставка химических и специальных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у СМСП) 18/4.3/0031201/ТГЮгорск

    Поставка химических и специальных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у СМСП) 18/4.3/0031201/ТГЮгорск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.06.2018 21:5912.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806538846Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических и специальных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806538846

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0031201/ТГЮгорск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химических и специальных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у СМСП) 18/4.3/0031201/ТГЮгорск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 12:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 31201.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-27-57

    Факс

    +7 34675 2-20-43

    Адрес электронной почты

    SN.Khvatov@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хватов Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических и специальных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.06.2018 21:59 GMT +312.06.2018 21:5912.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806538846Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических и специальных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 08:0013.06.2018 08:0013.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806538846Дата и время вскрытия заявок Поставка химических и специальных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2018 08:3026.06.2018 08:3026.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806538846Подведение итогов не позднее Поставка химических и специальных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201826.06.2018 08:3026.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806538846Подведение итогов не позднее Поставка химических и специальных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических и специальных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Начальная цена

    9 456 998,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59.900

    Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59.5

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эмульсия Полилаб СОЖ 5л. ГОСТ Р 50558-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Суспензия алмазная Полилаб PRO , размер зерна 1мкм, 500мл ГОСТ 9206-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Суспензия алмазная Полилаб PRO , размер зерна 3мкм, 500мл ГОСТ 9206-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Суспензия алмазная Полилаб PRO , размер зерна 9мкм, 500мл ГОСТ 9206-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Флокулянт для получения питьевой воды Праестол 650 TR ТУ 2216-001-40910172-98 изм. 1,2, в мешках"

    Кол-во: 3200

    "Позиция 6"

    "Натр едкий технический чешуированный СТО 00203312-017-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Флокулянт с катионной активностью Праестол 853 BC насыпной плотностью 570-670кг/м3 ТУ 2216-001-40910172-98 изм. 1,2, в мешках"

    Кол-во: 500

    "Позиция 8"

    "Шапочка для душа Волна ГОСТ Р 52345-2006"

    Кол-во: 880

    "Позиция 9"

    "Гипохлорит кальция нейтральный в стальных бочках по 50 кг ГОСТ 25263-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Сода кальцинированная техническая марка Б, высший сорт, ГОСТ 5100-85, изм.1, в мешках"

    Кол-во: 58

    "Позиция 11"

    "Средство Антистатик Лана-Сиб бутылка ТУ 70172-0059-2000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Кислота щавелевая техническая ТУ 2431-002-77057039-2006"

    Кол-во: 250

    "Позиция 13"

    "Порошок для моющ.пыл.Karcher RM 760"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Губка для обуви Волна"

    Кол-во: 580

    "Позиция 15"

    "Губка для тела поролоновая , в индивидуальной упаковке,размер не более 12см"

    Кол-во: 660

    "Позиция 16"

    "Очиститель ватерлинии Aqualeon для плавательных бассейнов. Гелеобразное малопенящееся кислотное средство для очистки ватерлинии в бассейнах от известковых отложений и ржавчины, 1кг СТО 92961724-22-2015"

    Кол-во: 60

    "Позиция 17"

    "Блок биологической загрузки ББЗ-45 (1000х500х500)"

    Кол-во: 143

    "Позиция 18"

    "Освежитель воздуха-катридж для ароматизатора пр-ва ILLE,запах Флора ,300мл"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Средство моющее марки Промышленная очистка ГП-12, емкость 1000л ТУ 3402-001-29464111-2011"

    Кол-во: 130

    "Позиция 20"

    "Блок биологической загрузки ББЗ-65 из ПНД 273-79 ГОСТ 16338, размер 1000х500х500мм, Диаметр сетчатой оболчки, составляющей блок- 4 0-80мм, крепление сетчатых оболочек в блок-сварка по торцевым поверхностям.Используется в качестве носителя биомассы в "

    Кол-во: 120

    "Позиция 21"

    "Суспензия алмазная Полилаб PRO , размер зерна 6мкм, 500мл ГОСТ 9206-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Флокулянт анионной активности Праестол 2540 для очистки воды от примесей граница применения по значению рН6-13 ТУ 2216-001-40910172- 98, в мешках"

    Кол-во: 195

    "Позиция 23"

    "Мыло-пятновыводитель Антипятин 90г"

    Кол-во: 234

    "Позиция 24"

    "Отбеливатель для хлопчатобумажных, льняных, вискозных тканей применяется как при ручной стирке, так и в стиральных машинах удаляет п ятна от кофе, чая, ягод, вина, фруктов Белизна 100г"

    Кол-во: 380

    "Позиция 25"

    "Хладон 114В2 (регенерированный) соответствует ГОСТ 15899-93"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 26"

    "Средство для удаления масляных и нефтяных пятен BIOS-K 1кг. Производство Россия артикул АХС-1680"

    Кол-во: 21

    "Позиция 27"

    "Средство для уничтожения ржавчины В-52, гель 0,55кг, смесь минеральных кислот и их солей, уничтожает ржавчину или окисел с пове"

    Кол-во: 1646

    "Позиция 28"

    "Хлорамин Б технический ТУ 031-00203306-97"

    Кол-во: 24

    "Позиция 29"

    "Шампунь Пантин про Ви 2 в 1 ГОСТ Р 52345-2005"

    Кол-во: 64

    "Позиция 30"

    "Гипохлорит кальция нейтральный в стальных бочках по 50 кг ГОСТ 25263-82"

    Кол-во: 1.8

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