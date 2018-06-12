Поставка химических и специальных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у СМСП) 18/4.3/0031201/ТГЮгорск

Поставка химических и специальных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка химических и специальных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Эмульсия Полилаб СОЖ 5л. ГОСТ Р 50558-93" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Суспензия алмазная Полилаб PRO , размер зерна 1мкм, 500мл ГОСТ 9206-80" Кол-во: 4

"Позиция 3" "Суспензия алмазная Полилаб PRO , размер зерна 3мкм, 500мл ГОСТ 9206-80" Кол-во: 4

"Позиция 4" "Суспензия алмазная Полилаб PRO , размер зерна 9мкм, 500мл ГОСТ 9206-80" Кол-во: 4

"Позиция 5" "Флокулянт для получения питьевой воды Праестол 650 TR ТУ 2216-001-40910172-98 изм. 1,2, в мешках" Кол-во: 3200

"Позиция 6" "Натр едкий технический чешуированный СТО 00203312-017-2011" Кол-во: 20

"Позиция 7" "Флокулянт с катионной активностью Праестол 853 BC насыпной плотностью 570-670кг/м3 ТУ 2216-001-40910172-98 изм. 1,2, в мешках" Кол-во: 500

"Позиция 8" "Шапочка для душа Волна ГОСТ Р 52345-2006" Кол-во: 880

"Позиция 9" "Гипохлорит кальция нейтральный в стальных бочках по 50 кг ГОСТ 25263-82" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Сода кальцинированная техническая марка Б, высший сорт, ГОСТ 5100-85, изм.1, в мешках" Кол-во: 58

"Позиция 11" "Средство Антистатик Лана-Сиб бутылка ТУ 70172-0059-2000" Кол-во: 30

"Позиция 12" "Кислота щавелевая техническая ТУ 2431-002-77057039-2006" Кол-во: 250

"Позиция 13" "Порошок для моющ.пыл.Karcher RM 760" Кол-во: 30

"Позиция 14" "Губка для обуви Волна" Кол-во: 580

"Позиция 15" "Губка для тела поролоновая , в индивидуальной упаковке,размер не более 12см" Кол-во: 660

"Позиция 16" "Очиститель ватерлинии Aqualeon для плавательных бассейнов. Гелеобразное малопенящееся кислотное средство для очистки ватерлинии в бассейнах от известковых отложений и ржавчины, 1кг СТО 92961724-22-2015" Кол-во: 60

"Позиция 17" "Блок биологической загрузки ББЗ-45 (1000х500х500)" Кол-во: 143

"Позиция 18" "Освежитель воздуха-катридж для ароматизатора пр-ва ILLE,запах Флора ,300мл" Кол-во: 100

"Позиция 19" "Средство моющее марки Промышленная очистка ГП-12, емкость 1000л ТУ 3402-001-29464111-2011" Кол-во: 130

"Позиция 20" "Блок биологической загрузки ББЗ-65 из ПНД 273-79 ГОСТ 16338, размер 1000х500х500мм, Диаметр сетчатой оболчки, составляющей блок- 4 0-80мм, крепление сетчатых оболочек в блок-сварка по торцевым поверхностям.Используется в качестве носителя биомассы в " Кол-во: 120

"Позиция 21" "Суспензия алмазная Полилаб PRO , размер зерна 6мкм, 500мл ГОСТ 9206-80" Кол-во: 4

"Позиция 22" "Флокулянт анионной активности Праестол 2540 для очистки воды от примесей граница применения по значению рН6-13 ТУ 2216-001-40910172- 98, в мешках" Кол-во: 195

"Позиция 23" "Мыло-пятновыводитель Антипятин 90г" Кол-во: 234

"Позиция 24" "Отбеливатель для хлопчатобумажных, льняных, вискозных тканей применяется как при ручной стирке, так и в стиральных машинах удаляет п ятна от кофе, чая, ягод, вина, фруктов Белизна 100г" Кол-во: 380

"Позиция 25" "Хладон 114В2 (регенерированный) соответствует ГОСТ 15899-93" Кол-во: 1000

"Позиция 26" "Средство для удаления масляных и нефтяных пятен BIOS-K 1кг. Производство Россия артикул АХС-1680" Кол-во: 21

"Позиция 27" "Средство для уничтожения ржавчины В-52, гель 0,55кг, смесь минеральных кислот и их солей, уничтожает ржавчину или окисел с пове" Кол-во: 1646

"Позиция 28" "Хлорамин Б технический ТУ 031-00203306-97" Кол-во: 24

"Позиция 29" "Шампунь Пантин про Ви 2 в 1 ГОСТ Р 52345-2005" Кол-во: 64