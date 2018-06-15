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Номер извещения
ГП805053
Уникальный номер закупки
18/2.2/0018232/Газмаш
Наименование закупки
Поставка спецодежды для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 34241 7-28-30
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@darina.su
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецодежды для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 07:30 GMT +315.06.2018 07:3015.06.2018 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805053Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 08:0015.06.2018 08:0015.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805053Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 16:0029.06.2018 16:0029.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805053Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»
Начальная цена
3 911 069,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
15.20.12.122
47.71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 80
Кол-во: 150
Кол-во: 400
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 80
Кол-во: 25
Кол-во: 600
Кол-во: 40
Кол-во: 80
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 400
Кол-во: 200
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