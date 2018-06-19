Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году

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Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Не разрешается Получить электронную подпись

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году" Кол-во: 50

"Позиция 4" "Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году" Кол-во: 4

"Позиция 6" "Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году" Кол-во: 30

"Позиция 9" "Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году" Кол-во: 10

"Позиция 10" "Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году" Кол-во: 30

"Позиция 11" "Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году" Кол-во: 30

"Позиция 12" "Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году" Кол-во: 200

"Позиция 13" "Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году" Кол-во: 200

"Позиция 14" "Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году" Кол-во: 20

"Позиция 15" "Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году" Кол-во: 10

"Позиция 16" "Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году" Кол-во: 20

"Позиция 17" "Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году" Кол-во: 100

"Позиция 18" "Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году" Кол-во: 100