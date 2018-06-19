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Номер извещения
31806537396
Уникальный номер закупки
18/4.3/0023271/ГЭнергоХ
Наименование закупки
Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 09:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Контактный телефон
+7 812 646-13-00
Факс
+7 812 646-13-00
Адрес электронной почты
v.kadilin@gazenergocom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кадилин Виктор Владимирович
Место рассмотрения предложений
197198 г. Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, д. 16, корп.2 лит. А, пом.11
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями
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Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 13:00 GMT +319.06.2018 13:0019.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806537396Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году197198 г. Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, д. 16, корп.2 лит. А, пом.11
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 13:0019.06.2018 13:0019.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806537396Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году197198 г. Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, д. 16, корп.2 лит. А, пом.11
Подведение итогов не позднее
08.08.2018 16:0008.08.2018 16:0008.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806537396Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году197198 г. Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, д. 16, корп.2 лит. А, пом.11
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.08.201808.08.2018 16:0008.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806537396Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году197198 г. Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, д. 16, корп.2 лит. А, пом.11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерного оборудования для нужд ООО "Газпром энергохолдинг" в 2018 году
Начальная цена
3 921 004,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром энергохолдинг"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром энергохолдинг"
Адрес местонахождения
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
26.20.40.190
26.20.2
26.20.21.120
26.30.11.110
26.20.11.120
26.20.18.000
26.20.17.110
26.20.1
46.51.1
46.52
46.52.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 200
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Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 60
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