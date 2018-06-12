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Номер извещения
31806537070
Уникальный номер закупки
18/4.3/0023299/ТГЮгорск
Наименование закупки
Поставка котельной для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" 18/4.3/0023299/ТГЮгорск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 08:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-27-57
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
SN.Khvatov@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хватов Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка котельной для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.06.2018 21:59 GMT +312.06.2018 21:5912.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806537070Дата и время окончания срока приема заявок Поставка котельной для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 08:0013.06.2018 08:0013.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806537070Дата и время вскрытия заявок Поставка котельной для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15
Подведение итогов не позднее
26.06.2018 08:3026.06.2018 08:3026.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806537070Подведение итогов не позднее Поставка котельной для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка котельной для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Начальная цена
14 245 560,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
28.99.39.190
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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