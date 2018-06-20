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    Главная / Торги / Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году

    Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806536998Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 годукрай Пермский, город Чайковский, бульвар Приморский, дом 30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806536998

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039852/ТГЧайковск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 08:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-63-68

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    lavrenovayu@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаврёнов Антон Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    край Пермский, город Чайковский, бульвар Приморский, дом 30

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 12:00 GMT +320.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806536998Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 годукрай Пермский, город Чайковский, бульвар Приморский, дом 30

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 12:3020.06.2018 12:3020.06.2018 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806536998Дата и время вскрытия заявок Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 годукрай Пермский, город Чайковский, бульвар Приморский, дом 30

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:3004.07.2018 15:3004.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806536998Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 годукрай Пермский, город Чайковский, бульвар Приморский, дом 30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:3004.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806536998Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 годукрай Пермский, город Чайковский, бульвар Приморский, дом 30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году

    Начальная цена

    2 086 523,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Классификатор ОКПД2

    13.99.19

    Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки

    21.20.24.140

    Пакеты перевязочные медицинские

    21.20.24.131

    Бинты марлевые медицинские

    21.20.24.150

    Изделия медицинские ватно-марлевые

    21.20.24.160

    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами

    21.20.24.133

    Бинты эластичные медицинские

    21.20.24.110

    Материалы клейкие перевязочные

    32.50.13.110

    Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты

    21.20.10.169

    Препараты для лечения заболеваний кожи прочие

    21.20.10.194

    Препараты противовирусные для системного применения

    21.20.10.184

    Препараты, регулирующие обмен кальция

    21.20.10.131

    Антикоагулянты

    21.20.10.116

    Препараты противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные

    21.20.10.132

    Гемостатики

    21.20.10.224

    Препараты для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы

    21.20.23

    Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты

    21.20.10.156

    Препараты антибактериальные и противомикробные для лечения заболеваний кожи

    21.20.10.253

    Препараты для лечения заболеваний горла

    21.20.10.145

    Ангиопротекторы

    21.20.10.235

    Препараты психотропные

    21.20.10.255

    Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях

    21.20.10.191

    Препараты антибактериальные для системного использования

    21.20.10.222

    Комбинации противовоспалительных препаратов

    21.20.10.254

    Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей

    21.20.10.140

    Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы

    21.20.10.232

    Анальгетики

    21.20.10.159

    Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие

    21.20.23.192

    Продукты терапевтические прочие

    21.20.10.256

    Препараты антигистаминные системного действия

    21.20.10.142

    Препараты гипотензивные

    21.20.10.239

    Препараты для лечения заболеваний нервной системы прочие

    21.20.10.134

    Растворы плазмозамещающие и перфузионные

    21.20.10.251

    Препараты назальные

    21.20.10.213

    Иммуномодуляторы

    21.20.10.231

    Анестетики

    21.20.10.113

    Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта

    21.20.10.112

    Препараты для лечения заболеваний связанных с нарушением кислотности

    21.20.10.261

    Препараты для лечения заболеваний глаз

    21.20.10.141

    Препараты для лечения заболеваний сердца

    21.20.10.153

    Препараты для лечения ран и язв

    21.20.10.221

    Препараты противовоспалительные и противоревматические

    21.20.10.158

    Антисептики и дезинфицирующие препараты

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.1

    Торговля оптовая фармацевтической продукцией

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бинт марлевый стерильный 5х10(м/см) в индивидуальной упаковке"

    Кол-во: 800

    "Позиция 2"

    "Бинт марлевый стерильный 7х14 (м/см) в индивидуальной упаковке"

    Кол-во: 800

    "Позиция 3"

    "Бинт марлевый нестерильный 7х14 (м/см)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 4"

    "Бинт марлевый нестерильный 5х5(м/см)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 5"

    "Бинт марлевый стерильный 5х7(м/см) в индивидуальной упаковке"

    Кол-во: 800

    "Позиция 6"

    "Бинт марлевый нестерильный 5х10 (м/см)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 7"

    "Пакет перевязочный медицинский первой помощи с одной подушечкой стерильный"

    Кол-во: 800

    "Позиция 8"

    "Жгут кровоостанавливающий резиновый с пластиковой кнопкой типа эсмарха"

    Кол-во: 200

    "Позиция 9"

    "Лейкопластырь рулонный 1,0х300(см/см)"

    Кол-во: 650

    "Позиция 10"

    "Лейкопластырь (см/см) 2,0х500 тканевая основа"

    Кол-во: 650

    "Позиция 11"

    "Лейкопластырь бактерицидный №1 1,9х7,2(см/см)"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 12"

    "Лейкопластырь бактерицидный №1 2,3х7,2(см/см)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 13"

    "Лейкопластырь бактерицидный 4смх10см"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 14"

    "Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-в рот""

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Салфетки марлевые медицинские стерильные 16*14см №10"

    Кол-во: 800

    "Позиция 16"

    "Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые 12,5смх11,0см"

    Кол-во: 800

    "Позиция 17"

    "Покрывало спасательное изотермическое 160смХ210см"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Средство перевязочное гемостатическоестерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия 50,0 порошок"

    Кол-во: 108

    "Позиция 19"

    "Пакет гипотермический"

    Кол-во: 360

    "Позиция 20"

    "Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный 100мкг/доза 200доз"

    Кол-во: 25

    "Позиция 21"

    "Камфора + Салициловая кислота + Скипидар живичный + Яд гадюки мазь 30г туба"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Вода растворитель для приготовления лекарственных форм 5мл №10 ампулы"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Гастал таблетки для рассасывания N 30"

    Кол-во: 75

    "Позиция 24"

    "Гидрокортизон мазь глазная 0,5% 3г туба"

    Кол-во: 60

    "Позиция 25"

    "Декстроза раствор для внутривенного введения 400 мг/мл, 10 мл ампулы №10"

    Кол-во: 120

    "Позиция 26"

    "Декстроза раствор для инфузий 5% 250мл"

    Кол-во: 200

    "Позиция 27"

    "Декстроза раствор для инфузий 5% 500мл"

    Кол-во: 75

    "Позиция 28"

    "Борная кислота + Нитрофурал + [Коллаген] (Губка коллагеновая кровоостанавливающая 50ммх50мм)"

    Кол-во: 90

    "Позиция 29"

    "Дексаметазон капли глазные, 0.1% 5мл флаконы пластиковые с дозатором-капельницей"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Бендазол раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10мг/мл 5мл ампулы N10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 31"

    "Диклофенак раствор для внутримышечного введения 25мг/мл 3мл ампулы №5"

    Кол-во: 150

    "Позиция 32"

    "Дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10мг/мл 1мл ампулы №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 33"

    "Диметилсульфоксид концентрат для приготовления раствора для наружного применения 100мл флакон"

    Кол-во: 40

    "Позиция 34"

    "Гидроксиметилхиноксалиндиоксид раствор для внутриполостного введения и наружного применения 10мг/мл, 5мл ампулы N10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Левофлоксацин капли глазные 0,5% 5мл, флакон-капельница"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Метамизол натрия + Питофенон + Фенпивериния бромид 500мг таблетки N20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 37"

    "Гексэтидин спрей для местного применения 0,2% 30г флакон в комплекте с аппликатором"

    Кол-во: 70

    "Позиция 38"

    "Амилметакрезол + Дихлорбензиловый спирт + Лидокаин спрей для местного применения дозированный 20мл флакон"

    Кол-во: 70

    "Позиция 39"

    "Амилметакрезол + Дихлорбензиловый спирт + Левоментол таблетки для рассасывания N24"

    Кол-во: 80

    "Позиция 40"

    "Хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20мг/мл 1мл ампулы №5"

    Кол-во: 25

    "Позиция 41"

    "Хлоропирамин 25мг таблетки №20"

    Кол-во: 25

    "Позиция 42"

    "Тетрациклин мазь глазная 1% 3г туба"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для инфузий 20мг/мл 5мл ампулы №5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Троксерутин гель для наружного применения 2% 40г N1 туба"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1мг/мл 1мл ампулы N10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 0.5мг таблетки N50"

    Кол-во: 25

    "Позиция 47"

    "Парацетамол + Фенирамин + Аскорбиновая кислота порошок для приготовления раствора для приема внутрь с сахаром пакетики N8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Нитрофурал раствор для местного и наружного применения [спиртовой] 0,067% 10мл флакон из темного стекла"

    Кол-во: 100

    "Позиция 49"

    "Хлоргексидин раствор для местного и наружного применения 0,05% 100мл флакон"

    Кол-во: 200

    "Позиция 50"

    "Метоклопрамид раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5мг/мл 2мл ампулы N10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 51"

    "Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1г флакон"

    Кол-во: 150

    "Позиция 52"

    "Ципрофлоксацин 500мг таблетки покрытые пленочной оболочкой N10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 53"

    "Ацетилсалициловая кислота + Кофеин + Парацетамол таблетки N10"

    Кол-во: 250

    "Позиция 54"

    "Аминофиллин раствор для внутривенного введения 24мг/мл 5мл ампулы №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 55"

    "Парацетамол таблетки шипучие 500мг №16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Фенилэфрин р-р д/и 1% 1мл амп n11"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "Нитроглицерин 0,5мг №40 капсулы подъязычные"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 58"

    "Активированный уголь 250мг №10 таб."

    Кол-во: 1000

    "Позиция 59"

    "Аммиак раствор для наружного применения и ингаляций 10% 40мл флакон"

    Кол-во: 50

    "Позиция 60"

    "Метамизол натрия 500мг №10 таб."

    Кол-во: 800

    "Позиция 61"

    "Спирт этиловый раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%-100 мл, антисептическое средство"

    Кол-во: 400

    "Позиция 62"

    "Спирт этиловый раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%-100 мл, антисептическое средство"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 63"

    "Преднизолон раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30мг/мл 1мл ампулы N3"

    Кол-во: 75

    "Позиция 64"

    "Лоратадин 10мг таблетки N10"

    Кол-во: 90

    "Позиция 65"

    "Магния сульфат раствор для внутривенного введения 250мг/мл 15мл, ампулы N10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 66"

    "Толперизон + Лидокаин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 100мг+2,5мг/мл 1мл ампулы N5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Мильгамма раствор для внутривенного введения 2мл амп №5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний раствор для местного применения 0,01% 150мл, флакон полиэтиленовый с насадкой-распылителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Мелоксикам раствор для внутримышечного введения 15мг/1,5мл 1,5мл ампулы N3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Нимесулид 100мг таблетки №20"

    Кол-во: 150

    "Позиция 71"

    "Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% 250мл"

    Кол-во: 250

    "Позиция 72"

    "Натрия хлорид аствор для инфузий 0,9% 500мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 73"

    "Натрия хлорид растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 0,9% 5мл ампулы №10"

    Кол-во: 150

    "Позиция 74"

    "Нафазолин капли глазные 0.1% 15 мл, флакон"

    Кол-во: 150

    "Позиция 75"

    "Оксодигидроакридинилацетат раствор для внутримышечного введения 250мг/2мл 2мл ампулы N5"

    Кол-во: 48

    "Позиция 76"

    "Нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозированный 0,4мг/доза баллон 10г."

    Кол-во: 50

    "Позиция 77"

    "Прокаин раствор для инъекций 5мг/мл 5мл, ампулы №10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 78"

    "Дротаверин 40мг таблетки №20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 79"

    "Дротаверин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл 2 мл ампулы №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 80"

    "Ибупрофен гель для наружного применения 5% 50г туба"

    Кол-во: 60

    "Позиция 81"

    "Ибупрофен 200мг капсулы №8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Бензокаин + Борная кислота + Облепихи масло + Хлорамфеникол 80г аэроз. для наружного применения, баллон алюминиевый с распылительной насадкой"

    Кол-во: 30

    "Позиция 83"

    "Омепразол 20мг капсулы N30"

    Кол-во: 50

    "Позиция 84"

    "Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный + Дифенгидрамин капли глазные 10 мл, флакон с дозатором-капельницей"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Офтолик капли глазные 10 мл, флакон-капельница"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Калия и магния аспарагинат концентрат для приготовления раствора для инфузий 45,2мг/мл+40мг/мл 10мл ампулы N5"

    Кол-во: 22

    "Позиция 87"

    "Декспантенол аэрозоль для наружного применения баллон 130г"

    Кол-во: 60

    "Позиция 88"

    "Парацетамол 500мг таблетки №10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 89"

    "Водорода пероксид раствор для местного и наружного применения 3% 40 мл флакон"

    Кол-во: 400

    "Позиция 90"

    "Вата гигиеническая 25г"

    Кол-во: 800

    "Позиция 91"

    "салфетка противожоговая, размер не менее 24*24 см"

    Кол-во: 360

    "Позиция 92"

    "Когезивный фиксирующий бинт 4мx8см"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Самоклеящаяся повязка на рану 15х6см №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 94"

    "Самоклеящаяся повязка на рану 10х6см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 95"

    "Постинъекционный пластырь 4см х 1,6 см; 250шт/уп."

    Кол-во: 50

    "Позиция 96"

    "Простыня одноразовая из нетканного материала 2.10 х 1.40 м"

    Кол-во: 200

    "Позиция 97"

    "Салфетка спиртовая стерильная прединъекционная 4Х4 (смхсм)"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 98"

    "Системы для вливания инфузионных растворов одноразовые"

    Кол-во: 600

    "Позиция 99"

    "Шприц инъекционный одноразовый стерильный 20мл"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 100"

    "Шприц инъекционный одноразовый стерильный 5мл"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 101"

    "Шприц инъекционный одноразовый стерильный 10мл"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 102"

    "Шприц инъекционный одноразовый стерильный 2мл"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 103"

    "Доксициклин 100мг капсулы N10"

    Кол-во: 60

    "Позиция 104"

    "Гепарин натрия + Декспантенол + Диметилсульфоксид гель для наружного применения 50г туба"

    Кол-во: 40

    "Позиция 105"

    "Допамин концентрат для приготовления раствора для инфузий 5мг/мл, 5мл ампулы N5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 106"

    "Ацикловир крем для наружного применения 5% 5г туба"

    Кол-во: 30

    "Позиция 107"

    "Ибупрофен 0,2г таблетки №20"

    Кол-во: 150

    "Позиция 108"

    "Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты 90мг капсулы N7"

    Кол-во: 5

    "Позиция 109"

    "Йодофеназон 100мг таблетки №20"

    Кол-во: 80

    "Позиция 110"

    "Кагоцел 12мг таблетки №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Кальция глюконат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 100 мг/мл 5мл ампулы N10"

    Кол-во: 80

    "Позиция 112"

    "Каптоприл 25мг таблетки N40"

    Кол-во: 60

    "Позиция 113"

    "Кетопрофен раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50мг/мл 2мл ампулы №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 114"

    "Кеторолак раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30мг/мл 1мл ампулы N10"

    Кол-во: 60

    "Позиция 115"

    "Кеторолак 10мг таблетки N20"

    Кол-во: 200

    "Позиция 116"

    "Клей БФ-6 раствор для наружного применения, 15г туба"

    Кол-во: 60

    "Позиция 117"

    "Эноксапарин натрия раствор для инъекций 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл/0,6 мл шприцы N2"

    Кол-во: 14

    "Позиция 118"

    "Парацетамол + Фенилэфрин + Аскорбиновая кислота порошок 5г N10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "Ландыша листьев гликозид раствор для внутривенного введения 0.6мг/мл 1 мл, ампулы N10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 120"

    "Никетамид раствор для инъекций 250мг/мл 1мл ампулы N10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 121"

    "Нифедипин 10мг таблетки N50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 122"

    "Кофеин раствор для подкожного введения 200мг/мл 1 мл, ампулы N10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 123"

    "Ксилометазолин спрей в нос 1мг/мл 10 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "Фуросемид раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10мг/мл 2мл ампулы N10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 125"

    "Фуросемид 40 мг таблетки N45"

    Кол-во: 50

    "Позиция 126"

    "Диоксометилтетрагидропиримидин + Хлорамфеникол мазь для наружного применения туба 40г"

    Кол-во: 70

    "Позиция 127"

    "Лидокаин раствор для инъекций 20мг/мл 2мл ампулы N10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 128"

    "Гепарин натрия гель для наружного применения 50г туба"

    Кол-во: 10

    "Позиция 129"

    "Лоперамид 2мг таблетки N20"

    Кол-во: 60

    "Позиция 130"

    "Этамзилат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 125мг 2мл ампулы №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 131"

    "Эпинефрин раствор для инъекций 1мг/мл 1мл ампулы N5"

    Кол-во: 60

    "Позиция 132"

    "Амброксол раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5мг/мл флакон капельница 100мл"

    Кол-во: 40

    "Позиция 133"

    "Амброксол 30мг таблетки N 20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 134"

    "Аминокапроновая кислота раствор для инфузий 5мг/мл бутылка 100мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 135"

    "Метамизол натрия раствор для инъекций 50% 2мл ампулы N10"

    Кол-во: 60

    "Позиция 136"

    "Бендазол + Метамизол натрия + Папаверин + Фенобарбитал таблетки №10"

    Кол-во: 150

    "Позиция 137"

    "Тетракаин + Хлоргексидин + Аскорбиновая кислота таблетки для рассасывания №20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 138"

    "Атропин раствор для инъекций 0,1% 1мл ампулы №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 139"

    "Метамизол натрия + Питофенон + Фенпивериния бромид раствор для внутривенного и внутримышечного введения 500мг/мл 5мл, ампулы N5"

    Кол-во: 90

    "Позиция 140"

    "Ипратропия бромид + Фенотерол раствор для ингаляций 0,25мг+0,5мг/мл флакон-капельница 20мл"

    Кол-во: 45

    "Позиция 141"

    "Вазелин мазь для наружного применения 25г , туба алюминиевая"

    Кол-во: 22

    "Позиция 142"

    "Фенобарбитал + Этилбромизовалерианат + Мятное масло + Хмелевое масло капли для приема 20мл внутрь флакон-капельница темного стекла"

    Кол-во: 60

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