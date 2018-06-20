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Номер извещения
31806536998
Уникальный номер закупки
18/4.3/0039852/ТГЧайковск
Наименование закупки
Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 08:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-63-68
Факс
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Адрес электронной почты
lavrenovayu@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лаврёнов Антон Юрьевич
Место рассмотрения предложений
край Пермский, город Чайковский, бульвар Приморский, дом 30
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Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 12:00 GMT +320.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806536998Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 годукрай Пермский, город Чайковский, бульвар Приморский, дом 30
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 12:3020.06.2018 12:3020.06.2018 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806536998Дата и время вскрытия заявок Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 годукрай Пермский, город Чайковский, бульвар Приморский, дом 30
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 15:3004.07.2018 15:3004.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806536998Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 годукрай Пермский, город Чайковский, бульвар Приморский, дом 30
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году
Начальная цена
2 086 523,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
13.99.19
21.20.24.140
21.20.24.131
21.20.24.150
21.20.24.160
21.20.24.133
21.20.24.110
32.50.13.110
21.20.10.169
21.20.10.194
21.20.10.184
21.20.10.131
21.20.10.116
21.20.10.132
21.20.10.224
21.20.23
21.20.10.156
21.20.10.253
21.20.10.145
21.20.10.235
21.20.10.255
21.20.10.191
21.20.10.222
21.20.10.254
21.20.10.140
21.20.10.232
21.20.10.159
21.20.23.192
21.20.10.256
21.20.10.142
21.20.10.239
21.20.10.134
21.20.10.251
21.20.10.213
21.20.10.231
21.20.10.113
21.20.10.112
21.20.10.261
21.20.10.141
21.20.10.153
21.20.10.221
21.20.10.158
46.46.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 50
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Кол-во: 45
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