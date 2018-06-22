Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка медицинской и лабораторной мебели (ОНМ) для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018 году

    Поставка медицинской и лабораторной мебели (ОНМ) для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806536002Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинской и лабораторной мебели (ОНМ) для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018 годуООО «Газпром трансгаз Москва», п. Газопровод, д. 101, корп. 1, поселение Сосенское, г. Москва, 108814Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806536002

    Уникальный номер закупки

    18/4.5/0033830/ТГМосква

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка медицинской и лабораторной мебели (ОНМ) для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 18:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 1 к Документации.7z

    Приложение 2 к Документации.7z

    Приложение 3 к Документации_069_Методика.doc

    Изменения в извещении

    Документация_069_СМСП_продление сроков.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Контактный телефон

    +7 495 817-05-95 доб. 23180

    Факс

    +7 495 917-93-30

    Адрес электронной почты

    anons@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Болдырев Роман Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    ООО «Газпром трансгаз Москва», п. Газопровод, д. 101, корп. 1, поселение Сосенское, г. Москва, 108814

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медицинской и лабораторной мебели (ОНМ) для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2018 10:00 GMT +322.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806536002Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинской и лабораторной мебели (ОНМ) для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018 годуООО «Газпром трансгаз Москва», п. Газопровод, д. 101, корп. 1, поселение Сосенское, г. Москва, 108814

    Дата и время вскрытия заявок

    22.06.2018 10:0022.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806536002Дата и время вскрытия заявок Поставка медицинской и лабораторной мебели (ОНМ) для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018 годуООО «Газпром трансгаз Москва», п. Газопровод, д. 101, корп. 1, поселение Сосенское, г. Москва, 108814

    Подведение итогов не позднее

    05.07.2018 23:0005.07.2018 23:0005.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806536002Подведение итогов не позднее Поставка медицинской и лабораторной мебели (ОНМ) для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018 годуООО «Газпром трансгаз Москва», п. Газопровод, д. 101, корп. 1, поселение Сосенское, г. Москва, 108814

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.201805.07.2018 23:0005.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806536002Подведение итогов не позднее Поставка медицинской и лабораторной мебели (ОНМ) для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018 годуООО «Газпром трансгаз Москва», п. Газопровод, д. 101, корп. 1, поселение Сосенское, г. Москва, 108814

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинской и лабораторной мебели (ОНМ) для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018 году

    Начальная цена

    3 802 062,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛАБ-PRO СХ-Т2 150.80.90/105 LA Стол для хроматографа, 2 одинарные тумбы, столешница – LAMINAT"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 TR Стол лабораторный рабочий, столешница – TRESPA (модель 2015г.) + ЛАБ-PRO ТНМД 50.50.60 Тумба навесная металлическая с дверкой (по 2 шт к столу) + ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 TR Стол лабораторный рабочий, столешница – TRESPA (модель "

    Кол-во: 11

    "Позиция 3"

    "ЛАБ-PRO ШМБ 60.50.193 Шкаф для баллонов (модель 2015г.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "ЛАБ-PRO ШВ 150.70.225 TR Шкаф вытяжной, столешница – TRESPA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "АБ-PRO МО13 80.60.90 SS Стол-мойка, столешница – единый модуль из н/ж стали, размер чаши – 340*400*130 (модель 2016г.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ЛАБ-PRO ТСП 150.15/25.90/195 Технологическая стойка пристенная в комлпекте с ЛАБ-PRO ПДТСп 146.25.5 Полка дополнительная в технологическую стойку пристенную"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "нестандарт_Стол-мойка по типу ЛАБ-PRO МО30 150.80.90 SS (модель 2016г.), 2 чаши + ЛАБ-400 ССт Навесной сушильный стеллаж для посуды 400*500, полипропилен, 27 колбодержателей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Стол пристенный ЛАБ-PRO 120.80.90 на опорной тумбе, столешница – TRESPA + ЛАБ-PRO РП 120.80 TR Столешница к пристенному столу, TRESPA + ЛАБ-PRO ТОМДЯ 116.50.86 Двойная опорная тумба с 1 дверцей и 3 ящиками (модель 2013г.) + ЛАБ-PRO СВ10 Светильник св"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "ЛАБ-PRO ШВ 120.70.225 KG Шкаф вытяжной, рабочая поверхность – керамогранит + L-VBPM291L Сливная раковина (керамика FRIDURIT, размер 295*145мм, размер чаши 250*95мм, глубина 112мм) + 11310_0 ZM Вентиль д/воды + 11321_2 ZM Выпускной патрубок д/воды уг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "ЛАБ-PRO ШВ 150.70.225 TR Шкаф вытяжной, столешница – TRESPA + L-VBPM291L Сливная раковина (керамика FRIDURIT, размер 295*145мм, размер чаши 250*95мм, глубина 112мм) + 11321_2 ZM Выпускной патрубок д/воды угловой (угол 90 градусов), длина выпуска 150 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 TR Стол лабораторный рабочий, столешница – TRESPA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "ЛАБ-PRO СТ 120.65.90/175 TR Стол для титрования, столешница – TRESPA (модель 2015г.)"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить