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Номер извещения
31806535950
Уникальный номер закупки
18/2.1/0039519/НУГХимКомпл
Наименование закупки
Оказание услуг по правовому сопровождению, защите и представлению интересов ООО «НГХК» в процессе банкротства ООО «Стройнефтегаз Альянс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 18:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Контактный телефон
+7 34949 7-13-23
Факс
+7 34949 7-04-99
Адрес электронной почты
N.Suntsova@nghk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сунцова Надежда Николаевна
Место рассмотрения предложений
629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по правовому сопровождению, защите и представлению интересов ООО «НГХК» в процессе банкротства ООО «Стройнефтегаз Альянс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 09:00 GMT +307.06.2018 09:0007.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806535950Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по правовому сопровождению, защите и представлению интересов ООО «НГХК» в процессе банкротства ООО «Стройнефтегаз Альянс»629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2018 09:0007.06.2018 09:0007.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806535950Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по правовому сопровождению, защите и представлению интересов ООО «НГХК» в процессе банкротства ООО «Стройнефтегаз Альянс»629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Подведение итогов не позднее
13.06.2018 14:0013.06.2018 14:0013.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806535950Подведение итогов не позднее Оказание услуг по правовому сопровождению, защите и представлению интересов ООО «НГХК» в процессе банкротства ООО «Стройнефтегаз Альянс»629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.06.201813.06.2018 14:0013.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806535950Подведение итогов не позднее Оказание услуг по правовому сопровождению, защите и представлению интересов ООО «НГХК» в процессе банкротства ООО «Стройнефтегаз Альянс»629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по правовому сопровождению, защите и представлению интересов ООО «НГХК» в процессе банкротства ООО «Стройнефтегаз Альянс»
Начальная цена
9 658 656,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром НГХК"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
69.10.1
69.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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