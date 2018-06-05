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Номер извещения
31806535996
Уникальный номер закупки
18/5.3/0034861/ДНадым
Наименование закупки
Диагностическое обследование объектов Бованенковского НГКМ ООО «Газпром добыча Надым» в 2018-2020 годах для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/18/5.3/0034861/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 18:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Диагностическое обследование объектов Бованенковского НГКМ ООО «Газпром добыча Надым» в 2018-2020 годах для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 10:00 GMT +305.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806535996Дата и время окончания срока приема заявок Диагностическое обследование объектов Бованенковского НГКМ ООО «Газпром добыча Надым» в 2018-2020 годах для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 14:0005.06.2018 14:0005.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806535996Дата и время вскрытия заявок Диагностическое обследование объектов Бованенковского НГКМ ООО «Газпром добыча Надым» в 2018-2020 годах для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.06.2018 18:0014.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806535996Подведение итогов не позднее Диагностическое обследование объектов Бованенковского НГКМ ООО «Газпром добыча Надым» в 2018-2020 годах для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201814.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806535996Подведение итогов не позднее Диагностическое обследование объектов Бованенковского НГКМ ООО «Газпром добыча Надым» в 2018-2020 годах для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Диагностическое обследование объектов Бованенковского НГКМ ООО «Газпром добыча Надым» в 2018-2020 годах для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
103 450 000,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
71.20
71.20.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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