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Номер извещения
31806535849
Уникальный номер закупки
18/2.1/0040835/Георесурс
Наименование закупки
Монтаж системы электроснабжения производственной базы п.Ямбург для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 17:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-28-56
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
a.danilkin@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилкин Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65
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Монтаж системы электроснабжения производственной базы п.Ямбург для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 10:00 GMT +327.06.2018 10:0027.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806535849Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж системы электроснабжения производственной базы п.Ямбург для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2018 11:0027.06.2018 11:0027.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806535849Дата и время вскрытия заявок Монтаж системы электроснабжения производственной базы п.Ямбург для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65
Подведение итогов не позднее
17.07.2018 18:0017.07.2018 18:0017.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806535849Подведение итогов не позднее Монтаж системы электроснабжения производственной базы п.Ямбург для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.07.201817.07.2018 18:0017.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806535849Подведение итогов не позднее Монтаж системы электроснабжения производственной базы п.Ямбург для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтаж системы электроснабжения производственной базы п.Ямбург для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"
Начальная цена
4 802 698,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
43.2
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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