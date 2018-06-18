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Номер извещения
31806535393
Уникальный номер закупки
18/4.3/0036440/ГТранс
Наименование закупки
Поставка расходных материалов оргтехники, вычтехники для нужд ООО "Газпромтранс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 16:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-07
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Владимир Вячеславович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
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Поставка расходных материалов оргтехники, вычтехники для нужд ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 10:00 GMT +318.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806535393Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов оргтехники, вычтехники для нужд ООО "Газпромтранс"г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 10:1018.06.2018 10:1018.06.2018 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806535393Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов оргтехники, вычтехники для нужд ООО "Газпромтранс"г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 19:0004.07.2018 19:0004.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806535393Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов оргтехники, вычтехники для нужд ООО "Газпромтранс"г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов оргтехники, вычтехники для нужд ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
25 823 130,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
26.20.40.190
26.20.16.190
47.41
Документация лота
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