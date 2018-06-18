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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов оргтехники, вычтехники для нужд ООО "Газпромтранс"

    Поставка расходных материалов оргтехники, вычтехники для нужд ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806535393Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов оргтехники, вычтехники для нужд ООО "Газпромтранс"г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806535393

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0036440/ГТранс

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов оргтехники, вычтехники для нужд ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 16:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    0036440 изменения на публ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-07

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kotirovki@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселев Владимир Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов оргтехники, вычтехники для нужд ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2018 10:00 GMT +318.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806535393Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов оргтехники, вычтехники для нужд ООО "Газпромтранс"г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Дата и время вскрытия заявок

    18.06.2018 10:1018.06.2018 10:1018.06.2018 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806535393Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов оргтехники, вычтехники для нужд ООО "Газпромтранс"г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 19:0004.07.2018 19:0004.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806535393Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов оргтехники, вычтехники для нужд ООО "Газпромтранс"г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 19:0004.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806535393Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов оргтехники, вычтехники для нужд ООО "Газпромтранс"г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов оргтехники, вычтехники для нужд ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    25 823 130,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    26.20.16.190

    Устройства ввода/вывода данных прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    47.41

    Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентилятор в корпус"

    Кол-во: 11

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор APCRBC123 для ИБП APC900"

    Кол-во: 23

    "Позиция 3"

    "Вентилятор для процессора"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Диск жесткий SAS 300 Gb"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Блок питания для монитора LG2320"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Блок питания для монитора IPS224T"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Комплект роликов Canon 6759B001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Пилот 10 м"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Картридж НР С9370А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Привод DVD-RW"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Комплект роликов подачи Panasonic KV-SS058"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Ролик Canon MA2-9468-000000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Картридж HP CС532 Y"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Картридж HP 72 C9372A M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Ролик Fujitsu CON-3670-002A"

    Кол-во: 7

    "Позиция 16"

    "Узел термозакрепления Samsung JC91-01024A"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Картридж Xerox 106R01633 Y"

    Кол-во: 9

    "Позиция 18"

    "Узел термозакрепления Ricoh D0674028"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Тормозная площадка Ricoh D1172872"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Накопитель ленточный LTO-5 3 Tb с радиометкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Сетевой фильтр 5м"

    Кол-во: 40

    "Позиция 22"

    "Ролик подачи бумаги Ricoh D1172851"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Ролик захвата бумаги из касеты  Ricoh AF031061"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Диск жесткий внешний 1Тб"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Картридж HP 72 C9371A C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Узел захвата HP (5851-3580/5851-2559)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Картридж Canon CLI-451XL BK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Ролик отделения Samsung JC90-01032A\JC90-01063B"

    Кол-во: 25

    "Позиция 29"

    "Картридж HP 72 C9373A Y"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Узел DADF Samsung JC97-04199A"

    Кол-во: 25

    "Позиция 31"

    "Диск жесткий внешний 2 Тб"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Картридж HP 72 C9374A G"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Насадка на ролик захвата Samsung JC73-00340A\130N01671"

    Кол-во: 25

    "Позиция 34"

    "Клавиатура Проводная Logitech К 120"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Клавиатура Проводная Logitech К 120"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Монитор Samsung 21.5" S22Е390Н"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Монитор Samsung 21.5" S22Е390Н"

    Кол-во: 15

    "Позиция 38"

    "Монитор Samsung 21.5" S22Е390Н"

    Кол-во: 13

    "Позиция 39"

    "Монитор Samsung 21.5" S22Е390Н"

    Кол-во: 112

    "Позиция 40"

    "Блок системный Gigant"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Монитор Samsung 21.5" S22Е390Н"

    Кол-во: 9

    "Позиция 42"

    "Монитор Samsung 21.5" S22Е390Н"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Блок системный Gigant"

    Кол-во: 15

    "Позиция 44"

    "Блок системный Gigant"

    Кол-во: 17

    "Позиция 45"

    "Блок системный Gigant"

    Кол-во: 9

    "Позиция 46"

    "Блок системный Gigant"

    Кол-во: 112

    "Позиция 47"

    "Блок системный Gigant"

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "Клавиатура Проводная Logitech К 120"

    Кол-во: 17

    "Позиция 49"

    "Клавиатура Проводная Logitech К 120"

    Кол-во: 15

    "Позиция 50"

    "Клавиатура Проводная Logitech К 120"

    Кол-во: 192

    "Позиция 51"

    "Клавиатура Проводная Logitech К 120"

    Кол-во: 9

    "Позиция 52"

    "Клавиатура Проводная Logitech К 120"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Мышь Проводная Logitech В100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "Мышь Проводная Logitech В100"

    Кол-во: 9

    "Позиция 55"

    "Мышь Проводная Logitech В100"

    Кол-во: 112

    "Позиция 56"

    "Мышь Проводная Logitech В100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 57"

    "Мышь Проводная Logitech В100"

    Кол-во: 19

    "Позиция 58"

    "Мышь Проводная Logitech В100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 59"

    "Мышь Проводная Logitech В100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "ИБП Бастион SKAT-UPS 800"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "МФУ Kyocera ECOSYS M2540dn"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "МФУ Brother MFC-L5700DN"

    Кол-во: 9

    "Позиция 63"

    "МФУ Kyocera ECOSYS M2540dn"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "МФУ Brother MFC-L5700DN"

    Кол-во: 42

    "Позиция 65"

    "МФУ Brother MFC-L5700DN"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "ИБП Бастион SKAT-UPS 800"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Сканер Штрих-кодов Cipher"

    Кол-во: 30

    "Позиция 68"

    "ИБП Бастион SKAT-UPS 800"

    Кол-во: 13

    "Позиция 69"

    "ИБП Бастион SKAT-UPS 800"

    Кол-во: 59

    "Позиция 70"

    "Принт-картридж Xerox WC 3210"

    Кол-во: 21

    "Позиция 71"

    "Копи-картридж Xerox WC 5020"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Копи-картридж Xerox WC 5020"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Картридж для HP LJ Enterprise 700 14X (CF214X) Black"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Картридж для HP LJ Enterprise 700 14X (CF214X) Black"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Петля для для крышки автоподатчика(Шарнир-кронштейн) - Xerox 3300/3210 - 003N01051"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Картридж CLT-C404S голубой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Картридж  Samsung MLT-D203E"

    Кол-во: 12

    "Позиция 78"

    "Картридж Xerox 106R01412"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "106R01446 Тонер-карт. Черный бол.емкости Ph 7500 (19800 стр.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "106R01445 Тонер-карт. Желтый бол.емкости Ph 7500 (17800 стр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Картридж  Samsung MLT-D203E"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Диск жесткий SATA 500 Gb"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Аккумулятор 12В 7 Ач"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "106R01444 Тонер-карт. Малиновый бол.емкости Ph 7500 (17800 стр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "106R01443 Тонер-карт. Синий бол.емкости Ph 7500 (17800 стр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Аккумулятор 12В 18 Ач"

    Кол-во: 8

    "Позиция 87"

    "Картридж Brother TN-3480"

    Кол-во: 8

    "Позиция 88"

    "Фьюзер для Xerox Work Centre 3210, 126N00347"

    Кол-во: 3

    "Позиция 89"

    "Фьюзер для Xerox Phaser3300,126N00266"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Тормозная площадка для Xerox Work Centre 3210, 019N00957"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Тормозная площадка для Xerox Phaser 3300,019N00928"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "Ролик захвата бумаги из кассеты в сборе для Xerox WorkCentre 3250/3210/3220 -130N01540"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Принт-картридж Xerox WC 3210"

    Кол-во: 54

    "Позиция 94"

    "Принт-картридж Xerox Phaser 3140"

    Кол-во: 8

    "Позиция 95"

    "Картридж Brother TN-3480"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Принт-картридж Xerox 3315 106R02310"

    Кол-во: 8

    "Позиция 97"

    "Петля для для крышки автоподатчика(Шарнир-кронштейн) - Xerox 3300/3210 - 003N01051"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Картридж CLT-K404S черный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 99"

    "Картридж CLT-M404S пурпурный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Тонер Canon C-EXV33 TONER Black (черный)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Тонер Canon C-EXV33 TONER Black (черный)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 102"

    "Тонер Xerox WC 5020"

    Кол-во: 12

    "Позиция 103"

    "Тонер Xerox WC 5020"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Картридж CLT-Y404S желтый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 105"

    "Картридж Xerox 106R01412"

    Кол-во: 6

    "Позиция 106"

    "Картридж Xerox 101R00434"

    Кол-во: 14

    "Позиция 107"

    "Блок фотобарабана Samsung MLT-R709"

    Кол-во: 6

    "Позиция 108"

    "Тонер-картридж Cactus CS-WC5222"

    Кол-во: 25

    "Позиция 109"

    "Тонер-картридж Cactus CS-WC5016"

    Кол-во: 54

    "Позиция 110"

    "Бокс для отработанного тонера Samsung MLT-W709"

    Кол-во: 6

    "Позиция 111"

    "Копи-картридж Xerox WC 5020"

    Кол-во: 17

    "Позиция 112"

    "Тонер-картридж  Samsung MLT-D709S"

    Кол-во: 24

    "Позиция 113"

    "Картридж Xerox 006R01551"

    Кол-во: 24

    "Позиция 114"

    "Ролик захвата Samsung JC93-00540A\JC93-00175A"

    Кол-во: 9

    "Позиция 115"

    "Узел термозакрепления в сборе Samsung JC91-01142A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Узел очистки ремня в сборе Xerox 042K93562"

    Кол-во: 3

    "Позиция 117"

    "Картридж Xerox 006R01520 C"

    Кол-во: 19

    "Позиция 118"

    "Картридж Xerox 006R01519 M"

    Кол-во: 17

    "Позиция 119"

    "Модуль ксерографии Xerox 5740 113R00674"

    Кол-во: 3

    "Позиция 120"

    "Вал переноса Samsung JC95-01038A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 121"

    "Картридж Xerox 013R00647"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Ролик подачи 3/4 лотка Xerox 604K83641"

    Кол-во: 6

    "Позиция 123"

    "Бокс для сбора тонера Xerox 008R13061"

    Кол-во: 40

    "Позиция 124"

    "Картридж Xerox 006R01517 BK"

    Кол-во: 29

    "Позиция 125"

    "Узел термозакрепления Samsung JC91-01144A"

    Кол-во: 9

    "Позиция 126"

    "Узел очистки ремня переноса Samsung JC96-06662A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 127"

    "Кронштейн для монитора KROMAX Office-3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 128"

    "Комплект сервисный Kyocera MK-1130"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Картридж CACTUS CS-TK1140"

    Кол-во: 15

    "Позиция 130"

    "Картридж НР С9373А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Картридж НР С9372А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Вал тефлоновый Kyocera 1028-1128 30Н425010/Н425010"

    Кол-во: 7

    "Позиция 133"

    "Картридж НР С9403А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Картридж CACTUS CS-TK130"

    Кол-во: 50

    "Позиция 135"

    "Картридж HP СЕ310А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 136"

    "Картридж НР С9374А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Комплект сервисный Kyocera MK-1140"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Блок фотобарабана Kyocera DK-170"

    Кол-во: 10

    "Позиция 139"

    "Комплект сервисный Kyocera MK-130"

    Кол-во: 3

    "Позиция 140"

    "Материнская плата Asus Р8В75-V"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "Ролик отделения из кассеты Kyocera 302F906230/2F906230"

    Кол-во: 30

    "Позиция 142"

    "Картридж CACTUS CS-Q7553A"

    Кол-во: 10

    "Позиция 143"

    "Ролик отделения из кассеты Kyocera 302BR06521/5AAVR0LL+052/2BR06520/5AAVROLL+052"

    Кол-во: 30

    "Позиция 144"

    "Ролик захвата из кассеты Kyocera 302F906240/2F906240"

    Кол-во: 30

    "Позиция 145"

    "Картридж CACTUS CS-TK1130"

    Кол-во: 30

    "Позиция 146"

    "Блок проявки Kyocera DV-1130"

    Кол-во: 8

    "Позиция 147"

    "Печатающая головка HP C9384A bk/y"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Печатающая головка HP C9383A m/c"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Комплект сервисный Kyocera MK-130"

    Кол-во: 7

    "Позиция 150"

    "Накладка отделения передняя Kyocera 303K507102 автоподатчика DP-110,420"

    Кол-во: 12

    "Позиция 151"

    "Накопитель Flash Drive 16 Gb"

    Кол-во: 30

    "Позиция 152"

    "Блок фотобарабана Kyocera DK-150"

    Кол-во: 11

    "Позиция 153"

    "Память DDR3 4 Gb"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Печатающая головка HP C9380A bk/g"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Картридж HP СЕ313А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 156"

    "Картридж CACTUS CS С8543Х"

    Кол-во: 3

    "Позиция 157"

    "Картридж CACTUS CS ТК360"

    Кол-во: 5

    "Позиция 158"

    "Картридж НР 124А (Q60000А голубой)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Картридж CACTUS CS С728S"

    Кол-во: 24

    "Позиция 160"

    "Картридж HP СЕ312А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 161"

    "Картридж HP CB543 Y"

    Кол-во: 5

    "Позиция 162"

    "Картридж  Samsung MLT-D203E"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Картридж НР 124А (Q60000А желтый)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Картридж HP CВ 540"

    Кол-во: 4

    "Позиция 165"

    "Картридж HP CB541 C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 166"

    "Тонер-картридж  Samsung MLT-D709S"

    Кол-во: 4

    "Позиция 167"

    "Ролик подачи ведущий Kyocera 2AR07240"

    Кол-во: 6

    "Позиция 168"

    "Ролик подачи бумаги Kyocera 2AR07220"

    Кол-во: 6

    "Позиция 169"

    "Ролик отделения бумаги Kyocera 2AR07230"

    Кол-во: 4

    "Позиция 170"

    "Комплект сервисный Kyocera MK-460"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Картридж НР 124А (Q60000А пурпурный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Диск жесткий SATA 500 Gb"

    Кол-во: 8

    "Позиция 173"

    "Аккумулятор CSB GP1272-28W"

    Кол-во: 38

    "Позиция 174"

    "Картридж Cactus CSP-CE285A PREMIUM"

    Кол-во: 21

    "Позиция 175"

    "Картридж-тонер Kyocera ТК-435"

    Кол-во: 55

    "Позиция 176"

    "Блок проявки Kyocera DV-460"

    Кол-во: 3

    "Позиция 177"

    "Блок проявки Kyocera DV-1130"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Комплект сервисный Kyocera MK-1130"

    Кол-во: 5

    "Позиция 179"

    "Картридж НР 124А (Q60000А черный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Картридж Kyocera TK-1170"

    Кол-во: 8

    "Позиция 181"

    "Вентилятор для процессора"

    Кол-во: 10

    "Позиция 182"

    "Картридж HP СЕ311А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 183"

    "Картридж НР С9371А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Термоблок Kyocera FS-1128"

    Кол-во: 3

    "Позиция 185"

    "Блок питания 450 Вт"

    Кол-во: 15

    "Позиция 186"

    "Термоблок Kyocera FK-170"

    Кол-во: 3

    "Позиция 187"

    "Картридж Cactus CSP-Q2612A PREMIUM"

    Кол-во: 100

    "Позиция 188"

    "Ролик протяжки автоподатчика Kyocera 36211110"

    Кол-во: 12

    "Позиция 189"

    "Ролик подачи автоподатчика Kyocera 3BR07040"

    Кол-во: 12

    "Позиция 190"

    "Диск жесткий Seagate 500 Gb SATA 500DM002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Карта памяти microSD 64 Гб"

    Кол-во: 3

    "Позиция 192"

    "Узел очистки ремня Xerox 001R00613"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Карта памяти microSD 64 Гб"

    Кол-во: 2

    "Позиция 194"

    "Картридж Xerox 006R01519 M"

    Кол-во: 4

    "Позиция 195"

    "Картридж Xerox 006R01520 C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 196"

    "Картридж Kyocera TK-1170"

    Кол-во: 3

    "Позиция 197"

    "Этикетка Термо 30х20 2000 шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 198"

    "Тонер-картридж Cactus CS-WC5325X"

    Кол-во: 4

    "Позиция 199"

    "Тонер-картридж Cactus CS-WC5325"

    Кол-во: 4

    "Позиция 200"

    "Картридж (матричные) Картридж Лента Epson LX-350/300+II (C13S015637BA)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 201"

    "Картридж (матричные) Картридж Лента Epson LX-350/300+II (C13S015637BA)"

    Кол-во: 155

    "Позиция 202"

    "Картридж Cactus CSP-CB436A PREMIUM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Тонер-картридж Cactus CS-WC3119"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Тонер-картридж Cactus CS-CF281X"

    Кол-во: 3

    "Позиция 205"

    "Картридж Cactus CSP-CE285A PREMIUM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Картридж Cactus CS-PH3300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 207"

    "Картридж Cactus CS-PH3300"

    Кол-во: 3

    "Позиция 208"

    "Картридж Xerox 006R01518 Y"

    Кол-во: 3

    "Позиция 209"

    "Барабан Xerox 013R00662"

    Кол-во: 2

    "Позиция 210"

    "Картридж Kyocera TK-1170"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Блок фотобарабана Samsung MLT-R709"

    Кол-во: 1

    "Позиция 212"

    "Картридж Kyocera TK-1170"

    Кол-во: 2

    "Позиция 213"

    "Барабан Samsung SCX-R6555A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Барабан Xerox 013R00662"

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "Барабан Samsung SCX-R6555A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 216"

    "Блок питания LINKWORLD LW6-600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Бокс для отработанного тонера Samsung MLT-W709"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Тонер-картридж  Samsung MLT-D709S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Вентилятор для процессора Zalman CNPS7000V-AlCu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Диск жесткий SAS 600 Gb"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Картридж Xerox 006R01517 BK"

    Кол-во: 3

    "Позиция 222"

    "Картридж Xerox 006R01517 BK"

    Кол-во: 5

    "Позиция 223"

    "Тонер-картридж Cactus CS-CF214X"

    Кол-во: 4

    "Позиция 224"

    "Картридж Samsung SCX-D6555A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 225"

    "Память DDR3 4 Gb"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Картридж HP DesignJet T520 голубой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "Картридж HP DesignJet T520 пурпурный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "Картридж CACTUS CS-TK1140"

    Кол-во: 50

    "Позиция 229"

    "Тонер-картридж Cactus CS-WC5325X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 230"

    "Материнская плата Asus"

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "Печатающая головка, комплект HP 711"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "Память DDR2 2Gb"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Картридж HP DesignJet T520 черный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Картридж CACTUS CS-TK1140"

    Кол-во: 40

    "Позиция 235"

    "Копи-картридж Cactus CS-PH5500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "Комплект сервисный Kyocera MK-1140"

    Кол-во: 4

    "Позиция 237"

    "Тонер-картридж Cactus CS-PH5550"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Тонер-картридж Cactus CS-WC5325"

    Кол-во: 3

    "Позиция 239"

    "Печь в сборе FK-171"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Материнская плата GA-H61M-S1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "Картридж HP DesignJet T520 желтый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Комплект сервисный Kyocera MK-1140"

    Кол-во: 2

    "Позиция 243"

    "Тонер-картридж Cactus CS-CF281X"

    Кол-во: 4

    "Позиция 244"

    "Диск жесткий SATA 500 Gb"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "Картридж Xerox 106R01631 C"

    Кол-во: 26

    "Позиция 246"

    "Картридж SP-H-533 М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 247"

    "Ролик захвата ADF в сборе Brother LX9297001"

    Кол-во: 12

    "Позиция 248"

    "Аккумулятор APCRBC106 для ИБП APC400"

    Кол-во: 71

    "Позиция 249"

    "Картридж SP-H-532 Y"

    Кол-во: 10

    "Позиция 250"

    "Картридж SP-H-530 Вк"

    Кол-во: 18

    "Позиция 251"

    "Память DDR3 4 Gb"

    Кол-во: 20

    "Позиция 252"

    "Диск жесткий SATA-III 120 Gb"

    Кол-во: 4

    "Позиция 253"

    "Картридж SP-B-3280 T"

    Кол-во: 175

    "Позиция 254"

    "Картридж Solution Print MLT-D203U"

    Кол-во: 77

    "Позиция 255"

    "Диск жесткий 500 Gb"

    Кол-во: 30

    "Позиция 256"

    "Видеоадаптер"

    Кол-во: 20

    "Позиция 257"

    "Картридж Ricoh C305HE 841597 Y"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "Картридж Ricoh C305HE 841596 M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 259"

    "Блок питания для сервера HP 460W (656362-B21)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 260"

    "Барабан Brother DR-3300"

    Кол-во: 34

    "Позиция 261"

    "Аккумулятор Battery array assembly-includes six 3.7 V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Накопитель Flash Drive 8 Gb"

    Кол-во: 2

    "Позиция 263"

    "Накопитель Flash Drive 64 Gb"

    Кол-во: 11

    "Позиция 264"

    "Диск жесткий SATA-III 2Тб"

    Кол-во: 5

    "Позиция 265"

    "Диск жесткий SAS 600 Gb"

    Кол-во: 10

    "Позиция 266"

    "Кабель питания монитор-системный блок"

    Кол-во: 50

    "Позиция 267"

    "Накопитель Flash Drive 16 Gb"

    Кол-во: 5

    "Позиция 268"

    "Диск жесткий SAS 900 Gb"

    Кол-во: 8

    "Позиция 269"

    "Диск жесткий 450 Gb SAS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 270"

    "Кабель питания евророзетка"

    Кол-во: 140

    "Позиция 271"

    "Зарядное устройство к портативному компьютеру"

    Кол-во: 5

    "Позиция 272"

    "Диск жесткий SAS 146 Gb"

    Кол-во: 2

    "Позиция 273"

    "Лоток входной ADF HP CC431-60119"

    Кол-во: 4

    "Позиция 274"

    "Картридж Xerox 106R01632 M"

    Кол-во: 23

    "Позиция 275"

    "Ролик захвата бумаги ADF Ricoh AF030363"

    Кол-во: 3

    "Позиция 276"

    "Ролик подачи бумаги ADF Ricoh AF031062"

    Кол-во: 4

    "Позиция 277"

    "Тонер-картридж  Samsung MLT-D709S"

    Кол-во: 3

    "Позиция 278"

    "Барабан Brother SP-B-3100/3200 D"

    Кол-во: 231

    "Позиция 279"

    "Картридж TN-3380"

    Кол-во: 105

    "Позиция 280"

    "Картридж Brother TN-325BK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 281"

    "Картридж Xerox 006R01518 Y"

    Кол-во: 2

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    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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