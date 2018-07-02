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Номер извещения
31806535351
Уникальный номер закупки
18/4.6/0033801/ПАО Газпром
Наименование закупки
0001/18/4.6/0033801/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018 Поставка оборудования и инструментов эндоскопических для нужд ПАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 16:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Sitnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
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Поставка оборудования и инструментов эндоскопических для нужд ПАО «Газпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.07.2018 12:00 GMT +302.07.2018 12:0002.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806535351Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и инструментов эндоскопических для нужд ПАО «Газпром»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806535351Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования и инструментов эндоскопических для нужд ПАО «Газпром»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Подведение итогов не позднее
11.07.2018 19:0011.07.2018 19:0011.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806535351Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и инструментов эндоскопических для нужд ПАО «Газпром»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования и инструментов эндоскопических для нужд ПАО «Газпром»
Начальная цена
39 974 091,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
26.60.1
46.69.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 10
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