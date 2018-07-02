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    Главная / Торги / 0001/18/4.6/0033801/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018 Поставка оборудования и инструментов эндоскопических для нужд ПАО «Газпром»

    0001/18/4.6/0033801/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018 Поставка оборудования и инструментов эндоскопических для нужд ПАО «Газпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.07.2018 12:0002.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806535351Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и инструментов эндоскопических для нужд ПАО «Газпром»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806535351

    Уникальный номер закупки

    18/4.6/0033801/ПАО Газпром

    Номер закупки

    Наименование закупки

    0001/18/4.6/0033801/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018 Поставка оборудования и инструментов эндоскопических для нужд ПАО «Газпром»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 16:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    33801 для участника.rar

    Изменения в извещении

    33801 Уведомление о продлении.docx

    Изменения в извещении

    33801_продление_22.06.2018.docx

    Изменения в извещении

    33801_продление_25.06.2018.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования и инструментов эндоскопических для нужд ПАО «Газпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.07.2018 12:00 GMT +302.07.2018 12:0002.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806535351Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и инструментов эндоскопических для нужд ПАО «Газпром»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Дата и время вскрытия заявок

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806535351Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования и инструментов эндоскопических для нужд ПАО «Газпром»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Подведение итогов не позднее

    11.07.2018 19:0011.07.2018 19:0011.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806535351Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и инструментов эндоскопических для нужд ПАО «Газпром»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.07.201811.07.2018 19:0011.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806535351Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и инструментов эндоскопических для нужд ПАО «Газпром»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования и инструментов эндоскопических для нужд ПАО «Газпром»

    Начальная цена

    39 974 091,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    26.60.1

    Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.8

    Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выкусыватель биопсийный, ложкообразный, 5 Шр., кат. № 26159BHW"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Щипцы, по HESSELING для захвата, 5 Шр, кат. № 26159H"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Экстрактор CCL-влагалищный, большой, кат. № 30103SG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Экстрактор CCL-влагалищный, малый, кат. № 30103SK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Щипцы, Сlick Line разборные захватывающие, поворотные, кат. № 33331ON"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Щипцы, Click Line захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, кат. № 33321DF"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Щипцы, Click Line разборные захватывающие по CROCE-OLMI, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, кат. №33321CC"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Щипцы, RoBi по KELLY для захвата и диссекции, модель CLERMONT-FERRAND, поворотные, разборные, для биполярной коагуляции, кат. № 38651ML"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Вставка рабочая, RoBi® щипцы, модель CLERMONT-FERRAND, кат. № 38610CS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Вставка рабочая, RoBi® щипцы по KELLY, удлиненные бранши. модель CLERMONT-FERRAND, кат. № 38610ML"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Вставка рабочая, RoBi® щипцы, модель CLERMONT-FERRAND, кат. № 38610CL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Контейнер, пластиковый для стерилизации и хранения, кат. № 39301CS"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Фиксатор, кат. № 26175B"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Щипцы, Click Line KELLY для диссекции и захвата, поворотные, с соединением для монополярной коагуляци, кат. № 33352ML"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Световод, кат. № 495NTA"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Оптика жесткая со стеклянными линзами, HOPKINS II, кат. № 26003AA"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Оптика жесткая со стеклянными линзами, HOPKINS II, кат. № 26046AA"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Трубка ирригационная , кат. № US00001134"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Оптика жесткая со стеклянными линзами HOPKINS, кат. № 26120 BA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Тубус внутренний по BETTOCCHI, кат. № 26153BIK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Тубус KARL STORZ, внешний по BETTOCCHI, кат. № 26153BОK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Корзина, проволочная для чистки, дезинфекции, стерилизации и хранения, кат. № 39501X"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Пистолет, чистящий для промывания гистероскопа, кат. № 27660"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Видеокамера эндоскопическая Telecam SL II, кат. № 20213011U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Видеоголовка эндоскопическая Telecam, кат. № 20212030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Монитор 19", кат. № 9619NB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Источник света эндоскопический Power LED 175 SCB, кат. № 20161401-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Световод, волоконнооптический, кат. № 495NA"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Помпа эндоскопическая Karl Storz HAMOU Endomat, с встроенным модулем SCB, кат. № 26331009-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Трубка соединительная, кат. № 20300042"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Бутыль аспирационная, кат. № 20300050"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Крышка бутыли аспирационной, кат. № 20300034"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Штатив для бутыли аспирационной, кат. № 20300032"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Держатель для бутыли аспирационной, кат. № 20300033"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Педаль управления ножная, кат. № 20014130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Трубка ирригационная , кат. № US00001134"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Стойка мобильная, кат. № UG230"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Держатель монитора, кат. № UG500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Держатель головки камеры, кат. № UG622"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Выкусыватель, биопсийный, ложкообразный, 5 Шр., кат. № 26159BHW"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Выкусыватель, биопсийный 5 Шр., кат. № 26159DHW"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Оптика жесткая со стеклянными линзами, HOPKINS II, кат. № 26046BA"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Тубус, внутренний по BETTOCCHI, кат. № 26153BIK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Тубус KARL STORZ, внешний по BETTOCCHI, кат. № 26153BOK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Зонд, пальпатор по BETTOCCHI, кат. № 26159G"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Ножницы, полужесткие, тупоконечные, 5 Шр., кат. № 26159EHW"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Ножницы, полужесткие, остроконечные, 5 Шр., кат. № 26159SHW"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Корзинка, проволочная для чистки, дезинфекции,стерилизации и хранения, кат. № 39501XC"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Доставка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Оптика гибкая стекловолоконная, для гистероскопии, кат. № 11264BBK1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Щетка, кат. № 27648A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Щетка, кат. № 27652"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Щетка, кат. № 27650C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Щетка, кат. № 27650B"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Щетка, кат. № 27650Е"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Щетка, кат. № 27650D"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Щетка, кат. № 27650G"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Щетка, кат. № 27650F"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Щетка, кат. № 27651B"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Щетка, кат. № 27651С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Щетка, кат. № 27651UB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Манипулятор, маточный модель CLERMONT-FERRAND, кат. № 26168D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Аппарат UNIDRIVE S III c принадлежностями, кат. № 26701001-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Морцеллятор электромеханисемкий хирургический универсальный Rotocut G1,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Оптика жесткая со стеклянными линзами, TROPHYscope по Campo компактный гистероскоп, HOPKINS II, кат. № 26008 BA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Тубус KARL STORZ, кат. № 26152DB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Щипцы KARL STORZ полужесткие, биопсийные и захватывающие 5 Шр., кат. № 26159UHW, производства Карл Шторц"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Ножницы полужесткие, тупоконечные 5 Шр., кат. № 26159ЕHW"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Ножницы полужесткие, остроконечные 5 Шр., кат. № 26159SHW"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Выкусыватель, биопсийный 5 Шр., кат. № 26159DHW"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Выкусыватель, биопсийный, ложкообразный, 5 Шр., кат. № 26159BHW"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Щипцы по HESSELING для захвата 5 Шр., кат. № 26159SHW"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Помпа эндоскопическая Karl Storz HAMOU Endomat, кат. № 26331009-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Трубка соединительная, кат. № 20300042"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Бутыль аспирационная, кат. № 20300050, кат. № 20300050"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Держатель для бутыли аспирационной, кат. № 20300033"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Канюля, кат. № 37360LH"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Эндоигла, кат. № 37360CP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Оптика жесткая со стеклянными линзами, HOPKINS II, кат. № 26046BA"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Световод, кат. № 495NCS"

    Кол-во: 7

    "Позиция 81"

    "Вставка рабочая, кат. № 39301CHS"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Выкусыватель биопсийный, 5 Шр., кат. № 26159DHW"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Канюля, троакара TERNAMIAN EndoTIP, кат. № 30103TMR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Канюля, троакара EndoTip по TERNAMIAN, кат. № 30160TMR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Троакар, кат. № 30120EKX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Троакар, кат. № 30120EK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Троакар, кат. № 30160MP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Эндоигла, по VERESS, кат. № 26120JLL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Эндоигла, по VERESS, кат. № 26120XL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Щипцы, Click Line разборные захватывающие по MAHNES, кат. № 33322ME"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Щипцы, Click Line разборные диссекционные, кат. № 33321R"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Щипцы, Click Line разборные по REDDICK-OLSEN, кат. № 33321UL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Щипцы, Click Line разборные по KELLY, кат. № 33321ML"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Щипцы, Click Line захватывающие MANHES, кат. № 33456MG"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Щипцы, CLICKLINE для захвата лифоузлов по SCHNEIDER, кат. № 33352SN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Щипцы, Click Line разборные захватывающие, кат. № 33532FS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Щипцы, Click Line разборные захватывающие, кат. № 33332BA"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Щипцы, Take-apart разборные биполярные коагуляционные по SCHNEIDER, кат. № 26276HK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Щипцы, Click Line разборные захватывающие , поворотные, кат. № 33332ON"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Щипцы, Щипцы, Click Line разборные захватывающие, поворотные, лапчатые, кат. № 33332FM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Щипцы, Click Line разборные захватывающие для ткани по SAWALНE, кат. № 33332UM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Щипцы, Click Line разборные кишечные, кат. № 33532GF"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Ножницы, CLICKLINE, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, кат. № 34351MA"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Вставка рабочая, Click Line вставка-ножницы, кат. № 34310MA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Ножницы, RoBi METZENBAUM, модель CLERMONT- FERRAND, кат. № 38651MW"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Щипцы, RoBi для захвата и диссекции, модель CLERMONT- FERRAND, кат. № 38651CS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Щипцы, RoBi® по KELLY для захвата, модель CLERMONT-FERRAND, кат. № 38651MD"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Щипцы, RoBi® для диссекции и захвата, модель CLERMONT- FERRAND, кат. № 38651KL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Узлопроталкиватель, по KÖCKERLING для экстракорпорального завязывания узлов, кат. № 26596SK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Иглодержатель, по SZABO-BERCI "клюв попугая", кат. № 26173SP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Стойка лапараскопическая, в комплектации в соответствии с Техническими требованиями Заказчика (Таблица А)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Оптика жесткая со стеклянными линзами, HOPKINS II"

    Кол-во: 6

    "Позиция 113"

    "Оптика жесткая со стеклянными линзами, HOPKINS II, кат. № 26105BA"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Световод, HOPKINS II, кат. 495NA"

    Кол-во: 6

    "Позиция 115"

    "Тубус, резектоскопа, 26 Fr., кат. № 26050SLK"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Рабочий элемент, кат. № 26040EBH"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Кабель соединительный для биполярных инструментов, кат. № 20196-118"

    Кол-во: 6

    "Позиция 118"

    "Обтуратор, кат. № 26040OC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Рабочий элемент, кат. № 26040EB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Тубус, внутренний по BETTOCCHI, кат. № 26153BIK"

    Кол-во: 11

    "Позиция 121"

    "Тубус KARL STORZ, внешний по BETTOCCHI, кат. № 26153BOK"

    Кол-во: 5

    "Позиция 122"

    "Шнур высокочастотный, биполярный, кат. № 26176LE"

    Кол-во: 6

    "Позиция 123"

    "Щипцы, полужесткие, биопсийные и захватывающие 5 Шр., кат. № 26159UHW"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "Ножницы, полужесткие, тупоконечные, 5 Шр., кат. № 26159EHW"

    Кол-во: 8

    "Позиция 125"

    "Ножницы, полужесткие, остроконечные, 5 Шр., кат. № 26159SHW"

    Кол-во: 10

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