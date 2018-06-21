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Номер извещения
31806534909
Уникальный номер закупки
18/4.3/0021232/ТГКраснодар
Наименование закупки
Поставка продукции с имиджевой корпоративной символикой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 15:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-13-00
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
s.datov@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Датов Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продукции с имиджевой корпоративной символикой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 09:30 GMT +321.06.2018 09:3021.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806534909Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции с имиджевой корпоративной символикой350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806534909Дата и время вскрытия заявок Поставка продукции с имиджевой корпоративной символикой350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
23.07.2018 14:0023.07.2018 14:0023.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806534909Подведение итогов не позднее Поставка продукции с имиджевой корпоративной символикой350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продукции с имиджевой корпоративной символикой
Начальная цена
7 800 006,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
22.29.23
32.99.12.110
22.29.25
25.99.29.190
17.23.13.191
17.29.19.140
32.40.1
25.99.24
23.41.13
47.78.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
Кол-во: 2780
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 35
Кол-во: 500
Кол-во: 150
Кол-во: 2780
Кол-во: 350
Кол-во: 450
Кол-во: 680
Кол-во: 680
Кол-во: 680
Кол-во: 680
Кол-во: 250
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
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