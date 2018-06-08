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Номер извещения
31806534883
Уникальный номер закупки
18/2.1/0034571/ДНоябрьск
Наименование закупки
Услуги по вывозу и утилизации хозяйственно-бытовых стоков с полигона ТБиПО и ВЗиС Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (34571)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 15:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Услуги по вывозу и утилизации хозяйственно-бытовых стоков с полигона ТБиПО и ВЗиС Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 11:00 GMT +308.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806534883Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по вывозу и утилизации хозяйственно-бытовых стоков с полигона ТБиПО и ВЗиС Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 12:0008.06.2018 12:0008.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806534883Дата и время вскрытия заявок Услуги по вывозу и утилизации хозяйственно-бытовых стоков с полигона ТБиПО и ВЗиС Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.06.2018 14:0014.06.2018 14:0014.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806534883Подведение итогов не позднее Услуги по вывозу и утилизации хозяйственно-бытовых стоков с полигона ТБиПО и ВЗиС Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201814.06.2018 14:0014.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806534883Подведение итогов не позднее Услуги по вывозу и утилизации хозяйственно-бытовых стоков с полигона ТБиПО и ВЗиС Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по вывозу и утилизации хозяйственно-бытовых стоков с полигона ТБиПО и ВЗиС Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Начальная цена
30 426 105,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
37.00.11
37.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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