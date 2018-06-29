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Номер извещения
31806535302
Уникальный номер закупки
18/4.3/0031010/ГКосмСист
Наименование закупки
Изготовление сувенирной и полиграфической продукции с фирменной символикой АО "Газпром космические системы" (2 Лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 16:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
Почтовый адрес
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Контактный телефон
+7 495 504-29-18
Факс
+7 495 504-29-11
Адрес электронной почты
burykh_en@gazprom-spacesystems.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бурых Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
141112, Московская область, г. Щелково, ул. Московская,д.77Б
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Сувенирная продукция с фирменной символикой АО "Газпром космические системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 10:00 GMT +329.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806535302Дата и время окончания срока приема заявок Сувенирная продукция с фирменной символикой АО "Газпром космические системы"141112, Московская область, г. Щелково, ул. Московская,д.77Б
Дата и время вскрытия заявок
29.06.2018 15:0029.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806535302Дата и время вскрытия заявок Сувенирная продукция с фирменной символикой АО "Газпром космические системы"141112, Московская область, г. Щелково, ул. Московская,д.77Б
Подведение итогов не позднее
26.07.2018 15:0026.07.2018 15:0026.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806535302Подведение итогов не позднее Сувенирная продукция с фирменной символикой АО "Газпром космические системы"141112, Московская область, г. Щелково, ул. Московская,д.77Б
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сувенирная продукция с фирменной символикой АО "Газпром космические системы"
Начальная цена
1 215 373,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
46.49.36.000
73.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
Кол-во: 400
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 2000
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Полиграфическая продукция с фирменной символикой АО "Газпром космические системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 10:00 GMT +329.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806535302Дата и время окончания срока приема заявок Полиграфическая продукция с фирменной символикой АО "Газпром космические системы"141112, Московская область, г. Щелково, ул. Московская,д.77Б
Дата и время вскрытия заявок
29.06.2018 15:0029.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806535302Дата и время вскрытия заявок Полиграфическая продукция с фирменной символикой АО "Газпром космические системы"141112, Московская область, г. Щелково, ул. Московская,д.77Б
Подведение итогов не позднее
26.07.2018 15:0026.07.2018 15:0026.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806535302Подведение итогов не позднее Полиграфическая продукция с фирменной символикой АО "Газпром космические системы"141112, Московская область, г. Щелково, ул. Московская,д.77Б
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Полиграфическая продукция с фирменной символикой АО "Газпром космические системы"
Начальная цена
1 202 243,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
46.49.36.000
73.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1500
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
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