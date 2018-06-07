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Номер извещения
31806534690
Уникальный номер закупки
18/4.3/0028667/ТГЮгорск
Наименование закупки
Поставка воды питьевой в Югорском , Краснотурьинском регионах для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 15:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-20-75
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
NS.Kozlova@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлова Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
628260, г. Югорск, ул. Мира, д. 15
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка воды питьевой в Югорском , Краснотурьинском регионах для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 21:59 GMT +307.06.2018 21:5907.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806534690Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воды питьевой в Югорском , Краснотурьинском регионах для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, г. Югорск, ул. Мира, д. 15
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 08:0008.06.2018 08:0008.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806534690Дата и время вскрытия заявок Поставка воды питьевой в Югорском , Краснотурьинском регионах для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, г. Югорск, ул. Мира, д. 15
Подведение итогов не позднее
19.06.2018 08:3019.06.2018 08:3019.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806534690Подведение итогов не позднее Поставка воды питьевой в Югорском , Краснотурьинском регионах для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, г. Югорск, ул. Мира, д. 15
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды питьевой в Югорском , Краснотурьинском регионах для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Начальная цена
4 291 088,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
36.00.11.000
47.81.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5600
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