Лот 1

Аудитор обязуется оказать Клиенту услуги по проверке специальной финансовой информации Клиента за отчетный период, окончившийся 31 декабря 2018 года (в дальнейшем – «Специальная финансовая отчетность»), подготовленной в соответствии с инструкциями БАСФ СЕ (в дальнейшем – «Группа») и учетной политикой Группы в отношении подготовки финансовой отчетности (в дальнейшем – «Инструкции»). Аудитор проведет проверку в соответствии с инструкциями, предоставленными аудитором Группы (в дальнейшем – концепция специального назначения). Аудитор обязуется оказать услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента, подготовленной в соответствии с российским законодательством, за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г., и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а также письменной информации (отчета) Аудитора руководству по результатам проведения аудита.