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Номер извещения
31806535428
Уникальный номер закупки
18/2.1/0024393/ГЮРГМТТрейд
Наименование закупки
Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности и Специальной финансовой отчетности ЗАО "Газпром ЮРГМ Трейдинг" за 2018 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 16:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2, лит. А
Почтовый адрес
115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8, корп. 1
Контактный телефон
+7 495 909-33-66
Факс
Адрес электронной почты
d.kuznetsov@yrgm-trading.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Дмитрий Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
РФ, 115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 8, корп. 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аудитор обязуется оказать Клиенту услуги по проверке специальной финансовой информации Клиента за отчетный период, окончившийся 31 декабря 2018 года (в дальнейшем – «Специальная финансовая отчетность»), подготовленной в соответствии с инструкциями БАСФ СЕ (в дальнейшем – «Группа») и учетной политикой Группы в отношении подготовки финансовой отчетности (в дальнейшем – «Инструкции»). Аудитор проведет проверку в соответствии с инструкциями, предоставленными аудитором Группы (в дальнейшем – концепция специального назначения). Аудитор обязуется оказать услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента, подготовленной в соответствии с российским законодательством, за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г., и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а также письменной информации (отчета) Аудитора руководству по результатам проведения аудита.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 19:00 GMT +315.06.2018 19:0015.06.2018 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806535428Дата и время окончания срока приема заявок Аудитор обязуется оказать Клиенту услуги по проверке специальной финансовой информации Клиента за отчетный период, окончившийся 31 декабря 2018 года (в дальнейшем – «Специальная финансовая отчетность»), подготовленной в соответствии с инструкциями БАСФ СЕ (в дальнейшем – «Группа») и учетной политикой Группы в отношении подготовки финансовой отчетности (в дальнейшем – «Инструкции»). Аудитор проведет проверку в соответствии с инструкциями, предоставленными аудитором Группы (в дальнейшем – концепция специального назначения). Аудитор обязуется оказать услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента, подготовленной в соответствии с российским законодательством, за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г., и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а также письменной информации (отчета) Аудитора руководству по результатам проведения аудита.РФ, 115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 8, корп. 1
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 10:0018.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806535428Дата и время вскрытия заявок Аудитор обязуется оказать Клиенту услуги по проверке специальной финансовой информации Клиента за отчетный период, окончившийся 31 декабря 2018 года (в дальнейшем – «Специальная финансовая отчетность»), подготовленной в соответствии с инструкциями БАСФ СЕ (в дальнейшем – «Группа») и учетной политикой Группы в отношении подготовки финансовой отчетности (в дальнейшем – «Инструкции»). Аудитор проведет проверку в соответствии с инструкциями, предоставленными аудитором Группы (в дальнейшем – концепция специального назначения). Аудитор обязуется оказать услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента, подготовленной в соответствии с российским законодательством, за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г., и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а также письменной информации (отчета) Аудитора руководству по результатам проведения аудита.РФ, 115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 8, корп. 1
Подведение итогов не позднее
25.06.2018 10:0025.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806535428Подведение итогов не позднее Аудитор обязуется оказать Клиенту услуги по проверке специальной финансовой информации Клиента за отчетный период, окончившийся 31 декабря 2018 года (в дальнейшем – «Специальная финансовая отчетность»), подготовленной в соответствии с инструкциями БАСФ СЕ (в дальнейшем – «Группа») и учетной политикой Группы в отношении подготовки финансовой отчетности (в дальнейшем – «Инструкции»). Аудитор проведет проверку в соответствии с инструкциями, предоставленными аудитором Группы (в дальнейшем – концепция специального назначения). Аудитор обязуется оказать услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента, подготовленной в соответствии с российским законодательством, за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г., и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а также письменной информации (отчета) Аудитора руководству по результатам проведения аудита.РФ, 115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 8, корп. 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.06.201825.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806535428Подведение итогов не позднее Аудитор обязуется оказать Клиенту услуги по проверке специальной финансовой информации Клиента за отчетный период, окончившийся 31 декабря 2018 года (в дальнейшем – «Специальная финансовая отчетность»), подготовленной в соответствии с инструкциями БАСФ СЕ (в дальнейшем – «Группа») и учетной политикой Группы в отношении подготовки финансовой отчетности (в дальнейшем – «Инструкции»). Аудитор проведет проверку в соответствии с инструкциями, предоставленными аудитором Группы (в дальнейшем – концепция специального назначения). Аудитор обязуется оказать услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента, подготовленной в соответствии с российским законодательством, за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г., и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а также письменной информации (отчета) Аудитора руководству по результатам проведения аудита.РФ, 115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 8, корп. 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аудитор обязуется оказать Клиенту услуги по проверке специальной финансовой информации Клиента за отчетный период, окончившийся 31 декабря 2018 года (в дальнейшем – «Специальная финансовая отчетность»), подготовленной в соответствии с инструкциями БАСФ СЕ (в дальнейшем – «Группа») и учетной политикой Группы в отношении подготовки финансовой отчетности (в дальнейшем – «Инструкции»). Аудитор проведет проверку в соответствии с инструкциями, предоставленными аудитором Группы (в дальнейшем – концепция специального назначения). Аудитор обязуется оказать услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента, подготовленной в соответствии с российским законодательством, за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г., и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а также письменной информации (отчета) Аудитора руководству по результатам проведения аудита.
Начальная цена
1 805 159,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром ЮРГМ Трейдинг
Все закупки и тендеры АО Газпром ЮРГМ Трейдинг
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2, лит. А
115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8, корп. 1
69.20.1
69.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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