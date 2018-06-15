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    Главная / Торги / Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности и Специальной финансовой отчетности ЗАО "Газпром ЮРГМ Трейдинг" за 2018 год

    Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности и Специальной финансовой отчетности ЗАО "Газпром ЮРГМ Трейдинг" за 2018 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 19:0015.06.2018 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806535428Дата и время окончания срока приема заявок Аудитор обязуется оказать Клиенту услуги по проверке специальной финансовой информации Клиента за отчетный период, окончившийся 31 декабря 2018 года (в дальнейшем – «Специальная финансовая отчетность»), подготовленной в соответствии с инструкциями БАСФ СЕ (в дальнейшем – «Группа») и учетной политикой Группы в отношении подготовки финансовой отчетности (в дальнейшем – «Инструкции»). Аудитор проведет проверку в соответствии с инструкциями, предоставленными аудитором Группы (в дальнейшем – концепция специального назначения). Аудитор обязуется оказать услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента, подготовленной в соответствии с российским законодательством, за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г., и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а также письменной информации (отчета) Аудитора руководству по результатам проведения аудита.РФ, 115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 8, корп. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806535428

    Уникальный номер закупки

    18/2.1/0024393/ГЮРГМТТрейд

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности и Специальной финансовой отчетности ЗАО "Газпром ЮРГМ Трейдинг" за 2018 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 16:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание.docx

    Извещение.docx

    Коммерческое предложение.doc

    методика оцеки.docx

    Договор МСФО Газпром ЮРГМ Трейдинг.docx

    Договор РСБУ Газпром ЮРГМ Трейдинг.docx

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Газпром ЮРГМ Трейдинг
    Все закупки и тендеры АО Газпром ЮРГМ Трейдинг

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2, лит. А

    Почтовый адрес

    115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8, корп. 1

    Контактный телефон

    +7 495 909-33-66

    Факс

    Адрес электронной почты

    d.kuznetsov@yrgm-trading.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Дмитрий Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    РФ, 115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 8, корп. 1

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по проведению финансового аудита

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аудитор обязуется оказать Клиенту услуги по проверке специальной финансовой информации Клиента за отчетный период, окончившийся 31 декабря 2018 года (в дальнейшем – «Специальная финансовая отчетность»), подготовленной в соответствии с инструкциями БАСФ СЕ (в дальнейшем – «Группа») и учетной политикой Группы в отношении подготовки финансовой отчетности (в дальнейшем – «Инструкции»). Аудитор проведет проверку в соответствии с инструкциями, предоставленными аудитором Группы (в дальнейшем – концепция специального назначения). Аудитор обязуется оказать услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента, подготовленной в соответствии с российским законодательством, за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г., и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а также письменной информации (отчета) Аудитора руководству по результатам проведения аудита.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.06.2018 19:00 GMT +315.06.2018 19:0015.06.2018 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806535428Дата и время окончания срока приема заявок Аудитор обязуется оказать Клиенту услуги по проверке специальной финансовой информации Клиента за отчетный период, окончившийся 31 декабря 2018 года (в дальнейшем – «Специальная финансовая отчетность»), подготовленной в соответствии с инструкциями БАСФ СЕ (в дальнейшем – «Группа») и учетной политикой Группы в отношении подготовки финансовой отчетности (в дальнейшем – «Инструкции»). Аудитор проведет проверку в соответствии с инструкциями, предоставленными аудитором Группы (в дальнейшем – концепция специального назначения). Аудитор обязуется оказать услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента, подготовленной в соответствии с российским законодательством, за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г., и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а также письменной информации (отчета) Аудитора руководству по результатам проведения аудита.РФ, 115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 8, корп. 1

    Дата и время вскрытия заявок

    18.06.2018 10:0018.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806535428Дата и время вскрытия заявок Аудитор обязуется оказать Клиенту услуги по проверке специальной финансовой информации Клиента за отчетный период, окончившийся 31 декабря 2018 года (в дальнейшем – «Специальная финансовая отчетность»), подготовленной в соответствии с инструкциями БАСФ СЕ (в дальнейшем – «Группа») и учетной политикой Группы в отношении подготовки финансовой отчетности (в дальнейшем – «Инструкции»). Аудитор проведет проверку в соответствии с инструкциями, предоставленными аудитором Группы (в дальнейшем – концепция специального назначения). Аудитор обязуется оказать услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента, подготовленной в соответствии с российским законодательством, за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г., и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а также письменной информации (отчета) Аудитора руководству по результатам проведения аудита.РФ, 115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 8, корп. 1

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2018 10:0025.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806535428Подведение итогов не позднее Аудитор обязуется оказать Клиенту услуги по проверке специальной финансовой информации Клиента за отчетный период, окончившийся 31 декабря 2018 года (в дальнейшем – «Специальная финансовая отчетность»), подготовленной в соответствии с инструкциями БАСФ СЕ (в дальнейшем – «Группа») и учетной политикой Группы в отношении подготовки финансовой отчетности (в дальнейшем – «Инструкции»). Аудитор проведет проверку в соответствии с инструкциями, предоставленными аудитором Группы (в дальнейшем – концепция специального назначения). Аудитор обязуется оказать услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента, подготовленной в соответствии с российским законодательством, за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г., и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а также письменной информации (отчета) Аудитора руководству по результатам проведения аудита.РФ, 115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 8, корп. 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.201825.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806535428Подведение итогов не позднее Аудитор обязуется оказать Клиенту услуги по проверке специальной финансовой информации Клиента за отчетный период, окончившийся 31 декабря 2018 года (в дальнейшем – «Специальная финансовая отчетность»), подготовленной в соответствии с инструкциями БАСФ СЕ (в дальнейшем – «Группа») и учетной политикой Группы в отношении подготовки финансовой отчетности (в дальнейшем – «Инструкции»). Аудитор проведет проверку в соответствии с инструкциями, предоставленными аудитором Группы (в дальнейшем – концепция специального назначения). Аудитор обязуется оказать услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента, подготовленной в соответствии с российским законодательством, за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г., и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а также письменной информации (отчета) Аудитора руководству по результатам проведения аудита.РФ, 115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 8, корп. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аудитор обязуется оказать Клиенту услуги по проверке специальной финансовой информации Клиента за отчетный период, окончившийся 31 декабря 2018 года (в дальнейшем – «Специальная финансовая отчетность»), подготовленной в соответствии с инструкциями БАСФ СЕ (в дальнейшем – «Группа») и учетной политикой Группы в отношении подготовки финансовой отчетности (в дальнейшем – «Инструкции»). Аудитор проведет проверку в соответствии с инструкциями, предоставленными аудитором Группы (в дальнейшем – концепция специального назначения). Аудитор обязуется оказать услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента, подготовленной в соответствии с российским законодательством, за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г., и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а также письменной информации (отчета) Аудитора руководству по результатам проведения аудита.

    Начальная цена

    1 805 159,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром ЮРГМ Трейдинг
    Все закупки и тендеры АО Газпром ЮРГМ Трейдинг

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2, лит. А

    115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8, корп. 1

    Классификатор ОКПД2

    69.20.1

    Услуги по проведению финансового аудита

    Классификатор ОКВЭД2

    69.20.1

    Деятельность по проведению финансового аудита

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аудитор принимает на себя обязательство оказать Клиенту услуги по аудиту специальной финансовой информации Клиента за отчетный период, окончившийся 31 декабря 2018 года (в дальнейшем – «Специальная финансовая отчетность»), подготовленной в соответств"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Аудитор обязуется оказать услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента, подготовленной в соответствии с российским законодательством, за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г., и составление аудиторского заключения о досто"

    Кол-во: 1

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