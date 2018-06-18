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Номер извещения
31806534052
Уникальный номер закупки
18/4.3/0033827/ТГЮгорск
Наименование закупки
Поставка насосного и общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 14:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-26-06
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
DA.Borodin@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородин Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
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Поставка насосного и общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 21:59 GMT +318.06.2018 21:5918.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806534052Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосного и общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 08:0019.06.2018 08:0019.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806534052Дата и время вскрытия заявок Поставка насосного и общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Подведение итогов не позднее
26.06.2018 08:3026.06.2018 08:3026.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806534052Подведение итогов не позднее Поставка насосного и общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.06.201826.06.2018 08:3026.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806534052Подведение итогов не позднее Поставка насосного и общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосного и общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Начальная цена
3 974 784,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
28.12.11.110
28.12.13.190
28.14
28.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13
Кол-во: 20
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