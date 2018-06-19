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Номер извещения
31806533901
Уникальный номер закупки
18/4.3/0039229/НУГХимКомпл
Наименование закупки
Поставка автошин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 14:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Контактный телефон
+7 34949 7-13-23
Факс
+7 34949 7-04-99
Адрес электронной почты
N.Suntsova@nghk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сунцова Надежда Николаевна
Место рассмотрения предложений
629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автошин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 09:00 GMT +319.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806533901Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 09:0019.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806533901Дата и время вскрытия заявок Поставка автошин629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 16:0004.07.2018 16:0004.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806533901Подведение итогов не позднее Поставка автошин629305, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, улица Южная, дом 2А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин
Начальная цена
2 043 151,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром НГХК"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
22.11.1
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 28
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 7
Кол-во: 7
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