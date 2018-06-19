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Номер извещения
31806533757
Уникальный номер закупки
18/2.1/0027715/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Услуги по организации досуга гостей и участников Зонального тура (северная зона) корпоративного фестиваля "Факел" самодеятельных коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром" в 2018 г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/18/2.1/0027715/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 13:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-89
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
A.Lovtsov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
ловцов алексей александрович
Место рассмотрения предложений
620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по организации досуга гостей и участников Зонального тура (северная зона) корпоративного фестиваля "Факел" самодеятельных коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром" в 2018 г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 08:00 GMT +319.06.2018 08:0019.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806533757Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по организации досуга гостей и участников Зонального тура (северная зона) корпоративного фестиваля "Факел" самодеятельных коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром" в 2018 г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 08:0019.06.2018 08:0019.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806533757Дата и время вскрытия заявок Услуги по организации досуга гостей и участников Зонального тура (северная зона) корпоративного фестиваля "Факел" самодеятельных коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром" в 2018 г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 22:0004.07.2018 22:0004.07.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806533757Подведение итогов не позднее Услуги по организации досуга гостей и участников Зонального тура (северная зона) корпоративного фестиваля "Факел" самодеятельных коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром" в 2018 г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201804.07.2018 22:0004.07.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806533757Подведение итогов не позднее Услуги по организации досуга гостей и участников Зонального тура (северная зона) корпоративного фестиваля "Факел" самодеятельных коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром" в 2018 г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по организации досуга гостей и участников Зонального тура (северная зона) корпоративного фестиваля "Факел" самодеятельных коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром" в 2018 г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
2 380 178,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
93.29.29.000
93.29.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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