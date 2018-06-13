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Номер извещения
31806533772
Уникальный номер закупки
18/2.1/0036115/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Оказание услуг по стоянке автотранспорта Оренбургского ЛПУМГ,филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург",в 2018 году. 0035/18/2.1/0036115/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 14:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-89
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
A.Lovtsov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
ловцов алексей александрович
Место рассмотрения предложений
620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Закупки и тендеры Услуги, связанные с автомобильным транспортом, прочие Эта группировка не включает: - услуги по мойке автобусов и прочих сухопутных автотранспортных средств, см. 81.29.19
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по стоянке автотранспорта Оренбургского ЛПУМГ,филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург",в 2018 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 08:00 GMT +313.06.2018 08:0013.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806533772Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по стоянке автотранспорта Оренбургского ЛПУМГ,филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург",в 2018 году.620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 08:0013.06.2018 08:0013.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806533772Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по стоянке автотранспорта Оренбургского ЛПУМГ,филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург",в 2018 году.620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Подведение итогов не позднее
24.06.2018 22:0024.06.2018 22:0024.06.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806533772Подведение итогов не позднее Оказание услуг по стоянке автотранспорта Оренбургского ЛПУМГ,филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург",в 2018 году.620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
24.06.201824.06.2018 22:0024.06.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806533772Подведение итогов не позднее Оказание услуг по стоянке автотранспорта Оренбургского ЛПУМГ,филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург",в 2018 году.620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по стоянке автотранспорта Оренбургского ЛПУМГ,филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург",в 2018 году.
Начальная цена
567 108,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
52.29.20.000
52.21.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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