www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806533365
Уникальный номер закупки
18/4.3/0033816/ДИркутск
Наименование закупки
Поставка автоцистерны вакуумной МВ-10 КО УСТ 5453
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 13:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14
Почтовый адрес
664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14
Контактный телефон
+7 3952 25-59-59
Факс
+7 3952 24-36-73
Адрес электронной почты
popovichmn@irkutsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попович Михаил Николаевич
Место рассмотрения предложений
По месту нахождения Организатора
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автоцистерны вакуумной МВ-10 КО УСТ 5453
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 10:00 GMT +318.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806533365Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автоцистерны вакуумной МВ-10 КО УСТ 5453По месту нахождения Организатора
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 10:0518.06.2018 10:0518.06.2018 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806533365Дата и время вскрытия заявок Поставка автоцистерны вакуумной МВ-10 КО УСТ 5453По месту нахождения Организатора
Подведение итогов не позднее
28.06.2018 15:0028.06.2018 15:0028.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806533365Подведение итогов не позднее Поставка автоцистерны вакуумной МВ-10 КО УСТ 5453По месту нахождения Организатора
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автоцистерны вакуумной МВ-10 КО УСТ 5453
Начальная цена
4 737 442,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Иркутск
Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск
Адрес местонахождения
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14
664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14
45.19.39.000
45.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.