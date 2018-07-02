0001/18/4.6/0033800/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018 Поставка физиотерапевтического оборудования для нужд ПАО «Газпром»

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ПАО Газпром Все закупки и тендеры ПАО Газпром

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Аппарат для низкопоточной, ультразвуковой, лазерной и вакуумной терапии INTELECT ADVANCED Color Combo+EMG 2762СС, с принадлежностями, характеристики в соответствие с таблицей А" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Аппарат для низкопоточной, ультразвуковой, лазерной и вакуумной терапии INTELECT ADVANCED Color Combo 2752СС, с принадлежностями" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Аппарат физиотерапевтический BTL-4000 с принадлежностями ( кат. № BTL-4800LM2 Combi Topline), характеристики в соответствие с таблицей А" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Аппарат для низкочасточной терапии INTELECT MOBILE Stim 2777, характеристики в соответствие с таблицей А" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Аппарат физиотерапевтический BTL-5000 с принадлежностями (кат. № BTL-5920 Magnet), характеристики в соответствие с таблицей А" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Аппарат для прессотерапии Pressomed модели: 2900, характеристики в соответствие с таблицей А" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Облучатель БОП-01/27-НанЭМА (БОП-4), характеристики в соответствие с таблицей А" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Станция ингаляционная САЛИНА для тепло-влажных, а также всех других ингаляционных процедур всеми типами средств, необходимых для лечения дыхательных путей, характеристики в соответствие с таблицей А" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Подставка роликовая для оборудования Encar U, характеристики в соответствие с таблицей А" Кол-во: 3

"Позиция 10" "Аппарат для коротковолновой терапии Curapuls 970, характеристики в соответствие с таблицей А" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Стол массажный стационарный Classic clinician, характеристики в соответствие с таблицей А" Кол-во: 6

"Позиция 12" "Стол массажный электрический Celesta Electric Salon Top, характеристики в соответствие с таблицей А" Кол-во: 2

"Позиция 13" "стол-кушетка раскладной массажный Alliance Aluminum, характеристики в соответствие с таблицей А" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Комплект изделий абдоминальной декомпрессии для физиотерапии и предупреждения прерывания беременности КАД-01-"АКЦ", характеристики в соответствие с таблицей А" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Аппарат для ультрозвуковой терапии INTELECT MOBILE Ultrasound 2776 с принадлежностями, характеристики в соответствие с таблицей А" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Стол тракционный Anatomotor Luxe, характеристики в соответствие с таблицей А" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Комплекс для восстановления двигательных функций «Ремиокор» («АмблиокорТМ-01ДМС»), характеристики в соответствие с таблицей А" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Аппарат криотерапевтический Cryo-6, характеристики в соответствие с таблицей А" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Аппарат «Спектр ЛЦ» модель 02, характеристики в соответствие с таблицей А" Кол-во: 3

"Позиция 20" "Аппарат миоритм 040 на 8 электродов с полным комплектом пособий и силиконовыми электродами, характеристики в соответствие с таблицей А" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Аппарат миоритм 040 на 16 электродов, с лабильными электродами для микротоковой терапии, характеристики в соответствие с таблицей А" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Аппарат для экстрокорпоральной магнитотерапии "Авантрон", характеристики в соответствие с таблицей А" Кол-во: 1