Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 0001/18/4.6/0033800/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018 Поставка физиотерапевтического оборудования для нужд ПАО «Газпром»

    0001/18/4.6/0033800/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018 Поставка физиотерапевтического оборудования для нужд ПАО «Газпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.07.2018 12:0002.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806533044Дата и время окончания срока приема заявок Поставка физиотерапевтического оборудования для нужд ПАО «Газпром»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806533044

    Уникальный номер закупки

    18/4.6/0033800/ПАО Газпром

    Номер закупки

    Наименование закупки

    0001/18/4.6/0033800/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018 Поставка физиотерапевтического оборудования для нужд ПАО «Газпром»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 12:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    33800 для участника.rar

    Изменения в извещении

    33800 Уведомление о продлении.docx

    Изменения в извещении

    33800_продление_22.06.2018.docx

    Изменения в извещении

    33800 -продление 25.06.18.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка физиотерапевтического оборудования для нужд ПАО «Газпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.07.2018 12:00 GMT +302.07.2018 12:0002.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806533044Дата и время окончания срока приема заявок Поставка физиотерапевтического оборудования для нужд ПАО «Газпром»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Дата и время вскрытия заявок

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806533044Дата и время вскрытия заявок Поставка физиотерапевтического оборудования для нужд ПАО «Газпром»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Подведение итогов не позднее

    11.07.2018 19:0011.07.2018 19:0011.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806533044Подведение итогов не позднее Поставка физиотерапевтического оборудования для нужд ПАО «Газпром»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.07.201811.07.2018 19:0011.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806533044Подведение итогов не позднее Поставка физиотерапевтического оборудования для нужд ПАО «Газпром»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка физиотерапевтического оборудования для нужд ПАО «Газпром»

    Начальная цена

    22 494 699,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    26.60.1

    Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.8

    Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат для низкопоточной, ультразвуковой, лазерной и вакуумной терапии INTELECT ADVANCED Color Combo+EMG 2762СС, с принадлежностями, характеристики в соответствие с таблицей А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Аппарат для низкопоточной, ультразвуковой, лазерной и вакуумной терапии INTELECT ADVANCED Color Combo 2752СС, с принадлежностями"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Аппарат физиотерапевтический BTL-4000 с принадлежностями ( кат. № BTL-4800LM2 Combi Topline), характеристики в соответствие с таблицей А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Аппарат для низкочасточной терапии INTELECT MOBILE Stim 2777, характеристики в соответствие с таблицей А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Аппарат физиотерапевтический BTL-5000 с принадлежностями (кат. № BTL-5920 Magnet), характеристики в соответствие с таблицей А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Аппарат для прессотерапии Pressomed модели: 2900, характеристики в соответствие с таблицей А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Облучатель БОП-01/27-НанЭМА (БОП-4), характеристики в соответствие с таблицей А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Станция ингаляционная САЛИНА для тепло-влажных, а также всех других ингаляционных процедур всеми типами средств, необходимых для лечения дыхательных путей, характеристики в соответствие с таблицей А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Подставка роликовая для оборудования Encar U, характеристики в соответствие с таблицей А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Аппарат для коротковолновой терапии Curapuls 970, характеристики в соответствие с таблицей А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Стол массажный стационарный Classic clinician, характеристики в соответствие с таблицей А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Стол массажный электрический Celesta Electric Salon Top, характеристики в соответствие с таблицей А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "стол-кушетка раскладной массажный Alliance Aluminum, характеристики в соответствие с таблицей А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Комплект изделий абдоминальной декомпрессии для физиотерапии и предупреждения прерывания беременности КАД-01-"АКЦ", характеристики в соответствие с таблицей А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Аппарат для ультрозвуковой терапии INTELECT MOBILE Ultrasound 2776 с принадлежностями, характеристики в соответствие с таблицей А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Стол тракционный Anatomotor Luxe, характеристики в соответствие с таблицей А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Комплекс для восстановления двигательных функций «Ремиокор» («АмблиокорТМ-01ДМС»), характеристики в соответствие с таблицей А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Аппарат криотерапевтический Cryo-6, характеристики в соответствие с таблицей А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Аппарат «Спектр ЛЦ» модель 02, характеристики в соответствие с таблицей А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Аппарат миоритм 040 на 8 электродов с полным комплектом пособий и силиконовыми электродами, характеристики в соответствие с таблицей А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Аппарат миоритм 040 на 16 электродов, с лабильными электродами для микротоковой терапии, характеристики в соответствие с таблицей А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Аппарат для экстрокорпоральной магнитотерапии "Авантрон", характеристики в соответствие с таблицей А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Доставка"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить