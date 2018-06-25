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Номер извещения
31806532858
Уникальный номер закупки
18/4.3/0033917/ГИнформ
Наименование закупки
Приобретение оборудования сети передачи данных для нужд филиалов ООО "Газпром информ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 11:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-32
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
A.Gayterova@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайтерова Александра Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Москва, Б. Черемушкинская, 13, стр.1
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Приобретение оборудования сети передачи данных для нужд филиалов ООО "Газпром информ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 10:00 GMT +325.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806532858Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение оборудования сети передачи данных для нужд филиалов ООО "Газпром информ"Москва, Б. Черемушкинская, 13, стр.1
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 12:0025.06.2018 12:0025.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806532858Дата и время вскрытия заявок Приобретение оборудования сети передачи данных для нужд филиалов ООО "Газпром информ"Москва, Б. Черемушкинская, 13, стр.1
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 23:0029.06.2018 23:0029.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806532858Подведение итогов не позднее Приобретение оборудования сети передачи данных для нужд филиалов ООО "Газпром информ"Москва, Б. Черемушкинская, 13, стр.1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение оборудования сети передачи данных для нужд филиалов ООО "Газпром информ"
Начальная цена
12 596 079,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
46.51.10.110
46.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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