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    Главная / Торги / Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Специальный инструмент

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Специальный инструмент

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 08:0019.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806532760Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров для нужд ООО "Газпром добыча Надым".Специальный инструмент629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806532760

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0035109/ДНадым

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Специальный инструмент

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 11:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Специальный инструмент на размещение.rar

    Методика 18_4.3_0035109_ДНадым.DOC

    Изменения в извещении

    Форма_44_150840.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Юридический адрес

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    Почтовый адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-33-71

    Факс

    +7 34995 3-75-12

    Адрес электронной почты

    Dudkovskaia.AA@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дудковская Альбина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Закупки и тендеры Инструмент

    Закупки и тендеры Инструменты ручные с механизированным приводом

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров для нужд ООО "Газпром добыча Надым".Специальный инструмент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2018 08:00 GMT +319.06.2018 08:0019.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806532760Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров для нужд ООО "Газпром добыча Надым".Специальный инструмент629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2018 08:0019.06.2018 08:0019.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806532760Дата и время вскрытия заявок Поставка товаров для нужд ООО "Газпром добыча Надым".Специальный инструмент629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Подведение итогов не позднее

    05.07.2018 15:0005.07.2018 15:0005.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806532760Подведение итогов не позднее Поставка товаров для нужд ООО "Газпром добыча Надым".Специальный инструмент629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.201805.07.2018 15:0005.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806532760Подведение итогов не позднее Поставка товаров для нужд ООО "Газпром добыча Надым".Специальный инструмент629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров для нужд ООО "Газпром добыча Надым".Специальный инструмент

    Начальная цена

    306 071,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.130

    Плашки резьбонарезные

    25.73.30.299

    Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки

    25.73.30.230

    Отвертки

    25.73.30.165

    Ножницы по металлу ручные

    25.73.30.110

    Напильники слесарные

    25.73.30.120

    Надфили

    25.73.40.112

    Сверла твердосплавные

    25.73.30.249

    Инструмент контрольно-разметочный прочий

    25.73.30.221

    Тиски ручные

    25.73.40.110

    Сверла

    25.73.30.171

    Ключи гаечные

    25.73.40.120

    Метчики

    25.73.30.164

    Острогубцы (кусачки)

    25.73.30.175

    Ключи специальные

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    28.24

    Производство ручных инструментов с механизированным приводом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ключ гаечный 19х22"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Ключ гаечный 22х24"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Ключ гаечный 27х30"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Ключ разводной КР-46"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Ключ рожковый искробезопасный 12х14мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Ключ рожковый искробезопасный 8х10мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Ключ шестигранный 7812-0372 3мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Ключ шестигранный 7812-0373 4мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Ключ шестигранный 7812-0374 5мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Ключ шестигранный 7812-0375 6мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Ключ шестигранный 7812-0376 8мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Ключ шестигранный 7812-0377 10мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Ключ шестигранный 7812-0378 13мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Кусачки боковые КБ 160"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Машина углошлифовальная УШМ-125/1100Э ИНТЕРСКОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Метчик гаечный 10х1.25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Метчик гаечный 10х1.5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Метчик гаечный 12х1,0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Метчик гаечный 12х1.5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Метчик гаечный 14х1.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Метчик гаечный 14х1.5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Метчик гаечный 14х2.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Метчик гаечный 16х1.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Метчик гаечный 16х1.5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Ключ гаечный 17х19"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Бур 12х100х160 SDS-plus"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Бур D10х160(100) SDS+ ISO 9001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Бур SDS MAX 6х40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Бур SDS+ 6х160 (180)мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Бур SDS+ 8х160 (260)мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Вороток для метчиков М3-М12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Вышка тура "Мега1""

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Гвоздодер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Головка автомобильная 14 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Головка автомобильная 15 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Головка торцевая 10мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Головка торцевая 11мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Головка торцевая 13мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Головка торцевая 17мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Головка торцевая 19мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Головка торцевая 22мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Головка торцевая 32мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Дрель универсальная Д-13/750Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Дрель Д-13/750Т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Дрель-шуруповерт ДА14/18Р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Дрель-шуруповерт Зубр ЗДА-14.4-2 КИН20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Ключ гаечный 10х11"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Ключ гаечный 10х12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Ключ гаечный 12х13"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Ключ гаечный 12х14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Ключ гаечный 13х17"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Набор бит НБ-31 Арсенал"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Плашка М12х1,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Плашка М14,0х1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Плашка М14,0х2,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Плашка М14х0,75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Плашка М16х1.5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Плашка М16х2,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Плашка М6х0.75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Плашка М6х1.0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Плашка М8х0.75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Плашка М8х1.0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Плашка М8х1.25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Плашка мелкая правая резьба М7х0,75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Рулетка 5м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Сверло алмазное 10мм."

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Сверло алмазное D 8,0мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Сверло алмазное усиленное D 6,0мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Сверло с к/хв D 10.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Сверло с к/хв D 10.5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Сверло с к/хв D 12.5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Сверло с к/хв D 13.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Сверло с к/хв D 14.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Тиски слесарные ТСМ-150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Тиски слесарные ТСС-150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Тиски слесарные поворотные Т-180"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Фен технический ЗТФ-2000ДК ЗУБР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Шлифмашина УШМ-125/1100Э ИНТЕРСКОЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Штангенциркуль ШЦ-III-400-0,05"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Услуги по доставке МТР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Плашка М12х0.75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Набор инструмента АL-56"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Набор инструмента Арсенал AР-132"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Набор инструмента НОЭ-7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Набор ключей ДТ/40 шестигранных"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Набор ключей КГД 8-24мм 7шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Набор ключей КГК 6шт 11-17мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Набор сверел НС-9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Надфиль ромбический 80мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Напильник 3-х гранный 300ММ-№1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "Напильник круглый 300мм-№1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Напильник плоский 300мм-№1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Ножницы по металлу 320мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Отвертка крестовая 1х80 №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "Отвертка крестообровая диэлектрическая 100 №1 1000В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Отвертка плоская диэлектрическая 6,5х150 1000В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Паяльник 25ВТ/220В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Паяльник 40ВТ/220В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Пистолет для герметика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Пистолет для монтажной пены"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Плашка круглая М5х0,8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Плашка М10,0х1,25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Плашка М10,0х1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Плашка М10х0,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Головка торцевая 27мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "Головка торцевая 30мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 107"

    "Ключ накидной искробезопасный 14х17мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 108"

    "Ключ накидной искробезопасный 17х19мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 109"

    "Ключ накидной искробезопасный 8х10мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 110"

    "Ключ разводной КР-30"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "Плашка М10х0.75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Плашка М10х1.0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Плашка М12,0х1,25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Плашка М12,0х1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Плашка М12,0х1,75"

    Кол-во: 2

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    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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