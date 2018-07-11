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Номер извещения
31806532594
Уникальный номер закупки
18/4.3/0036442/ТГЮгорск
Наименование закупки
Поставка периодических изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (0056/18/4.3/0036442/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018) Закупка только у СМСП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 11:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Анастасия Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Журналы и периодические издания печатные Эта группировка не включает: - электронные периодические издания, см. 58.14.20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка периодических изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2018 09:00 GMT +311.07.2018 09:0011.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806532594Дата и время окончания срока приема заявок Поставка периодических изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.07.2018 09:1011.07.2018 09:1011.07.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806532594Дата и время вскрытия заявок Поставка периодических изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
18.07.2018 15:0018.07.2018 15:0018.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806532594Подведение итогов не позднее Поставка периодических изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка периодических изданий для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Начальная цена
4 069 616,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
58.14.11.190
58.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 140
Кол-во: 250
Кол-во: 850
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
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