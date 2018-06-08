Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».(№ 0056/18/4.3/0036989/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018)

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ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Папка пластиковая Бюрократ артикул PZ07CBlue с боковым металлическим зажимом + карман, формат А4, толщина пластика 700мкм(0,7мм), цвет синий." Кол-во: 10

"Позиция 2" "Степлер Kangaro HS-10H, высококачественный пластик, скрепляет до 16л, скобы N10" Кол-во: 215

"Позиция 3" "Степлер inФормат Grand артикул SMG01K, размер скоб 24/6, максимальная толщина сшиваемой бумаги 20л." Кол-во: 138

"Позиция 4" "Оснастка для печати Colop Printer C60 пластиковая, прямоугольная, размер 37х76мм" Кол-во: 80

"Позиция 5" "Ножницы канцелярские inФормат, артикул SO2104, размер 215мм, нержавеющая сталь, анатомические ручки." Кол-во: 788

"Позиция 6" "Точилка Sponsor SSH1006-1 металлическая двойная" Кол-во: 197

"Позиция 7" "Дырокол inФормат DMG-20K с металлическим корпусом и специальными пластиковыми вставками, толщина прокола 20л" Кол-во: 34

"Позиция 8" "Доска магнитно-маркерная (флипчарт) GBG LFI 100х70, с лаковым покрытием в алюминиевом профиле, на треноге, размер доски 100х70см, регулируемые винты для размещения бумажного блока, каталожный номер 115-101493." Кол-во: 2

"Позиция 9" "Доска информационная настенная пробковая inФормат артикул СW90120, размер 90х120см, материал натуральная пробка, деревянная рама." Кол-во: 2

"Позиция 10" "Набор для творчества Olki артикул 14.01.13. В наборе: 4 баночки по 33мл. (грунт для декупажа, клей для декупажа, лак акриловый повышенной твердости (глянцевый), лак кракелюрный (одношаговый)." Кол-во: 6

"Позиция 11" "ТУ 9699-001-015383296-2012 Рамка Office Space, артикул РД_422, со стеклом, размер 40х60см, из соснового багета, цвет мокко" Кол-во: 30

"Позиция 12" "Рамка деревянная со стеклом для фото артикул РД_412 (162330), размер 15х21см, из соснового багета, цвет мокко." Кол-во: 30

"Позиция 13" "ТУ 07636 Рамка для фото материал дерево, цвет янтарь, размер 30х40см" Кол-во: 30

"Позиция 14" "Пленка самоклеящаяся каландрированная поливинилхлоридная с глянцевой поверхностью ORACAL 641-010 белая" Кол-во: 200

"Позиция 15" "Конверт белый с верхним расположением клапана C4 (229Х324) В, клеевое соединение типа стрип (отрывная лента) ГОСТ Р 51506-99" Кол-во: 2950

"Позиция 16" "Пленка самоклеющаяся полипропиленовая Albeo PP180-36-1 матовая, плотность 180г/м2, ширина рулона 914мм/36", длина намотки 50м" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Пленка магнитная NM-ST30, толщина 0,3мм, ширина рулона 1270мм, длина 30м, состав: матовый слой ПЭТ+лист винила, для широкоформатной печати сольвентными, экосольвентными и латексными чернилами" Кол-во: 4

"Позиция 18" "Пленка самоклеящаяся (винил) HP Universal Adhesive Vinyl, артикул C2T51A, матовая, плотность 290г/м2, ширина рулона 36"/914мм, длина 20м" Кол-во: 4

"Позиция 19" "Бумага цветная крепированная металлизированная Апплика Мишка, артикул С1629-01, 5 цветов, 5 листов, формат А4." Кол-во: 30

"Позиция 20" "Набор профессоинальных цветных карандашей Сонет артикул 13141433, 24 цвета." Кол-во: 9

"Позиция 21" "Набор чернографитных простых карандашей Кремль артикул СК 116/06, 6 штук, градация стержня:2Т, Т, 2-ТМ, М, 2М. Изготовитель Сибирская карандашная фабрика г.Томск." Кол-во: 12

"Позиция 22" "Набор простых чернографитных карандашей Дворец артикул СК 116/10, 10 штук, стержни 2Т, 2-Т, 4-ТМ, 2-М, 2М. Изготовитель Сибирская карандашная фабрика г.Томск" Кол-во: 3

"Позиция 23" "Бумага цветная крепированная торговой марки АппликА, артикул С1627-02, формат А4, 10 листов, 10 цветов." Кол-во: 30

"Позиция 24" "Набор цветных карандашей Русский карандаш артикул СК027/037/030/038/18, 18 цветов, заточенные, изготовитель Сибирская карандашная фабрика г.Томск" Кол-во: 15

"Позиция 25" "Ножницы универсальные Attomex 4091306 длина 210мм, материал нержавеющая титановая сталь, ручки покрыты пластмассой" Кол-во: 30

"Позиция 26" "Гуашь Луч, артикул 8С397-08, объем 220мл, алая" Кол-во: 20

"Позиция 27" "ТУ 2331-026-06916705-2003 Краски художественные акриловые Гамма, серия Лицей, артикул 242003, 16 цветов, объем 20мл." Кол-во: 50

"Позиция 28" "Резинка (ластик) канцелярская Berlingo Mega Sof, артикул BLc_00030, овальная, малая, эргономичной формы с пластиковой центровкой, цвет ластика: белый, центровка: красная." Кол-во: 20

"Позиция 29" "Бумага для заметок deVente, артикул 2010333, размер 76х76мм, с клеевым краем, цвет голубой неоновый, 100 листов." Кол-во: 60

"Позиция 30" "ТУ 2293-004-36243876-2012 Лоток вертикальный сборный Стамм, артикул ЛТ82, формат А4, ширина основания 240мм, материал пластик, цвет черный" Кол-во: 2

"Позиция 31" "Кнопки канцелярские inФормат KFC-30P флажки цветные, в упаковке 30шт" Кол-во: 75

"Позиция 32" "Папка-скоросшиватель Лихт, артикул 51347, плотность 320г/м2, мелованный картон, формат А4" Кол-во: 300

"Позиция 33" "Маркер индустриальный deVente артикул 5043401 цвет black (черный), для металла, с лаковым эффектом, ширина линии 2-5мм." Кол-во: 3

"Позиция 34" "Маркер индустриальный deVente артикул 5043400 цвет white (белый), для металла, с лаковым эффектом, ширина линии 2-5мм." Кол-во: 3

"Позиция 35" "Папка-регистратор inФормат P2PVC-75/Sky ширина корешка 75мм, формат А4, выполнена из качественного картона толщиной 2,2 мм, покрытого с двух сторон покрытием PVC, съемный арочный механизм, карман для маркировочного вкладыша, металлическая окантовка" Кол-во: 130

"Позиция 36" "Тетрадь общая в клетку 48 листов, артикул 48Л-1228, Проф-Пресс Удивительный пейзаж, формат А5, обложка-мелованный картон, выброчный лак, серебристое тиснение, внутренний блок-офсет, скрепление- скрепка." Кол-во: 30

"Позиция 37" "Обложка для переплета из плотного картона LF артикул 7590, формат А4, плотность 230г/м2, текстура-тиснение под кожу, цвет зеленый, в пачке 100листов." Кол-во: 200

"Позиция 38" "Обложка для переплета из плотного картона deVente, артикул 4123505, плотность 230г/м2, текстура: тиснение под кожу, формат А4, цвет белый, в пачке 100шт." Кол-во: 200

"Позиция 39" "Пластилин Гамма, серия Юный художник, артикул 280047, 18 цветов. ТУ 2389-031-06916705-2006" Кол-во: 40

"Позиция 40" "Краски акварельные медовые Гамма, серия Чудо-Краски, артикул 212075, 18 цветов, пластикова упаковка, без кисти ТУ 6-00-06916705-20-95" Кол-во: 80

"Позиция 41" "Закладка самоклеящаяся Brauberg, артикул 122731, размер 50х14мм, 5 неоновых цветов по 50 листов (малиновый, розовый, зеленый, желтый, оранжевый), материал закладок позволяет делать на них надписи ручкой или карандашом" Кол-во: 20

"Позиция 42" "Ручка шариковая Стамм Тонкая линия письма, артикул РК20, с синим стержнем, масляная основа, шестигранная форма корпуса, цвет корпуса синий, толщина линии 0,7мм.ТУ 4261-001-36243876-2012" Кол-во: 1486

"Позиция 43" "Маркер строительный deVente артикул 5043400 цвет белый" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Ножницы портновские Зубр Мастер артикул 40425-27 длина 270мм ГОСТ 51268-99" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Набор (органайзер) настольный вращающийся Attomex артикул4102313, с наполнением-12 предметов, цвет черный." Кол-во: 10

"Позиция 46" "Ручка шариковая Стамм 049, артикул РШ04, с черным стержнем, шестигранная форма корпуса, толщина линии 1мм ТУ 4261-001-36243876-2012" Кол-во: 770

"Позиция 47" "Ручка шариковая Стамм 111, артикул РС01, с синим стержнем, шестигранная форма корпуса, корпус прозрачный, толщина линии 1мм ТУ 4261-001-36243876-2012" Кол-во: 6421

"Позиция 48" "Набор маркеров (текст маркер) Стамм Sprint, артикул МТ32, 3 цвета, толщина линии 1-5мм, цвета: зеленый, желтый, оранжевый" Кол-во: 435

"Позиция 49" "Оснастка для печатей и штампов круглая пластиковая Shiny Printer Line артикул R-542, диаметр 42мм, подушка R-542-7, цвет корпуса синий" Кол-во: 30

"Позиция 50" "Папка-скоросшиватель с прозрачным верхним листом Бюрократ, артикул PS20 Blue, формат А4, материал пластик, цвет голубой" Кол-во: 220

"Позиция 51" "Папка-конверт на кнопке Бюрократ PK803ANvio, формат А4, пластик непрозрачный, цвет фиолетовый ТУ 2293-009-70002800-2013" Кол-во: 210

"Позиция 52" "Папка с металлической пружиной Бюрократ артикул PZ07Р, формат А4, пластик, цвет: ассорти, внутренний карман, торцевой карман с бумажной вставкой" Кол-во: 132

"Позиция 53" "Папка с металлическим зажимом Бюрократ, артикул PZ07C, формат А4, пластик, цвет: ассорти, внутренний карман, торцевой карман с бумажной вставкой" Кол-во: 100

"Позиция 54" "Папка с металлическим зажимом Бюрократ, артикул PZ07C, формат А4, пластик, цвет: ассорти, внутренний карман, торцевой карман с бумажной вставкой" Кол-во: 50

"Позиция 55" "Папка Бюрократ артикул 0840/2, на 2-х кольцах, формат А4, цвет аасорти" Кол-во: 141

"Позиция 56" "Зажим для бумаг канцелярский металлический Attomex, артикул 4131305, размер 51мм, цветные, коробочка 12шт." Кол-во: 4060

"Позиция 57" "Зажим для бумаг канцелярский металлический Attomex, артикул 4131304, размер 41мм, цветные, коробочка 12шт." Кол-во: 3370

"Позиция 58" "Зажим для бумаг Attomex 4131303 канцелярский металлический, размер 32мм, цвет черный, коробочка 12шт." Кол-во: 313

"Позиция 59" "ГОСТ Р50962-96 Папка-скоросшиватель Бюрократ, артикул PS20BLU, формат А4, 150мкм, цвет синий." Кол-во: 380

"Позиция 60" "Папка сборно-разборная (короб архивный) Persona артикул A70-80V5, на кнопках, формат А4, корешок 70мм, цвет черный." Кол-во: 55

"Позиция 61" "ГОСТ 13309-90 Тетрадь общая Hatber 80л в клетку, артикул 80Т4С1сп, формат А4, на спирали" Кол-во: 90

"Позиция 62" "Скобы для степлера металлические Globus С10-1000 N10 оцинкованные" Кол-во: 1202

"Позиция 63" "Скобы для степлера стальные Globus, №24/6, в картонной коробке 1000ш." Кол-во: 594

"Позиция 64" "Ручка корректирующая inФормат, артикул CFP-12N, объем 12мл" Кол-во: 90

"Позиция 65" "Папка Persona А4161-51, формат A4, угловая резинка, пластиковая, цвет синий" Кол-во: 60

"Позиция 66" "Папка-регистратор с арочным механизмом Index, артикул IND5/30 PVC, формат А4, ширина корешка 50мм, синяя" Кол-во: 337

"Позиция 67" "Папка Persona артикул A20-525, 20 вкладышей, корешок с бумажной вставкой, толщина 500мкр., цвет черный" Кол-во: 50

"Позиция 68" "ТУ 2385-043-00225779-2007 Клей-карандаш Globus, вес 35гр, с выдвигающимся клеевым стержнем." Кол-во: 4286

"Позиция 69" "Скотч упаковочный (клейкая лента) Unibob 600, размер 50мм66м, артикул 29784, цвет прозрачный." Кол-во: 2170

"Позиция 70" "Блокнот Attache артикул 204992 на спирали, формат А4, 80 листов, вид бумаги офсет, цвет белый в клетку, плотность бумаги 65г/м2, однотонная пластиковая обложка синего цвета." Кол-во: 10

"Позиция 71" "Жидкость корректирующая inФормат, артикул CFS-20, пластиковый пузырек с кисточкой 20мл." Кол-во: 309

"Позиция 72" "ГОСТ 7.50-2002 Короб архивный inФормат артикул ВB91140, формат А4, ширина корешка 140мм материал бумвинил, с завязками, цвет ассорти." Кол-во: 80

"Позиция 73" "ГОСТ 7.50-2002 Короб архивный вертикальный inФормат артикул RB0075N, открывается сбоку, формат А4, ширина корешка 75мм, материал микрогофрокартон, цвет серый." Кол-во: 70

"Позиция 74" "Скотч двухсторонний 50ммх10м (полиропилен) Unibob, артикул 01476" Кол-во: 416

"Позиция 75" "Карандаш чернографитный inФормат Zebra, артикул PPNBZ-HB, заточенный, шестигранный, с ластиком" Кол-во: 1138

"Позиция 76" "Оснастка для печатей и штампов Shiny Printer S-844, размер 58х22мм, пластиковая, цвет корпуса синий." Кол-во: 30

"Позиция 77" "Оснастка для печатей и штампов Shiny Printer S-843, размер 47х18мм, пластиковая, цвет корпуса синий." Кол-во: 30

"Позиция 78" "Оснастка для печатей и штампов Shiny Printer S-841, размер 26х10мм, пластиковая, цвет корпуса синий" Кол-во: 10

"Позиция 79" "Альбом для рисования 24 листа" Кол-во: 40

"Позиция 80" "Краски по стеклу на органической основе Луч Витраж, артикул 23С 1447-08, 5 цветов, флаконы по 20мл ТУ 2331-083-06916705-2005" Кол-во: 4

"Позиция 81" "Краски акриловые Гамма, серия Лицей, артикул 242002, 12 цветов, объем 20мл ТУ 2331-026-06916705-2003" Кол-во: 9

"Позиция 82" "Маркер перманентный автоматический Zebra Mckie Retractable, артикул 312 333010, цвет стержня черный, механизм кнопочный, чернила водоустойчивые на масляной основе, толщина пишущего узла 1-1,3мм, корпус пластик" Кол-во: 215

"Позиция 83" "Папка регистратор с арочным механизмом шириной корешка 50мм вертикальная формата A4 из картона с износостойкими бумажным покрытием с этикеткой на корешке для маркировки синяя Index IND5/50" Кол-во: 80

"Позиция 84" "Папка регистратор с арочным механизмом шириной корешка 80мм вертикальная формата A4 из картона с износостойкими бумажным покрытием с этикеткой на корешке для маркировки синяя Index IND8/24" Кол-во: 4842

"Позиция 85" "Ручка Erich Krause MegapolisConcept 31 шариковая канцелярская, цвет чернил-синий, цвет корпуса -синий, толщина линии 0,7мм, артикул 141259" Кол-во: 2601

"Позиция 86" "Оснастка Shiny S-830 для печатей и штампов размеры 75х38мм цвет корпуса синий" Кол-во: 40

"Позиция 87" "Папка сборная архивная на кнопках Attache артикул 478253, ламинированный картон,формат А4,ширина корешка 100мм" Кол-во: 50

"Позиция 88" "Папка с 20 файлами для хранения документов вертикальная формата A4 из пластика толщиной 0,50мм с прозрачным карманом с вкладышем для маркировки черная Persona A20-52" Кол-во: 234

"Позиция 89" "Папка конверт на кнопке горизонтальный формата A4 из непрозрачного пластика толщиной 0,18мм ассорти Бюрократ" Кол-во: 90

"Позиция 90" "Конверт белый с верхним расположением клапана C6 (114х162) В, клеевое соединение типа стрип (отрывная лента) ГОСТ Р 51506-99" Кол-во: 200

"Позиция 91" "Закладка deVente 233035 12х43мм с клеевым краем 5 неоновых цветов по 25штук материал полиэстр" Кол-во: 5712

"Позиция 92" "Оснастка с размером оттиска 15х75мм рекомендуемым количеством строк 4 сменной подушкой E/25 в пластиковом черно-сером корпусе Colop Printer 25" Кол-во: 20

"Позиция 93" "Оснастка с размером оттиска 40х60мм рекомендуемым количеством строк 8-10 сменной подушкой E/55 в пластиковом черно-сером корпусе Colop Printer 55" Кол-во: 50

"Позиция 94" "Пластик двухслойный Rowmark,серия Textures,цвет Royal Blui/White (королевский синий/белый) размеры 600х1220мм,толщина 3,0мм(1/8"), каталожный номер 842-592,для лезерной и механической гравировки" Кол-во: 20

"Позиция 95" "Скотч 01479 Unibob на полипропиленовой основе 50ммх25м" Кол-во: 185

"Позиция 96" "Органайзер настольный артикул JC848 Attache,14 предметов,вращающийся" Кол-во: 20

"Позиция 97" "Ежедневник 145х205 200л недатировынный" Кол-во: 89

"Позиция 98" "Кнопки канцелярские deVente цветные 100шт в картонной упаковке с европодвесом" Кол-во: 77

"Позиция 99" "Линейка мерительная прямоугольного сечения со шкалой 300мм пластмасовая тонированная ЛН34" Кол-во: 180

"Позиция 100" "ЭТИКЕТКА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ Xerox DuraPaper Label ФОРМАТ А3,50 ЛИСТОВ,ЦВЕТ-БЕЛЫЙ, 003R98645-КАТАЛОЖНОЙ НОМЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ" Кол-во: 24

"Позиция 101" "Скотч Союзпак 19ммх33м прозрачный" Кол-во: 247

"Позиция 102" "Конверт белый с верхним расположением клапана C5 (162х229) В, клеевое соединение типа стрип (отрывная лента) ГОСТ Р 51506-99" Кол-во: 350

"Позиция 103" "Скотч упаковочный ариткул29343, ширина 48мм, длина 66м, прозрачный" Кол-во: 1105

"Позиция 104" "Папка-регистратор Attomex артикул 3093305, формат А4, ширина корешка 75мм, цвет черный, изготовленная из высококачественного картона толщиной 1,9мм, обклеена с внешней стороны полипропиленовой пленкой, с внутренней - износостойкая бумага" Кол-во: 115

"Позиция 105" "Папка-скоросшиватель Бюрократ, артикул PZ05C, формат А4, с пружинным скоросшивателем в середине, материал: пластик, толщина пластика 0,5мм, цвет: ассорти" Кол-во: 80

"Позиция 106" "Набор маркеров (текстовыделителей) Стамм, артикул МТ32, скошенный наконечник, ширина линии письма 1-5мм, в наборе 3шт, цвета: лимоный, зеленый, розовый" Кол-во: 5

"Позиция 107" "Лента клейкая канцелярская (скотч) Klebebander артикул 107512, прозрачная, размер: ширина 12мм, длина 10м, толщина 35 микрон." Кол-во: 20

"Позиция 108" "Зажим для бумаг канцелярский металлический Attomex, артикул 4131301, размер 19мм, скрепляет до 60 листов, цвет черный, коробочка 12штук." Кол-во: 2

"Позиция 109" "Блокнот Светоч, артикул 12с19, формат А5, на спирали, 60 листов, клетка" Кол-во: 80

"Позиция 110" "Блок бумаги Стамм, артикул Б357, в пластиковом боксе, бумага 4 цвета, размер 90х90х50мм." Кол-во: 40

"Позиция 111" "Набор белых мелков Action!, артикул FCW-4, для рисования на асфальте, 4 штуки. ТУ ТО 45-003-11" Кол-во: 2

"Позиция 112" "Папка Бюрократ BPV40 с прозрачными вкладышами для бумаг и документов, 40 вкладышей, формат А4, толщина обложки 650мкм, корок папки с карманом для сменной этикетки, артикул 75608, цвет ассорти" Кол-во: 2

"Позиция 113" "Бумага цветная бархатная, самоклеящаясяBrauberg, артикул 124727, формат А4, 5 листов, 5 цветов" Кол-во: 15

"Позиция 114" "Нож канцелярский Attomex, артикул 4090303/4090301, лезвие длиной 18мм, цвет корпуса ассорти, с фиксатором." Кол-во: 15

"Позиция 115" "Короб архивный Attache, артикул 131304, ширина корешка 100мм, формат А4, цвет белый.ГОСТ 12301-2006" Кол-во: 1370

"Позиция 116" "Короб (модуль) архивный К480-О, для документов временного срока хранения, материал:гофрокартон Т24, трехслойный, размеры:длина 480, ширина 330, высота 300мм, конструкция:с откидной крышкой. ООО "ТД"Ваш Архив"" Кол-во: 10

"Позиция 117" "Короб (модуль) В340 архивный для документов длительного срока хранения, для стеллажирования на узких полках, материал:ламинированный гофрокартон, специальное антистатическое покрытие, не допускающее скопление пыли на поверхности модуля, размеры:длина" Кол-во: 10

"Позиция 118" "Блок для заметок Стамм ПЦ42 в тонированном сером пластиковом боксе, размеры 90х90х90мм, укомплектован цветными блоками для записей" Кол-во: 1200

"Позиция 119" "Маркер-краска inФормат KRR03W Paint, цвет белый, 3мм, артикул KRR03W" Кол-во: 128

"Позиция 120" "Папка-уголок Бюрократ, артикул ЕЕ310/1, формат А4, пластиковая, прозрачная" Кол-во: 1540

"Позиция 121" "Зажим для бумаг Attomex, артикул 4131301, размер 19мм, цвет черный" Кол-во: 4332

"Позиция 122" "Лоток для бумаг Стамм ЛТ203 Эксперт, горизонтальный, материал пластик, итонированный, цвет серый, размер 340х255х63мм" Кол-во: 57

"Позиция 123" "Папка-индекс Persona А20-521 с вкладышами, 20 вкладышей, непрозрачный пластик толщиной 500мкм, клапан с бумажной вставкой 310х65(95)мм, цвет синий ТУ 5456-001-02959675-2008" Кол-во: 10

"Позиция 124" "Набор кистей для рисования Гамма, серия Лицей, артикул 239.995, материал синтетический волос, состав: круглые кисти №1, 2, 5, плоские №5, 8" Кол-во: 57

"Позиция 125" "Набор мелков для рисования на асфальте Пифагор, артикул 221170, цветные, 5 штук" Кол-во: 100

"Позиция 126" "Фольга цветная, самоклеящаяся, артикул С2538, формат А4 220х320мм 7листов, 7 цветов. Апплика" Кол-во: 30

"Позиция 127" "Конверт евростандарт арт.1786 110х220 белый отрывная полоса,1000шт упаковка" Кол-во: 600

"Позиция 128" "Бумага для плоттера Albeo InkJet Z80-42-1 длина намотки 45,7м, плотность 80г/м2, ширина рулона1067мм втулка 50,8мм ГОСТ 20363-88" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Холст для художников матовый HP Artist Matte Canvas, артикул E4J58B, плотность 390г/м2, ширина рулона 60"/1524мм, длина 15,2м, для плоттеров" Кол-во: 4

"Позиция 130" "Бумага офисная Xerox Colotech+ белая матовая, формат A4, плотность 220г/м2, 250л, для цветной лазерной печати и копирования." Кол-во: 5

"Позиция 131" "Бумага Xerox Colotech+ суперкаландрированная, класса А+, матовая, формат A3,плотность 220г/м2, 250листов, для цветной лазерной печати и копирования, артикул 003R97972" Кол-во: 8

"Позиция 132" "Бумага суперкаландированная немелованная листовая Xerox Colotech+, формат A4, плотость 250г/м2, количество листов 250, артикул 003R98975, для цветной цифровой печати." Кол-во: 30

"Позиция 133" "Бумага HP Super Heavyweight Plus Matte Paper артикул Q6627B, сверхплотная матовая бумага высшего качества с покрытием, плотность 210г/м2, в рулоне, ширина рулона 914мм стандартный формат 36"(А0), длина 30,5м, для плоттеров" Кол-во: 4

"Позиция 134" "Бумага для полноцветной лезерной печати, серии Xerox Colotech+, артикул 003R97968, белая, класса А++, формат A3, плотность 200г/м2, 250листов, белизна 161%(CIE)" Кол-во: 1

"Позиция 135" "ГОСТ 9094-89 Бумага Xerox Office, формат А3, плотность 80г/м2, 500л" Кол-во: 2

"Позиция 136" "Бумага для фотопечати микропористая атласная (сатин) Lomond Satin Premium Photo, формат А4, плотность 270г/м2, артикул 1106200, 20 листов, для струйной печати" Кол-во: 30

"Позиция 137" "Бумага суперкаландированная немелованная листовая Xerox Colotech+, формат SR А3, плотность 120г/м2, количество листов 500, артикул 003R98849, для цветной цифровой печати, вес 8,63кг." Кол-во: 40

"Позиция 138" "Бумага суперкаландированная немелованная листовая Xerox Colotech+, формат SR А3, плотность 160г/м2, количество листов 250, артикул 003R98855, для цветной цифровой печати, вес 5,76кг." Кол-во: 50

"Позиция 139" "Бумага с блестящим двусторонним покрытием Xerox Colotech+Gloss Coated, артикул 003R90341, формат SR A3, плотность 140г/м2, 400листов, для высококачественной полноцветной лазерной печати и копирования, вес 8,35кг." Кол-во: 40

"Позиция 140" "Бумага суперкаландированная немелованная листовая Xerox Colotech+, формат SR А3, плотность 250г/м2, количество листов 250, артикул 003R98977, для цветной цифровой печати." Кол-во: 25

"Позиция 141" "Бумага глянцевая для струйной печати формата А3 плотностью 255г/м2 прозрачностью 96% яркостью по ISO 97% с толщиной листа 0,27мм белая Epson Premium Glossy Photo Paper C13S041315 20 листов в упаковке" Кол-во: 15

"Позиция 142" "Материал переплетный Бумвинил ПМБ-2м синий основа С5102/83, цвет 14-37, образец 165, теснение 10, сорт 1, размер рулона:длина 150, ширина 83см, площадь 24,5м2 ГОСТ 9996-84" Кол-во: 200

"Позиция 143" "Пленка полипропиленовая самоклеящаяся HP C0F19A, матовая, плотность 120г/м2, ширина рулона 914мм, длина 22,9м, 2 рулона" Кол-во: 4

"Позиция 144" "Бумага глянцевая односторонняя Lomond, артикул 0102055, плотность 160г/м2, формат А4, 50листов, для струйной печати" Кол-во: 5

"Позиция 145" "Бумага самоклящая А4 Lomond, 1 шт.на листе, 100 шт.в упаковке, артикул 2100005" Кол-во: 15

"Позиция 146" "Бумага Xerox perfect print формат A-3 плотность 80г/м2 500 листов в пачке" Кол-во: 1790

"Позиция 147" "Бумага Epson Premium Semigloss Photo Paper S041395 в рулоне ширина 1118мм длина 30,5м 166г/м2" Кол-во: 5

"Позиция 148" "Лента для контрольно-кассовых машин ширина 57мм чековая лента термо ГОСТ 6999-85" Кол-во: 75

"Позиция 149" "Бумага Epson Premium Glossy Photo Paper С13S041287 A4 255г/м2 20 листов" Кол-во: 20

"Позиция 150" "Бумага чертежная (ватман) марка А плотность 200г/м2 листовая формат A3 (305х430мм) ГОСТ 597-73" Кол-во: 300

"Позиция 151" "Бумага офисная Xerox Performer,формат А4,плотность 80г/м2,каталожный номер 003R90649,500 листов,толщина 104мкм,белизна 146CIE" Кол-во: 27062

"Позиция 152" "Пленка самоклеящаяся каландрированная поливинилхлоридная с матовой поверхностью ORACAL 641-010 белая" Кол-во: 250

"Позиция 153" "Пружина металлическая LF2045, диаметром 6мм, шаг перфорации 3:1 (34 кольца), длина 297мм, цвет белый, количество сшиваемых листов 1-35, упаковка 100шт." Кол-во: 500

"Позиция 154" "Пружина металлическая LF2061, диаметром 10мм, шаг перфорации 3:1 (34 кольца), длина 297мм, цвет белый, количество сшиваемых листов 51-80, упаковка 100шт." Кол-во: 300

"Позиция 155" "Пленка А3 75мкм 100шт "CrystallClear"" Кол-во: 15

"Позиция 156" "Лоток для бумаг СТ-ЛТ-22 черный" Кол-во: 10

"Позиция 157" "ТУ 18946 Пружина пластиковая 8мм для переплета 100шт" Кол-во: 700

"Позиция 158" "Папка-уголок Е-310 формат А4 пластиковая 0,18мм красная" Кол-во: 7790

"Позиция 159" "Пленка для ламинатора 4335 формат А4 125мкм 100шт/упак" Кол-во: 42

"Позиция 160" "Пленка для ламинатора 4371 формат А3 125мкм 100шт/упак" Кол-во: 18

"Позиция 161" "Папка-файл с перфорацией арт. РН-002-30" Кол-во: 93950

"Позиция 162" "Бейдж /нагрудный знак/ 6х9см на клипсе и булавке" Кол-во: 630

"Позиция 163" "Шило канцелярское ШМ-01" Кол-во: 6

"Позиция 164" "Пружины пластик d 10 мм белые (100 шт.)" Кол-во: 700

"Позиция 165" "Папка-скоросшиватель Дело арт.51347 картонная с металлическим зажимом цвет бежевый" Кол-во: 86

"Позиция 166" "Клей ПВА Евро 65г" Кол-во: 271

"Позиция 167" "Скрепки deVente 28мм 100штук в упаковке" Кол-во: 3067

"Позиция 168" "Лоток для бумаг Стамм ЛТ12 вертикальный, для хранения документов формата А4, фирменные наклейки для маркировки, сетчатая поверхность, сборно- разборная конструкция, ширина 85мм, материал полистирол." Кол-во: 48

"Позиция 169" "Скрепки Attomex 50мм 50штук в упаковке" Кол-во: 137

"Позиция 170" "Книга учета складская, АРТ. 6С2" Кол-во: 110

"Позиция 171" "Бумага для струйной печати Славич Принт Плюс 120г/м2, формат А4, 20л ТУ 5431-083-39183755-2006" Кол-во: 15

"Позиция 172" "Бумага универсальная для плоттера Albeo InkJet W160-36-1 с покрытием, плотность 160г/м2, ширина рулона 914мм, длина намотки 30м, предназначена для вывода монохромной и цветной графики. ГОСТ 20363-88" Кол-во: 1

"Позиция 173" "Папка Attomex, артикул 3102402, 30 файлов-вкладышей, формат А4, толщина пластика 0,5мм, цвет синий." Кол-во: 2

"Позиция 174" "Набор ручек гелевых Sponsor, артикул SGP01S/6, в наборе 6шт." Кол-во: 2

"Позиция 175" "Блок-кубик для записей Attache артикул 18346, цветной (4 цвета), проклеенный, куб 8х8см, 350 листов." Кол-во: 5

"Позиция 176" "Диспенсер магнитный для скрепок (скрепочница) Erich Krause, артикул 22096, со 100 скрепками, прозрачный корпус." Кол-во: 2

"Позиция 177" "Точилка для карандашей deVente артикул 4071308, с контейнером, овал, пластиковая, одно отверстие." Кол-во: 10

"Позиция 178" "Лоток канцелярский (стойка-уголок) для бумаг Стамм артикул ЛТ123, вертикальный, материал пластик, цвет серый, для бумаг формата А4, ширина 70мм." Кол-во: 2

"Позиция 179" "ТУ 2385-043-00225779-2007 Гель для увлажнения пальцев inФормат, артикул FG-25, облегчает процесс пересчета денег, перелистывания бумаги, объем 25г" Кол-во: 115

"Позиция 180" "Бумага для заметок с клеевым краем Attomex, артикул 2010302, размер 75х125мм, желтая, 100листов" Кол-во: 405

"Позиция 181" "Зажим для бумаг канцелярский металлический Attomex, артикул 4131304, размер 41мм, скрепляет до 200 листов, цвет черный, коробочка 12 штук." Кол-во: 2

"Позиция 182" "Набор резинок стирательных (ластиков) Index IRE100-10 4шт." Кол-во: 1108

"Позиция 183" "Резинки банковские для денег Attomex, артикул 4152310, цветные, материал каучук 80%, диаметр 60мм, в картонной коробке 100г." Кол-во: 4

"Позиция 184" "Маркер (текстовыделитель) deVente артикул 5045326, цвет чернил зеленый, скошенный наконечник, ширина линии 1-5мм." Кол-во: 15

"Позиция 185" "Набор фломастеров Стамм, артикул ФВ02, 6 цветов." Кол-во: 57

"Позиция 186" "Карандаш чернографитовый Сибирский кедр ТМ, шестигранный лакированный корпус, твердост ТМ (HB), длина 177мм" Кол-во: 80

"Позиция 187" "ГОСТ 12301-2006 Короб архивный Attache, артикул 131305, ширина корешка 200мм, формат А4, цвет белый" Кол-во: 20

"Позиция 188" "ГОСТ 7.50-2002 Короб архивный inФормат артикул RB00150N, формат А4, ширина корешка 150мм, плотный картон" Кол-во: 10

"Позиция 189" "ГОСТ 7.50-2002 Короб архивный inФормат, артикул RN00150N, формат А4, ширина корешка 150мм, плотный картон с усиленным дном, цвет серый" Кол-во: 50

"Позиция 190" "Конверт почтовый" Кол-во: 210

"Позиция 191" "Папка а4 на резинках синяя Persona A4161" Кол-во: 53

"Позиция 192" "Карандаш простой с ластиком" Кол-во: 1471

"Позиция 193" "Шнур Гамма В-036(4В 36) N221 4мм 10м зел" Кол-во: 30