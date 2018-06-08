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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».(№ 0056/18/4.3/0036989/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018)

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».(№ 0056/18/4.3/0036989/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806532438Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806532438

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0036989/ТГСургут

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».(№ 0056/18/4.3/0036989/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 11:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ДЗП 36989 с изм от 04.06.2018.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам от 28.06. и.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаркина Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 2

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806532438Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 09:1008.06.2018 09:1008.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806532438Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806532438Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806532438Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».

    Начальная цена

    12 679 211,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Классификатор ОКПД2

    17.23.1

    Принадлежности канцелярские бумажные

    Классификатор ОКВЭД2

    47.62

    Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Папка пластиковая Бюрократ артикул PZ07CBlue с боковым металлическим зажимом + карман, формат А4, толщина пластика 700мкм(0,7мм), цвет синий."

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Степлер Kangaro HS-10H, высококачественный пластик, скрепляет до 16л, скобы N10"

    Кол-во: 215

    "Позиция 3"

    "Степлер inФормат Grand артикул SMG01K, размер скоб 24/6, максимальная толщина сшиваемой бумаги 20л."

    Кол-во: 138

    "Позиция 4"

    "Оснастка для печати Colop Printer C60 пластиковая, прямоугольная, размер 37х76мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 5"

    "Ножницы канцелярские inФормат, артикул SO2104, размер 215мм, нержавеющая сталь, анатомические ручки."

    Кол-во: 788

    "Позиция 6"

    "Точилка Sponsor SSH1006-1 металлическая двойная"

    Кол-во: 197

    "Позиция 7"

    "Дырокол inФормат DMG-20K с металлическим корпусом и специальными пластиковыми вставками, толщина прокола 20л"

    Кол-во: 34

    "Позиция 8"

    "Доска магнитно-маркерная (флипчарт) GBG LFI 100х70, с лаковым покрытием в алюминиевом профиле, на треноге, размер доски 100х70см, регулируемые винты для размещения бумажного блока, каталожный номер 115-101493."

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Доска информационная настенная пробковая inФормат артикул СW90120, размер 90х120см, материал натуральная пробка, деревянная рама."

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Набор для творчества Olki артикул 14.01.13. В наборе: 4 баночки по 33мл. (грунт для декупажа, клей для декупажа, лак акриловый повышенной твердости (глянцевый), лак кракелюрный (одношаговый)."

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "ТУ 9699-001-015383296-2012 Рамка Office Space, артикул РД_422, со стеклом, размер 40х60см, из соснового багета, цвет мокко"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Рамка деревянная со стеклом для фото артикул РД_412 (162330), размер 15х21см, из соснового багета, цвет мокко."

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "ТУ 07636 Рамка для фото материал дерево, цвет янтарь, размер 30х40см"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Пленка самоклеящаяся каландрированная поливинилхлоридная с глянцевой поверхностью ORACAL 641-010 белая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Конверт белый с верхним расположением клапана C4 (229Х324) В, клеевое соединение типа стрип (отрывная лента) ГОСТ Р 51506-99"

    Кол-во: 2950

    "Позиция 16"

    "Пленка самоклеющаяся полипропиленовая Albeo PP180-36-1 матовая, плотность 180г/м2, ширина рулона 914мм/36", длина намотки 50м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Пленка магнитная NM-ST30, толщина 0,3мм, ширина рулона 1270мм, длина 30м, состав: матовый слой ПЭТ+лист винила, для широкоформатной печати сольвентными, экосольвентными и латексными чернилами"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Пленка самоклеящаяся (винил) HP Universal Adhesive Vinyl, артикул C2T51A, матовая, плотность 290г/м2, ширина рулона 36"/914мм, длина 20м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Бумага цветная крепированная металлизированная Апплика Мишка, артикул С1629-01, 5 цветов, 5 листов, формат А4."

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Набор профессоинальных цветных карандашей Сонет артикул 13141433, 24 цвета."

    Кол-во: 9

    "Позиция 21"

    "Набор чернографитных простых карандашей Кремль артикул СК 116/06, 6 штук, градация стержня:2Т, Т, 2-ТМ, М, 2М. Изготовитель Сибирская карандашная фабрика г.Томск."

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Набор простых чернографитных карандашей Дворец артикул СК 116/10, 10 штук, стержни 2Т, 2-Т, 4-ТМ, 2-М, 2М. Изготовитель Сибирская карандашная фабрика г.Томск"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Бумага цветная крепированная торговой марки АппликА, артикул С1627-02, формат А4, 10 листов, 10 цветов."

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Набор цветных карандашей Русский карандаш артикул СК027/037/030/038/18, 18 цветов, заточенные, изготовитель Сибирская карандашная фабрика г.Томск"

    Кол-во: 15

    "Позиция 25"

    "Ножницы универсальные Attomex 4091306 длина 210мм, материал нержавеющая титановая сталь, ручки покрыты пластмассой"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Гуашь Луч, артикул 8С397-08, объем 220мл, алая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "ТУ 2331-026-06916705-2003 Краски художественные акриловые Гамма, серия Лицей, артикул 242003, 16 цветов, объем 20мл."

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Резинка (ластик) канцелярская Berlingo Mega Sof, артикул BLc_00030, овальная, малая, эргономичной формы с пластиковой центровкой, цвет ластика: белый, центровка: красная."

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Бумага для заметок deVente, артикул 2010333, размер 76х76мм, с клеевым краем, цвет голубой неоновый, 100 листов."

    Кол-во: 60

    "Позиция 30"

    "ТУ 2293-004-36243876-2012 Лоток вертикальный сборный Стамм, артикул ЛТ82, формат А4, ширина основания 240мм, материал пластик, цвет черный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Кнопки канцелярские inФормат KFC-30P флажки цветные, в упаковке 30шт"

    Кол-во: 75

    "Позиция 32"

    "Папка-скоросшиватель Лихт, артикул 51347, плотность 320г/м2, мелованный картон, формат А4"

    Кол-во: 300

    "Позиция 33"

    "Маркер индустриальный deVente артикул 5043401 цвет black (черный), для металла, с лаковым эффектом, ширина линии 2-5мм."

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Маркер индустриальный deVente артикул 5043400 цвет white (белый), для металла, с лаковым эффектом, ширина линии 2-5мм."

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Папка-регистратор inФормат P2PVC-75/Sky ширина корешка 75мм, формат А4, выполнена из качественного картона толщиной 2,2 мм, покрытого с двух сторон покрытием PVC, съемный арочный механизм, карман для маркировочного вкладыша, металлическая окантовка"

    Кол-во: 130

    "Позиция 36"

    "Тетрадь общая в клетку 48 листов, артикул 48Л-1228, Проф-Пресс Удивительный пейзаж, формат А5, обложка-мелованный картон, выброчный лак, серебристое тиснение, внутренний блок-офсет, скрепление- скрепка."

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "Обложка для переплета из плотного картона LF артикул 7590, формат А4, плотность 230г/м2, текстура-тиснение под кожу, цвет зеленый, в пачке 100листов."

    Кол-во: 200

    "Позиция 38"

    "Обложка для переплета из плотного картона deVente, артикул 4123505, плотность 230г/м2, текстура: тиснение под кожу, формат А4, цвет белый, в пачке 100шт."

    Кол-во: 200

    "Позиция 39"

    "Пластилин Гамма, серия Юный художник, артикул 280047, 18 цветов. ТУ 2389-031-06916705-2006"

    Кол-во: 40

    "Позиция 40"

    "Краски акварельные медовые Гамма, серия Чудо-Краски, артикул 212075, 18 цветов, пластикова упаковка, без кисти ТУ 6-00-06916705-20-95"

    Кол-во: 80

    "Позиция 41"

    "Закладка самоклеящаяся Brauberg, артикул 122731, размер 50х14мм, 5 неоновых цветов по 50 листов (малиновый, розовый, зеленый, желтый, оранжевый), материал закладок позволяет делать на них надписи ручкой или карандашом"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Ручка шариковая Стамм Тонкая линия письма, артикул РК20, с синим стержнем, масляная основа, шестигранная форма корпуса, цвет корпуса синий, толщина линии 0,7мм.ТУ 4261-001-36243876-2012"

    Кол-во: 1486

    "Позиция 43"

    "Маркер строительный deVente артикул 5043400 цвет белый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Ножницы портновские Зубр Мастер артикул 40425-27 длина 270мм ГОСТ 51268-99"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Набор (органайзер) настольный вращающийся Attomex артикул4102313, с наполнением-12 предметов, цвет черный."

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Ручка шариковая Стамм 049, артикул РШ04, с черным стержнем, шестигранная форма корпуса, толщина линии 1мм ТУ 4261-001-36243876-2012"

    Кол-во: 770

    "Позиция 47"

    "Ручка шариковая Стамм 111, артикул РС01, с синим стержнем, шестигранная форма корпуса, корпус прозрачный, толщина линии 1мм ТУ 4261-001-36243876-2012"

    Кол-во: 6421

    "Позиция 48"

    "Набор маркеров (текст маркер) Стамм Sprint, артикул МТ32, 3 цвета, толщина линии 1-5мм, цвета: зеленый, желтый, оранжевый"

    Кол-во: 435

    "Позиция 49"

    "Оснастка для печатей и штампов круглая пластиковая Shiny Printer Line артикул R-542, диаметр 42мм, подушка R-542-7, цвет корпуса синий"

    Кол-во: 30

    "Позиция 50"

    "Папка-скоросшиватель с прозрачным верхним листом Бюрократ, артикул PS20 Blue, формат А4, материал пластик, цвет голубой"

    Кол-во: 220

    "Позиция 51"

    "Папка-конверт на кнопке Бюрократ PK803ANvio, формат А4, пластик непрозрачный, цвет фиолетовый ТУ 2293-009-70002800-2013"

    Кол-во: 210

    "Позиция 52"

    "Папка с металлической пружиной Бюрократ артикул PZ07Р, формат А4, пластик, цвет: ассорти, внутренний карман, торцевой карман с бумажной вставкой"

    Кол-во: 132

    "Позиция 53"

    "Папка с металлическим зажимом Бюрократ, артикул PZ07C, формат А4, пластик, цвет: ассорти, внутренний карман, торцевой карман с бумажной вставкой"

    Кол-во: 100

    "Позиция 54"

    "Папка с металлическим зажимом Бюрократ, артикул PZ07C, формат А4, пластик, цвет: ассорти, внутренний карман, торцевой карман с бумажной вставкой"

    Кол-во: 50

    "Позиция 55"

    "Папка Бюрократ артикул 0840/2, на 2-х кольцах, формат А4, цвет аасорти"

    Кол-во: 141

    "Позиция 56"

    "Зажим для бумаг канцелярский металлический Attomex, артикул 4131305, размер 51мм, цветные, коробочка 12шт."

    Кол-во: 4060

    "Позиция 57"

    "Зажим для бумаг канцелярский металлический Attomex, артикул 4131304, размер 41мм, цветные, коробочка 12шт."

    Кол-во: 3370

    "Позиция 58"

    "Зажим для бумаг Attomex 4131303 канцелярский металлический, размер 32мм, цвет черный, коробочка 12шт."

    Кол-во: 313

    "Позиция 59"

    "ГОСТ Р50962-96 Папка-скоросшиватель Бюрократ, артикул PS20BLU, формат А4, 150мкм, цвет синий."

    Кол-во: 380

    "Позиция 60"

    "Папка сборно-разборная (короб архивный) Persona артикул A70-80V5, на кнопках, формат А4, корешок 70мм, цвет черный."

    Кол-во: 55

    "Позиция 61"

    "ГОСТ 13309-90 Тетрадь общая Hatber 80л в клетку, артикул 80Т4С1сп, формат А4, на спирали"

    Кол-во: 90

    "Позиция 62"

    "Скобы для степлера металлические Globus С10-1000 N10 оцинкованные"

    Кол-во: 1202

    "Позиция 63"

    "Скобы для степлера стальные Globus, №24/6, в картонной коробке 1000ш."

    Кол-во: 594

    "Позиция 64"

    "Ручка корректирующая inФормат, артикул CFP-12N, объем 12мл"

    Кол-во: 90

    "Позиция 65"

    "Папка Persona А4161-51, формат A4, угловая резинка, пластиковая, цвет синий"

    Кол-во: 60

    "Позиция 66"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом Index, артикул IND5/30 PVC, формат А4, ширина корешка 50мм, синяя"

    Кол-во: 337

    "Позиция 67"

    "Папка Persona артикул A20-525, 20 вкладышей, корешок с бумажной вставкой, толщина 500мкр., цвет черный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 68"

    "ТУ 2385-043-00225779-2007 Клей-карандаш Globus, вес 35гр, с выдвигающимся клеевым стержнем."

    Кол-во: 4286

    "Позиция 69"

    "Скотч упаковочный (клейкая лента) Unibob 600, размер 50мм66м, артикул 29784, цвет прозрачный."

    Кол-во: 2170

    "Позиция 70"

    "Блокнот Attache артикул 204992 на спирали, формат А4, 80 листов, вид бумаги офсет, цвет белый в клетку, плотность бумаги 65г/м2, однотонная пластиковая обложка синего цвета."

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Жидкость корректирующая inФормат, артикул CFS-20, пластиковый пузырек с кисточкой 20мл."

    Кол-во: 309

    "Позиция 72"

    "ГОСТ 7.50-2002 Короб архивный inФормат артикул ВB91140, формат А4, ширина корешка 140мм материал бумвинил, с завязками, цвет ассорти."

    Кол-во: 80

    "Позиция 73"

    "ГОСТ 7.50-2002 Короб архивный вертикальный inФормат артикул RB0075N, открывается сбоку, формат А4, ширина корешка 75мм, материал микрогофрокартон, цвет серый."

    Кол-во: 70

    "Позиция 74"

    "Скотч двухсторонний 50ммх10м (полиропилен) Unibob, артикул 01476"

    Кол-во: 416

    "Позиция 75"

    "Карандаш чернографитный inФормат Zebra, артикул PPNBZ-HB, заточенный, шестигранный, с ластиком"

    Кол-во: 1138

    "Позиция 76"

    "Оснастка для печатей и штампов Shiny Printer S-844, размер 58х22мм, пластиковая, цвет корпуса синий."

    Кол-во: 30

    "Позиция 77"

    "Оснастка для печатей и штампов Shiny Printer S-843, размер 47х18мм, пластиковая, цвет корпуса синий."

    Кол-во: 30

    "Позиция 78"

    "Оснастка для печатей и штампов Shiny Printer S-841, размер 26х10мм, пластиковая, цвет корпуса синий"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Альбом для рисования 24 листа"

    Кол-во: 40

    "Позиция 80"

    "Краски по стеклу на органической основе Луч Витраж, артикул 23С 1447-08, 5 цветов, флаконы по 20мл ТУ 2331-083-06916705-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Краски акриловые Гамма, серия Лицей, артикул 242002, 12 цветов, объем 20мл ТУ 2331-026-06916705-2003"

    Кол-во: 9

    "Позиция 82"

    "Маркер перманентный автоматический Zebra Mckie Retractable, артикул 312 333010, цвет стержня черный, механизм кнопочный, чернила водоустойчивые на масляной основе, толщина пишущего узла 1-1,3мм, корпус пластик"

    Кол-во: 215

    "Позиция 83"

    "Папка регистратор с арочным механизмом шириной корешка 50мм вертикальная формата A4 из картона с износостойкими бумажным покрытием с этикеткой на корешке для маркировки синяя Index IND5/50"

    Кол-во: 80

    "Позиция 84"

    "Папка регистратор с арочным механизмом шириной корешка 80мм вертикальная формата A4 из картона с износостойкими бумажным покрытием с этикеткой на корешке для маркировки синяя Index IND8/24"

    Кол-во: 4842

    "Позиция 85"

    "Ручка Erich Krause MegapolisConcept 31 шариковая канцелярская, цвет чернил-синий, цвет корпуса -синий, толщина линии 0,7мм, артикул 141259"

    Кол-во: 2601

    "Позиция 86"

    "Оснастка Shiny S-830 для печатей и штампов размеры 75х38мм цвет корпуса синий"

    Кол-во: 40

    "Позиция 87"

    "Папка сборная архивная на кнопках Attache артикул 478253, ламинированный картон,формат А4,ширина корешка 100мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 88"

    "Папка с 20 файлами для хранения документов вертикальная формата A4 из пластика толщиной 0,50мм с прозрачным карманом с вкладышем для маркировки черная Persona A20-52"

    Кол-во: 234

    "Позиция 89"

    "Папка конверт на кнопке горизонтальный формата A4 из непрозрачного пластика толщиной 0,18мм ассорти Бюрократ"

    Кол-во: 90

    "Позиция 90"

    "Конверт белый с верхним расположением клапана C6 (114х162) В, клеевое соединение типа стрип (отрывная лента) ГОСТ Р 51506-99"

    Кол-во: 200

    "Позиция 91"

    "Закладка deVente 233035 12х43мм с клеевым краем 5 неоновых цветов по 25штук материал полиэстр"

    Кол-во: 5712

    "Позиция 92"

    "Оснастка с размером оттиска 15х75мм рекомендуемым количеством строк 4 сменной подушкой E/25 в пластиковом черно-сером корпусе Colop Printer 25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 93"

    "Оснастка с размером оттиска 40х60мм рекомендуемым количеством строк 8-10 сменной подушкой E/55 в пластиковом черно-сером корпусе Colop Printer 55"

    Кол-во: 50

    "Позиция 94"

    "Пластик двухслойный Rowmark,серия Textures,цвет Royal Blui/White (королевский синий/белый) размеры 600х1220мм,толщина 3,0мм(1/8"), каталожный номер 842-592,для лезерной и механической гравировки"

    Кол-во: 20

    "Позиция 95"

    "Скотч 01479 Unibob на полипропиленовой основе 50ммх25м"

    Кол-во: 185

    "Позиция 96"

    "Органайзер настольный артикул JC848 Attache,14 предметов,вращающийся"

    Кол-во: 20

    "Позиция 97"

    "Ежедневник 145х205 200л недатировынный"

    Кол-во: 89

    "Позиция 98"

    "Кнопки канцелярские deVente цветные 100шт в картонной упаковке с европодвесом"

    Кол-во: 77

    "Позиция 99"

    "Линейка мерительная прямоугольного сечения со шкалой 300мм пластмасовая тонированная ЛН34"

    Кол-во: 180

    "Позиция 100"

    "ЭТИКЕТКА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ Xerox DuraPaper Label ФОРМАТ А3,50 ЛИСТОВ,ЦВЕТ-БЕЛЫЙ, 003R98645-КАТАЛОЖНОЙ НОМЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 101"

    "Скотч Союзпак 19ммх33м прозрачный"

    Кол-во: 247

    "Позиция 102"

    "Конверт белый с верхним расположением клапана C5 (162х229) В, клеевое соединение типа стрип (отрывная лента) ГОСТ Р 51506-99"

    Кол-во: 350

    "Позиция 103"

    "Скотч упаковочный ариткул29343, ширина 48мм, длина 66м, прозрачный"

    Кол-во: 1105

    "Позиция 104"

    "Папка-регистратор Attomex артикул 3093305, формат А4, ширина корешка 75мм, цвет черный, изготовленная из высококачественного картона толщиной 1,9мм, обклеена с внешней стороны полипропиленовой пленкой, с внутренней - износостойкая бумага"

    Кол-во: 115

    "Позиция 105"

    "Папка-скоросшиватель Бюрократ, артикул PZ05C, формат А4, с пружинным скоросшивателем в середине, материал: пластик, толщина пластика 0,5мм, цвет: ассорти"

    Кол-во: 80

    "Позиция 106"

    "Набор маркеров (текстовыделителей) Стамм, артикул МТ32, скошенный наконечник, ширина линии письма 1-5мм, в наборе 3шт, цвета: лимоный, зеленый, розовый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "Лента клейкая канцелярская (скотч) Klebebander артикул 107512, прозрачная, размер: ширина 12мм, длина 10м, толщина 35 микрон."

    Кол-во: 20

    "Позиция 108"

    "Зажим для бумаг канцелярский металлический Attomex, артикул 4131301, размер 19мм, скрепляет до 60 листов, цвет черный, коробочка 12штук."

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "Блокнот Светоч, артикул 12с19, формат А5, на спирали, 60 листов, клетка"

    Кол-во: 80

    "Позиция 110"

    "Блок бумаги Стамм, артикул Б357, в пластиковом боксе, бумага 4 цвета, размер 90х90х50мм."

    Кол-во: 40

    "Позиция 111"

    "Набор белых мелков Action!, артикул FCW-4, для рисования на асфальте, 4 штуки. ТУ ТО 45-003-11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Папка Бюрократ BPV40 с прозрачными вкладышами для бумаг и документов, 40 вкладышей, формат А4, толщина обложки 650мкм, корок папки с карманом для сменной этикетки, артикул 75608, цвет ассорти"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Бумага цветная бархатная, самоклеящаясяBrauberg, артикул 124727, формат А4, 5 листов, 5 цветов"

    Кол-во: 15

    "Позиция 114"

    "Нож канцелярский Attomex, артикул 4090303/4090301, лезвие длиной 18мм, цвет корпуса ассорти, с фиксатором."

    Кол-во: 15

    "Позиция 115"

    "Короб архивный Attache, артикул 131304, ширина корешка 100мм, формат А4, цвет белый.ГОСТ 12301-2006"

    Кол-во: 1370

    "Позиция 116"

    "Короб (модуль) архивный К480-О, для документов временного срока хранения, материал:гофрокартон Т24, трехслойный, размеры:длина 480, ширина 330, высота 300мм, конструкция:с откидной крышкой. ООО "ТД"Ваш Архив""

    Кол-во: 10

    "Позиция 117"

    "Короб (модуль) В340 архивный для документов длительного срока хранения, для стеллажирования на узких полках, материал:ламинированный гофрокартон, специальное антистатическое покрытие, не допускающее скопление пыли на поверхности модуля, размеры:длина"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "Блок для заметок Стамм ПЦ42 в тонированном сером пластиковом боксе, размеры 90х90х90мм, укомплектован цветными блоками для записей"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 119"

    "Маркер-краска inФормат KRR03W Paint, цвет белый, 3мм, артикул KRR03W"

    Кол-во: 128

    "Позиция 120"

    "Папка-уголок Бюрократ, артикул ЕЕ310/1, формат А4, пластиковая, прозрачная"

    Кол-во: 1540

    "Позиция 121"

    "Зажим для бумаг Attomex, артикул 4131301, размер 19мм, цвет черный"

    Кол-во: 4332

    "Позиция 122"

    "Лоток для бумаг Стамм ЛТ203 Эксперт, горизонтальный, материал пластик, итонированный, цвет серый, размер 340х255х63мм"

    Кол-во: 57

    "Позиция 123"

    "Папка-индекс Persona А20-521 с вкладышами, 20 вкладышей, непрозрачный пластик толщиной 500мкм, клапан с бумажной вставкой 310х65(95)мм, цвет синий ТУ 5456-001-02959675-2008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "Набор кистей для рисования Гамма, серия Лицей, артикул 239.995, материал синтетический волос, состав: круглые кисти №1, 2, 5, плоские №5, 8"

    Кол-во: 57

    "Позиция 125"

    "Набор мелков для рисования на асфальте Пифагор, артикул 221170, цветные, 5 штук"

    Кол-во: 100

    "Позиция 126"

    "Фольга цветная, самоклеящаяся, артикул С2538, формат А4 220х320мм 7листов, 7 цветов. Апплика"

    Кол-во: 30

    "Позиция 127"

    "Конверт евростандарт арт.1786 110х220 белый отрывная полоса,1000шт упаковка"

    Кол-во: 600

    "Позиция 128"

    "Бумага для плоттера Albeo InkJet Z80-42-1 длина намотки 45,7м, плотность 80г/м2, ширина рулона1067мм втулка 50,8мм ГОСТ 20363-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Холст для художников матовый HP Artist Matte Canvas, артикул E4J58B, плотность 390г/м2, ширина рулона 60"/1524мм, длина 15,2м, для плоттеров"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Бумага офисная Xerox Colotech+ белая матовая, формат A4, плотность 220г/м2, 250л, для цветной лазерной печати и копирования."

    Кол-во: 5

    "Позиция 131"

    "Бумага Xerox Colotech+ суперкаландрированная, класса А+, матовая, формат A3,плотность 220г/м2, 250листов, для цветной лазерной печати и копирования, артикул 003R97972"

    Кол-во: 8

    "Позиция 132"

    "Бумага суперкаландированная немелованная листовая Xerox Colotech+, формат A4, плотость 250г/м2, количество листов 250, артикул 003R98975, для цветной цифровой печати."

    Кол-во: 30

    "Позиция 133"

    "Бумага HP Super Heavyweight Plus Matte Paper артикул Q6627B, сверхплотная матовая бумага высшего качества с покрытием, плотность 210г/м2, в рулоне, ширина рулона 914мм стандартный формат 36"(А0), длина 30,5м, для плоттеров"

    Кол-во: 4

    "Позиция 134"

    "Бумага для полноцветной лезерной печати, серии Xerox Colotech+, артикул 003R97968, белая, класса А++, формат A3, плотность 200г/м2, 250листов, белизна 161%(CIE)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "ГОСТ 9094-89 Бумага Xerox Office, формат А3, плотность 80г/м2, 500л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Бумага для фотопечати микропористая атласная (сатин) Lomond Satin Premium Photo, формат А4, плотность 270г/м2, артикул 1106200, 20 листов, для струйной печати"

    Кол-во: 30

    "Позиция 137"

    "Бумага суперкаландированная немелованная листовая Xerox Colotech+, формат SR А3, плотность 120г/м2, количество листов 500, артикул 003R98849, для цветной цифровой печати, вес 8,63кг."

    Кол-во: 40

    "Позиция 138"

    "Бумага суперкаландированная немелованная листовая Xerox Colotech+, формат SR А3, плотность 160г/м2, количество листов 250, артикул 003R98855, для цветной цифровой печати, вес 5,76кг."

    Кол-во: 50

    "Позиция 139"

    "Бумага с блестящим двусторонним покрытием Xerox Colotech+Gloss Coated, артикул 003R90341, формат SR A3, плотность 140г/м2, 400листов, для высококачественной полноцветной лазерной печати и копирования, вес 8,35кг."

    Кол-во: 40

    "Позиция 140"

    "Бумага суперкаландированная немелованная листовая Xerox Colotech+, формат SR А3, плотность 250г/м2, количество листов 250, артикул 003R98977, для цветной цифровой печати."

    Кол-во: 25

    "Позиция 141"

    "Бумага глянцевая для струйной печати формата А3 плотностью 255г/м2 прозрачностью 96% яркостью по ISO 97% с толщиной листа 0,27мм белая Epson Premium Glossy Photo Paper C13S041315 20 листов в упаковке"

    Кол-во: 15

    "Позиция 142"

    "Материал переплетный Бумвинил ПМБ-2м синий основа С5102/83, цвет 14-37, образец 165, теснение 10, сорт 1, размер рулона:длина 150, ширина 83см, площадь 24,5м2 ГОСТ 9996-84"

    Кол-во: 200

    "Позиция 143"

    "Пленка полипропиленовая самоклеящаяся HP C0F19A, матовая, плотность 120г/м2, ширина рулона 914мм, длина 22,9м, 2 рулона"

    Кол-во: 4

    "Позиция 144"

    "Бумага глянцевая односторонняя Lomond, артикул 0102055, плотность 160г/м2, формат А4, 50листов, для струйной печати"

    Кол-во: 5

    "Позиция 145"

    "Бумага самоклящая А4 Lomond, 1 шт.на листе, 100 шт.в упаковке, артикул 2100005"

    Кол-во: 15

    "Позиция 146"

    "Бумага Xerox perfect print формат A-3 плотность 80г/м2 500 листов в пачке"

    Кол-во: 1790

    "Позиция 147"

    "Бумага Epson Premium Semigloss Photo Paper S041395 в рулоне ширина 1118мм длина 30,5м 166г/м2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 148"

    "Лента для контрольно-кассовых машин ширина 57мм чековая лента термо ГОСТ 6999-85"

    Кол-во: 75

    "Позиция 149"

    "Бумага Epson Premium Glossy Photo Paper С13S041287 A4 255г/м2 20 листов"

    Кол-во: 20

    "Позиция 150"

    "Бумага чертежная (ватман) марка А плотность 200г/м2 листовая формат A3 (305х430мм) ГОСТ 597-73"

    Кол-во: 300

    "Позиция 151"

    "Бумага офисная Xerox Performer,формат А4,плотность 80г/м2,каталожный номер 003R90649,500 листов,толщина 104мкм,белизна 146CIE"

    Кол-во: 27062

    "Позиция 152"

    "Пленка самоклеящаяся каландрированная поливинилхлоридная с матовой поверхностью ORACAL 641-010 белая"

    Кол-во: 250

    "Позиция 153"

    "Пружина металлическая LF2045, диаметром 6мм, шаг перфорации 3:1 (34 кольца), длина 297мм, цвет белый, количество сшиваемых листов 1-35, упаковка 100шт."

    Кол-во: 500

    "Позиция 154"

    "Пружина металлическая LF2061, диаметром 10мм, шаг перфорации 3:1 (34 кольца), длина 297мм, цвет белый, количество сшиваемых листов 51-80, упаковка 100шт."

    Кол-во: 300

    "Позиция 155"

    "Пленка А3 75мкм 100шт "CrystallClear""

    Кол-во: 15

    "Позиция 156"

    "Лоток для бумаг СТ-ЛТ-22 черный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "ТУ 18946 Пружина пластиковая 8мм для переплета 100шт"

    Кол-во: 700

    "Позиция 158"

    "Папка-уголок Е-310 формат А4 пластиковая 0,18мм красная"

    Кол-во: 7790

    "Позиция 159"

    "Пленка для ламинатора 4335 формат А4 125мкм 100шт/упак"

    Кол-во: 42

    "Позиция 160"

    "Пленка для ламинатора 4371 формат А3 125мкм 100шт/упак"

    Кол-во: 18

    "Позиция 161"

    "Папка-файл с перфорацией арт. РН-002-30"

    Кол-во: 93950

    "Позиция 162"

    "Бейдж /нагрудный знак/ 6х9см на клипсе и булавке"

    Кол-во: 630

    "Позиция 163"

    "Шило канцелярское ШМ-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 164"

    "Пружины пластик d 10 мм белые (100 шт.)"

    Кол-во: 700

    "Позиция 165"

    "Папка-скоросшиватель Дело арт.51347 картонная с металлическим зажимом цвет бежевый"

    Кол-во: 86

    "Позиция 166"

    "Клей ПВА Евро 65г"

    Кол-во: 271

    "Позиция 167"

    "Скрепки deVente 28мм 100штук в упаковке"

    Кол-во: 3067

    "Позиция 168"

    "Лоток для бумаг Стамм ЛТ12 вертикальный, для хранения документов формата А4, фирменные наклейки для маркировки, сетчатая поверхность, сборно- разборная конструкция, ширина 85мм, материал полистирол."

    Кол-во: 48

    "Позиция 169"

    "Скрепки Attomex 50мм 50штук в упаковке"

    Кол-во: 137

    "Позиция 170"

    "Книга учета складская, АРТ. 6С2"

    Кол-во: 110

    "Позиция 171"

    "Бумага для струйной печати Славич Принт Плюс 120г/м2, формат А4, 20л ТУ 5431-083-39183755-2006"

    Кол-во: 15

    "Позиция 172"

    "Бумага универсальная для плоттера Albeo InkJet W160-36-1 с покрытием, плотность 160г/м2, ширина рулона 914мм, длина намотки 30м, предназначена для вывода монохромной и цветной графики. ГОСТ 20363-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Папка Attomex, артикул 3102402, 30 файлов-вкладышей, формат А4, толщина пластика 0,5мм, цвет синий."

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Набор ручек гелевых Sponsor, артикул SGP01S/6, в наборе 6шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    "Блок-кубик для записей Attache артикул 18346, цветной (4 цвета), проклеенный, куб 8х8см, 350 листов."

    Кол-во: 5

    "Позиция 176"

    "Диспенсер магнитный для скрепок (скрепочница) Erich Krause, артикул 22096, со 100 скрепками, прозрачный корпус."

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Точилка для карандашей deVente артикул 4071308, с контейнером, овал, пластиковая, одно отверстие."

    Кол-во: 10

    "Позиция 178"

    "Лоток канцелярский (стойка-уголок) для бумаг Стамм артикул ЛТ123, вертикальный, материал пластик, цвет серый, для бумаг формата А4, ширина 70мм."

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    "ТУ 2385-043-00225779-2007 Гель для увлажнения пальцев inФормат, артикул FG-25, облегчает процесс пересчета денег, перелистывания бумаги, объем 25г"

    Кол-во: 115

    "Позиция 180"

    "Бумага для заметок с клеевым краем Attomex, артикул 2010302, размер 75х125мм, желтая, 100листов"

    Кол-во: 405

    "Позиция 181"

    "Зажим для бумаг канцелярский металлический Attomex, артикул 4131304, размер 41мм, скрепляет до 200 листов, цвет черный, коробочка 12 штук."

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Набор резинок стирательных (ластиков) Index IRE100-10 4шт."

    Кол-во: 1108

    "Позиция 183"

    "Резинки банковские для денег Attomex, артикул 4152310, цветные, материал каучук 80%, диаметр 60мм, в картонной коробке 100г."

    Кол-во: 4

    "Позиция 184"

    "Маркер (текстовыделитель) deVente артикул 5045326, цвет чернил зеленый, скошенный наконечник, ширина линии 1-5мм."

    Кол-во: 15

    "Позиция 185"

    "Набор фломастеров Стамм, артикул ФВ02, 6 цветов."

    Кол-во: 57

    "Позиция 186"

    "Карандаш чернографитовый Сибирский кедр ТМ, шестигранный лакированный корпус, твердост ТМ (HB), длина 177мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 187"

    "ГОСТ 12301-2006 Короб архивный Attache, артикул 131305, ширина корешка 200мм, формат А4, цвет белый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 188"

    "ГОСТ 7.50-2002 Короб архивный inФормат артикул RB00150N, формат А4, ширина корешка 150мм, плотный картон"

    Кол-во: 10

    "Позиция 189"

    "ГОСТ 7.50-2002 Короб архивный inФормат, артикул RN00150N, формат А4, ширина корешка 150мм, плотный картон с усиленным дном, цвет серый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 190"

    "Конверт почтовый"

    Кол-во: 210

    "Позиция 191"

    "Папка а4 на резинках синяя Persona A4161"

    Кол-во: 53

    "Позиция 192"

    "Карандаш простой с ластиком"

    Кол-во: 1471

    "Позиция 193"

    "Шнур Гамма В-036(4В 36) N221 4мм 10м зел"

    Кол-во: 30

    "Позиция 194"

    "Ручка гелевая Attache Town 168715, толщина письма 0,5мм, цвет красная"

    Кол-во: 570

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