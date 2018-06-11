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Номер извещения
31806531444
Уникальный номер закупки
18/4.3/0035688/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка линейной арматуры для восстановления ВЛ-10 кВ ЭХЗ МГ "Домбаровка - Оренбург" Медногорского ЛПУ (0035/18/4.3/0035688/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 09:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-97
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
R.Rumyantsev@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Pумянцeв Pycлaн Bлaдимиpович
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка линейной арматуры для восстановления ВЛ-10 кВ ЭХЗ МГ "Домбаровка - Оренбург" Медногорского ЛПУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.06.2018 08:00 GMT +311.06.2018 08:0011.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806531444Дата и время окончания срока приема заявок Поставка линейной арматуры для восстановления ВЛ-10 кВ ЭХЗ МГ "Домбаровка - Оренбург" Медногорского ЛПУг. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2018 08:0011.06.2018 08:0011.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806531444Дата и время вскрытия заявок Поставка линейной арматуры для восстановления ВЛ-10 кВ ЭХЗ МГ "Домбаровка - Оренбург" Медногорского ЛПУг. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 14:0003.07.2018 14:0003.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806531444Подведение итогов не позднее Поставка линейной арматуры для восстановления ВЛ-10 кВ ЭХЗ МГ "Домбаровка - Оренбург" Медногорского ЛПУг. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.07.201803.07.2018 14:0003.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806531444Подведение итогов не позднее Поставка линейной арматуры для восстановления ВЛ-10 кВ ЭХЗ МГ "Домбаровка - Оренбург" Медногорского ЛПУг. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка линейной арматуры для восстановления ВЛ-10 кВ ЭХЗ МГ "Домбаровка - Оренбург" Медногорского ЛПУ
Начальная цена
126 486,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
27.12.40.000
27.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 385
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
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