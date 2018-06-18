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Номер извещения
ГП805048
Уникальный номер закупки
18/2.2/0017830/Газмаш
Наименование закупки
Поставка запасных частей для оборудования порошкового покрытия для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 34241 7-28-30
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@darina.su
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
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Поставка запасных частей для оборудования порошкового покрытия для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 09:30 GMT +318.06.2018 09:3018.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для оборудования порошкового покрытия для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 10:0018.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805048Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для оборудования порошкового покрытия для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Подведение итогов не позднее
17.07.2018 16:0017.07.2018 16:0017.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805048Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для оборудования порошкового покрытия для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.07.201817.07.2018 16:0017.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805048Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для оборудования порошкового покрытия для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для оборудования порошкового покрытия для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
69 991,55
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
23.49.12
27.51.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 25
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 180
Кол-во: 120
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 25
Кол-во: 50
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