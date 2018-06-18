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    Главная / Торги / Поставка низковольтных материалов 2018 г. (0039/18/4.3/0033743/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018)

    Поставка низковольтных материалов 2018 г. (0039/18/4.3/0033743/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806531114Дата и время окончания срока приема заявок Поставка низковольтных материалов-2018г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806531114

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0033743/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка низковольтных материалов 2018 г. (0039/18/4.3/0033743/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 07:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 33743.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-67-71

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    a.kerbel@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кербель Андрей Олегович

    Место рассмотрения предложений

    г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка низковольтных материалов-2018

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2018 10:00 GMT +318.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806531114Дата и время окончания срока приема заявок Поставка низковольтных материалов-2018г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.

    Дата и время вскрытия заявок

    18.06.2018 13:0018.06.2018 13:0018.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806531114Дата и время вскрытия заявок Поставка низковольтных материалов-2018г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2018 13:0025.06.2018 13:0025.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806531114Подведение итогов не позднее Поставка низковольтных материалов-2018г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.201825.06.2018 13:0025.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806531114Подведение итогов не позднее Поставка низковольтных материалов-2018г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка низковольтных материалов-2018

    Начальная цена

    4 548 945,47

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    27.90.1

    Оборудование электрическое прочее и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа люминесцентная Philips TL-D 36W/89 G13"

    Кол-во: 311

    "Позиция 2"

    "Лампа люминесцентная компактная сверхтепло-белого света Philips Master PL-E 23W/827 E27 23Вт"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Выключатель автоматический однополюсный для монтажа на DIN-рейку номинальным током 16А с характеристикой срабатывания от сверхтоков K номинальной отключающей способностью 6кА S281UC-K16 GHS2810164R0467 ABB"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная герметизированная Panasonic LC-XD1217P напряжение 12В емкость 17Ач"

    Кол-во: 18

    "Позиция 5"

    "Аккумулятор СГАН 12-18 (12В 18Ач) габариты ДхШхВ (Общ.В) 181х77х167(167), вес 5,2 кг. Тип клемм Т3"

    Кол-во: 38

    "Позиция 6"

    "Аккумулятор СГАН 12-12 габариты ДхШхВ(Общ.В) 151х95х98(101), вес 3,6 кг. Тип клемм Т2"

    Кол-во: 118

    "Позиция 7"

    "Аккумулятор СГАН 12-40 габариты ДхШхВ(Общ.В) 197х165х170(170), вес 12,8 кг. Тип клемм Т4/Т11"

    Кол-во: 24

    "Позиция 8"

    "Аккумулятор СГАН 12-18 габариты ДхШхВ(Общ.В) 181х77х167(167), вес 5,2 кг. Тип клемм Т3/Т10"

    Кол-во: 185

    "Позиция 9"

    "Аккумулятор СГАН 12-7,2 12V 7,2Ah габариты ДхШхВ(Общ.В) 151х65х95(101), вес 2,09 кг. Тип клемм Т2"

    Кол-во: 275

    "Позиция 10"

    "Аккумулятор СГАН 12-5 габариты ДхШхВ(Общ.В) 90х70х101(107), вес 1, 6 кг. Тип клемм Т1"

    Кол-во: 188

    "Позиция 11"

    "Элемент питания гальванический 6F22 (9V) Panasonic"

    Кол-во: 530

    "Позиция 12"

    "Штанга разрядная КУ-0,4 предназначена для снятия и выравнивания потенциала электроустановок напряжением 0,4 кВ."

    Кол-во: 73

    "Позиция 13"

    "Светильник мачтовый ЖТУ17-2х400-002 (комплектно с двумя лампами ДНаТ-400)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Светильник светодиодный взрывозащищенный НСП 57Д 15х2 ДС в комплекте с модулем светодиодным НСП57-30ДС ПРАЦ.676126.022 ТУ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 15"

    "Лампа светодиодная 12 V G5.3, R50"

    Кол-во: 230

    "Позиция 16"

    "Светильник головной в комплекте с зарядным устройством СГСВ-1 Экотон-4-03"

    Кол-во: 30

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