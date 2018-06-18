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    Главная / Торги / Поставка ламп различного назначения (0039/18/4.3/0033727/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018)

    Поставка ламп различного назначения (0039/18/4.3/0033727/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806531112Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ламп различного назначенияг. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806531112

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0033727/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ламп различного назначения (0039/18/4.3/0033727/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 07:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Продление итогов 33727 (2).pdf

    Документация 33727 итоги 090718.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-67-71

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    a.kerbel@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кербель Андрей Олегович

    Место рассмотрения предложений

    г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ламп различного назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2018 10:00 GMT +318.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806531112Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ламп различного назначенияг. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.

    Дата и время вскрытия заявок

    18.06.2018 13:0018.06.2018 13:0018.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806531112Дата и время вскрытия заявок Поставка ламп различного назначенияг. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2018 13:0009.07.2018 13:0009.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806531112Подведение итогов не позднее Поставка ламп различного назначенияг. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.201809.07.2018 13:0009.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806531112Подведение итогов не позднее Поставка ламп различного назначенияг. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ламп различного назначения

    Начальная цена

    8 062 481,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    27.90.1

    Оборудование электрическое прочее и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа TLD 18W/33 RS G13 люминесцентная"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "LED STAR CL A150 14W/840 230V FR E27 4000K 1520Lm светодиод. лампа Osram"

    Кол-во: 400

    "Позиция 3"

    "Лампа светодиодная SvetaLED А60 11W Е27 3000К"

    Кол-во: 230

    "Позиция 4"

    "LED STAR CL A 60 6,8W/827 220-240V FR E27 2700 K 600Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Лампа Космос КЛЛ SPC 30ВТ E27 2700К трубка Т3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "LED STAR CL P 40 5,7W/827 220-240V FR E27 2700 K 470Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Лампа светодиодная NLL-R63 230V 5W 2700K E27 с защитным стеклом 94 258 Navigator"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Лампа накаливания Р3.75-1+0,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Лампа люминесцентная Osram L 18W/840 G13 18Вт Ra80"

    Кол-во: 5800

    "Позиция 10"

    "L 18W/77 FLUORA G13 лампа люм. Osram"

    Кол-во: 360

    "Позиция 11"

    "L 36W/77 FLUORA G13 лампа люм. Osram"

    Кол-во: 311

    "Позиция 12"

    "LED STAR CL A150 14W/827 230V FR E27 2700К 1520Lm светодиод. лампа Osram"

    Кол-во: 180

    "Позиция 13"

    "LED STAR CL A150 14W/827 230V FR E27 2700К 1520Lm светодиод. лампа Osram"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "LED STAR CL A100 10,5W/827 220-240V FR E27 2700 K 1060Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 140

    "Позиция 15"

    "LED STAR CL A 75 9,0W/840 220-240V FR E27 4000 K 806Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 110

    "Позиция 16"

    "Лампа люминесцентная компактная холодно-белого света Osram DuLux S 11W/21-840 G23 11Вт Ra85"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "NLL-G-T8-18-230-4K-G13(аналог 36Вт. 1200 мм) светодиод. лампа Navigator"

    Кол-во: 105

    "Позиция 18"

    "LED STAR CL A100 10,5W/840 220-240V FR E27 4000 K 1060Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 1355

    "Позиция 19"

    "Osram DuLux L 18W/21-840 L=217 мм, 2G11, 18Вт"

    Кол-во: 300

    "Позиция 20"

    "Б 230-240-60 60 Вт, Е27"

    Кол-во: 10350

    "Позиция 21"

    "Лампа люминесцентная кольцевая Osram Basic L 32W/840С мощность 32Вт цоколь G10g, диаметр 305мм диаметр трубки 29мм"

    Кол-во: 120

    "Позиция 22"

    "Лампа галогенная Точечная с отражателем OSRAM 44865 WFL 35W 12B GU5,3"

    Кол-во: 80

    "Позиция 23"

    "CONC R80 75W 240V E27 25X1 NCE лампа Osram"

    Кол-во: 310

    "Позиция 24"

    "LED STAR CL A100 11,5W/865 220-240V FR E27 6500 K 1060Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 130

    "Позиция 25"

    "LED STAR CL A100 11,5W/865 220-240V FR E27 6500 K 1060Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 26"

    "R50 40W 230V Е14 FR лампа накал. Philips"

    Кол-во: 400

    "Позиция 27"

    "LED STAR CL A 40 6,0W/827 220-240V FR E27 2700 K 470Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 370

    "Позиция 28"

    "Лампа накаливания Б 230-240-40-6 Е27"

    Кол-во: 2800

    "Позиция 29"

    "LED STAR CL A150 14W/827 230V FR E27 2700К 1520Lm светодиод. лампа Osram"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Лампа Philips PL-C 13W/840/4P G24q-1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "LED STAR CL A 60 6,8W/827 220-240V FR E27 2700 K 600Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "NLL-T39-10-230-4K-E14 лампа светодиод. Navigator"

    Кол-во: 600

    "Позиция 33"

    "Лампа OSRAM L36W/840"

    Кол-во: 425

    "Позиция 34"

    "Лампа люминесцентная Osram Dulux D 13W/840"

    Кол-во: 200

    "Позиция 35"

    "Лампа люминесцентная DULUX D 18W/21-840 G24d-2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 36"

    "LED STAR CL A100 10,5W/827 220-240V FR E27 2700 K 1060Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "LED STAR CL A100 10,5W/827 220-240V FR E27 2700 K 1060Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "LED STAR CL A150 14W/827 230V FR E27 2700К 1520Lm светодиод. лампа Osram"

    Кол-во: 200

    "Позиция 39"

    "LED STAR MR16 35 110 3,4W 220-240V GU5,3 3000K 250Lm светодиод. лампа Osram"

    Кол-во: 150

    "Позиция 40"

    "MASTER PL-C 18W/840 2Pin G24d-2 лампа комп.люм. Philips"

    Кол-во: 150

    "Позиция 41"

    "Лампа люминесцентная компактная тепло-белого света Philips PL-C 26W/830/2Р G24d-3 26Вт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 42"

    "Лампа люминесцентная компактная тепло-белого света Philips PL-C 13W/830/2P G24d-1 13Вт"

    Кол-во: 150

    "Позиция 43"

    "LED STAR MR16 50 110 4,2W 220-240V GU5,3 3000K 350Lm светодиод. лампа Osram"

    Кол-во: 230

    "Позиция 44"

    "L 36 W/640 Russia G13 4000K"

    Кол-во: 200

    "Позиция 45"

    "L 8W/640 G5 4000К лампа люм. Osram"

    Кол-во: 110

    "Позиция 46"

    "Лампа люминисцентная Osram L 18W/940 G13"

    Кол-во: 1450

    "Позиция 47"

    "Лампа люминесцентная белого света Philips TL-D 36W/33 G13 36Вт Ra62 4000К"

    Кол-во: 400

    "Позиция 48"

    "JCDRC 50W GU10 230V 2000h лампа галог. Navigator"

    Кол-во: 100

    "Позиция 49"

    "LED STAR CL A150 14W/827 230V FR E27 2700К 1520Lm светодиод. лампа Osram"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "LED STAR CL A100 10,5W/840 220-240V FR E27 4000 K 1060Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 320

    "Позиция 51"

    "NLL-R63-5-230-2.7K-E27 лампа светодиод. Navigator"

    Кол-во: 190

    "Позиция 52"

    "LED STAR CL A100 10,5W/840 220-240V FR E27 4000 K 1060Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 330

    "Позиция 53"

    "LED STAR CL B 40 5,7W/827 220-240V FR E14 2700 K 470Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 200

    "Позиция 54"

    "101506107 Лампа Gauss LED MR16 GU10 7W 2700K"

    Кол-во: 25

    "Позиция 55"

    "Лампа металлогалогеновая R7s 100W Рефлакс"

    Кол-во: 100

    "Позиция 56"

    "106001106 Лампа Gauss LED Reflector R50 E14 6W 2700K"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "LED STAR CL A 60 6,8W/827 220-240V FR E27 2700 K 600Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 640

    "Позиция 58"

    "LED STAR CL A100 10,5W/827 220-240V FR E27 2700 K 1060Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 1090

    "Позиция 59"

    "HQI-T 2000W/N 230V E40 металогал. лампа Osram"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Лампа светодиодная LED-A65-standard 20Вт 230В Е27 4000К 1800Лм ASD"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 61"

    "ДНАТ 150 Е40 LUXE"

    Кол-во: 180

    "Позиция 62"

    "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая ДНаТ-1000 Рефлакс E40 1000Вт"

    Кол-во: 60

    "Позиция 63"

    "HQI-TS 150/NDL/EXCELLENCE RX7s-24 4200K лампа металлогал. Osram"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Лампа дуговая металлогалогенная высокого давления ДРИ-2000-6"

    Кол-во: 12

    "Позиция 65"

    "LED STAR CL A 75 9,0W/827 220-240V FR E27 2700 K 806Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 100

    "Позиция 66"

    "L 8W/640 G5 4000К лампа люм. Osram"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Лампа бактерицидная ДБ-60М(ДБМ-60) G13d 60Вт 220В 8000ч"

    Кол-во: 6

    "Позиция 68"

    "HNS 8W G5 спец.лампа бактерицидная Osram Смоленск"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Лампа бактерицидная ДБ-75-2 G13"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Лампа бактерицидная ДБК-100, Тип цоколя: G13, Диаметр колбы, мм: 22,5, Длина мм: 1213,6, Тип стекла: Кварцевое, Мощность, Вт: 100 Напряжение на лампе, В: 100, Продолжительность горения, ч:8000, Форма колбы: круглая. ГОСТ Р 611195-99"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "ДРЛ 250 М Е40 LUXE"

    Кол-во: 750

    "Позиция 72"

    "Лампа накаливания кварцевая галогенная КГ220-230-150 220-230В 150Вт R7s"

    Кол-во: 50

    "Позиция 73"

    "Лампа КГ 220-1000-5 R7s"

    Кол-во: 205

    "Позиция 74"

    "Лампа КГ 220-1500 R7s 254mm"

    Кол-во: 125

    "Позиция 75"

    "ДНАТ 70 Е27 LUXE"

    Кол-во: 475

    "Позиция 76"

    "Лампа накаливания местного освещения МО24-60 24В 60Вт E27 ТУ 16-88 ИКАФ.675300.001ТУ"

    Кол-во: 80

    "Позиция 77"

    "Лампа коммутаторная с винтовыми контактами повышенной яркости группы Б зеленого цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе СКЛ 14Б-Л-1-220 постоянного однонаправленного тока 220В ЕНСК.433137.014 ТУ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "Лампа коммутаторная с винтовыми контактами нормальной яркости группы А желтого цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе СКЛ 14А-Ж-2-220 биполярная 220В ЕНСК.433137.014 ТУ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Лампа коммутаторная с винтовыми контактами повышенной яркости группы Б красного цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе СКЛ 14Б-К-1-220 постоянного однонаправленного тока 220В ЕНСК.433137.014 ТУ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Лампа коммутаторная с винтовыми контактами нормальной яркости группы А красного цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе СКЛ 14А-К-3-220 переменного тока 220В ЕНСК.433137.014 ТУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "Лампа коммутаторная с винтовыми контактами нормальной яркости группы А зеленого цвета свечения в рассеивающей окрашенной колбе СКЛ 14А-Л-3-220 переменного тока 220В ЕНСК.433137.014 ТУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Лампа СКЛ 18.3-А-К-2-220 нормальной яркости цвет свечения красный постоянного тока любого направления 220В."

    Кол-во: 30

    "Позиция 83"

    "Лампа СКЛ 18.3-А-Л-2-220 нормальной яркости цвет свечения зеленый постоянного тока любого направления 220В."

    Кол-во: 30

    "Позиция 84"

    "Лампа СКЛ 18.3-А-Б-2-220 нормальной яркости цвет свечения белый постоянного тока любого направления 220В."

    Кол-во: 30

    "Позиция 85"

    "Лампа СКЛ 18.3-А-Ж-2-220 нормальной яркости цвет свечения желтый постоянного тока любого направления 220В."

    Кол-во: 30

    "Позиция 86"

    "LED STAR CL A100 10,5W/827 220-240V FR E27 2700 K 1060Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 30

    "Позиция 87"

    "LED STAR CL A 40 5,5W/840 230V FR E27 FS1 светодиод. лампа Osram"

    Кол-во: 30

    "Позиция 88"

    "Пермь M 28-24/85B, 5000/6500К, светодиодная лампа"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "L 36 W/765 Russia G13 6400K"

    Кол-во: 150

    "Позиция 90"

    "NCL-SF10-25-840-E27 лампа комп. люм. Navigator"

    Кол-во: 150

    "Позиция 91"

    "NCL-SF10-20-827-E27 лампа комп. люм. Navigator"

    Кол-во: 200

    "Позиция 92"

    "L 18 W/765 Russia G13 6400K"

    Кол-во: 100

    "Позиция 93"

    "NCL-SF10-25-827-E27 лампа комп. люм. Navigator"

    Кол-во: 35

    "Позиция 94"

    "Лампа ДНаТ-400 Е40 400Вт"

    Кол-во: 260

    "Позиция 95"

    "L 36 W/865 LUMILUX Russia G13 6500K"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "LED STAR CL P 40 5,7W/827 220-240V FR E14 2700 K 470Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 30

    "Позиция 97"

    "Лампа TUV 75W HO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "ULC 115W G13 T12 бактериц. люм. лампа LIH"

    Кол-во: 8

    "Позиция 99"

    "XB7EV03MP зеленая 230В со светодиодом, установочный размер 22мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "XB7EV04MP красная 230В со светодиодом, установочный размер 22мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "LED STAR CL A100 10,5W/840 220-240V FR E27 4000 K 1060Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 40

    "Позиция 102"

    "LED STAR CL A100 10,5W/840 220-240V FR E27 4000 K 1060Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 120

    "Позиция 103"

    "Лампа светодиодная лмс-54-1 е27 (аналог лн 75вт)"

    Кол-во: 96

    "Позиция 104"

    "Лампа светодиодная энергосберегающая LMS-60, Е-27 (замена ламп накаливания 60-100 Вт)"

    Кол-во: 155

    "Позиция 105"

    "Лампа светодиодная энергосберегающая LMS-84, Е-27 (замена ламп накаливания 100-120 Вт)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 106"

    "Лампа светодиодная энергосберегающая LMS-88, Е-27 (замена ламп накаливания 100 Вт)"

    Кол-во: 95

    "Позиция 107"

    "Лампа светодиодная энергосберегающая LMS-128, Е-27 (замена ламп накаливания 150 Вт)"

    Кол-во: 37

    "Позиция 108"

    "LED STAR CL A 60 6,8W/827 220-240V FR E27 2700 K 600Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 140

    "Позиция 109"

    "Лампа светодиодная СКЛ9 Е14/25х17 белая коммутаторная"

    Кол-во: 25

    "Позиция 110"

    "Лампа светодиодная СКЛ-12 ф30х62 желтая (+/- 220 В)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Лампа светодиодная СКЛ-12 ф30х62 зеленая (+/- 220 В)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Лампа светодиодная СКЛ-12 ф30х62 красная (+/- 220 В)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Лампа накаливания ЛОН-95 Е27"

    Кол-во: 250

    "Позиция 114"

    "Лампа накаливания МО36-60 Е27"

    Кол-во: 550

    "Позиция 115"

    "Лампа накаливания OSRAM CLAS A CL 60 60Вт 230В Е27"

    Кол-во: 400

    "Позиция 116"

    "Лампа накаливания OSRAM CLAS A CL 75 75Вт 230В Е27"

    Кол-во: 701

    "Позиция 117"

    "HCI-PAR30 70W/930WDL PB FL E27 6X1 металлогал. лампа Osram"

    Кол-во: 25

    "Позиция 118"

    "Лампа NAV-T 1000W OSRAM металлогалогенная ~220 В 1000 Вт для прожектора"

    Кол-во: 15

    "Позиция 119"

    "Лампа светодиодная LED-T8R-standard 10Вт 230В G13 4000К 800Лм 600мм матовая ASD"

    Кол-во: 190

    "Позиция 120"

    "Лампа светодиодная LED-T8-standard 18Вт 230В G13 4000К 1440Лм 1200мм матовая ASD"

    Кол-во: 190

    "Позиция 121"

    "Лампа накаливания коммутаторная 24В, 90мА КМ24-90 ТУ16-88 ИКАВ.675.250.001ТУ"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 122"

    "LED STAR CL A100 10,5W/827 220-240V FR E27 2700 K 1060Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 80

    "Позиция 123"

    "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 12А-Л-2-220"

    Кол-во: 40

    "Позиция 124"

    "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 12Б-К-2-220"

    Кол-во: 70

    "Позиция 125"

    "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 12Б-Л-2-220"

    Кол-во: 60

    "Позиция 126"

    "Лампа светодиодная коммутаторная СКЛ 12А-КМ-3-24 красная, матовая колба, 24В 50Гц"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Лампа светодиодная коммутаторная СКЛ 12А-Л-3-24 зеленая, 24В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Лампа накаливания декоративная свечеобразная ДС220-60 220В 60Вт E14"

    Кол-во: 100

    "Позиция 129"

    "Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б220-230-95, 220-230В 95Вт E27"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 130"

    "Лампа накаливания кварцевая галогенная КГ220-500-1 R7s 220В 500Вт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 131"

    "Лампа дуговая ксеноновая трубчатая сверхвысокого давления ДКсТ-10000-2 специальный цоколь 220В 2000ч"

    Кол-во: 8

    "Позиция 132"

    "Лампа ДКсТ-20 000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "ДРЛ 125 М Е27 LUXE"

    Кол-во: 750

    "Позиция 134"

    "КГ 2000W 333mm R7s LUXE"

    Кол-во: 75

    "Позиция 135"

    "Лампа КГ 220-5000 K27s"

    Кол-во: 145

    "Позиция 136"

    "LED STAR CL A150 14W/840 230V FR E27 4000K 1520Lm светодиод. лампа Osram"

    Кол-во: 640

    "Позиция 137"

    "Лампа Космос КЛЛ SPC 35Вт E27 4000К трубка Т3"

    Кол-во: 750

    "Позиция 138"

    "ДРЛ 400 М Е40 LUXE"

    Кол-во: 130

    "Позиция 139"

    "L 36 W/640 Russia G13 4000K"

    Кол-во: 50

    "Позиция 140"

    "Лампа PHILIPS TLD58/765 G13"

    Кол-во: 65

    "Позиция 141"

    "Лампа люминисцентная компактная колба спираль Космос T4 SP 45W E2727 цветовая температура 2700К 45Вт E27"

    Кол-во: 550

    "Позиция 142"

    "Лампа Navigator NTL-T5-08-840-G5,артикул 94107,люминесцентная,мощность 8Вт,цоколь G5,цветовая температура 4200К холодный белый свет,световой поток 520лм,колба лампы–трубка диаметром 16мм покрыта трехполосным люминофором,длина 288,3мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 143"

    "L 18 W/640 Russia G13 4000K"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 144"

    "L 36 W/640 Russia G13 4000K"

    Кол-во: 650

    "Позиция 145"

    "Лампа светодиодная серии STANDART LED–A60 11Вт Е27 3000К"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 146"

    "МО-36-95"

    Кол-во: 500

    "Позиция 147"

    "NAV-T 400W Е40 лампа натр. Osram (Россия)"

    Кол-во: 65

    "Позиция 148"

    "Лампа Osram Dulux D 26W/840 G24d-3"

    Кол-во: 100

    "Позиция 149"

    "L 8W/640 G5 4000К лампа люм. Osram"

    Кол-во: 150

    "Позиция 150"

    "Ecola Corn LED Premium 17,0W 220V E27 2700K кукуруза 145x60"

    Кол-во: 100

    "Позиция 151"

    "64415 10W 12V G4 лампа галог. прозр. Osram"

    Кол-во: 30

    "Позиция 152"

    "Лампа люминисцентная энергосберегающая с колбой спираль длиной 127мм диаметром 55мм с цоколем E27 мощностью 30Вт на рабочее напряжение 220В дневного белого света цветовой температурой 6400К световым потоком 1500Лм Camelion LH30-AS-M/864/E27"

    Кол-во: 150

    "Позиция 153"

    "Лампа металлогалогенная Philips MHN-TD PRO 70W/842 RX7s 70Вт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 154"

    "Ecola Corn LED Premium 21,0W 220V E27 4000K кукуруза 152x72"

    Кол-во: 400

    "Позиция 155"

    "LED STAR CL B 40 5,7W/827 220-240V FR E14 2700 K 470Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 150

    "Позиция 156"

    "DULUX D 18W/840 G24d-2 лампа комп. люм. Osram"

    Кол-во: 50

    "Позиция 157"

    "LED STAR CL B 40 5,7W/827 220-240V FR E14 2700 K 470Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 30

    "Позиция 158"

    "NLL-G45-1-230-R-E27 лампа светодиод. Navigator"

    Кол-во: 50

    "Позиция 159"

    "NLL-G45-1-230-B-E27 лампа светодиод. Navigator"

    Кол-во: 50

    "Позиция 160"

    "NLL-G45-1-230-Y-E27 лампа светодиод. Navigator"

    Кол-во: 50

    "Позиция 161"

    "NLL-G45-1-230-G-E27 лампа светодиод. Navigator"

    Кол-во: 50

    "Позиция 162"

    "Лампа Osram Dulux D/E 26W/31-830 G24q-3 тепло-белая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 163"

    "NLL-A55-7-230-2.7K-E27 лампа светодиод. Navigator"

    Кол-во: 20

    "Позиция 164"

    "L 36 W/640 Russia G13 4000K"

    Кол-во: 100

    "Позиция 165"

    "Лампа светодиодная LED-T8R-standard 10Вт 160-260В G13 4000К 900Лм 600мм ASD"

    Кол-во: 455

    "Позиция 166"

    "Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б230-240-75-1 E27"

    Кол-во: 300

    "Позиция 167"

    "Лампа накаливания R50 40Вт 230B E14, зеркальная Philips 40WR50 E14"

    Кол-во: 20

    "Позиция 168"

    "Лампа накаливания зеркальная Osram CONC R63 60W Е27 60Вт 230В"

    Кол-во: 150

    "Позиция 169"

    "Лампа люминесцентная холодно-белого цвета OSRAM L 36W/840 G13 36Вт"

    Кол-во: 4450

    "Позиция 170"

    "Лампа настольная "Дельта-1" ШУВК.676450.003ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "LED STAR CL A100 10,5W/827 220-240V FR E27 2700 K 1060Lm светодиод.лампа Osram"

    Кол-во: 200

    "Позиция 172"

    "L 18 W/640 Russia G13 4000K"

    Кол-во: 275

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    264 600 003
    Лоты:
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    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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