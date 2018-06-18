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Номер извещения
31806531112
Уникальный номер закупки
18/4.3/0033727/ДЯмбург
Наименование закупки
Поставка ламп различного назначения (0039/18/4.3/0033727/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/28.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 07:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
+7 34949 6-67-71
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
a.kerbel@ygd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кербель Андрей Олегович
Место рассмотрения предложений
г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.
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Поставка ламп различного назначения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 10:00 GMT +318.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806531112Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ламп различного назначенияг. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 13:0018.06.2018 13:0018.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806531112Дата и время вскрытия заявок Поставка ламп различного назначенияг. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 13:0009.07.2018 13:0009.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806531112Подведение итогов не позднее Поставка ламп различного назначенияг. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ламп различного назначения
Начальная цена
8 062 481,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
27.90.1
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 275
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