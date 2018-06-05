www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806530245
Уникальный номер закупки
18/5.4/0019671/ГАвиа
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту искусственной взлетно-посадочной полосы, инв.№228947, замене плит ПАГ – 46 шт., выравниванию плит ПАГ – 213 шт., герметизации швов-4296 м.п., отсыпке СЧЛП-250м3, асфальтированию полос обеспыливания – 400м2 в аэропорту Ямбург для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/18/5.4/0019671/ГАвиа/ЗП/ГОС/Э/25.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 18:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по текущему ремонту искусственной взлетно-посадочной полосы, инв.№228947, замене плит ПАГ – 46 шт., выравниванию плит ПАГ – 213 шт., герметизации швов-4296 м.п., отсыпке СЧЛП-250м3, асфальтированию полос обеспыливания – 400м2 в аэропорту Ямбург для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 11:00 GMT +305.06.2018 11:0005.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806530245Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту искусственной взлетно-посадочной полосы, инв.№228947, замене плит ПАГ – 46 шт., выравниванию плит ПАГ – 213 шт., герметизации швов-4296 м.п., отсыпке СЧЛП-250м3, асфальтированию полос обеспыливания – 400м2 в аэропорту Ямбург для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 12:0005.06.2018 12:0005.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806530245Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему ремонту искусственной взлетно-посадочной полосы, инв.№228947, замене плит ПАГ – 46 шт., выравниванию плит ПАГ – 213 шт., герметизации швов-4296 м.п., отсыпке СЧЛП-250м3, асфальтированию полос обеспыливания – 400м2 в аэропорту Ямбург для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
06.06.2018 20:0006.06.2018 20:0006.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806530245Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту искусственной взлетно-посадочной полосы, инв.№228947, замене плит ПАГ – 46 шт., выравниванию плит ПАГ – 213 шт., герметизации швов-4296 м.п., отсыпке СЧЛП-250м3, асфальтированию полос обеспыливания – 400м2 в аэропорту Ямбург для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.06.201806.06.2018 20:0006.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806530245Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту искусственной взлетно-посадочной полосы, инв.№228947, замене плит ПАГ – 46 шт., выравниванию плит ПАГ – 213 шт., герметизации швов-4296 м.п., отсыпке СЧЛП-250м3, асфальтированию полос обеспыливания – 400м2 в аэропорту Ямбург для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту искусственной взлетно-посадочной полосы, инв.№228947, замене плит ПАГ – 46 шт., выравниванию плит ПАГ – 213 шт., герметизации швов-4296 м.п., отсыпке СЧЛП-250м3, асфальтированию полос обеспыливания – 400м2 в аэропорту Ямбург для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
29 916 568,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
43.29.1
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.