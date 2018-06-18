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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806530242
Уникальный номер закупки
18/3/0007263/ГГР
Наименование закупки
Оказание услуг по авиационному обеспечению медицинской эвакуации при строительстве скважин на шельфе Карского моря в 2018 году для нужд ООО «Газпром геологоразведка» (№ 0001/18/3/0007263/ГГР/ЗП/ГОС/Э/25.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2018 18:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Оказание услуг по авиационному обеспечению медицинской эвакуации при строительстве скважин на шельфе Карского моря в 2018 году для нужд ООО «Газпром геологоразведка»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 10:00 GMT +318.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806530242Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по авиационному обеспечению медицинской эвакуации при строительстве скважин на шельфе Карского моря в 2018 году для нужд ООО «Газпром геологоразведка»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 12:0018.06.2018 12:0018.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806530242Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по авиационному обеспечению медицинской эвакуации при строительстве скважин на шельфе Карского моря в 2018 году для нужд ООО «Газпром геологоразведка»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 14:0027.06.2018 14:0027.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806530242Подведение итогов не позднее Оказание услуг по авиационному обеспечению медицинской эвакуации при строительстве скважин на шельфе Карского моря в 2018 году для нужд ООО «Газпром геологоразведка»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 14:0027.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806530242Подведение итогов не позднее Оказание услуг по авиационному обеспечению медицинской эвакуации при строительстве скважин на шельфе Карского моря в 2018 году для нужд ООО «Газпром геологоразведка»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по авиационному обеспечению медицинской эвакуации при строительстве скважин на шельфе Карского моря в 2018 году для нужд ООО «Газпром геологоразведка»
Начальная цена
89 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром геологоразведка
Все закупки и тендеры Газпром геологоразведка
Адрес местонахождения
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
51.10.11.000
51.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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